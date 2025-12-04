Як налаштувати ремаркетинг для реклами в Instagram та Facebook

Ремаркетинг дає змогу повернути користувачів, які вже проявили інтерес до бренду, але не виконали цільову дію. Це спосіб нагадати про продукти чи послуги, мотивуючи завершити покупку, зареєструватися на сайті або зробити іншу цільову дію.

У цій статті розгляну, як сегментувати аудиторії і використовувати їх для реклами в Instagram та Meta. А також покажу, де подивитися, чи використовують інші компанії ваші дані для ремаркетингу.

Що таке сегментація аудиторії

Сегментація аудиторії — це ключовий етап ремаркетингу, адже саме правильний підхід до розподілу користувачів допомагає створювати персоналізовані рекламні кампанії.

Найефективніші сегменти аудиторій для ремаркетингу:

користувачі, які проявили інтерес до продукту або послуги на сайті, але не завершили цільову дію;

відвідувачі сторінки в соцмережі, котрі взаємодіяли з контентом, але не здійснили конверсію;

наявні клієнти, які раніше робили покупки або користувалися послугами та можуть бути зацікавлені у повторній взаємодії.

Як створити спеціальну аудиторію

Для створення сегментів використовуйте дані з Meta Pixel або імпортуйте клієнтські списки з CRM.

Meta Pixel — основний інструмент ремаркетингу, який дає змогу відстежувати дії користувачів на сайті. Він збирає інформацію, необхідну для аналізу їхньої поведінки.

Перейдіть у вкладку «Аудиторії» в рекламному кабінеті Meta Ads .

Натисніть на кнопку «Створити аудиторію» та обрати «Спеціальна аудиторія».

Meta надає можливість створювати спеціальну аудиторію через ваші ресурси (сайт, застосунок, список тощо) та ресурси Meta (Instagram, Facebook). Джерело аудиторії обирається в залежності від того, яких користувачів та звідки ви хочете зібрати.

Оберіть джерело аудиторії, наприклад сайт.

Оберіть подію, за якою потрібно сформувати аудиторію, і період її утримання (оптимально від 30 до 90 днів). Обов’язково давайте створеним аудиторіям зрозумілу назву, щоб спростити подальшу роботу з ними.

Натисніть «Створити аудиторію».

Детальніше про типи аудиторії та параметри таргетингу у Meta.

Створення схожої аудиторії

Схожі аудиторії (Lookalike Audiences) — це інструмент для пошуку нових клієнтів, які мають спільні характеристики з вашими існуючими.

Він дає змогу розширити охоплення, залучаючи користувачів із потенційно високою зацікавленістю у продукті чи послузі.

Для створення Lookalike Audiences потрібна наявна аудиторія. Важливо, щоб вона містила щонайменше 100 осіб з однієї країни.

Перейдіть у вкладку «Аудиторії» в рекламному кабінеті Meta Ads.

Натисніть «Створити аудиторію» та оберіть «Схожа аудиторія».

Знайдіть вже створену аудиторію, яка стане джерелом для Lookalike.

Оберіть країну та задайте розмір аудиторії — від 1 до 10%.

1% — це користувачі, найбільш схожі на базову аудиторію. Збільшення відсотка розширює охоплення, але зменшує схожість.

Натисніть «Створити аудиторію».

Створення аудиторії зі списку клієнтів

Meta Ads дає змогу самостійно завантажувати списки клієнтів із CRM-систем або інших джерел.

Мінімальний розмір списку — 100 контактів. Але для ефективнішої роботи я рекомендую використовувати аудиторії від 500–1000 контактів.

Розмір аудиторії може бути меншим за кількість контактів у завантаженому списку. Це пов’язано з кількома причинами:

користувач зареєстрований в Меtа з іншою електронною адресою або номером телефону;

система не розпізнає частину наданих контактів;

користувач обмежив персоналізацію реклами у своїх налаштуваннях.

Для створення аудиторії на основі завантажених списків:

Перейдіть у вкладку «Аудиторії» в рекламному кабінеті Meta Ads.

Натисніть на кнопку «Створити аудиторію» та оберіть «Спеціальна аудиторія».

