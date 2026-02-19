Як захистити ваш канал від реклами конкурентів через Telegram Ads: на прикладі кейсу Аврори

Як захистити ваш канал від реклами конкурентів через Telegram Ads: на прикладі кейсу Аврори

З появою Telegram Ads навіть у власному брендовому каналі можуть з’являтися сторонні оголошення — зокрема, від конкурентів. Це стає можливим через формат Target Channel, що передбачає розміщення у відкритих пабліках.

У статті розберу способи збереження контролю над власним каналом, принцип роботи Telegram Ads, основні рекламні формати й логіку показів.

На прикладі кейсу мультимаркету Аврора покажу, як команда Netpeak використала стратегію CPM-заглушки, щоб утримати рекламний слот і не допустити появи сторонніх оголошень.

Telegram Ads: принцип роботи та ключові можливості

Telegram Ads — це реклама, що з’являється у відкритих Telegram-каналах із понад 1000 підписників, в Telegram-ботах, у відеоконтенті та в пошуку. Оголошення бачать і підписники під час перегляду, і користувачі, що просто заходять на нього.

Основні формати реклами

Telegram Ads пропонує кілька форматів розміщення, кожен із яких відповідає різним цілям просування та типам аудиторії:

Target channels.

Розміщення в конкретних пабліках за обраною тематикою. Дає змогу охопити цільову аудиторію в релевантному середовищі. Можна обрати й винятки небажаних каналів і тематик для розміщення. Це один із найсильніших інструментів: забезпечує точне влучення у вашу ЦА.

Приклад відеореклами

Приклад текстового рекламного оголошення

Target users.

Налаштування реклами за містами, тематиками, аудиторіями каналів, мобільними базами, девайсами тощо. Ідеально підходить для масштабування та роботи з ширшими сегментами.



Banner in Video.

Один із варіантів розміщення в форматі Target users. Реклама показується у вигляді банера під час перегляду відео в Telegram. Це нативний формат, який зʼявляється поверх відеоконтенту, тож користувач бачить оголошення у момент активного залучення.

Приклад реклами у відео

Bots.

Реклама в ботах з активною щоденною аудиторією. Працює як точковий формат із зацікавленим трафіком.



Приклад реклами у боті

Search Ads.

Показ оголошень у пошуку Telegram за ключовими словами. Тут зазвичай високий CTR, адже користувач має вже сформований намір, хоча обсяг трафіку обмежений.

Приклад пошукової реклами

Що важливо знати про модель Telegram Ads

Telegram Ads працює за СРМ-моделлю — тобто ви сплачуєте за 1000 показів.

Реклама показується користувачам, котрі заходять у канал, залежно від встановленої ставки CPM, рівня конкуренції в тематиці та активності аудиторії.

Ставка впливає на обсяг показів: чим вища конкуренція — тим більша ставка потрібна для охоплення. Але навіть при середньому CPM реклама може з’являтись, просто не так активно.

Особливості аналітики

Telegram не надає розгорнутої внутрішньої статистики щодо поведінки користувачів після кліку.Тому для оцінювання ефективності Telegram-реклами варто використовувати сторонні інструменти:

Google Analytics — для відстеження атрибуції конверсій і переходів;

Telemetr.io — для аналізу змін у динаміці підписників;

Marketing Mix Modeling — для оцінювання загального впливу Telegram у комплексі з іншими каналами.

У чому сила Telegram Ads

Одна з найцікавіших можливостей Telegram Ads — деталізований таргет, зокрема:

за тематикою;

за місцем;

за девайсами;

і навіть за аудиторією окремих каналів.

Також Telegram Ads дає змогу працювати з мобільними базами (контактами користувачів). Це відкриває шлях до більш персоналізованих кампаній: наприклад, якщо у вас є база номерів клієнтів — можете використати її для прямого таргетування навіть у межах обмеженої аудиторії.

