Адаптация цифровой стратегии в криптонише: 6,2 млн просмотров и 9000+ подписчиков для Incrypted
На криптовалютном рынке сложно следовать плану: информационные поводы появляются и исчезают за считанные дни, внимание аудитории нестабильно, а эффективность кампаний может резко падать без видимых причин. Для медиа, регулярно работающих с такой аудиторией, это означает постоянную проверку стратегий на прочность и необходимость быстро адаптироваться без потери контроля над стоимостью привлечения.
В этом кейсе покажем, как вместе с Incrypted создали эффективную диджитал-стратегию в Telegram Ads в таких условиях. Поделимся, как работали с контекстом рынка, таргетингом и различными направлениями привлечения внутри экосистемы бренда и какие решения позволили сохранить стабильные результаты.
Проект: Incrypted.
Период: январь — май 2025.
Регион: Украина.
Услуга: Telegram Ads.
Кто наш партнер
Incrypted — украинское криптомедиа с развитой экосистемой, объединяющей новостные и инфотеймент-каналы, собственные образовательные продукты и закрытые сообщества.
Цели сотрудничества
Команда Incrypted активно продвигает свои продукты в Telegram через сеть тематических каналов. Нашими целями были:
- создать эффективную рекламную стратегию в Telegram Ads;
- протестировать различные направления продвижения;
- оптимизировать стоимость привлечения пользователей.
Контекст рынка и наша стратегия
Криптовалютный рынок — это всегда изменчивость. Один повод для новостей может вызвать резкий всплеск интереса, другой — почти полностью остановить активность. В таких условиях ключевыми для нас стали быстрая реакция и гибкость.
Аудитория здесь хорошо осведомлена и быстро теряет интерес, а каждый продукт имеет собственные цели и тональность коммуникации. Из-за этого стратегию приходилось корректировать почти каждую неделю.
Нашей целью было сохранить эффективность даже при постоянной внешней нестабильности, поэтому мы определили четыре основных направления работы:
Продвижение через актуальные инфоповоды
Чтобы оставаться в одном ритме с рынком, мы строили креативы вокруг актуальных событий, например:
-
«Что ждет криптовалютный рынок в этом месяце?» — в периоды низкой активности;
-
«Что будет с криптой в Украине?» — на фоне новостей о крипторезерве и электронной гривне;
-
«Стоит ли инвестировать в мемкоины?» — с акцентом на новичков;
-
даже падение ETH мы использовали как повод для новой коммуникации.
Такой подход позволил сохранять актуальность, избегать баннерной слепоты и удерживать стоимость подписчика в пределах запланированных показателей.
Таргетинг через релевантные криптоканалы
Telegram Ads дает возможность размещать рекламу в релевантных каналах, поэтому мы использовали это как ключевое преимущество платформы. В продвижении фокусировались исключительно на криптоканалах с уже «теплой» аудиторией: тех, кто следит за рынком, читает аналитику и интересуется мемкоинами.
Так мы:
- избежали лишних показов;
- точнее прогнозировали эффективность;
- сохранили конкурентную стоимость подписчика даже в периоды информационного затишья.
В таргетинге Telegram Ads ключевую роль играет правильный отбор каналов, который мы проводили через сервис Telemetrio. Наша команда выбрала криптоканалы с высоким трафиком, инвестиционной аналитикой и мем-контентом. Это позволило работать именно с той аудиторией, которая была релевантной для продуктов Incrypted.
Выбор оптимальных направлений привлечения внутри экосистемы
Выбранный подход к таргетингу мы реализовали через несколько направлений привлечения в экосистеме Incrypted.
-
Incrypted (основной канал):
-
-
стоимость подписчика — 1,59 евро;
-
самая качественная аудитория;
-
контент ориентирован на осведомленных пользователей, поэтому привлечение требовало больше усилий, зато дало максимально целевую аудиторию.