Оберіть «Кастомний список» та натисніть «Далі».

Завантажте список клієнтів у файлі CSV або TXT з інформацією про них. Меta надає шаблон файлу для зручності.

У списку має бути щонайменше один ідентифікатор:

електронна пошта;

номер телефону;

ідентифікатор рекламодавця на мобільному пристрої;

ідентифікатор користувача застосунку Facebook;

ID користувача сторінки Facebook;

Instagram Scoped User ID;

ім’я та прізвище.

Найчастіше як ідентифікатор використовують номер телефону та електронну пошту.

За потреби можна додати додаткові ідентифікатори (необов’язкові):

місто;

регіон або область;

країна;

поштовий індекс;

дата або рік народження;

стать та вік.

Завантажте підготовлений список та назвіть аудиторію.

Звірте правильність ідентифікатору. Якщо все добре, натисніть кнопку «Імпортуйте та створіть».

Аудиторії, створені зі списків клієнтів, — потужний інструмент як для малого, так і для великого бізнесу. Такі аудиторії можуть бути дуже різними — залежно від специфіки бізнесу й ваших цілей, наприклад:

власники карт учасників;

клієнти, які зробили покупку офлайн під час Чорної п’ятниці;

користувачі, що мають бонуси у вашому застосунку;

учасники офлайн- чи онлайн-заходів.

Створення аудиторії з джерел Meta

Можна створити ремаркетингову аудиторію на основі даних про взаємодію користувачів із вашими активами в Meta: сторінками, публікаціями, відео, оголошеннями, формами або магазинами.

Якщо потрібно створити аудиторію, яка взаємодіяла з Instagram чи Facebook:

Перейдіть у вкладку «Аудиторії» в рекламному кабінеті Meta Ads.

Натисніть на кнопку «Створити аудиторію» та оберіть «Спеціальна аудиторія».

Зазначте джерело, на основі якого потрібно створити аудиторію.

Оберіть необхідну подію та період утримання аудиторії, натисніть «Створити аудиторію».

Взаємодія з відео — цінне джерело для створення аудиторій.

Тут можна обрати користувачів, які переглянули ваше відео у Facebook або Instagram на певну кількість секунд або відсотків.

Зазначте період утримання аудиторії та натисніть «Створити аудиторію».

Як використовувати створені аудиторії

Перейдіть до потрібної кампанії або створіть нову, та відкрийте рівень групи оголошень.

У розділі «Аудиторія» є можливість додати або вилучити ремаркетингові аудиторії.

Рекомендація: не використовуйте аудиторію Advantage+, якщо не плануєте залучати користувачів поза межами створеної аудиторії — Meta автоматично розширює охоплення.

Динамічний ремаркетинг у Facebook та Instagram — докладний мануал із технічної підготовки Advantage+ від Meta.

Як налаштувати ремаркетинг в Google Ads

Як дізнатися, які компанії використовують ваші дані для ремаркетингу

Цю інформацію можна переглянути у Facebook. Для цього:

Зайдіть у налаштування акаунту і перейдіть в центр облікових записів.

Оберіть «Налаштування облікового запису» — «Налаштування реклами».

Перейдіть до розділу «Реклама на основі аудиторій».

Тут відобразиться інформація, хто використовує ваші дані для показу реклами.

Висновки

Успішний ремаркетинг в Meta Ads охоплює декілька аспектів:

Сегментація. Створюйте вузькі, таргетовані аудиторії: відвідувачі сайту, клієнти з CRM, користувачі, які взаємодіяли з контентом Meta. Для списків клієнтів використовуйте максимум ідентифікаторів, щоб забезпечити високий відсоток збігу. Використовуйте Lookalike Audiences (схожі аудиторії), починаючи з 1% для максимальної схожості з джерелом. Уникайте Advantage+ у ремаркетингу, якщо не хочете, щоб Meta автоматично розширювала ваш сегмент.

Таким чином, грамотне використання ремаркетингових інструментів Meta Ads є визначальним фактором для підвищення конверсії та доходу ваших рекламних кампаній.