Эта статья пригодится начинающим таргетологам и SMM-специалистам, которые экспериментируют с настройками аудиторий в рекламных кампаниях.
Мы покажем, как настраивать ремаркетинг на примере Facebook.
Ретаргетинг в Facebook настраивается с помощью индивидуализированных аудиторий. Это аудитории пользователей, которые уже взаимодействовали с вашим проектом. Например:
- на сайте — люди, которые добавили товар в корзину и не купили его;
- в профиле Instagram — люди, которые перешли в профиль с рекламы;
- при генерации лидов (лидформы) — люди, которые не до конца заполнили форму.
Существует 10 типов индивидуализированных аудиторий в Facebook. Ниже я рассмотрю три самые популярные и объясню, на основе чего их составить.
Клиенты и похожие на них люди
Тип аудитории основан на выгрузке данных клиентов. Это могут быть списки email-адресов, номера телефонов или ID. Например, если у вас есть база клиентов или подписчиков из сервиса рассылки, загрузите их адреса в Facebook и используйте в рекламных кампаниях.
Как создать именно для вашего проекта аудиторию из списка клиентов/подписчиков? Откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории». Нажмите «Создать аудиторию» и выберите «Индивидуализированные аудитории».
Затем выберите «Список клиентов».
Способы для загрузки файла с контактами:
- файл .csv с данными LTV (совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним);
- файл без данных LTV;
- импорт контактов из сервиса рассылок MailChimp.
Важно: при загрузке файла .csv с данными LTV Facebook использует информацию о ваших клиентах и найдет похожих людей в приложениях и сервисах Facebook. Затем с помощью данных LTV он создаст аудиторию, максимально похожую на ваших постоянных клиентов.
Не менее важно: с помощью сервиса рассылок MailChimp удобно выгружать контакты напрямую в Facebook.
Готово. После загрузки контактов Facebook потребуется от 20 до 30 минут для обработки данных. Как только аудитория будет готова, вы получите уведомление.
Посетители сайта
С помощью этой аудитории удобно напоминать потенциальным покупателям про:
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- сроки действия акции;
- незаполненную форму подписки и так далее.
Для создания такой аудитории
Откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории».
Нажмите «Создать аудиторию» и выберите «Индивидуализированные аудитории».
Затем нажмите «Сайт».
Настройте параметры посетителей сайта и создайте аудиторию.
Вовлеченность на Facebook и Instagram
Эта аудитория состоит из людей, которые взаимодейстовали с контентом на страницах ваших соцсетей. Например, внимательно смотрели видеоролики, отметили посещение мероприятия или открыли лидформу.
Для создания такой пользовательской аудитории откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории». Нажмите «Создать аудиторию» и затем «Индивидуализированные аудитории».
Потом выберите тип взаимодействия для создания аудитории.
Рассмотрим самые популярные источники.
Видео. Вы можете создать аудиторию, которая смотрела ролики на вашей странице в Facebook и Instagram. Задайте настройки вовлеченности:
- 3-секундные просмотры видео;
- 10-секундные просмотры видео;
- просмотр видео на 25%;
- просмотр видео на 50%;
- просмотр видео на 75%;
- просмотр видео на 95%;
- полный просмотр видео.
Мероприятия. Создайте аудиторию, которая взаимодействовала с одним из мероприятий на вашей странице. Например, настройте рекламу на пользователей, которые:
- ответили «пойду» или «интересует»;
- посетили страницу мероприятия;
- купили или собирались купить билеты.
Форма генерации лидов. Этот тип индивидуализированной аудитории для настройки рекламной кампании на пользователей, которые открыли, заполнили или открыли, но не заполнили лидформу в вашей рекламе.
Запомнить
Ретаргетинг — удобный способ «вернуть» на вашу страницу в соцсетях пользователей, которые взаимодействовали с контентом, но в итоге не заказали продукт/услугу.
Для запуска ретаргетинга нужно:
- установить на сайт Pixel Facebook;
- экспортировать список клиентов из базы email-рассылок;
- создать индивидуализированную аудиторию в рекламном кабинете Facebook и запустить рекламу.
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