-
-
Memcrypted:
-
-
стоимость подписчика — 1,02 евро;
-
канал с более простой подачей — инфотеймент в сочетании с аналитикой мемкоинов;
-
основная цель — показать, что заработок возможен даже на хайповых проектах, без обещаний быстрой или гарантированной прибыли.
-
-
Бот с бесплатным мини-курсом:
-
-
самый дешевый подписчик — 0,73 евро;
-
высокая конверсия в подписку — 32,18%;
-
но меньшее дальнейшее взаимодействие с продуктами, поэтому направление решили не масштабировать.
-
Каждое направление показало разную стоимость и качество аудитории, что позволило четко расставить приоритеты и сосредоточиться на каналах, которые давали лучшее соотношение стоимости и ценности подписчика.
Регулярное тестирование и корректировка стратегии
Из-за высокой динамичности рынка мы работали в постоянном контакте с командой Incrypted. Вместе обсуждали актуальные инфоповоды, быстро адаптировали месседжи и получали готовые креативы или идеи — это значительно ускоряло запуск кампаний.
Параллельно мы тестировали дополнительные направления продвижения, чтобы найти наиболее эффективные форматы:
- канал с токенсейлами имел самую высокую стоимость подписчика и не оправдал ожиданий;
- сайт с бесплатным курсом оказался менее эффективным из-за сложного конверсионного действия (регистрация);
- лендинг с билетами на конференцию не дал результата из-за высокой цены и слишком раннего старта продаж — за полгода до мероприятия, что снижало конверсию в Telegram.
Эти тесты помогли четко определить приоритетные направления и сфокусировать бюджет на каналах с лучшими показателями взаимодействия.
Читайте больше о привлечении аудитории в криптонише через Telegram Ads —
Результаты продвижения
За время кампаний мы охватили более 6,2 млн просмотров и привлекли более 9000 новых подписчиков.
Средняя стоимость подписчика составила 1,11 евро и варьировалась в зависимости от направления продвижения.
Наибольшую эффективность показали объявления, привязанные к актуальным событиям и настроениям рынка. Telegram Ads дал возможность гибко тестировать различные форматы — от новостных сообщений до образовательного контента — и быстро адаптировать кампании под изменение контекста.
В криптонише не работает подход «настроил и забыл», здесь нужна постоянная работа с контекстом, месседжами и форматами. Telegram Ads показал себя эффективным инструментом даже в холодной нише — при условии гибкой стратегии, регулярных тестов и фокуса на каналах, которые реально приносят результат.
Отзывы о сотрудничестве
Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak
Большое спасибо команде Incrypted за открытость к новым идеям, глубокое понимание нашего подхода и скорость в реализации решений. Ценность этого проекта не только в результатах, но и в приятной коммуникации. Когда работаешь с партнером на одной волне, смелые идеи появляются значительно легче.
Проект был очень динамичным — за период продвижения мы создали рекордное количество креативов, постоянно адаптируя месседжи под актуальные информационные поводы. Отдельно хочется отметить, насколько эффективно команда Incrypted реагировала на изменения рынка и помогала находить правильные месседжи благодаря глубокому пониманию криптоиндустрии.
Наши звонки были не просто рабочими, а по-настоящему драйвовыми. Спасибо Incrypted за это крутое сотрудничество!
Команда проекта: Владислава Сарбаш, PPC Specialist; Сергей Долгополов, Client Project Manager; Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Антон Гембарский, Telegram Ads Team Lead.
Свежее
Как объединить всю маркетинговую аналитику в одном дашборде — кейс Advio
Мы начали с главного — построили единую систему сквозной аналитики. Объединили данные из четырех источников в BigQuery, настроили автоматическую обработку и создали удобный дашборд для ежедневной работы
Обновляемый дайджест изменений в AI-поиске
Дайджест главных обновлений AI и их влияния на рынок
Что такое Google Tag Gateway и как он помогает вернуть утерянные конверсии
Узнайте, что такое Google Tag Gateway, как он работает и как помогает уменьшить потери данных