Кейс SMM для TERRAHOME: як подвоїти базу підписників та збільшити кількість запитів у Direct на 20% у преміумсегменті

Кейс SMM для TERRAHOME: як подвоїти базу підписників та збільшити кількість запитів у Direct на 20% у преміумсегменті

Продавати преміальні вуличні меблі в Instagram — це виклик, адже класичні SMM-шаблони в цьому сегменті не працюють. Тут немає імпульсивних покупок: клієнти обирають товари місяцями, а яскраво виражена сезонність та вузька платоспроможна аудиторія змушують боротися за кожен якісний лід.

Команда Netpeak прийняла цей виклик і синхронізувала SMM із загальною маркетинговою стратегією бренду. Завдяки комплексним змінам у контенті, переходу до естетики «готових рішень» та точковому платному просуванню нам вдалося зламати стереотипи про низьку залученість у преміумніші.

У цьому кейсі розповімо, як за рік системної роботи ми майже вдвічі збільшили аудиторію Instagram, підняли коефіцієнт залученості та на 20% наростили кількість цільових запитів у Direct, перетворивши сторінку на стабільне джерело якісних заявок.

Проєкт: TERRAHOME Outdoor. Період: липень 2024 – серпень 2025. Регіон: Україна. Послуга: SMM.

Хто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — офіційний представник в Україні провідних європейських брендів преміальних вуличних меблів та аксесуарів.

Вхідні дані та виклики

Попередній досвід ведення соцмереж не приносив бренду бажаного результату: контент виглядав розрізненим, не передавав преміальності продукту і, що найголовніше, не генерував стабільного потоку звернень.

Партнер шукав команду, яка була б здатна відійти від шаблонів, глибоко зануритися в аналітику та побудувати системний маркетинг, де соцмережі працюють у синергії з іншими каналами просування.

На старті SMM-просування перед командою Netpeak стояли чотири ключові виклики:

Вузька платоспроможна аудиторія та довгий цикл угоди. Клієнти купують дорогі рішення для терас і садів не імпульсивно. Шлях від першого контакту до угоди передбачає тривалий аналіз, консультації і погодження дизайну. Чітко виражена сезонність попиту. Пік інтересу до вуличних меблів припадає на весну–літо, тоді як восени та взимку попит падає у декілька разів. Слабка залученість у соцмережах. До старту робіт бренд мав низький рівень зв’язку з аудиторією:

мінімум контенту з реальними людьми та командаю;

відсутність інфлюєнс‑маркетингу й UGC‑контенту, що обмежувало можливість прогрівати аудиторію та працювати з довірою.

Ребрендинг та синхронізація візуальної мови. Після оновлення айдентики TERRAHOME потрібно було переосмислити підхід до контенту в соцмережах. Сторінка бренду в Instagram мала стати цифровим втіленням преміального позиціонування бренду, відповідаючи новим стандартам візуальної комунікації.

Цілі просування

Ми побудували SMM‑стратегію навколо трьох основних напрямів цілей.

Брендові та медійні цілі:

сформувати впізнаваний преміальний образ TERRAHOME в Instagram;

збільшити впізнаваність серед цільових сегментів — дизайнери та власники заміських будинків.

Залучення та прогрів аудиторії:

підняти рівень органічної залученості (ER), частоту контактів із брендом та глибину взаємодій;

змінити поведінку підписників в акаунті — стимулювати збереження, репости, цільові коментарі та звернення.

Бізнес‑метрики та роль SMM у воронці:

збільшити кількість запитів у Direct та потік зацікалених відвідувачів на сайт з Instagram;

забезпечити стабільне зростання бази підписників через поєднання органічного охоплення та рекламного просування без втрати якості аудиторії.

Стратегія

SMM-стратегія стала логічним продовженням загальної маркетингової стратегії TERRAHOME. Ми спиралися на результати попереднього PPC-кейсу, де вже протестували оновлену візуальну комунікацію і виявили найбільш конверсійні креативи після ребрендингу.

Виділили три основні вектори роботи:

Контент‑маркетинг на основі сегментів ЦА

Ми запровадили окремі рубрики та формати, що враховують мотивацію й сценарії використання продукту для ключових сегментів.

Сегмент Хто це? Що ними рухає? B2В Дизайнери інтерʼєрів, архітектори Шукають надійного партнера з преміальним продуктом, який закриває завдання клієнта й підкреслить їхній професіоналізм. В2С Власники приватних будинків і терас Хочуть швидко отримати «готове рішення» для сім’ї та гостей, з високою естетикою і комфортом. Партнери та непряма ЦА SMM‑спеціалісти бізнес‑центрів, власники майданчиків, девелопери Відмічають бренд у своїх акаунтах або роблять репости.

