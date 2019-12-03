SMM Instagram

Как настроить ретаргетинг для рекламы в Instagram и Facebook
Ирина Волицкая
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Эта статья пригодится начинающим таргетологам и SMM-специалистам, которые экспериментируют с настройками аудиторий в рекламных кампаниях.

Мы покажем, как настраивать ремаркетинг на примере Facebook. Реклама в Instagram настраивается тоже через рекламный кабинет Facebook, нужно только в плейсментах выбрать соответствующую соцсеть.

Ретаргетинг помогает эффективно сегментировать аудиторию и персонализировать рекламу. Такой вид рекламы в соцсетях нужен, чтобы напомнить о ваших товарах/услугах узкой части аудитории потенциальных покупателей, которые были на вашей странице, но ничего не купили.

Ретаргетинг в Facebook настраивается с помощью индивидуализированных аудиторий. Это аудитории пользователей, которые уже взаимодействовали с вашим проектом. Например:

  • на сайте — люди, которые добавили товар в корзину и не купили его;
  • в профиле Instagram — люди, которые перешли в профиль с рекламы;
  • при генерации лидов (лидформы) — люди, которые не до конца заполнили форму.

Существует 10 типов индивидуализированных аудиторий в Facebook. Ниже я рассмотрю три самые популярные и объясню, на основе чего их составить.

Индивидуальные аудитории Facebook Instagram

Клиенты и похожие на них люди

Тип аудитории основан на выгрузке данных клиентов. Это могут быть списки email-адресов, номера телефонов или ID. Например, если у вас есть база клиентов или подписчиков из сервиса рассылки, загрузите их адреса в Facebook и используйте в рекламных кампаниях.

Как создать именно для вашего проекта аудиторию из списка клиентов/подписчиков? Откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории». Нажмите «Создать аудиторию» и выберите «Индивидуализированные аудитории».

реклама в фейсбук и инстаграм при помощи базы подписчиков в mailchimp

Затем выберите «Список клиентов».

как запустить рекламу по списку ваших клиентов в инстаграм и фейсбуке

Способы для загрузки файла с контактами:

  • файл .csv с данными LTV (совокупная прибыль компании, получаемая от одного клиента за все время сотрудничества с ним);
  • файл без данных LTV;
  • импорт контактов из сервиса рассылок MailChimp.

реклама в фейсбук и инстаграм при помощи базы подписчиков в mailchimp

Важно: при загрузке файла .csv с данными LTV Facebook использует информацию о ваших клиентах и найдет похожих людей в приложениях и сервисах Facebook. Затем с помощью данных LTV он создаст аудиторию, максимально похожую на ваших постоянных клиентов.

как создать аудиторию на основе списка клиентов с ltv реклама в facebook и instagram

Не менее важно: с помощью сервиса рассылок MailChimp удобно выгружать контакты напрямую в Facebook.

реклама в фейсбук и инстаграм на основе базы подписчиков в mailchimp

Готово. После загрузки контактов Facebook потребуется от 20 до 30 минут для обработки данных. Как только аудитория будет готова, вы получите уведомление.

Посетители сайта

С помощью этой аудитории удобно напоминать потенциальным покупателям про:

Для создания такой аудитории установите Pixel Facebook.

Откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории».

Нажмите «Создать аудиторию» и выберите «Индивидуализированные аудитории».

индивидуализированные аудитори в рекламе фейсбук и инстаграм

Затем нажмите «Сайт».
индивидуализированные аудитори как настроить рекламу в фейсбук и инстаграм

Настройте параметры посетителей сайта и создайте аудиторию.

как настроить рекламу на посетителей сайта при помощи пикселя фейсбук

Вовлеченность на Facebook и Instagram

Эта аудитория состоит из людей, которые взаимодейстовали с контентом на страницах ваших соцсетей. Например, внимательно смотрели видеоролики, отметили посещение мероприятия или открыли лидформу.

Для создания такой пользовательской аудитории откройте Facebook Ads Manager и зайдите в «Аудитории». Нажмите «Создать аудиторию» и затем «Индивидуализированные аудитории».

индивидуализированные аудитории в фейсбук и инстаграм

Потом выберите тип взаимодействия для создания аудитории.
как выбрать тип взаимодействия для запуска рекламы в фейсбуке и инстаграме

Рассмотрим самые популярные источники.

Видео. Вы можете создать аудиторию, которая смотрела ролики на вашей странице в Facebook и Instagram. Задайте настройки вовлеченности:

  • 3-секундные просмотры видео;
  • 10-секундные просмотры видео;
  • просмотр видео на 25%;
  • просмотр видео на 50%;
  • просмотр видео на 75%;
  • просмотр видео на 95%;
  • полный просмотр видео.

как настроить рекламу в инстаграме фейсбуке на просмотр видео в профиле

Мероприятия. Создайте аудиторию, которая взаимодействовала с одним из мероприятий на вашей странице. Например, настройте рекламу на пользователей, которые:

  • ответили «пойду» или «интересует»;
  • посетили страницу мероприятия;
  • купили или собирались купить билеты.

реклама в инстаграме фейсбуке на мероприятие

Форма генерации лидов. Этот тип индивидуализированной аудитории для настройки рекламной кампании на пользователей, которые открыли, заполнили или открыли, но не заполнили лидформу в вашей рекламе.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Запомнить

Ретаргетинг — удобный способ «вернуть» на вашу страницу в соцсетях пользователей, которые взаимодействовали с контентом, но в итоге не заказали продукт/услугу.

Для запуска ретаргетинга нужно:

  • установить на сайт Pixel Facebook;
  • экспортировать список клиентов из базы email-рассылок;
  • создать индивидуализированную аудиторию в рекламном кабинете Facebook и запустить рекламу.

Также читайте, как настроить ремаркетинг в Google Ads.

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как настроить ремаркетинг
Ирина Волицкая

Community Manager at online marketing agency Netpeak

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