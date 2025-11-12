Масштабирование рекламы в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показов и снижение стоимости клика на 15%

Telegram сегодня — не просто мессенджер, а платформа, где бренды могут работать с большой аудиторией. Однако для многих бизнесов это до сих пор новый и непривычный канал. Именно поэтому AUTO.RIA, крупнейший автомаркетплейс в Украине, решил протестировать Telegram Ads, чтобы проверить, можно ли здесь эффективно масштабировать трафик и сохранить качество привлечения.

Мы начали с тестов и гипотез, постепенно нашли самый результативный подход и масштабировали кампанию до 28 млн показов. В кейсе покажем, как снизили стоимость клика на 15% и сделали Telegram Ads стабильным каналом привлечения для AUTO.RIA.

Проект: AUTO.RIA. Период: март — октябрь 2024 года. Регион: Украина. Услуга: Telegram Ads.

Кто наш партнер

AUTO.RIA — ведущий украинский маркетплейс для покупки и продажи автомобилей. Удобный сайт и мобильное приложение позволяют пользователям быстро публиковать свои предложения или находить проверенные авто среди тысяч объявлений.

Цели продвижения

Команда AUTO.RIA обратилась к нам с целью протестировать таргетированную рекламу в Telegram как новый инструмент для масштабирования дохода и привлечения качественного трафика на сайт.

Для достижения цели мы выделили пять этапов работы.

Шаг 1. Анализ аудитории и планирование запуска

Перед стартом мы тщательно проанализировали целевую аудиторию AUTO.RIA и выбранную для продвижения посадочную страницу.

Для таргетинга решили использовать подход по тематикам и каналам. Реклама AUTO.RIA должна была появляться в:

каналах, которые система относит к общей тематике «Об авто»;

каналах с бизнес-тематикой;

ряде украинских медиа-каналов;

отдельных каналах автотематики.

Шаг 2. Проверка гипотез

Вскоре после старта тестирования мы получили данные, которые заставили нас пересмотреть стратегию.

Точечный таргетинг по каналам оказался малоэффективным:

показатель кликабельности (CTR) был ниже среднего по нише; ограниченный потенциал масштабирования и малое количество показов в сутки.



Похожие результаты показали и каналы с бизнес-тематикой и несколько каналов СМИ. A/B-тестирование выявило, что объявления с логотипом бренда получали на 20–30% выше CTR по сравнению с месседжами без логотипа.

Шаг 3. Выбор действенной стратегии

В итоге мы перешли к тестированию другого подхода — общего таргетинга по тематикам.

Благодаря таргетингу на тематику «Авто» мы достигли CTR, превышающего средний по рынку, и существенно увеличили объемы ежедневных охватов.

Кроме того, мы протестировали комбинацию таргетинга по тематикам «Авто» / «Бизнес» вместе с геотаргетингом на конкретные города. Лучший результат показала кампания с CTR 0,42% и самой низкой ценой за клик — 0,40 евро, что позволило эффективно масштабировать охват.

Определившись с самым результативным таргетингом, мы сосредоточились на тестировании различных месседжей.

Шаг 4. Масштабирование кампании

В июле партнер сообщил о плане запуска масштабной медиакампании с привлечением Telegram Ads. Мы поддержали это решение, поскольку он является мощным медийным инструментом с performance-подходом.

Важно, что это была часть более широкой маркетинговой активности AUTO.RIA, которая включала и другие медийные каналы — например, наружную рекламу с теми же основными тезисами, которые звучали и в наших месседжах. Благодаря наработанным ранее данным и опыту прошлых запусков мы смогли подготовить этот этап максимально тщательно и качественно.

Подготовка медиаплана

Первым делом мы разработали новый медиаплан, определив ключевые тематики и каналы для запуска:

тематики «Авто» / «Бизнес» / «Инвестиции» / «СМИ»;

каналы-миллионники;

авторские каналы;

комбинация таргетинга «город + тематика».