За результатами опитувань і аналізу поведінки в акаунті ми сформували важливі інсайти, що лягли в основу створення контенту:

дизайнерам важливо бачити реальні кейси, 3D‑моделі, фото «до/після» і детальні огляди матеріалів;

власникам будинків цікаві емоція, статус, зручність — вони зберігають і репостять контент, який можна «приміряти» на своє житло;

контент із порадами від спеціалістів збирає лояльну базу підписників та формує образ експерта, а не просто магазину.

Ребрендинг і трансформація контенту

Однією з основних задач стала перебудова візуальної мови TERRAHOME. Ми перейшли від складних композицій до чистого преміального стилю. У центрі уваги — не просто меблі, а реальні сценарії використання, люди і концепт «готового рішення».

Візуал сторінки на старті:

нерівномірна стилістика стрічки і візуальний шум;

брак контенту з командою й реальними сценаріями використання;

незначна кількість експертних матеріалів і практичних порад;

показники взаємодії були суттєво нижчими за середні в ніші преміальних меблів.

Вигляд стрічки профілю до просування

Що ми змінили

Оновили візуальний стиль

Ми «очистили» зображення від зайвих деталей, сфокусувавшись на продукті й атмосфері, в яку він вписується. Акцент на преміальності зробили через композицію, кольори, роботу зі світлом і фактури.

Посили емоційний зв’язок

Впровадили контент із реальними сценаріями використання меблів, а на фото й відео з’явилися люди. Завдяки цьому отримали дописи, які хочеться зберегти як референс для свого майбутнього простору.

Створили рубрикацію контенту

Ми побудували чітку систему рубрик, де кожен формат відповідав за свою частину воронки:

Reels — процес монтажу, порівняння рішень, стилізація, показ готових терас і садів;

пости — огляди товарів й асортименту, фотозвіти з реалізованих проєктів, ситуативний контент, експертні поради від спеціалістів.

Вигляд стрічки профілю після старту просування

Аналіз показників дав змогу виділити формати-лідери, які забезпечили бренду максимальну видимість.

ТОП-Reels за охопленням:

Чому ці формати дали такий результат:

перголи — функціональний і візуально привабливий продукт, який природно викликає інтерес у ЦА;

знижки та сертифікати спрацювали як сильні тригери вигоди й статусу;

відео виконані в трендових форматах, із професійною картинкою, динамічним монтажем і чіткою УТП.

Пости з найбільшою кількістю репостів:

Такими постами користувачі активно ділилися із друзями і близькими, що збільшувало охоплення серед релевантної аудиторії й формувало ефект «ексклюзиву» — бажання встигнути першими скористатися пропозицією.

Відеоконтент і UGC

Ми почали активно інтегрувати контент від дизайнерів та партнерів, які використовують TERRAHOME у своїх проєктах. Зробили акцент на Reels у трендових форматах з якісною зйомкою й монтажем.

Експертні пости з порадами від фахівців вузького профілю стабільно збирали збереження й репости, оскільки:

несуть практичну цінність, до якої можна повернутися в момент вибору рішень;

підвищують обізнаність щодо продукту й матеріалів;

можуть бути референсами в інших проєктах або їх можна надіслати колегам.

Робота з платним просуванням та блогерами

Для масштабування результату розробили систему просування, яка поєднує точкове платне просування і роботу з лідерами думок.

Просування публікацій

Ми рекламували платно найсильніші пости і Reels з акцентом на ключові продукти й сезонні пропозиції. Одночасно працювали на охоплення, залучення та переходи на сайт, створюючи багатоканальний вплив на користувача.

Поступово збільшували бюджети на ті креативи, які демонстрували зниження вартості цільових дій (підписка, взаємодія, перехід на сайт).

Influence-маркетинг

Для преміумсегменту соціальний доказ від лідерів думок дуже важливий. Ми змістили фокус із прямої реклами на нативну інтеграцію:

співпрацювали з дизайнерами і блогерами, які мають активну аудиторію в ніші дизайну та lifestyle;

робили спільні дописи й Reels, де інфлюенсери показували меблі TERRAHOME у своїх проєктах.

Завдяки цьому зростала кількість репостів і згадок, а також ми побачили позитивну динаміку в кількості звернень в Direct від лояльної аудиторії.

