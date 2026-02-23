Кейси Telegram
1771861500
RU

Чому варто запускати візуальну рекламу в Telegram Ads: кейс MOYO
65
0
12
Антон Гембарський Антон Гембарський

moyo telegram шапка результатів

У грудні 2023 року команда Netpeak Ukraine разом із MOYO запустила перші рекламні кампанії в Telegram Ads, щоби протестувати новий інструмент залучення підписників до Telegram-каналу бренду. Вони базувалися на розіграшах техніки з таргетингом на популярні спільноти і блоги. У березні 2024 року ми поділилися результатами в першому кейсі співпраці з MOYO: вартість підписника знизилася на 41%, а конверсія з переходу в підписку сягнула 32,9%.

Наш успіх став основою для подальшого розвитку. У цьому кейсі розповімо, як впровадження зображень у рекламні оголошення вплинуло на ефективність, і яких результатів вдалося досягти за рік співпраці: від зростання аудиторії до оптимізації витрат.

Проєкт: MOYO.

Регіон: Україна.

Послуга: Telegram Ads.

Хто наш партнер

MOYO — український ритейлер електроніки й побутової техніки з розгалуженою мережею понад 90 магазинів у 45 містах країни. Компанія поєднує онлайн- і офлайн-продажі й впроваджує сучасні рішення для зручного шопінгу.

Ціль співпраці

Просування Telegram-каналу MOYO як ефективного інструменту комунікації з аудиторією і залучення нових підписників. 

Рішення

Щойно Telegram додав можливість запуску реклами з візуалом, ми одразу розпочали тести нового формату. Уже в грудні 2024 року стартували перші кампанії на актуальний на той момент розіграш.

Тести реклами із зображеннями

Ми запустили A/B-тестування чотирьох рекламних кампаній. Кожну з них розділили на дві групи з однаковими параметрами таргетингу й текстами. Єдина різниця — наявність візуалу.

  1. Без зображення: текстове оголошення з умовами розіграшу і Premium-емоджі.

moyo telegram оголошення без зображення

  1. Із зображенням: той самий текст + візуал призу.

moyo telegram оголошення із зображенням

Результати тесту говорять самі за себе.

Показник

Без візуалу

З візуалом

CTR (Click-Through Rate)

0,31%

1,18%

Конверсія в підписника

17,31%

27,86%

Кампанії без зображень виявилися менш ефективними: низький CTR, висока і слабка конверсія навіть із використанням Premium-емоджі.

Натомість новий формат одразу показав результат. Уже з перших тестів ми зрозуміли, що той самий приз, який не «зайшов» у текстовій версії, ефективно спрацював завдяки візуальному оформленню.

Разом із MOYO ми вирішили впровадити новий формат на постійній основі та запускати всі подальші рекламні кампанії виключно з ним.

Запуск реклами із зображенням

Першою повноцінною кампанією з використанням візуалу став розіграш PS5 Slim. 

moyo telegram розішраш ps5 slim

Щоб оцінити ефективність формату, ми порівняли результати цієї рекламної кампанії з попереднім розіграшем PS5 Slim без зображень.

moyo telegram розішраш ps5 slim без зображень

Порівняння двох кампаній з однаковим призом показало суттєву перевагу візуального формату:

  • CTR був на 51,49% вище, ніж у кампанії без зображень;
  • конверсія в підписника зросла на 60,84%;

Підсумки просування Telegram-каналу MOYO

За декілька років системної співпраці разом з Telegram Promotion канал MOYO пройшов шлях активної трансформації та зростання. Ми не лише активно тестували нові рекламні підходи, а й оперативно впроваджували найефективніші з них:

  • запускали банерну рекламу з візуальним контентом одразу після появи формату;
  • швидко адаптувалися до змін у Telegram Ads (зниження CPM, нові механіки тощо);
  • тестували нові таргети;
  • реагували на тенденції ринку.

