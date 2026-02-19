Как защитить ваш канал от рекламы конкурентов через Telegram Ads: на примере кейса Авроры

С появлением Telegram Ads даже в собственном брендовом канале могут появляться сторонние объявления — в частности, от конкурентов. Это становится возможным благодаря формату Target Channel, который предусматривает размещение в открытых пабликах.

В статье разберу способы сохранения контроля над собственным каналом, принцип работы Telegram Ads, основные рекламные форматы и логику показов. На примере кейса мультимаркета Аврора покажу, как команда Netpeak использовала стратегию CPM-заглушки, чтобы удержать рекламный слот и не допустить появления сторонних объявлений.

Telegram Ads: принцип работы и ключевые возможности

Telegram Ads — это реклама, которая появляется в открытых Telegram-каналах с более чем 1000 подписчиков, в Telegram-ботах, в видеоконтенте и в поиске. Объявления видят и подписчики во время просмотра, и пользователи, которые просто заходят на него.

Основные форматы рекламы

Telegram Ads предлагает несколько форматов размещения, каждый из которых соответствует различным целям продвижения и типам аудитории:

Target channels.

Размещение в конкретных пабликах по выбранной тематике. Позволяет охватить целевую аудиторию в релевантной среде. Можно выбрать и исключения нежелательных каналов и тематик для размещения. Это один из самых сильных инструментов: обеспечивает точное попадание в вашу ЦА.

Пример видеорекламы

Пример текстового рекламного объявления

Target users.

Настройка рекламы по городам, тематикам, аудиториям каналов, мобильным базам, девайсам и т. д. Идеально подходит для масштабирования и работы с более широкими сегментами.



Banner in Video.

Один из вариантов размещения в формате Target users. Реклама показывается в виде баннера во время просмотра видео в Telegram. Это нативный формат, который появляется поверх видеоконтента, поэтому пользователь видит объявление в момент активного вовлечения.

Пример рекламы в видео

Bots.

Реклама в ботах с активной ежедневной аудиторией. Работает как точечный формат с заинтересованным трафиком.



Пример рекламы в боте

Search Ads.

Показ объявлений в поиске Telegram по ключевым словам. Здесь обычно высокий CTR, ведь пользователь уже имеет сформированное намерение, хотя объем трафика ограничен.



Пример поисковой рекламы

Что важно знать о модели Telegram Ads

Telegram Ads работает по СРМ-модели — то есть вы платите за 1000 показов.

Реклама показывается пользователям, которые заходят в канал, в зависимости от установленной ставки CPM, уровня конкуренции в тематике и активности аудитории.

Ставка влияет на объем показов: чем выше конкуренция — тем больше ставка нужна для охвата. Но даже при среднем CPM реклама может появляться, просто не так активно.

Особенности аналитики

Telegram не предоставляет развернутой внутренней статистики по поведению пользователей после клика.



Поэтому для оценки эффективности Telegram-рекламы стоит использовать сторонние инструменты:

Google Analytics — для отслеживания атрибуции конверсий и переходов;

— для отслеживания атрибуции конверсий и переходов; Telemetr.io — для анализа изменений в динамике подписчиков;

— для анализа изменений в динамике подписчиков; Marketing Mix Modeling — для оценки общего влияния Telegram в комплексе с другими каналами.

В чем сила Telegram Ads

Одна из самых интересных возможностей Telegram Ads — детализированный таргет, в частности:

по тематике;

по месту;

по девайсам;

и даже по аудитории отдельных каналов.

Также Telegram Ads позволяет работать с мобильными базами (контактами пользователей).



Это открывает путь к более персонализированным кампаниям: например, если у вас есть база номеров клиентов — можете использовать ее для прямого таргетинга даже в пределах ограниченной аудитории. Объем мобильной базы не ограничен — таргетинг работает как на несколько контактов, так и на миллионы. Подобные возможности сложно реализовать в других рекламных платформах без масштабных аудиторий.

Как защитить собственный канал от сторонней рекламы

Формат Target Channel позволяет размещаться в тематически близких публичных площадках. Поэтому каждый открытый профиль, соответствующий требованиям Telegram Ads, потенциально может содержать рекламу других брендов.

Когда важно сохранять полный контроль над коммуникацией, стоит закрепить рекламное место за собственным брендом. Один из самых эффективных способов — установить собственное объявление в пределах своего же канала с достаточно высоким CPM. Приведу пример нашего кейса.

Аврора — украинская сеть мультимаркетов с широким ассортиментом товаров. Компания активно развивает свое присутствие в диджитал-среде. В Telegram команда партнера ведет собственный канал с предложениями и новостями для клиентов — именно на его защиту и была направлена наша кампания. Основная задача — сохранить контроль над рекламным блоком Telegram-канала Аврора с помощью механики CPM-заглушки. Дополнительно мы периодически используем Telegram Ads для продвижения определенных акций и событий, которые предоставляет партнер. Чтобы реализовать эту цель, команда сосредоточилась на технически выверенном и стратегически важном решении. CPM-заглушка как способ защиты канала В кейсе с Авророй мы использовали именно этот подход — создали рекламу-заглушку со ставкой CPM, превышающей среднерыночную. Это помогло удержать слот в рекламном блоке паблика, не давая другим объявлениям появляться там. Механика проста: Telegram Ads работает по CPM-модели (оплата за 1000 показов). Чем выше ставку CPM вы установите, тем больше шансов удержать собственное объявление в рекламном слоте. Другие рекламодатели не будут занимать этот слот, поскольку стоимость размещения для них будет неоправданно высокой. Как эффективно использовать CPM-заглушку Чтобы такая стратегия работала максимально эффективно, важно учитывать несколько моментов: площадке — в таргетинг добавляется конкретно ваш паблик или четко определенный перечень разрешенных;

ставка CPM должна быть выше рынка — именно она определяет, останется ли ваша реклама в слоте;

регулярно проверяйте собственный канал — не появились ли другие объявления и не нужно ли поднять CPM.

Как рассчитать бюджет на заглушку

Расчет прост и зависит от CPM и среднего охвата вашего канала в сутки.

Например: средний охват — 40 000 показов/день;

выбранная ставка CPM — 5 евро. Расчет: 40 000 / 1 000 = 40;

40 × 5 евро = 200 евро в день.

То есть, чтобы удерживать слот за собой, ориентировочный бюджет составит 200 евро/день.

Какие еще есть способы ограничить рекламу в Telegram-канале

Помимо запуска собственной рекламной кампании на собственном паблике, Telegram предлагает еще несколько технических решений:

Закрытый канал. В приватных пабликах реклама не появляется, объявления все равно могут видеть подписчики через таргетинг Target Users. Подчеркну, что для крупных брендов этот вариант неприемлем, потому что тогда они потеряют свой уникальный username канала, охват, их не смогут найти и т. д. Бусты и Premium-подписки. Telegram ввел систему Boost как способ поддержки каналов силами подписчиков с Premium. Когда паблик достигает 50 уровня Boost, автор может отключить рекламу полностью. Это возможно, например, через регулярные розыгрыши Telegram Premium среди подписчиков. Однако стоит учитывать: затраты на такое решение часто значительно выше запуска CPM-заглушки, а эффект зависит от сроков подписки.

CPM-заглушка — эффективный способ защитить собственный Telegram-канал от нежелательной рекламы, в частности — от конкурентов. Такой подход позволяет контролировать коммуникацию с аудиторией и избегать постороннего информационного шума. В случае Авроры этот метод стал действенным инструментом поддержки брендовой чистоты канала.