Чому варто запускати візуальну рекламу в Telegram Ads: кейс MOYO
У грудні 2023 року команда Netpeak Ukraine разом із MOYO запустила перші рекламні кампанії в Telegram Ads, щоби протестувати новий інструмент залучення підписників до Telegram-каналу бренду. Вони базувалися на розіграшах техніки з таргетингом на популярні спільноти і блоги. У березні 2024 року ми поділилися результатами в
Наш успіх став основою для подальшого розвитку. У цьому кейсі розповімо, як впровадження зображень у рекламні оголошення вплинуло на ефективність, і яких результатів вдалося досягти за рік співпраці: від зростання аудиторії до оптимізації витрат.
Проєкт: MOYO.
Регіон: Україна.
Послуга: Telegram Ads.
Хто наш партнер
MOYO — український ритейлер електроніки й побутової техніки з розгалуженою мережею понад 90 магазинів у 45 містах країни. Компанія поєднує онлайн- і офлайн-продажі й впроваджує сучасні рішення для зручного шопінгу.
Ціль співпраці
Просування Telegram-каналу MOYO як ефективного інструменту комунікації з аудиторією і залучення нових підписників.
Рішення
Щойно Telegram додав можливість запуску реклами з візуалом, ми одразу розпочали тести нового формату. Уже в грудні 2024 року стартували перші кампанії на актуальний на той момент розіграш.
Тести реклами із зображеннями
Ми запустили A/B-тестування чотирьох рекламних кампаній. Кожну з них розділили на дві групи з однаковими параметрами таргетингу й текстами. Єдина різниця — наявність візуалу.
-
Без зображення: текстове оголошення з умовами розіграшу і Premium-емоджі.
-
Із зображенням: той самий текст + візуал призу.
Результати тесту говорять самі за себе.
|
Показник
|
Без візуалу
|
З візуалом
|
CTR (Click-Through Rate)
|
0,31%
|
1,18%
|
Конверсія в підписника
|
17,31%
|
27,86%
Кампанії без зображень виявилися менш ефективними: низький CTR, висока і слабка конверсія навіть із використанням Premium-емоджі.
Натомість новий формат одразу показав результат. Уже з перших тестів ми зрозуміли, що той самий приз, який не «зайшов» у текстовій версії, ефективно спрацював завдяки візуальному оформленню.
Разом із MOYO ми вирішили впровадити новий формат на постійній основі та запускати всі подальші рекламні кампанії виключно з ним.
Запуск реклами із зображенням
Першою повноцінною кампанією з використанням візуалу став розіграш PS5 Slim.
Щоб оцінити ефективність формату, ми порівняли результати цієї рекламної кампанії з попереднім розіграшем PS5 Slim без зображень.
Порівняння двох кампаній з однаковим призом показало суттєву перевагу візуального формату:
- CTR був на 51,49% вище, ніж у кампанії без зображень;
- конверсія в підписника зросла на 60,84%;
Підсумки просування Telegram-каналу MOYO
За декілька років системної співпраці разом з Telegram Promotion канал MOYO пройшов шлях активної трансформації та зростання. Ми не лише активно тестували нові рекламні підходи, а й оперативно впроваджували найефективніші з них:
- запускали банерну рекламу з візуальним контентом одразу після появи формату;
- швидко адаптувалися до змін у Telegram Ads (зниження CPM, нові механіки тощо);
- тестували нові таргети;
- реагували на тенденції ринку.
Окрім основного каналу, ми просували й інші посадкові: сайт, мобільний застосунок, канали «Знижки для своїх», «MOYO Gaming» та інші. Також запускали медійні кампанії з банерною рекламою нових товарів і акцій для залучення трафіку на сайт.
Основні результати
-
Зростання аудиторії. Кількість підписників каналу MOYO зросла до 155 000 — результат комплексної та гнучкої стратегії просування через Telegram Ads.
-
Лідерство в ніші. MOYO увійшов до топу каналів-продажів в Україні за чисельністю аудиторії серед публічних спільнот у категорії «Продажі».
-
Прорив завдяки візуальній рекламі. Після впровадження нового підходу в Telegram Ads ми зафіксували помітне зростання CTR, конверсії та зниження ціни за підписника.
Візуальний формат дав змогу масштабувати кампанії навіть у складних кейсах. Там, де текстові оголошення не давали результату, зображення забезпечували ефективність. Крім цього, постійний пошук нових рішень та впровадження їх у стратегію просування дають змогу бути на крок попереду.
Що далі
Співпраця з Telegram Promotion стала драйвером якісного зростання, а Telegram з Ads-платформою — ефективним інструментом залучення аудиторії для MOYO.
Цей проєкт став для нас цікавим викликом: протягом тривалого періоду ми постійно шукали нові підходи до збільшення кількості підписників, підтримували ефективність кампаній і відповідали високим очікуванням партнера.
Ми плануємо й надалі розвивати просування в Telegram, тестувати нові рекламні формати та використовувати всі можливості платформи, щоби зберегти динаміку зростання і підсилити позиції MOYO серед лідерів ринку.
Переваги реклами із зображенням у Telegram Ads
- Візуал привертає більше уваги, підвищує залучення і покращує запам’ятовуваність бренду.
- Швидке розуміння. Зображення одразу передає суть пропозиції.
- Емоційне залучення. Візуальний контент викликає емоції, що мотивують до дії.
Результати кампаній підтвердили, що використання нового підходу суттєво підвищує ефективність — зростає CTR і конверсія в підписника, а вартість залучення знижується.
Візуальний формат — не просто креативний хід, а якісний інструмент впливу в Telegram, який варто використовувати для досягнення максимальних результатів.
Рекомендації від експертів Telegram Promotion
- Використовуйте потенціал візуального контенту на повну. Якісні зображення і креативні концепції суттєво підвищують ефективність рекламних кампаній.
- Постійно тестуйте гіпотези. Навіть найуспішніша стратегія потребує регулярного оновлення.
- Дивіться на Telegram ширше. Це не лише канал для інформування, а повноцінний інструмент для залучення лояльної аудиторії, розвитку бренду і генерації лідів.
Разом із правильною стратегією і досвідченими фахівцями Telegram Ads може стати одним із ефективних каналів зростання бізнесу.
Команда проєкту: Данііл Третьяков, PPC Specialist; Антон Гембарський, Telegram Ads Team Lead; Максим Цап, Head of Telegram Department; Андрій Гріневецький, Client Project Manager.
