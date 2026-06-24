Як просувати ecommerce і B2B-напрям одночасно: кейс EnergyUP із +367% конверсій
Просування бізнесу, який одночасно працює в ecommerce і B2B-сегменті, потребує різних підходів до реклами. Єдині кампанії в таких умовах часто не дають стабільного результату та ускладнюють масштабування.
Саме з такою ситуацією ми зіткнулися в роботі з мультибрендовим магазином зарядних станцій EnergyUP. Попри сильний продукт і експертизу партнера, рекламні кампанії не приносили прогнозованого зростання конверсій.
У цьому кейсі розповідаємо, як перегляд підходу до просування та розділення реклами на окремі напрями допомогли системно масштабувати результат і збільшити кількість заявок.
Хто наш партнер
EnergyUP — спеціалізований мультибрендовий магазин зарядних станцій для електромобілів.
Цілі співпраці
Попри сильний продукт і експертизу, рекламні кампанії партнера не давали стабільного результату. Бізнес потребував більш системного підходу, що допоміг би вирівняти показники та підготувати рекламу до масштабування.
Основними цілями стали зростання кількості конверсій і закріплення поточних результатів.
Стратегія просування
Ми переглянули підхід до роботи з рекламою з урахуванням ринкових тенденцій і потенційних ризиків.
- Насамперед розділили просування на два напрями — B2C і B2B, сформувавши для кожного власну стратегію.
- Також відразу визначили фокус на кількох типах конверсій одночасно: як на кінцевих продажах, так і на дзвінках. Такий підхід допоміг збирати максимальну кількість даних і ефективніше оптимізувати кампанії.
- Подальша робота будувалася на глибокій сегментації кожного напряму та масштабуванні результатів в умовах високої конкуренції — як із боку спеціалізованих магазинів, так і маркетплейсів.
B2C-напрям: продажі домашніх зарядних станцій
Основна мета в цьому напрямі — продаж домашніх зарядних пристроїв власникам електромобілів. Ключовими метриками стали покупки, дзвінки й дохід від продажів, тобто класичні ecommerce-показники.
Оптимізація реклами в Google Ads
У процесі роботи стало зрозуміло, що рекламу потрібно додатково оптимізувати з урахуванням вартості зарядних пристроїв і ціни конверсії (CPA).
Щоби покращити показник CPA, ми розділили одну кампанію Performance Max для домашніх зарядних станцій на кілька окремих — за ціновими діапазонами товарів.
Це дало змогу:
- ефективніше керувати вартістю конверсії в різних цінових сегментах;
- окремо аналізувати результативність кожної категорії;
- точніше розподіляти рекламний бюджет.
Запуск брендової кампанії
З часом ми помітили зростання зацікавленості брендом і запустили окрему брендову пошукову кампанію. Вона показала стабільну позитивну динаміку й поступово збільшила кількість конверсій і продажів.
Паралельно працювали над підсиленням впізнаваності бренду, щоб забезпечити постійний приплив нових клієнтів. Чим краще аудиторія знає компанію, тим швидше приймає рішення про покупку — у результаті брендовий трафік стає стабільним джерелом доходу.
Приклад рекламного креативу для B2C-аудиторії
Масштабування продажів через Meta Ads
У процесі роботи ми:
- регулярно оновлювали й тестували креативи;
- перевіряли різні підходи до формування аудиторій;
- масштабували найрезультативніші зв’язки «креатив + аудиторія».
Найкращі результати показала реклама на прямі продажі (конверсії) — вона виявилась ефективнішою за кампанії на повідомлення та взаємодію.
Більше про масштабування Google Ads і Meta Ads у конкурентній ніші —
Приклад рекламного креативу для B2C-аудиторії
B2B-напрям: просування комерційних зарядних станцій
B2B-пропозиція була орієнтована на підприємців і бізнеси, які хочуть розвивати інфраструктуру електромобілів і отримувати додатковий дохід. Йшлося про залучення власників локацій, готових встановити комерційні зарядні станції та заробляти на зарядці авто.
Ми швидко побачили, що заявки з Meta дають кращу якість і обсяг, ніж Google Ads. Тому прийняли нетипове для ніші рішення — повністю сфокусувати B2B-просування в одному каналі й масштабувати його через тести.
Щоб знайти найефективніший підхід, перевірили низку гіпотез.
Аудиторії:
- міксували потенційних клієнтів за інтересами;
- виділили «теплу» аудиторію (Custom Audiences) на основі взаємодії з формами;
- масштабувалися через Lookalike-аудиторії (нових користувачів, схожих на поточних клієнтів);
- активно працювали з ремаркетингом і вибудовували воронки взаємодії.
Креативи:
- постійно тестували нові формати та зв’язки «креатив + аудиторія»;
- відстежували ефективність на різних етапах;
- на основі результатів коригували подальший підхід до роботи з аудиторіями.
Приклад рекламного креативу для B2B-аудиторії
Результати просування
В2С:
- +563% рекламного бюджету;
- +367% конверсій (зокрема покупки +1198%, дзвінки +278%);
- +51% до середнього чека;
- окупність реклами (ROAS) зросла зі 149% до 478%.
В2В:
- +32% рекламного бюджету;
- +115% заявок;
- частка користувачів, які залишають заявку, зросла удвічі;
- –38% вартості залучення заявки (CPA).
Таких результатів вдалося досягти завдяки розділенню стратегій для B2C і B2B, системному тестуванню підходів й масштабуванню рішень, що показували ефективність. Навіть у конкурентній ніші зі складним вибором продукту це дало змогу стабілізувати показники та забезпечити подальше зростання.
Відгуки про співпрацю
Едуард Бричко, CEO EnergyUp
Ми обрали Netpeak, бо це агенція №1 в Україні. Оскільки ми самі ставили перед собою ціль стати компанією №1 (і в результаті цього досягли), для нас було важливо працювати з партнерами такого ж рівня.
Найбільше в співпраці запам’яталися чіткість у плануванні й прогнозуванні, а також аргументовані відповіді на всі запитання. Також важливу роль у досягненні результату відіграло те, що під час налаштування кампаній враховувалися позиції обох сторін.
Загалом Netpeak виправдав очікування: усе, що планували на старті, вдалося реалізувати. У майбутньому хотілося б бачити більше візуалізованих звітів щодо динаміки лідів, кліків, витрат і прогнозів, щоб на щотижневій основі краще відстежувати прогрес і за потреби оперативно вносити зміни.
Команда проєкту: Катерина Бордунова, PPC Specialist; Ігор Іванов, Project Manager.
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