Як просувати ecommerce і B2B-напрям одночасно: кейс EnergyUP із +367% конверсій

Просування бізнесу, який одночасно працює в ecommerce і B2B-сегменті, потребує різних підходів до реклами. Єдині кампанії в таких умовах часто не дають стабільного результату та ускладнюють масштабування.

Саме з такою ситуацією ми зіткнулися в роботі з мультибрендовим магазином зарядних станцій EnergyUP. Попри сильний продукт і експертизу партнера, рекламні кампанії не приносили прогнозованого зростання конверсій.

У цьому кейсі розповідаємо, як перегляд підходу до просування та розділення реклами на окремі напрями допомогли системно масштабувати результат і збільшити кількість заявок.

Проєкт: EnergyUP.

Період: липень 2024 — теперішній час.

Регіон: Україна.

Послуга: PPC.

Хто наш партнер

EnergyUP — спеціалізований мультибрендовий магазин зарядних станцій для електромобілів.

Цілі співпраці

Попри сильний продукт і експертизу, рекламні кампанії партнера не давали стабільного результату. Бізнес потребував більш системного підходу, що допоміг би вирівняти показники та підготувати рекламу до масштабування.

Основними цілями стали зростання кількості конверсій і закріплення поточних результатів.

Стратегія просування

Ми переглянули підхід до роботи з рекламою з урахуванням ринкових тенденцій і потенційних ризиків.

Насамперед розділили просування на два напрями — B2C і B2B, сформувавши для кожного власну стратегію. Також відразу визначили фокус на кількох типах конверсій одночасно: як на кінцевих продажах, так і на дзвінках. Такий підхід допоміг збирати максимальну кількість даних і ефективніше оптимізувати кампанії. Подальша робота будувалася на глибокій сегментації кожного напряму та масштабуванні результатів в умовах високої конкуренції — як із боку спеціалізованих магазинів, так і маркетплейсів.

B2C-напрям: продажі домашніх зарядних станцій

Основна мета в цьому напрямі — продаж домашніх зарядних пристроїв власникам електромобілів. Ключовими метриками стали покупки, дзвінки й дохід від продажів, тобто класичні ecommerce-показники.

Оптимізація реклами в Google Ads

У процесі роботи стало зрозуміло, що рекламу потрібно додатково оптимізувати з урахуванням вартості зарядних пристроїв і ціни конверсії (CPA).

Щоби покращити показник CPA, ми розділили одну кампанію Performance Max для домашніх зарядних станцій на кілька окремих — за ціновими діапазонами товарів.

Це дало змогу:

ефективніше керувати вартістю конверсії в різних цінових сегментах;

окремо аналізувати результативність кожної категорії;

точніше розподіляти рекламний бюджет.

Запуск брендової кампанії

З часом ми помітили зростання зацікавленості брендом і запустили окрему брендову пошукову кампанію. Вона показала стабільну позитивну динаміку й поступово збільшила кількість конверсій і продажів.

Паралельно працювали над підсиленням впізнаваності бренду, щоб забезпечити постійний приплив нових клієнтів. Чим краще аудиторія знає компанію, тим швидше приймає рішення про покупку — у результаті брендовий трафік стає стабільним джерелом доходу.

Приклад рекламного креативу для B2C-аудиторії

Масштабування продажів через Meta Ads

У процесі роботи ми:

регулярно оновлювали й тестували креативи;

перевіряли різні підходи до формування аудиторій;

масштабували найрезультативніші зв’язки «креатив + аудиторія».

Найкращі результати показала реклама на прямі продажі (конверсії) — вона виявилась ефективнішою за кампанії на повідомлення та взаємодію.

Більше про масштабування Google Ads і Meta Ads у конкурентній ніші — кейс Mr.Lens .

Приклад рекламного креативу для B2C-аудиторії

B2B-напрям: просування комерційних зарядних станцій

B2B-пропозиція була орієнтована на підприємців і бізнеси, які хочуть розвивати інфраструктуру електромобілів і отримувати додатковий дохід. Йшлося про залучення власників локацій, готових встановити комерційні зарядні станції та заробляти на зарядці авто.

Ми швидко побачили, що заявки з Meta дають кращу якість і обсяг, ніж Google Ads. Тому прийняли нетипове для ніші рішення — повністю сфокусувати B2B-просування в одному каналі й масштабувати його через тести.

Щоб знайти найефективніший підхід, перевірили низку гіпотез.

Аудиторії:

міксували потенційних клієнтів за інтересами;

виділили «теплу» аудиторію (Custom Audiences) на основі взаємодії з формами;

масштабувалися через Lookalike-аудиторії (нових користувачів, схожих на поточних клієнтів);

активно працювали з ремаркетингом і вибудовували воронки взаємодії.

Креативи:

постійно тестували нові формати та зв’язки «креатив + аудиторія»;

відстежували ефективність на різних етапах;

на основі результатів коригували подальший підхід до роботи з аудиторіями.

Приклад рекламного креативу для B2B-аудиторії

Результати просування

В2С:

+563% рекламного бюджету;

+367% конверсій (зокрема покупки +1198%, дзвінки +278%);

+51% до середнього чека;

окупність реклами (ROAS) зросла зі 149% до 478%.

В2В:

+32% рекламного бюджету;

+115% заявок;

частка користувачів, які залишають заявку, зросла удвічі;

–38% вартості залучення заявки (CPA).

Таких результатів вдалося досягти завдяки розділенню стратегій для B2C і B2B, системному тестуванню підходів й масштабуванню рішень, що показували ефективність. Навіть у конкурентній ніші зі складним вибором продукту це дало змогу стабілізувати показники та забезпечити подальше зростання.

Відгуки про співпрацю

Едуард Бричко, CEO EnergyUp

Ми обрали Netpeak, бо це агенція №1 в Україні. Оскільки ми самі ставили перед собою ціль стати компанією №1 (і в результаті цього досягли), для нас було важливо працювати з партнерами такого ж рівня. Найбільше в співпраці запам’яталися чіткість у плануванні й прогнозуванні, а також аргументовані відповіді на всі запитання. Також важливу роль у досягненні результату відіграло те, що під час налаштування кампаній враховувалися позиції обох сторін. Загалом Netpeak виправдав очікування: усе, що планували на старті, вдалося реалізувати. У майбутньому хотілося б бачити більше візуалізованих звітів щодо динаміки лідів, кліків, витрат і прогнозів, щоб на щотижневій основі краще відстежувати прогрес і за потреби оперативно вносити зміни.