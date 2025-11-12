Масштабування реклами в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показів і зниження вартості кліку на 15%

Telegram сьогодні — не просто месенджер, а платформа, де бренди можуть працювати з великою аудиторією. Проте для багатьох бізнесів це досі новий і незвичний канал. Саме тому AUTO.RIA, найбільший маркетплейс авто в Україні, вирішив протестувати Telegram Ads, щоб перевірити, чи можна тут ефективно масштабувати трафік і зберегти якість залучення.

Ми почали з тестів і гіпотез, поступово знайшли найрезультативніший підхід і масштабували кампанію до 28 млн показів. У кейсі покажемо, як знизили вартість кліку на 15% і зробили Telegram Ads стабільним каналом залучення для AUTO.RIA.

Хто наш партнер

AUTO.RIA — провідний український маркетплейс для купівлі й продажу автомобілів. Зручний сайт і мобільний застосунок дозволяють користувачам швидко публікувати свої пропозиції або знаходити перевірені авто серед тисяч оголошень.

Цілі просування

Команда AUTO.RIA звернулася до нас з ціллю протестувати таргетовану рекламу в Telegram як новий інструмент для масштабування доходу та залучення якісного трафіку на сайт.

Для досягнення цілі ми виділили п’ять етапів роботи.

Крок 1. Аналіз аудиторії та планування запуску

Перед стартом ми ретельно проаналізували цільову аудиторію AUTO.RIA і обрану для просування посадкову сторінку.

Для таргетингу вирішили використати підхід за тематиками і каналами. Реклама AUTO.RIA мала з’являтися в:

каналах, що система відносить до загальної тематики «Про авто»;

каналах із бізнес-тематикою;

низці українських медіаканалів;

окремих каналах автотематики.

Крок 2. Перевірка гіпотез

Невдовзі після старту тестування ми отримали дані, що змусили нас переглянути стратегію.

Точкове націлювання за каналами виявилося малоефективним:

показник клікабельності (CTR) був нижчим за середній по ніші; обмежений потенціал масштабування й мала кількість показів на добу.



Схожі результати показали й канали з бізнес-тематикою і кілька каналів ЗМІ. A/B-тестування виявило, що оголошення з логотипом бренду отримували на 20–30% вищий CTR порівняно з меседжами без логотипу.

Крок 3. Вибір дієвої стратегії

У підсумку ми перейшли до тестування іншого підходу — загального таргетингу за тематиками.

Завдяки таргетингу на тематику «Авто» ми досягли CTR, що перевищував середній по ринку, і суттєво збільшили обсяги щоденних охоплень.

Окрім того, ми протестували комбінацію націлювання за тематиками «Авто» / «Бізнес» разом із геотаргетингом на конкретні міста. Найкращий результат показала кампанія з CTR 0,42% і найнижчою ціною за клік — 0,40 євро, що дало змогу ефективно масштабувати охоплення.

Визначившись із найрезультативнішим таргетингом, ми зосередилися на тестуванні різних меседжів.

Крок 4. Масштабування кампанії

У липні партнер повідомив про план запуску масштабної медіакампанії із залученням Telegram Ads. Ми підтримали це рішення, оскільки він є потужним медійним інструментом із performance-підходом.

Важливо, що це була частина ширшої маркетингової активності AUTO.RIA, яка включала й інші медійні канали — наприклад, зовнішню рекламу з тими ж основними тезами, що звучали і в наших меседжах. Завдяки напрацьованим раніше даним й досвіду минулих запусків ми змогли підготувати цей етап максимально ретельно і якісно.

Підготовка медіаплану

Насамперед ми розробили новий медіаплан, визначивши ключові тематики і канали для запуску:

тематики «Авто» / «Бізнес» / «Інвестиції» / «ЗМІ»;

канали-мільйонники;

авторські канали;

комбінація таргетингу «місто + тематика».

Для розрахунку обсягів у потрібних каналах і тематиках ми використали український сервіс для аналізу Telegram-каналів — Telemetrio. За цим посиланням ви можете отримати знижку 30% на оплату тарифу.

