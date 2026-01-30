Як охопити аудиторію за межами України через Telegram Ads

Як охопити аудиторію за межами України через Telegram Ads

Telegram Ads автоматично визначає географію показів за місцем перебування користувача. Для бізнесів, які працюють з міграційною або міжнародною аудиторією, це створює системне обмеження: реклама показується не там, де знаходиться цільовий ринок, а там, де фізично перебуває користувач.

Із цим викликом до Netpeak Ukraine звернувся сервіс пошуку роботи в Нідерландах, який допомагає іноземцям знаходити вакансії на локальному ринку. У кейсі розповідаємо, як ми обійшли географічні обмеження Telegram Ads через таргетинг на канали, зібрали релевантну аудиторію з Нідерландів і перетворили охоплення на заявки.

Проєкт: сервіс пошуку роботи. Період: липень — жовтень 2024. Регіон: Нідерланди. Послуга: Telegram Ads.

Хто наш партнер

Сервіс пошуку роботи в Нідерландах, що спрощує працевлаштування для іноземців. Платформа пропонує актуальні вакансії в різних галузях і підтримує кандидатів на всіх етапах пошуку.

Цілі співпраці

Партнер звернувся до Netpeak Ukraine із запитом залучити нових кандидатів через Telegram Ads. Основна складність полягала у неможливості таргетувати рекламу на Нідерланди — рекламний кабінет Telegram автоматично обмежує охоплення геолокацією України.

Наші цілі:

отримати релевантну аудиторію з Нідерландів попри технічні обмеження;

збільшити кількість якісних заявок на сайті партнера;

знизити вартість переходів (CPC) і показів (CPM);

підвищити конверсії із заявок у реальних працевлаштованих кандидатів.

Стратегія просування

Telegram Ads автоматично таргетує рекламу за геолокацією, тому кампанії для українських акаунтів охоплювали лише користувачів в Україні. Щоб обійти це обмеження, ми використали функціонал Target Channels — можливість показувати рекламу не за місцем перебування користувача, а за його підпискою на конкретні канали.

Такий підхід дав змогу орієнтуватися на реальні інтереси аудиторії та охопити потрібних людей, навіть без доступу до геотаргетингу.

На основі цього рішення ми розробили покрокову стратегію просування.

Крок 1. Підбір Telegram-каналів для точного охоплення

Ми обрали популярні Telegram-майданчики, що публікують вакансії для українців у Нідерландах, зокрема й канали конкурентів.

Через сервіс Telemetrio ми підібрали активні канали з українською аудиторією в Нідерландах і запустили рекламу саме на них. Це дало змогу отримати більшість переглядів з цільового регіону попри обмеження геотаргетингу.

А за нашим посиланням, ви отримаєте знижку 30% на тарифи Telemetrio.

Крок 2. Запуск реклами й тестування креативів

Після підбору майданчиків ми створили варіанти рекламних оголошень із текстами, адаптованими під потреби цільової аудиторії та запустили перші кампанії. У фокусі — переваги працевлаштування через сервіс партнера і простота процесу.

Найкращу ефективність показав наступний варіант:

Інші креативи також отримали стабільні показники залучення:

Крок 3. Оптимізація і масштабування кампаній

Ми регулярно відстежували ключові показники — CTR, CPC, CPM і кількість заявок — щоб швидко вносити зміни до кампаній і ефективно використовувати бюджет.

Для глибшого аналізу поведінки користувачів, переходів і конверсій використовували внутрішню аналітику Telegram Ads, Google Analytics і Looker Studio.

Оптимізація бюджету

Завдяки регулярному аналізу витрат і гнучкому розподілу бюджету між каналами ми знизили вартість переходу до 0,15 євро, а середній CPM утримували на рівні 1,59 євро.

На момент запуску мінімальний CPM на платформі становив від 1,5 євро, тому досягнуті результати демонструють високу ефективність оптимізації. Для порівняння, наразі мінімальний CPM для більшості тематик — від 0,5 євро.

Масштабування успішних підходів

Після визначення найефективніших креативів і каналів ми масштабували кампанії. Це збільшило охоплення і кількість заявок із мінімальним підвищенням вартості реклами.

Втім, через вузький таргетинг масштабування було обмеженим. Щоб розширити потенціал, ми тестували інші країни Європи — зокрема аудиторію з документами та дозволом на роботу в ЄС, яка могла б швидко прийняти офер без додаткових формальностей, — альтернативні підходи до таргетингу і просування Telegram-каналу партнера.

Крок 4. Тест нового каналу залучення

У межах короткострокової кампанії з обмеженим бюджетом ми спробували новий підхід до залучення підписників на Telegram-канал партнера.

Результати:

CPA — 0,32 євро;

CTR — 1,31%;

конверсія в підписника — 28,78%.

Тест підтвердив потенціал напряму й дав підґрунтя для подальшого масштабування.

Період просування: з 17 серпня по 9 жовтня 2024 року

Результати просування

Загальні показники:

охоплення — 1,4 млн користувачів;

15 928 нових користувачів сайту;

1420 заявок;

1,52% конверсій із сайту у якісну заявку;

242 якісних лідів, заявок;

17,04% якісних заявок.

Показники ефективності:

1,05% CTR;

0,15 євро CPC;

1,59 євро CPM.

Окремо протестували залучення підписників у Telegram-канал — кампанія показала конверсію 28,78%, що підтвердило потенціал напряму для подальшого розвитку.

Цих результатів ми досягли завдяки продуманій стратегії, що поєднувала глибоку аналітику, тестування гіпотез і нестандартне використання Telegram Ads — зокрема, функціоналу Target Channels замість прямого геотаргетингу.

Ми сфокусувалися на релевантності охоплення, адаптували кампанію до умов платформи і змогли реалізувати ефективне рішення там, де стандартні підходи були обмежені.

Відгуки про співпрацю

Данііл Третьяков, PPC Specialist в Netpeak Ukraine

Завдання було непростим через обмеження Telegram Ads у таргетингу, що ускладнює масштабування. Але завдяки комплексному підходу, ретельній аналітиці й використанню додаткових інструментів ми не лише досягли цільових KPI, а й ефективно оптимізували бюджет. Співпраця вийшла продуктивною і результативною Цей кейс вкотре підтвердив: навіть у складних умовах гнучкість, стратегічне планування і готовність тестувати нові підходи дають змогу досягати відчутних результатів.