Кейс по SMM для TERRAHOME: как удвоить базу подписчиков и увеличить количество запросов в Direct на 20% в премиум-сегменте
Продавать премиальную уличную мебель в Instagram — это вызов, ведь классические SMM-шаблоны в этом сегменте не работают. Здесь нет импульсивных покупок: клиенты выбирают товары месяцами, а ярко выраженная сезонность и узкая платежеспособная аудитория заставляют бороться за каждый качественный лид.
Команда Netpeak приняла этот вызов и синхронизировала SMM с общей маркетинговой стратегией бренда. Благодаря комплексным изменениям в контенте, переходу к эстетике «готовых решений» и точечному платному продвижению нам удалось сломать стереотипы о низкой вовлеченности в премиум-сегменте.
В этом кейсе расскажем, как за год системной работы мы почти вдвое увеличили аудиторию Instagram, подняли коэффициент вовлеченности и на 20% увеличили количество целевых запросов в Direct, превратив страницу в стабильный источник качественных заявок.
Проект: TERRAHOME Outdoor.
Период: июль 2024 – август 2025.
Регион: Украина.
Услуга: SMM.
Кто наш партнер
TERRAHOME Outdoor — официальный представитель в Украине ведущих европейских брендов премиальной уличной мебели и аксессуаров.
Исходные данные и задачи
Предыдущий опыт ведения соцсетей не приносил бренду желаемого результата: контент выглядел разрозненным, не передавал премиальность продукта и, что самое главное, не генерировал стабильного потока обращений.
Партнер искал команду, которая была бы способна отойти от шаблонов, глубоко погрузиться в аналитику и построить системный маркетинг, где соцсети работают в синергии с другими каналами продвижения.
На старте SMM-продвижения перед командой Netpeak стояли четыре ключевых вызова:
-
Узкая платежеспособная аудитория и длинный цикл сделки. Клиенты покупают дорогие решения для террас и садов не импульсивно. Путь от первого контакта до сделки предполагает длительный анализ, консультации и согласование дизайна.
-
Четко выраженная сезонность спроса. Пик интереса к уличной мебели приходится на весну–лето, тогда как осенью и зимой спрос падает в несколько раз.
-
Слабая вовлеченность в соцсетях. До начала работ у бренда был низкий уровень связи с аудиторией:
-
минимум контента с реальными людьми и командой;
-
отсутствие инфлюенс-маркетинга и UGC-контента, что ограничивало возможность прогревать аудиторию и работать с доверием.
-
Ребрендинг и синхронизация визуального языка. После обновления айдентики TERRAHOME нужно было переосмыслить подход к контенту в соцсетях. Страница бренда в Instagram должна была стать цифровым воплощением премиального позиционирования бренда, отвечая новым стандартам визуальной коммуникации.
Цели продвижения
Мы построили SMM-стратегию вокруг трех основных направлений.
-
Брендовые и медийные цели:
-
сформировать узнаваемый премиальный образ TERRAHOME в Instagram;
-
повысить узнаваемость среди целевых сегментов — дизайнеров и владельцев загородных домов.
-
Привлечение и прогрев аудитории:
-
повысить уровень органической вовлеченности (ER), частоту контактов с брендом и глубину взаимодействий;
-
изменить поведение подписчиков в аккаунте — стимулировать сохранения, репосты, целевые комментарии и обращения.
-
Бизнес-метрики и роль SMM в воронке:
-
увеличить количество запросов в Direct и поток заинтересованных посетителей на сайт из Instagram;
-
обеспечить стабильный рост базы подписчиков за счет сочетания органического охвата и рекламного продвижения без потери качества аудитории.
Стратегия
SMM-стратегия стала логическим продолжением общей маркетинговой стратегии TERRAHOME. Мы опирались на результаты предыдущего
Выделили три основных вектора работы:
- Контент-маркетинг на основе сегментов ЦА.
- Ребрендинг и трансформация контента.
- Работа с платным продвижением и блогерами.
Контент-маркетинг на основе сегментов ЦА
Мы ввели отдельные рубрики и форматы, учитывающие мотивацию и сценарии использования продукта для ключевых сегментов.
|
Сегмент
|
Кто это?
|
Что ими движет?
|
B2B
|
Дизайнеры интерьеров, архитекторы
|
Ищут надежного партнера с премиальным продуктом, который решит задачи клиента и подчеркнет их профессионализм.
|
В2С
|
Владельцы частных домов и террас
|
Хотят быстро получить «готовое решение» для семьи и гостей, с высокой эстетикой и комфортом.
|
Партнеры и косвенная ЦА
|
SMM-специалисты бизнес-центров, владельцы площадок, девелоперы
|
Отмечают бренд в своих аккаунтах или делают репосты.
