Как настроить ретаргетинг для рекламы в Instagram и Facebook

Эта статья пригодится начинающим таргетологам и SMM-специалистам, которые экспериментируют с настройками аудиторий в рекламных кампаниях.

Мы покажем, как настраивать ремаркетинг на примере Facebook. Реклама в Instagram настраивается тоже через рекламный кабинет Facebook, нужно только в плейсментах выбрать соответствующую соцсеть.

Ретаргетинг помогает эффективно сегментировать аудиторию и персонализировать рекламу. Такой вид рекламы в соцсетях нужен, чтобы напомнить о ваших товарах/услугах узкой части аудитории потенциальных покупателей, которые были на вашей странице, но ничего не купили.

Ретаргетинг в Facebook настраивается с помощью индивидуализированных аудиторий. Это аудитории пользователей, которые уже взаимодействовали с вашим проектом. Например:

на сайте — люди, которые добавили товар в корзину и не купили его;

в профиле Instagram — люди, которые перешли в профиль с рекламы;

при генерации лидов (лидформы) — люди, которые не до конца заполнили форму.

Существует 10 типов индивидуализированных аудиторий в Facebook. Ниже я рассмотрю три самые популярные и объясню, на основе чего их составить.

Клиенты и похожие на них люди

Тип аудитории основан на выгрузке данных клиентов. Это могут быть списки email-адресов, номера телефонов или ID. Например, если у вас есть база клиентов или подписчиков из сервиса рассылки, загрузите их адреса в Facebook и используйте в рекламных кампаниях.

Как создать именно для вашего проекта аудиторию из списка клиентов/подписчиков? Откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории». Нажмите «Создать аудиторию» и выберите «Индивидуализированные аудитории».

Затем выберите «Список клиентов».

Способы для загрузки файла с контактами:

файл .csv с данными LTV (совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним);

файл без данных LTV;

импорт контактов из сервиса рассылок MailChimp.

Важно: при загрузке файла .csv с данными LTV Facebook использует информацию о ваших клиентах и найдет похожих людей в приложениях и сервисах Facebook. Затем с помощью данных LTV он создаст аудиторию, максимально похожую на ваших постоянных клиентов.

Не менее важно: с помощью сервиса рассылок MailChimp удобно выгружать контакты напрямую в Facebook.

Готово. После загрузки контактов Facebook потребуется от 20 до 30 минут для обработки данных. Как только аудитория будет готова, вы получите уведомление.

Посетители сайта

С помощью этой аудитории удобно напоминать потенциальным покупателям про:

брошенную корзину ;

сроки действия акции;

незаполненную форму подписки и так далее.

Для создания такой аудитории установите Pixel Facebook .

Откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории».

Нажмите «Создать аудиторию» и выберите «Индивидуализированные аудитории».

Затем нажмите «Сайт».



Настройте параметры посетителей сайта и создайте аудиторию.

Вовлеченность на Facebook и Instagram

Эта аудитория состоит из людей, которые взаимодейстовали с контентом на страницах ваших соцсетей. Например, внимательно смотрели видеоролики, отметили посещение мероприятия или открыли лидформу.

Для создания такой пользовательской аудитории откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории». Нажмите «Создать аудиторию» и затем «Индивидуализированные аудитории».

Потом выберите тип взаимодействия для создания аудитории.



Рассмотрим самые популярные источники.



Видео. Вы можете создать аудиторию, которая смотрела ролики на вашей странице в Facebook и Instagram. Задайте настройки вовлеченности:

3-секундные просмотры видео;

10-секундные просмотры видео;

просмотр видео на 25%;

просмотр видео на 50%;

просмотр видео на 75%;

просмотр видео на 95%;

полный просмотр видео.

Мероприятия. Создайте аудиторию, которая взаимодействовала с одним из мероприятий на вашей странице. Например, настройте рекламу на пользователей, которые:

ответили «пойду» или «интересует»;

посетили страницу мероприятия;

купили или собирались купить билеты.

Форма генерации лидов. Этот тип индивидуализированной аудитории для настройки рекламной кампании на пользователей, которые открыли, заполнили или открыли, но не заполнили лидформу в вашей рекламе.

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Запомнить

Ретаргетинг — удобный способ «вернуть» на вашу страницу в соцсетях пользователей, которые взаимодействовали с контентом, но в итоге не заказали продукт/услугу.

Для запуска ретаргетинга нужно:

установить на сайт Pixel Facebook;

экспортировать список клиентов из базы email-рассылок;

создать индивидуализированную аудиторию в рекламном кабинете Facebook и запустить рекламу.