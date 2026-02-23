Почему стоит запускать визуальную рекламу в Telegram Ads: кейс MOYO

В декабре 2023 года команда Netpeak Ukraine вместе с MOYO запустила первые рекламные кампании в Telegram Ads, чтобы протестировать новый инструмент привлечения подписчиков в Telegram-канал бренда. Они базировались на розыгрышах техники с таргетингом на популярные сообщества и блоги. В марте 2024 года мы поделились результатами в первом кейсе сотрудничества с MOYO : стоимость подписчика снизилась на 41%, а конверсия из перехода в подписку достигла 32,9%.

Наш успех стал основой для дальнейшего развития. В этом кейсе расскажем, как внедрение изображений в рекламные объявления повлияло на эффективность, и каких результатов удалось достичь за год сотрудничества: от роста аудитории до оптимизации расходов.

Кто наш партнер

MOYO — украинский ритейлер электроники и бытовой техники с разветвленной сетью более 90 магазинов в 45 городах страны. Компания сочетает онлайн- и офлайн-продажи и внедряет современные решения для удобного шопинга.

Цель сотрудничества

Продвижение Telegram-канала MOYO как эффективного инструмента коммуникации с аудиторией и привлечения новых подписчиков.

Решение

Как только Telegram добавил возможность запуска рекламы с визуалом, мы сразу начали тесты нового формата. Уже в декабре 2024 года стартовали первые кампании на актуальный на тот момент розыгрыш.

Тесты рекламы с изображениями

Мы запустили A/B-тестирование четырех рекламных кампаний. Каждую из них разделили на две группы с одинаковыми параметрами таргетинга и текстами. Единственная разница — наличие визуала.

Без изображения: текстовое объявление с условиями розыгрыша и Premium-эмодзи.

С изображением: тот же текст + визуал приза.

Результаты теста говорят сами за себя.

Показатель Без визуала С визуалом CTR (Click-Through Rate) 0,31% 1,18% Конверсия в подписчика 17,31% 27,86%

Кампании без изображений оказались менее эффективными: низкий CTR, высокая и слабая конверсия даже с использованием Premium-эмодзи.

Зато новый формат сразу показал результат. Уже с первых тестов мы поняли, что тот же приз, который не «зашел» в текстовой версии, эффективно сработал благодаря визуальному оформлению.

Вместе с MOYO мы решили внедрить новый формат на постоянной основе и запускать все дальнейшие рекламные кампании исключительно с ним.

Запуск рекламы с изображением

Первой полноценной кампанией с использованием визуала стал розыгрыш PS5 Slim.

Чтобы оценить эффективность формата, мы сравнили результаты этой рекламной кампании с предыдущим розыгрышем PS5 Slim без изображений.

Сравнение двух кампаний с одинаковым призом показало существенное преимущество визуального формата:

CTR был на 51,49% выше , чем у кампании без изображений;

, чем у кампании без изображений; конверсия в подписчика выросла на 60,84%;

Итоги продвижения Telegram-канала MOYO

За несколько лет системного сотрудничества вместе с Telegram Promotion канал MOYO прошел путь активной трансформации и роста. Мы не только активно тестировали новые рекламные подходы, но и оперативно внедряли самые эффективные из них:

запускали баннерную рекламу с визуальным контентом сразу после появления формата;

быстро адаптировались к изменениям в Telegram Ads (снижение CPM, новые механики и т.д.);

тестировали новые таргеты;

реагировали на тенденции рынка.

Кроме основного канала, мы продвигали и другие посадочные: сайт, мобильное приложение, каналы «Скидки для своих», «MOYO Gaming» и другие. Также запускали медийные кампании с баннерной рекламой новых товаров и акций для привлечения трафика на сайт.

Основные результаты

Рост аудитории. Количество подписчиков канала MOYO выросло до 155 000 — результат комплексной и гибкой стратегии продвижения через Telegram Ads.

Лидерство в нише. MOYO вошел в топ каналов-продаж в Украине по численности аудитории среди публичных сообществ в категории «Продажи».

Прорыв благодаря визуальной рекламе. После внедрения нового подхода в Telegram Ads мы зафиксировали заметный рост CTR, конверсии и снижение цены за подписчика.

Визуальный формат позволил масштабировать кампании даже в сложных кейсах. Там, где текстовые объявления не давали результата, изображения обеспечивали эффективность. Кроме этого, постоянный поиск новых решений и внедрение их в стратегию продвижения позволяют быть на шаг впереди.

Что дальше

Сотрудничество с Telegram Promotion стало драйвером качественного роста, а Telegram с Ads-платформой — эффективным инструментом привлечения аудитории для MOYO.

Этот проект стал для нас интересным вызовом: в течение длительного периода мы постоянно искали новые подходы к увеличению количества подписчиков, поддерживали эффективность кампаний и соответствовали высоким ожиданиям партнера.

Мы планируем и дальше развивать продвижение в Telegram, тестировать новые рекламные форматы и использовать все возможности платформы, чтобы сохранить динамику роста и усилить позиции MOYO среди лидеров рынка.

Преимущества рекламы с изображением в Telegram Ads

Визуал привлекает больше внимания, повышает вовлеченность и улучшает запоминаемость бренда. Быстрое понимание. Изображение сразу передает суть предложения. Эмоциональное вовлечение. Визуальный контент вызывает эмоции, мотивирующие к действию.

Результаты кампаний подтвердили, что использование нового подхода существенно повышает эффективность — растет CTR и конверсия в подписчика, а стоимость привлечения снижается.

Визуальный формат — не просто креативный ход, а качественный инструмент влияния в Telegram, который стоит использовать для достижения максимальных результатов.

Рекомендации от экспертов Telegram Promotion

Используйте потенциал визуального контента на полную. Качественные изображения и креативные концепции существенно повышают эффективность рекламных кампаний. Постоянно тестируйте гипотезы. Даже самая успешная стратегия нуждается в регулярном обновлении. Смотрите на Telegram шире. Это не только канал для информирования, а полноценный инструмент для привлечения лояльной аудитории, развития бренда и генерации лидов.

Вместе с правильной стратегией и опытными специалистами Telegram Ads может стать одним из эффективных каналов роста бизнеса.