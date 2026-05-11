Адаптація диджитал-стратегії в криптоніші: 6,2 млн переглядів і 9000+ підписників для Incrypted

На крипторинку важко слідувати плану: інфоприводи з’являються і зникають за дні, увага аудиторії нестабільна, а ефективність кампаній може різко просідати без видимих причин. Для медіа, яке регулярно працює з такою аудиторією, це означає постійну перевірку стратегій на міцність і необхідність швидко адаптуватися без втрати контролю над вартістю залучення.

У цьому кейсі покажемо, як разом з Incrypted створили ефективну диджитал-стратегію в Telegram Ads у таких умовах. Поділимося, як працювали з контекстом ринку, таргетингом і різними напрямами залучення всередині екосистеми бренду та які рішення дали змогу зберегти стабільні результати.

Проєкт: Incrypted.

Період: січень — травень 2025.

Регіон: Україна.

Послуга: Telegram Ads.

Хто наш партнер

Incrypted — українське криптомедіа з розвиненою екосистемою, що об'єднує новинні та інфотейнмент-канали, власні освітні продукти та закриті ком’юніті.

Цілі співпраці

Команда Incrypted активно просуває свої продукти в Telegram через мережу тематичних каналів. Нашими цілями були:

створити ефективну рекламну стратегію в Telegram Ads;

протестувати різні напрями просування;

оптимізувати вартість залучення користувачів.

Контекст ринку та наша стратегія

Крипторинок — це завжди про мінливість. Один інфопривід може викликати різкий сплеск інтересу, інший — майже повністю зупинити активність. У таких умовах ключовими для нас стали швидка реакція та гнучкість.

Аудиторія тут добре обізнана і швидко втрачає інтерес, а кожен продукт має власні цілі та тональність комунікації. Через це стратегію доводилося коригувати майже щотижня.

Нашою метою було утримувати ефективність навіть за постійної зовнішньої нестабільності, тому ми окреслили чотири основні напрями роботи:

Просування через актуальні інфоприводи

Щоб залишатися в одному ритмі з ринком, ми будували креативи навколо актуальних подій, наприклад:

«Що чекає крипторинок цього місяця?» — у періоди низької активності;

«Що буде з криптою в Україні?» — на тлі новин про крипторезерв і е-гривню;

«Чи варто інвестувати в мемкоїни?» — з фокусом на новачків;

навіть падіння ETH ми використовували як привід для нової комунікації.

Такий підхід дав змогу зберігати актуальність, уникати банерної сліпоти та тримати вартість підписника в межах запланованих показників.

Таргетинг через релевантні криптоканали

Telegram Ads дає можливість розміщувати рекламу в релевантних каналах, тому ми використали це як ключову перевагу платформи. У просуванні фокусувалися виключно на криптоканалах з уже «теплою» аудиторією: тих, хто стежить за ринком, читає аналітику та цікавиться мемкоїнами.

Так ми:

уникнули зайвих охоплень;

точніше прогнозували ефективність;

утримували конкурентну вартість підписника навіть у періоди інформаційного затишшя.

У таргетингу Telegram Ads ключову роль відіграє правильний відбір каналів, який ми проводили через сервіс Telemetrio. Наша команда обрала криптоканали з високим трафіком, інвестиційною аналітикою та мем-контентом. Це дало змогу працювати саме з тією аудиторією, яка була релевантною для продуктів Incrypted.

Вибір оптимальних напрямів залучення всередині екосистеми

Обраний підхід до таргетингу ми реалізували через кілька напрямів залучення в екосистемі Incrypted.

Incrypted (основний канал):

вартість підписника — 1,59 євро ; найякісніша аудиторія; контент орієнтований на обізнаних користувачів, тому залучення вимагало більше зусиль, зате дало максимально цільову аудиторію.



Memcrypted:

вартість підписника — 1,02 євро ; канал із простішою подачею — інфотейнмент у поєднанні з аналітикою мемкоїнів; основна мета — показати, що заробіток можливий навіть на хайпових проєктах, без обіцянок швидкої або гарантованої вигоди.



Бот із безплатним мінікурсом:

найдешевший підписник — 0,73 євро ; висока конверсія в підписку — 32,18% ; але менша подальша взаємодія з продуктами, тому напрям вирішили не масштабувати.



Кожен напрям показав різну вартість та якість аудиторії, що дало змогу чітко розставити пріоритети й зосередитися на каналах, які давали найкраще поєднання вартості та цінності підписника.

Регулярне тестування і коригування стратегії

Через високу динамічність ринку ми працювали в постійному контакті з командою Incrypted. Разом обговорювали актуальні інфоприводи, швидко адаптували меседжі та отримували готові креативи або ідеї — це значно пришвидшувало запуск кампаній.

Паралельно ми тестували додаткові напрями просування, щоб знайти найбільш ефективні формати:

канал із токенсейлами мав найвищу вартість підписника й не виправдав очікувань;

сайт із безплатним курсом виявився менш ефективним через складну конверсійну дію (реєстрація);

лендінг із квитками на конференцію не дав результату через високу ціну та занадто ранній старт продажів — за пів року до події, що знижувало конверсію в Telegram.

Ці тести допомогли чітко визначити пріоритетні напрями та сфокусувати бюджет на каналах із найкращими показниками взаємодії.

Результати просування

За час кампаній ми охопили понад 6,2 млн переглядів і залучили більш ніж 9000 нових підписників.

Середня вартість підписника склала 1,11 євро і змінювалася залежно від напряму просування.

Найвищу ефективність показали оголошення, прив’язані до актуальних подій і настроїв ринку. Telegram Ads дав можливість гнучко тестувати різні формати — від новинних повідомлень до освітнього контенту — і швидко адаптувати кампанії під зміну контексту.

У криптоніші не працює підхід «налаштував і забув», тут потрібна постійна робота з контекстом, меседжами та форматами. Telegram Ads показав себе ефективним інструментом навіть у холодній ніші — за умови гнучкої стратегії, регулярних тестів і фокусу на каналах, які реально приносять результат.

Відгуки про співпрацю

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak

Щиро дякую команді Incrypted за відкритість до нових ідей, глибоке розуміння нашого підходу та швидкість у реалізації рішень. Цінність цього проєкту не лише в результатах, а й у приємній комунікації. Коли працюєш із партнером на одній хвилі, сміливі ідеї з’являються значно легше. Проєкт був дуже динамічним — за період просування ми створили рекордну кількість креативів, постійно адаптуючи меседжі під актуальні інфоприводи. Окремо хочеться відзначити, наскільки ефективно команда Incrypted реагувала на зміни ринку та допомагала знаходити правильні меседжі завдяки глибокому розумінню криптоіндустрії. Наші зідзвони були не просто робочими, а справді драйвовими. Дякую Incrypted за цю круту співпрацю!