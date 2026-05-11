Адаптация цифровой стратегии в криптонише: 6,2 млн просмотров и 9000+ подписчиков для Incrypted

Адаптация цифровой стратегии в криптонише: 6,2 млн просмотров и 9000+ подписчиков для Incrypted

На криптовалютном рынке сложно следовать плану: информационные поводы появляются и исчезают за считанные дни, внимание аудитории нестабильно, а эффективность кампаний может резко падать без видимых причин. Для медиа, регулярно работающих с такой аудиторией, это означает постоянную проверку стратегий на прочность и необходимость быстро адаптироваться без потери контроля над стоимостью привлечения.

В этом кейсе покажем, как вместе с Incrypted создали эффективную диджитал-стратегию в Telegram Ads в таких условиях. Поделимся, как работали с контекстом рынка, таргетингом и различными направлениями привлечения внутри экосистемы бренда и какие решения позволили сохранить стабильные результаты.

Проект: Incrypted.

Период: январь — май 2025.

Регион: Украина.

Услуга: Telegram Ads.

Кто наш партнер

Incrypted — украинское криптомедиа с развитой экосистемой, объединяющей новостные и инфотеймент-каналы, собственные образовательные продукты и закрытые сообщества.

Цели сотрудничества

Команда Incrypted активно продвигает свои продукты в Telegram через сеть тематических каналов. Нашими целями были:

создать эффективную рекламную стратегию в Telegram Ads;

протестировать различные направления продвижения;

оптимизировать стоимость привлечения пользователей.

Контекст рынка и наша стратегия

Криптовалютный рынок — это всегда изменчивость. Один повод для новостей может вызвать резкий всплеск интереса, другой — почти полностью остановить активность. В таких условиях ключевыми для нас стали быстрая реакция и гибкость.

Аудитория здесь хорошо осведомлена и быстро теряет интерес, а каждый продукт имеет собственные цели и тональность коммуникации. Из-за этого стратегию приходилось корректировать почти каждую неделю.

Нашей целью было сохранить эффективность даже при постоянной внешней нестабильности, поэтому мы определили четыре основных направления работы:

Продвижение через актуальные инфоповоды

Чтобы оставаться в одном ритме с рынком, мы строили креативы вокруг актуальных событий, например:

«Что ждет криптовалютный рынок в этом месяце?» — в периоды низкой активности;

«Что будет с криптой в Украине?» — на фоне новостей о крипторезерве и электронной гривне;

«Стоит ли инвестировать в мемкоины?» — с акцентом на новичков;

даже падение ETH мы использовали как повод для новой коммуникации.

Такой подход позволил сохранять актуальность, избегать баннерной слепоты и удерживать стоимость подписчика в пределах запланированных показателей.

Таргетинг через релевантные криптоканалы

Telegram Ads дает возможность размещать рекламу в релевантных каналах, поэтому мы использовали это как ключевое преимущество платформы. В продвижении фокусировались исключительно на криптоканалах с уже «теплой» аудиторией: тех, кто следит за рынком, читает аналитику и интересуется мемкоинами.

Так мы:

избежали лишних показов;

точнее прогнозировали эффективность;

сохранили конкурентную стоимость подписчика даже в периоды информационного затишья.

В таргетинге Telegram Ads ключевую роль играет правильный отбор каналов, который мы проводили через сервис Telemetrio. Наша команда выбрала криптоканалы с высоким трафиком, инвестиционной аналитикой и мем-контентом. Это позволило работать именно с той аудиторией, которая была релевантной для продуктов Incrypted.

Выбор оптимальных направлений привлечения внутри экосистемы

Выбранный подход к таргетингу мы реализовали через несколько направлений привлечения в экосистеме Incrypted.

Incrypted (основной канал):

стоимость подписчика — 1,59 евро ; самая качественная аудитория; контент ориентирован на осведомленных пользователей, поэтому привлечение требовало больше усилий, зато дало максимально целевую аудиторию.



Memcrypted:

стоимость подписчика — 1,02 евро ; канал с более простой подачей — инфотеймент в сочетании с аналитикой мемкоинов; основная цель — показать, что заработок возможен даже на хайповых проектах, без обещаний быстрой или гарантированной прибыли.



Бот с бесплатным мини-курсом:

самый дешевый подписчик — 0,73 евро ; высокая конверсия в подписку — 32,18% ; но меньшее дальнейшее взаимодействие с продуктами, поэтому направление решили не масштабировать.



Каждое направление показало разную стоимость и качество аудитории, что позволило четко расставить приоритеты и сосредоточиться на каналах, которые давали лучшее соотношение стоимости и ценности подписчика.

Регулярное тестирование и корректировка стратегии

Из-за высокой динамичности рынка мы работали в постоянном контакте с командой Incrypted. Вместе обсуждали актуальные инфоповоды, быстро адаптировали месседжи и получали готовые креативы или идеи — это значительно ускоряло запуск кампаний.

Параллельно мы тестировали дополнительные направления продвижения, чтобы найти наиболее эффективные форматы:

канал с токенсейлами имел самую высокую стоимость подписчика и не оправдал ожиданий;

сайт с бесплатным курсом оказался менее эффективным из-за сложного конверсионного действия (регистрация);

лендинг с билетами на конференцию не дал результата из-за высокой цены и слишком раннего старта продаж — за полгода до мероприятия, что снижало конверсию в Telegram.

Эти тесты помогли четко определить приоритетные направления и сфокусировать бюджет на каналах с лучшими показателями взаимодействия.

Читайте больше о привлечении аудитории в криптонише через Telegram Ads — кейс Frog Crypto .

Результаты продвижения

За время кампаний мы охватили более 6,2 млн просмотров и привлекли более 9000 новых подписчиков.

Средняя стоимость подписчика составила 1,11 евро и варьировалась в зависимости от направления продвижения.

Наибольшую эффективность показали объявления, привязанные к актуальным событиям и настроениям рынка. Telegram Ads дал возможность гибко тестировать различные форматы — от новостных сообщений до образовательного контента — и быстро адаптировать кампании под изменение контекста.

В криптонише не работает подход «настроил и забыл», здесь нужна постоянная работа с контекстом, месседжами и форматами. Telegram Ads показал себя эффективным инструментом даже в холодной нише — при условии гибкой стратегии, регулярных тестов и фокуса на каналах, которые реально приносят результат.

Отзывы о сотрудничестве

Владислава Сарбаш, PPC Specialist в Netpeak

Большое спасибо команде Incrypted за открытость к новым идеям, глубокое понимание нашего подхода и скорость в реализации решений. Ценность этого проекта не только в результатах, но и в приятной коммуникации. Когда работаешь с партнером на одной волне, смелые идеи появляются значительно легче. Проект был очень динамичным — за период продвижения мы создали рекордное количество креативов, постоянно адаптируя месседжи под актуальные информационные поводы. Отдельно хочется отметить, насколько эффективно команда Incrypted реагировала на изменения рынка и помогала находить правильные месседжи благодаря глубокому пониманию криптоиндустрии. Наши звонки были не просто рабочими, а по-настоящему драйвовыми. Спасибо Incrypted за это крутое сотрудничество!