По результатам опросов и анализа поведения в аккаунте мы сформировали важные инсайты, которые легли в основу создания контента:
-
дизайнерам важно видеть реальные кейсы, 3D-модели, фото «до и после» и подробные обзоры материалов;
-
владельцам домов интересны эмоции, статус, удобство — они сохраняют и репостят контент, который можно «примерить» на свое жилье;
-
контент с советами от специалистов собирает лояльную базу подписчиков и формирует образ эксперта, а не просто магазина.
Ребрендинг и трансформация контента
Одной из основных задач стала перестройка визуального языка TERRAHOME. Мы перешли от сложных композиций к чистому премиальному стилю. В центре внимания — не просто мебель, а реальные сценарии использования, люди и концепт «готового решения».
Визуал страницы на старте:
-
неровномерная стилистика ленты и визуальный шум;
-
нехватка контента с командой и реальными сценариями использования;
-
незначительное количество экспертных материалов и практических советов;
-
показатели взаимодействия были существенно ниже средних в нише премиальной мебели.
Вид ленты профиля до продвижения
Что мы изменили
-
Обновили визуальный стиль
Мы «очистили» изображения от лишних деталей, сфокусировавшись на продукте и атмосфере, в которую он вписывается. Акцент на премиальности сделали через композицию, цвета, работу со светом и фактуры.
-
Усилили эмоциональную связь
Внедрили контент с реальными сценариями использования мебели, а на фото и видео появились люди. Благодаря этому получили посты, которые хочется сохранить в качестве референса для своего будущего пространства.
-
Создали рубрикацию контента
Мы построили четкую систему рубрик, где каждый формат отвечал за свою часть воронки:
-
Reels — процесс монтажа, сравнение решений, стилизация, показ готовых террас и садов;
-
посты — обзоры товаров и ассортимента, фотоотчеты по реализованным проектам, ситуативный контент, экспертные советы от специалистов.
Вид ленты профиля после старта продвижения
Анализ показателей позволил выделить форматы-лидеры, которые обеспечили бренду максимальную видимость.
ТОП-Reels по охвату:
-
обзор перголы LUXE — более 214 тыс. просмотров;
-
подарочные сертификаты — более 141 тыс. просмотров;
-
скидка на перголы VILLA — более 115 тыс. просмотров.
Почему эти форматы дали такой результат:
-
перголы — функциональный и визуально привлекательный продукт, который естественным образом вызывает интерес у ЦА;
-
скидки и сертификаты сработали как сильные триггеры выгоды и статуса;
-
видео выполнены в трендовых форматах, с профессиональной картинкой, динамичным монтажом и четким УТП.
Посты с наибольшим количеством репостов:
-
пост с розыгрышем — 476;
-
-
Такими постами пользователи активно делились с друзьями и близкими, что увеличивало охват среди релевантной аудитории и формировало эффект «эксклюзива» — желание успеть первыми воспользоваться предложением.
-
Видеоконтент и UGC
Мы начали активно интегрировать контент от дизайнеров и партнеров, которые используют TERRAHOME в своих проектах. Сделали акцент на Reels в трендовых форматах с качественной съемкой и монтажом.
Экспертные посты с советами от узкопрофильных специалистов стабильно собирали сохранения и репосты, поскольку:
-
несут практическую ценность, к которой можно вернуться в момент выбора решений;
-
повышают осведомленность о продукте и материалах;
-
могут служить референсами в других проектах или быть отправлены коллегам.
Работа с платным продвижением и блогерами
Для масштабирования результата разработали систему продвижения, которая сочетает точечное платное продвижение и работу с лидерами мнений.
Продвижение публикаций
Мы рекламировали за плату самые сильные посты и Reels с акцентом на ключевые продукты и сезонные предложения. Одновременно работали на охват, привлечение и переходы на сайт, создавая многоканальное воздействие на пользователя.
Постепенно увеличивали бюджеты на те креативы, которые демонстрировали снижение стоимости целевых действий (подписка, взаимодействие, переход на сайт).
Influence-маркетинг
Для премиум-сегмента социальное доказательство от лидеров мнений очень важно. Мы сместили фокус с прямой рекламы на нативную интеграцию:
-
сотрудничали с дизайнерами и блогерами, имеющими активную аудиторию в нише дизайна и lifestyle;
-
создавали совместные посты и Reels, где инфлюенсеры показывали мебель TERRAHOME в своих проектах.
Благодаря этому росло количество репостов и упоминаний, а также мы увидели положительную динамику в количестве обращений в Direct от лояльной аудитории.
Результаты
Системный подход к работе с контентом и его дистрибуции позволил качественно улучшить уровень бренда в соцсетях.
