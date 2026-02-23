Почему стоит запускать визуальную рекламу в Telegram Ads: кейс MOYO
В декабре 2023 года команда Netpeak Ukraine вместе с MOYO запустила первые рекламные кампании в Telegram Ads, чтобы протестировать новый инструмент привлечения подписчиков в Telegram-канал бренда. Они базировались на розыгрышах техники с таргетингом на популярные сообщества и блоги. В марте 2024 года мы поделились результатами в
Наш успех стал основой для дальнейшего развития. В этом кейсе расскажем, как внедрение изображений в рекламные объявления повлияло на эффективность, и каких результатов удалось достичь за год сотрудничества: от роста аудитории до оптимизации расходов.
Проект: MOYO.
Регион: Украина.
Услуга: Telegram Ads.
Кто наш партнер
MOYO — украинский ритейлер электроники и бытовой техники с разветвленной сетью более 90 магазинов в 45 городах страны. Компания сочетает онлайн- и офлайн-продажи и внедряет современные решения для удобного шопинга.
Цель сотрудничества
Продвижение Telegram-канала MOYO как эффективного инструмента коммуникации с аудиторией и привлечения новых подписчиков.
Решение
Как только Telegram добавил возможность запуска рекламы с визуалом, мы сразу начали тесты нового формата. Уже в декабре 2024 года стартовали первые кампании на актуальный на тот момент розыгрыш.
Тесты рекламы с изображениями
Мы запустили A/B-тестирование четырех рекламных кампаний. Каждую из них разделили на две группы с одинаковыми параметрами таргетинга и текстами. Единственная разница — наличие визуала.
-
Без изображения: текстовое объявление с условиями розыгрыша и Premium-эмодзи.
-
С изображением: тот же текст + визуал приза.
Результаты теста говорят сами за себя.
|
Показатель
|
Без визуала
|
С визуалом
|
CTR (Click-Through Rate)
|
0,31%
|
1,18%
|
Конверсия в подписчика
|
17,31%
|
27,86%
Кампании без изображений оказались менее эффективными: низкий CTR, высокая и слабая конверсия даже с использованием Premium-эмодзи.
Зато новый формат сразу показал результат. Уже с первых тестов мы поняли, что тот же приз, который не «зашел» в текстовой версии, эффективно сработал благодаря визуальному оформлению.
Вместе с MOYO мы решили внедрить новый формат на постоянной основе и запускать все дальнейшие рекламные кампании исключительно с ним.
Запуск рекламы с изображением
Первой полноценной кампанией с использованием визуала стал розыгрыш PS5 Slim.
Чтобы оценить эффективность формата, мы сравнили результаты этой рекламной кампании с предыдущим розыгрышем PS5 Slim без изображений.
Сравнение двух кампаний с одинаковым призом показало существенное преимущество визуального формата:
- CTR был на 51,49% выше, чем у кампании без изображений;
- конверсия в подписчика выросла на 60,84%;
Итоги продвижения Telegram-канала MOYO
За несколько лет системного сотрудничества вместе с Telegram Promotion канал MOYO прошел путь активной трансформации и роста. Мы не только активно тестировали новые рекламные подходы, но и оперативно внедряли самые эффективные из них:
- запускали баннерную рекламу с визуальным контентом сразу после появления формата;
- быстро адаптировались к изменениям в Telegram Ads (снижение CPM, новые механики и т.д.);
- тестировали новые таргеты;
- реагировали на тенденции рынка.
Кроме основного канала, мы продвигали и другие посадочные: сайт, мобильное приложение, каналы «Скидки для своих», «MOYO Gaming» и другие. Также запускали медийные кампании с баннерной рекламой новых товаров и акций для привлечения трафика на сайт.
Основные результаты
-
Рост аудитории. Количество подписчиков канала MOYO выросло до 155 000 — результат комплексной и гибкой стратегии продвижения через Telegram Ads.
-
Лидерство в нише. MOYO вошел в топ каналов-продаж в Украине по численности аудитории среди публичных сообществ в категории «Продажи».
-
Прорыв благодаря визуальной рекламе. После внедрения нового подхода в Telegram Ads мы зафиксировали заметный рост CTR, конверсии и снижение цены за подписчика.
Визуальный формат позволил масштабировать кампании даже в сложных кейсах. Там, где текстовые объявления не давали результата, изображения обеспечивали эффективность. Кроме этого, постоянный поиск новых решений и внедрение их в стратегию продвижения позволяют быть на шаг впереди.
Что дальше
Сотрудничество с Telegram Promotion стало драйвером качественного роста, а Telegram с Ads-платформой — эффективным инструментом привлечения аудитории для MOYO.
Этот проект стал для нас интересным вызовом: в течение длительного периода мы постоянно искали новые подходы к увеличению количества подписчиков, поддерживали эффективность кампаний и соответствовали высоким ожиданиям партнера.
Мы планируем и дальше развивать продвижение в Telegram, тестировать новые рекламные форматы и использовать все возможности платформы, чтобы сохранить динамику роста и усилить позиции MOYO среди лидеров рынка.
Преимущества рекламы с изображением в Telegram Ads
- Визуал привлекает больше внимания, повышает вовлеченность и улучшает запоминаемость бренда.
- Быстрое понимание. Изображение сразу передает суть предложения.
- Эмоциональное вовлечение. Визуальный контент вызывает эмоции, мотивирующие к действию.
Результаты кампаний подтвердили, что использование нового подхода существенно повышает эффективность — растет CTR и конверсия в подписчика, а стоимость привлечения снижается.
Визуальный формат — не просто креативный ход, а качественный инструмент влияния в Telegram, который стоит использовать для достижения максимальных результатов.
Рекомендации от экспертов Telegram Promotion
- Используйте потенциал визуального контента на полную. Качественные изображения и креативные концепции существенно повышают эффективность рекламных кампаний.
- Постоянно тестируйте гипотезы. Даже самая успешная стратегия нуждается в регулярном обновлении.
- Смотрите на Telegram шире. Это не только канал для информирования, а полноценный инструмент для привлечения лояльной аудитории, развития бренда и генерации лидов.
Вместе с правильной стратегией и опытными специалистами Telegram Ads может стать одним из эффективных каналов роста бизнеса.
Команда проекта: Даниил Третьяков, PPC Specialist; Антон Гембарский, Telegram Ads Team Lead; Максим Цап, Head of Telegram Department; Андрей Гриневецкий, Client Project Manager.
