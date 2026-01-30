Как охватить аудиторию за пределами Украины через Telegram Ads

Telegram Ads автоматически определяет географию показов по месту пребывания пользователя. Для бизнесов, которые работают с миграционной или международной аудиторией, это создает системное ограничение: реклама показывается не там, где располагается целевой рынок, а там, где физически находится пользователь.

С этим вызовом к Netpeak Ukraine обратился сервис поиска работы в Нидерландах, который помогает иностранцам находить вакансии на локальном рынке. В кейсе рассказываем, как мы обошли географические ограничения Telegram Ads через таргетинг на каналы, собрали релевантную аудиторию из Нидерландов и превратили охват в заявки.

Проект: сервис поиска работы. Период: июль — октябрь 2024 года. Регион: Нидерланды. Услуга: Telegram Ads.

Кто наш партнер

Сервис поиска работы в Нидерландах, упрощающий трудоустройство для иностранцев. Платформа предлагает актуальные вакансии в различных отраслях и поддерживает кандидатов на всех этапах поиска.

Цели сотрудничества

Партнер обратился к Netpeak Ukraine с запросом привлечь новых кандидатов через Telegram Ads. Основная сложность заключалась в невозможности таргетировать рекламу на Нидерланды — рекламный кабинет Telegram автоматически ограничивает охват геолокацией Украины.

Наши цели:

получить релевантную аудиторию из Нидерландов, несмотря на технические ограничения;

увеличить количество качественных заявок на сайте партнера;

снизить стоимость переходов (CPC) и показов (CPM);

повысить конверсии из заявок в реальных трудоустроенных кандидатов.

Стратегия продвижения

Telegram Ads автоматически таргетирует рекламу по геолокации, поэтому кампании для украинских аккаунтов охватывали только пользователей в Украине. Чтобы обойти это ограничение, мы использовали функционал Target Channels — возможность показывать рекламу не по месту нахождения пользователя, а по его подписке на конкретные каналы.

Такой подход позволил ориентироваться на реальные интересы аудитории и охватить нужных людей, даже без доступа к геотаргетингу.

На основе этого решения мы разработали пошаговую стратегию продвижения.

Шаг 1. Подбор Telegram-каналов для точного охвата

Мы выбрали популярные Telegram-площадки, публикующие вакансии для украинцев в Нидерландах, в том числе каналы конкурентов.

Через сервис Telemetrio мы подобрали активные каналы с украинской аудиторией в Нидерландах и запустили рекламу именно на них. Это позволило получить большинство просмотров из целевого региона, несмотря на ограничения геотаргетинга.

Шаг 2. Запуск рекламы и тестирование креативов

После подбора площадок мы создали варианты рекламных объявлений с текстами, адаптированными под потребности целевой аудитории и запустили первые кампании. В фокусе — преимущества трудоустройства через сервис партнера и простота процесса.

Наилучшую эффективность показал следующий вариант:

Другие креативы также получили стабильные показатели вовлеченности:

Шаг 3. Оптимизация и масштабирование кампаний

Мы регулярно отслеживали ключевые показатели — CTR, CPC, CPM и количество заявок — чтобы быстро вносить изменения в кампании и эффективно использовать бюджет.

Для более глубокого анализа поведения пользователей, переходов и конверсий использовали внутреннюю аналитику Telegram Ads, Google Analytics и Looker Studio.

Оптимизация бюджета

Благодаря регулярному анализу расходов и гибкому распределению бюджета между каналами мы снизили стоимость перехода до 0,15 евро, а средний CPM удерживали на уровне 1,59 евро.

На момент запуска минимальный CPM на платформе составлял от 1,5 евро, поэтому достигнутые результаты демонстрируют высокую эффективность оптимизации. Для сравнения, сейчас минимальный CPM для большинства тематик — от 0,5 евро.

Масштабирование успешных подходов

После определения самых эффективных креативов и каналов мы масштабировали кампании. Это увеличило охват и количество заявок с минимальным повышением стоимости рекламы.

Впрочем, из-за узкого таргетинга масштабирование было ограниченным. Чтобы расширить потенциал, мы тестировали другие страны Европы — в частности аудиторию с документами и разрешением на работу в ЕС, которая могла бы быстро принять оффер без дополнительных формальностей, — альтернативные подходы к таргетингу и продвижению Telegram-канала партнера.

Шаг 4. Тест нового канала привлечения

В рамках краткосрочной кампании с ограниченным бюджетом мы попробовали новый подход к привлечению подписчиков на Telegram-канал партнера.

Результаты:

CPA — 0,32 евро;

CTR — 1,31%;

конверсия в подписчика — 28,78%.

Тест подтвердил потенциал направления и дал почву для дальнейшего масштабирования.



Период продвижения: с 17 августа по 9 октября 2024 года

Результаты продвижения

Общие показатели:

охват — 1,4 млн пользователей;

15 928 новых пользователей сайта;

1420 заявок;

1,52% конверсий с сайта в качественную заявку;

242 качественных лидов, заявок;

17,04% качественных заявок.

Показатели эффективности:

1,05% CTR;

0,15 евро CPC;

1,59 евро CPM.

Отдельно протестировали привлечение подписчиков в Telegram-канал — кампания показала конверсию 28,78%, что подтвердило потенциал направления для дальнейшего развития.

Этих результатов мы достигли благодаря продуманной стратегии, сочетающей глубокую аналитику, тестирование гипотез и нестандартное использование Telegram Ads — в частности, функционала Target Channels вместо прямого геотаргетинга.

Мы сфокусировались на релевантности охвата, адаптировали кампанию к условиям платформы и смогли реализовать эффективное решение там, где стандартные подходы были ограничены.

Отзывы о сотрудничестве

Даниил Третьяков, PPC Specialist в Netpeak Ukraine

Задача была непростой из-за ограничений Telegram Ads в таргетинге, что затрудняет масштабирование. Но благодаря комплексному подходу, тщательной аналитике и использованию дополнительных инструментов мы не только достигли целевых KPI, но и эффективно оптимизировали бюджет. Сотрудничество получилось продуктивным и результативным

Этот кейс в очередной раз подтвердил: даже в сложных условиях гибкость, стратегическое планирование и готовность тестировать новые подходы позволяют достигать ощутимых результатов.