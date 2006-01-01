Катерина Бордунова

Катерина Бордунова

Автор NJ з 2026
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
PPC Specialist в Netpeak.

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Кейси
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Як просувати ecommerce і B2B-напрям одночасно: кейс EnergyUP із +367% конверсій
Кейси
PPC
Як просувати ecommerce і B2B-напрям одночасно: кейс EnergyUP із +367% конверсій
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