Результати

Системний підхід до роботи з контентом і його дистрибуції дав змогу якісно покращити рівень бренду в соцмережах.

Динаміка зростання аудиторії та охоплення

За рік активного просування (серпень 2024 — серпень 2025) кількість підписників акаунту зросла з 11 848 до 22 656 — ми залучили понад 10 800 нових лояльних користувачів, фактично подвоївши базу бренду.

Показники за перші сім місяців роботи:

253,1 тис. користувачів — середнє охоплення акаунта на місяць;

5,6 тис. — середня кількість дій у профілі щомісяця;

5,2 тис. — середня кількість відвідувань профілю щомісяця.

У цей же період:

охоплення збільшилося у 5,7 раза ;

кількість облікових записів, що взаємодіяли з контентом, зросла у 8,9 раза ;

загальна кількість взаємодій із контентом збільшилася у 5,6 раза.

Динаміка ER (Engagement rate)

Показник Engagement Rate (рівень залученості) став для нас головним індикатором того, що новий контент резонує з аудиторією:

Березень 2024 (старт робіт) ER=0,19% Березень 2025 (активна фаза) ER=0,432% Приріст +0,242 в.п. за формулою ручного розрахунку

Це означає, що з кожної тисячі людей, які бачать контент, частка тих, хто взаємодіє (лайки, збереження, коментарі, репости), стала суттєво більшою, а не лише «роздутою» за рахунок платних охоплень.

Запити у Direct і якість заявок

Показником ефективності SMM-стратегії також стало зростання кількості реальних звернень. Ми зосередилися на залученні саме цільових лідів, які готові до тривалого циклу покупки преміального продукту.

За шість місяців роботи зростання цільових запитів: +20%

Ключовими драйверами цієї динаміки стали:

спільні дописи з дизайнерами й партнерами, які приводили релевантну аудиторію;

посилення експертного контенту з глибоким зануренням у продукт і професійними порадами щодо вибору рішень;

буст публікацій, які приводили в акаунт саме потенційних покупців преміумсегменту.

Окрім цього, протягом року через стоірнку в Instagram збільшився стабільний потік відвідувачів на сайт TERRAHOME. SMM працював у синергії з РРС-кампаніями — користувачі, що приходили з реклами, «прогрівалися» якісним контентом у профілі, що значно підвищувало ймовірність фінальної заявки.

Ключові інсайти

Навіть у вузькій преміальній ніші з довгим циклом прийняття рішення SMM може бути потужним каналом впливу на результат за умови, що контент, візуал і платне просування працюють як єдина система.

Системна робота з контентом + ребрендинг = зміна поведінки аудиторії. Ми побачили зростання цифр за охопленнями й покращення якості взаємодій: більше збережень, репостів, цільових коментарів і запитів у Direct. Преміальний сегмент потребує глибини та експертизи. Саме фаховий контент, детальні огляди, реальні кейси стали підгрунтям для довіри й запитів від дизайнерів і власників будинків. Найкращі результати досягаються через зв’язку каналів. Оновлений візуал і контент після ребрендингу підсилювали платні кампанії, а SMM, у свою чергу, прогрівав користувачів, які приходили з реклами. Регулярний аналіз поведінкових метрик дає змогу масштабувати лише те, що дійсно працює. Завдяки аналітиці ER, взаємодій, Direct‑запитів та переходів на сайт команда посилювала ефективність саме тих форматів, які приводили якісну аудиторію.

Коментар клієнта

Маркетинг TERRAHOME — це баланс між креативом та цифрами. Вдячний Netpeak за партнерство: витримали темп і довели, що система завжди бере гору над хаотичними тестами. SMM-кейс закритий з профітом. Далі — більше.

Коментар команди Netpeak

Для мене як для менеджера проєкту ця співпраця стала особливим надихаючим викликом. Я щиро рада співпраці з TERRAHOME Outdoor — це неймовірно крутий бренд із командою, яка дійсно заряджена на результат. Протягом усього періоду співпраці ми відчували їхню максимальну залученість: колеги були готові інвестувати свій час, ресурси і експертизу, оперативно підтримували наші ідеї та ділилися внутрішніми інсайтами бізнесу. Коли клієнт настільки горить своєю справою і довіряє агенції, це мотивує команду працювати ще більше й перевершувати власні очікування. Саме завдяки такій синергії та готовності до експериментів нам і вдалося досягти таких крутих показників.