Меседжі

Спираючись на попередній досвід, ми підготували пул меседжів, що найкраще підкреслювали переваги AUTO.RIA і знаходили відгук у користувачів:

перевірка власника й історії автомобіля;

безпечна і конфіденційна перевірка через офіційні бази даних;

повна й актуальна інформація про авто;

зручність і простота у використанні.

Фрагмент детального плану запуску конкретних рекламних оголошень із датами

Перші запуски і результати

Кампанія стартувала в серпні 2024 року. Перші результати показали гарні показники для цієї ніші й кількості добових показів.

Проаналізувавши дані рекламного кабінету, Google Analytics і самі оголошення, ми сформували нові гіпотези щодо ефективного таргету, провели серію додаткових тестів і незабаром отримали значно кращі результати. Після оптимізації нам вдалося збільшити CTR майже вдвічі й водночас знизити вартість кліка приблизно на 30–40%.

Крок 5. Додатковий брендинг

Ще на етапі перших тестувань ми побачили, що брендовані елементи позитивно впливають на результати. Це підштовхнуло нас шукати додаткові інструменти для посилення впізнаваності AUTO.RIA — зокрема, ми додали до рекламних меседжів брендовані premium-емоджі.

Їхнє завдання — підкреслити переваги зручного й корисного сервісу AUTO.RIA через погоджений із партнером tone of voice, формат і кольорові рішення.

Окремо варто відзначити, як кампанія вплинула на видимість бренду.

Рекламу AUTO.RIA підхопила й активно обговорювала Telegram-спільнота. Така увага з боку аудиторії — це додатковий бонус і безкоштовний PR, що допомагає підсилити впізнаваність.

Результати просування

Оскільки Telegram Ads є насамперед медійним інструментом, нашим основним завданням було підвищення впізнаваності бренду серед аудиторії месенджера. Тому для оцінки ефективності кампанії ми аналізували показники охоплення та взаємодії з рекламою.

Результати першого етапу

Період: 20.03.2024–31.07.2024.

4 млн переглядів;

16 524 кліки;

CTR (клікабельність) — 0,41%;

CPC (вартість кліку) — 0,47 євро;

CPM (вартість тисячі показів) — 1,92 євро.

Результати масштабування

Період: 01.08.2024–31.10.2024.

27,7 млн переглядів;

90 954 кліки;

CTR — 0,33%;

CPC — 0,41 євро (↓ на 14,63%);

CPM — 1,36 євро (↓ на 29,17%).

На етапі масштабування ми зберегли ефективність таргетингу: навіть при значному зростанні обсягів кампанії вдалося підтримати високий рівень CTR.

Відгуки про співпрацю

Юрій Вахітов, лідер PPC-напрямку в RIA.com

Робота з командою Netpeak була комфортною: усі наші побажання враховувалися, а завдання виконувалися вчасно. Особливо цінним було, що навіть дрібні нюанси опрацьовувалися ретельно. Взаємна комунікація та гнучкість допомагали швидко знаходити рішення й рухатися далі. У підсумку ми переконалися у професіоналізмі Netpeak, а спільна робота принесла відчутний успіх.

Артем Дружинець, Media Buyer в Netpeak Ukraine

Комунікація з AUTO.RIA завжди була приємною, чіткою і комфортною. Важливо, що наші рекомендації уважно слухали і враховували. Така довіра до нас, як до фахівців, стала важливим фактором зростання кампанії та досягнення цілей проєкту.

Висновки

Telegram Ads може ефективно працювати як самостійний performance-інструмент. Ми довели це ще під час першого етапу кампанії, залучивши майже 600 потенційних клієнтів — відмінний результат для медійного каналу. Telegram Ads добре інтегрується в широкий медіаплан і масштабну бренд-кампанію. На етапі масштабування ми побачили, як цей канал підсилює загальну впізнаваність бренду й ефективно працює разом з іншими медійними активностями.