Окрім основного каналу, ми просували й інші посадкові: сайт, мобільний застосунок, канали «Знижки для своїх», «MOYO Gaming» та інші. Також запускали медійні кампанії з банерною рекламою нових товарів і акцій для залучення трафіку на сайт.

Основні результати

  1. Зростання аудиторії. Кількість підписників каналу MOYO зросла до 155 000 — результат комплексної та гнучкої стратегії просування через Telegram Ads.

moyo telegram зростання аудиторії

  1. Лідерство в ніші. MOYO увійшов до топу каналів-продажів в Україні за чисельністю аудиторії серед публічних спільнот у категорії «Продажі».

moyo telegram топ телеграм каналів

  1. Прорив завдяки візуальній рекламі. Після впровадження нового підходу в Telegram Ads ми зафіксували помітне зростання CTR, конверсії та зниження ціни за підписника.

Візуальний формат дав змогу масштабувати кампанії навіть у складних кейсах. Там, де текстові оголошення не давали результату, зображення забезпечували ефективність. Крім цього, постійний пошук нових рішень та впровадження їх у стратегію просування дають змогу бути на крок попереду.

Що далі

Співпраця з Telegram Promotion стала драйвером якісного зростання, а Telegram з Ads-платформою — ефективним інструментом залучення аудиторії для MOYO.

Цей проєкт став для нас цікавим викликом: протягом тривалого періоду ми постійно шукали нові підходи до збільшення кількості підписників, підтримували ефективність кампаній і відповідали високим очікуванням партнера.

Ми плануємо й надалі розвивати просування в Telegram, тестувати нові рекламні формати та використовувати всі можливості платформи, щоби зберегти динаміку зростання і підсилити позиції MOYO серед лідерів ринку.

Переваги реклами із зображенням у Telegram Ads

  1. Візуал привертає більше уваги, підвищує залучення і покращує запам’ятовуваність бренду.
  2. Швидке розуміння. Зображення одразу передає суть пропозиції.
  3. Емоційне залучення. Візуальний контент викликає емоції, що мотивують до дії.

Результати кампаній підтвердили, що використання нового підходу суттєво підвищує ефективність — зростає CTR і конверсія в підписника, а вартість залучення знижується.

Візуальний формат — не просто креативний хід, а якісний інструмент впливу в Telegram, який варто використовувати для досягнення максимальних результатів.

Рекомендації від експертів Telegram Promotion

  1. Використовуйте потенціал візуального контенту на повну. Якісні зображення і креативні концепції суттєво підвищують ефективність рекламних кампаній.
  2. Постійно тестуйте гіпотези. Навіть найуспішніша стратегія потребує регулярного оновлення.
  3. Дивіться на Telegram ширше. Це не лише канал для інформування, а повноцінний інструмент для залучення лояльної аудиторії, розвитку бренду і генерації лідів.

Разом із правильною стратегією і досвідченими фахівцями Telegram Ads може стати одним із ефективних каналів зростання бізнесу.

Команда проєкту: Данііл Третьяков, PPC Specialist; Антон Гембарський, Telegram Ads Team Lead; Максим Цап, Head of Telegram Department; Андрій Гріневецький, Client Project Manager.

Антон Гембарський
Антон Гембарський

Працюю у команді Netpeak з 2022 року. Вважаю, що розуміння того, як працює інтернет та пов'язані з ним сервіси, є одним із найголовніших у наш час.

Інші пости цього автора
Дізнатися більше
Telegram Реклама в Telegram
0
0
0

Більше за темою

Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну

А ще після переводу сайту на технологію JavaScript, зміни URL і видалення цілого блоку сторінок

Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»

Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу

Свіжі

Безплатна програма експортного менторингу для українського бізнесу

Дедлайн — 28 лютого 2026 року

Як українські компанії використовують LinkedIn

Проаналізували досвід українських компаній, щоб з’ясувати, які цілі вони ставлять перед LinkedIn і як саме платформа допомагає їх досягати

Оновлювальний дайджест змін в AI-пошуку

Дайджест головних оновлень AI і їхнього впливу на ринок