Для расчета объемов в нужных каналах и тематиках мы использовали украинский сервис для анализа Telegram-каналов — Telemetrio. По этой ссылке вы можете получить скидку 30% на оплату тарифа.

Месседжи

Опираясь на предыдущий опыт, мы подготовили пул месседжей, которые лучше всего подчеркивали преимущества AUTO.RIA и находили отклик у пользователей:

проверка владельца и истории автомобиля;

безопасная и конфиденциальная проверка через официальные базы данных;

полная и актуальная информация об авто;

удобство и простота в использовании.

Первые запуски и результаты

Кампания стартовала в августе 2024 года. Первые результаты дали хорошие показатели для этой ниши и количества суточных показов.

Проанализировав данные рекламного кабинета, Google Analytics и сами объявления, мы сформировали новые гипотезы относительно эффективного таргета, провели серию дополнительных тестов и вскоре получили значительно лучшие результаты. После оптимизации нам удалось увеличить CTR почти вдвое и при этом снизить стоимость клика примерно на 30–40%.

Шаг 5. Дополнительный брендинг

Еще на этапе первых тестирований мы увидели, что брендированные элементы положительно влияют на результаты. Это подтолкнуло нас искать дополнительные инструменты для усиления узнаваемости AUTO.RIA — в частности, мы добавили в рекламные месседжи брендированные premium эмодзи.

Их задача — подчеркнуть преимущества удобного и полезного сервиса AUTO.RIA через согласованный с партнером tone of voice, формат и цветовые решения.

Отдельно стоит отметить, как кампания повлияла на видимость бренда.

Рекламу AUTO.RIA подхватило и активно обсуждало Telegram-сообщество. Такое внимание со стороны аудитории — это дополнительный бонус и бесплатный PR, помогающий усилить узнаваемость.

Результаты продвижения

Поскольку Telegram Ads является прежде всего медийным инструментом, нашей основной задачей было повышение узнаваемости бренда среди аудитории мессенджера. Поэтому для оценки эффективности кампании мы анализировали показатели охвата и взаимодействия с рекламой.

Результаты первого этапа

Период: 20.03.2024–31.07.2024.

4 млн просмотров;

16 524 клика;

CTR (кликабельность) — 0,41%;

CPC (стоимость клика) — 0,47 евро;

CPM (стоимость тысячи показов) — 1,92 евро.

Результаты масштабирования

Период: 01.08.2024–31.10.2024.

27,7 млн просмотров;

90 954 клика;

CTR — 0,33%;

CPC — 0,41 евро (↓ на 14,63%);

CPM — 1,36 евро (↓ на 29,17%).

На этапе масштабирования мы сохранили эффективность таргетинга: даже при значительном росте объемов кампании удалось поддержать высокий уровень CTR.

Отзывы о сотрудничестве

Юрий Вахитов, лидер PPC-направления в RIA.com

Работа с командой Netpeak была комфортной: все наши пожелания учитывались, а задачи выполнялись вовремя. Особенно ценным было, что даже мелкие нюансы прорабатывались тщательно. Взаимная коммуникация и гибкость помогали быстро находить решения и двигаться дальше. В итоге мы убедились в профессионализме Netpeak, а совместная работа принесла ощутимый успех.

Артем Дружинец, Media Buyer в Netpeak Ukraine

Коммуникация с AUTO.RIA всегда была приятной, четкой и комфортной. Важно, что наши рекомендации внимательно слушали и учитывали. Такое доверие к нам, как к специалистам, стало важным фактором роста кампании и достижения целей проекта.

Выводы

Telegram Ads может эффективно работать как самостоятельный performance-инструмент. Мы доказали это еще во время первого этапа кампании, привлекая почти 600 потенциальных клиентов — отличный результат для медийного канала. Telegram Ads хорошо интегрируется в широкий медиаплан и масштабную бренд-кампанию. На этапе масштабирования мы увидели, как этот канал усиливает общую узнаваемость бренда и эффективно работает вместе с другими медийными активностями.