Динамика роста аудитории и охвата
За год активного продвижения (август 2024 — август 2025) количество подписчиков аккаунта выросло с 11 848 до 22 656 — мы привлекли более 10 800 новых лояльных пользователей, фактически удвоив базу бренда.
Показатели за первые семь месяцев работы:
-
253,1 тыс. пользователей — средний охват аккаунта в месяц;
-
5,6 тыс. — среднее количество действий в профиле ежемесячно;
-
5,2 тыс. — среднее количество посещений профиля ежемесячно.
В этот же период:
-
охват увеличился в 5,7 раза;
-
количество учетных записей, взаимодействовавших с контентом, выросло в 8,9 раза;
-
общее количество взаимодействий с контентом увеличилось в 5,6 раза.
Динамика ER (Engagement rate)
Показатель Engagement Rate (уровень вовлеченности) стал для нас главным индикатором того, что новый контент резонирует с аудиторией:
|
Март 2024 (начало работ)
|
ER=0,19%
|
Март 2025 (активная фаза)
|
ER=0,432%
|
Прирост
|
+0,242 п.п. по формуле ручного расчета
Это означает, что из каждой тысячи людей, которые видят контент, доля тех, кто взаимодействует (лайки, сохранения, комментарии, репосты), стала существенно больше, а не просто «раздута» за счет платных охватов.
Запросы в Direct и качество заявок
Показателем эффективности SMM-стратегии также стал рост количества реальных обращений. Мы сосредоточились на привлечении именно целевых лидов, готовых к длительному циклу покупки премиального продукта.
За шесть месяцев работы рост целевых запросов: +20%
Ключевыми драйверами этой динамики стали:
-
совместные публикации с дизайнерами и партнерами, которые привлекали релевантную аудиторию;
-
усиление экспертного контента с глубоким погружением в продукт и профессиональными советами по выбору решений;
-
продвижение публикаций, которые приводили в аккаунт именно потенциальных покупателей премиум-сегмента.
Кроме того, в течение года через страницу в Instagram увеличился стабильный поток посетителей на сайт TERRAHOME. SMM работал в синергии с РРС-кампаниями — пользователи, приходящие из рекламы, «прогревались» качественным контентом в профиле, что значительно повышало вероятность финальной заявки.
Ключевые инсайты
Даже в узкой премиальной нише с длинным циклом принятия решения SMM может быть мощным каналом влияния на результат при условии, что контент, визуал и платное продвижение работают как единая система.
-
Системная работа с контентом + ребрендинг = изменение поведения аудитории. Мы увидели рост показателей охвата и улучшение качества взаимодействий: больше сохранений, репостов, целевых комментариев и запросов в Direct.
-
Премиальный сегмент требует глубины и экспертизы. Именно профессиональный контент, подробные обзоры, реальные кейсы стали основой для доверия и запросов от дизайнеров и владельцев домов.
-
Лучшие результаты достигаются благодаря взаимосвязи каналов. Обновленный визуал и контент после ребрендинга усиливали платные кампании, а SMM, в свою очередь, «разогревал» пользователей, пришедших с рекламы.
-
Регулярный анализ поведенческих метрик позволяет масштабировать только то, что действительно работает. Благодаря аналитике взаимодействий, Direct-запросов и переходов на сайт команда усиливала эффективность именно тех форматов, которые приводили качественную аудиторию.
Комментарий клиента
Маркетинг TERRAHOME — это баланс между креативом и цифрами. Благодарен Netpeak за партнерство: выдержали темп и доказали, что система всегда берет верх над хаотичными тестами. SMM-кейс закрыт с прибылью. Дальше — больше.
Комментарий команды Netpeak
Для меня как для менеджера проекта это сотрудничество стало особым вдохновляющим вызовом. Я искренне рада сотрудничеству с TERRAHOME Outdoor — это невероятно крутой бренд с командой, которая действительно нацелена на результат. На протяжении всего периода сотрудничества мы чувствовали их максимальную вовлеченность: коллеги были готовы инвестировать свое время, ресурсы и экспертизу, оперативно поддерживали наши идеи и делились внутренними инсайтами бизнеса. Когда клиент настолько увлечен своим делом и доверяет агентству, это мотивирует команду работать еще больше и превосходить собственные ожидания.
Именно благодаря такой синергии и готовности к экспериментам нам и удалось достичь таких крутых показателей.
Команда проекта:
Со стороны Netpeak: Александр Рябинин, Project manager Team Lead; Ирина Флоренко, SMM Team Lead; Виктория Ильина, Project manager; Мария Яким, SMM-специалист.
Со стороны TERRAHOME Outdoor: Михаил Бобровников, СМО; Екатерина Дзих, Ксения Пашута — маркетологи.
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