Обсяг мобільної бази не обмежений — таргетинг працює як на кілька контактів, так і на мільйони. Подібні можливості складно реалізувати в інших рекламних платформах без масштабних аудиторій.

Як захистити власний канал від сторонньої реклами

Формат Target Channel дає змогу розміщуватись у тематично дотичних публічних майданчиках. Тому кожен відкритий профіль, що відповідає вимогам Telegram Ads, потенційно може містити рекламу інших брендів.

Коли важливо зберігати повний контроль над комунікацією, варто закріпити рекламне місце за власним брендом. Один із найефективніших способів — встановити власне оголошення в межах свого ж каналу з достатньо високим CPM. Наведу приклад нашого кейсу.

Аврора — українська мережа мультимаркетів із широким асортиментом товарів. Компанія активно розвиває свою присутність у диджитал-середовищі. У Telegram команда партнера веде власний канал із пропозиціями й новинами для клієнтів — саме на його захист і була спрямована наша кампанія. Основне завдання — зберегти контроль над рекламним блоком Telegram-каналу Аврора за допомогою механіки CPM-заглушки. Додатково ми періодично використовуємо Telegram Ads для просування певних акцій і подій, котрі надає партнер. Щоби реалізувати цю мету, команда зосередилася на технічно вивіреному й стратегічно важливому рішенні. CPM-заглушка як спосіб захисту каналу У кейсі з Авророю ми використали саме цей підхід — створили рекламу-заглушку зі ставкою CPM, вищою за середньоринкову. Це допомогло утримати слот у рекламному блоці пабліку, не даючи іншим оголошенням зʼявлятись там. Механіка проста: Telegram Ads працює за CPM-моделлю (оплата за 1000 показів). Чим вищу ставку CPM ви встановите, тим більше шансів утримати власне оголошення в рекламному слоті. Інші рекламодавці не займатимуть цей слот, оскільки вартість розміщення для них буде невиправдано високою. Як ефективно використовувати CPM-заглушку Щоби така стратегія працювала максимально ефективно, важливо враховувати кілька моментів: майданчику — у таргетинг додається конкретно ваш паблік або чітко визначений перелік дозволених;

ставка CPM має бути вищою за ринок — саме вона визначає, чи залишиться ваша реклама в слоті;

регулярно перевіряйте власний канал — чи не зʼявилися інші оголошення та чи не потрібно підняти CPM.

Як розрахувати бюджет на заглушку

Розрахунок простий і залежить від CPM і середнього охоплення вашого каналу на добу.

Наприклад: середнє охоплення — 40 000 показів/день;

обрана ставка CPM — 5 євро. Розрахунок: 40 000 / 1 000 = 40;

40 × 5 євро = 200 євро на день.

Тобто, щоб утримувати слот за собою, орієнтовний бюджет складатиме 200 євро/день.

Які ще є способи обмежити рекламу в Telegram-каналі

Окрім запуску власної рекламної кампанії на власний паблік, Telegram пропонує ще декілька технічних рішень:

Закритий канал. У приватних пабліках реклама не з’являється, оголошення все одно можуть бачити підписники через таргетинг Target Users. Підкреслю, що для великих брендів цей варіант неприйнятний, бо тоді вони втратять свій унікальний username каналу, охоплення, їх не зможуть знайти тощо. Бусти та Premium-підписки. Telegram запровадив систему Boost як спосіб підтримки каналів силами підписників із Premium. Коли паблік досягає 50 рівня Boost, автор може вимкнути рекламу повністю. Це можливо, наприклад, через регулярні розіграші Telegram Premium серед підписників. Проте варто враховувати: витрати на таке рішення часто значно вищі за запуск CPM-заглушки, а ефект залежить від термінів підписки.

CPM-заглушка — ефективний спосіб захистити власний Telegram-канал від небажаної реклами, зокрема — від конкурентів. Такий підхід дає змогу контролювати комунікацію з аудиторією та уникати стороннього інформаційного шуму. У випадку Аврори цей метод став дієвим інструментом підтримки брендової чистоти каналу.