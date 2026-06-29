Кейс по SMM для TERRAHOME: как удвоить базу подписчиков и увеличить количество запросов в Direct на 20% в премиум-сегменте

Кейс по SMM для TERRAHOME: как удвоить базу подписчиков и увеличить количество запросов в Direct на 20% в премиум-сегменте

Продавать премиальную уличную мебель в Instagram — это вызов, ведь классические SMM-шаблоны в этом сегменте не работают. Здесь нет импульсивных покупок: клиенты выбирают товары месяцами, а ярко выраженная сезонность и узкая платежеспособная аудитория заставляют бороться за каждый качественный лид.

Команда Netpeak приняла этот вызов и синхронизировала SMM с общей маркетинговой стратегией бренда. Благодаря комплексным изменениям в контенте, переходу к эстетике «готовых решений» и точечному платному продвижению нам удалось сломать стереотипы о низкой вовлеченности в премиум-сегменте.

В этом кейсе расскажем, как за год системной работы мы почти вдвое увеличили аудиторию Instagram, подняли коэффициент вовлеченности и на 20% увеличили количество целевых запросов в Direct, превратив страницу в стабильный источник качественных заявок.

Проект: TERRAHOME Outdoor. Период: июль 2024 – август 2025. Регион: Украина. Услуга: SMM.

Кто наш партнер

TERRAHOME Outdoor — официальный представитель в Украине ведущих европейских брендов премиальной уличной мебели и аксессуаров.

Исходные данные и задачи

Предыдущий опыт ведения соцсетей не приносил бренду желаемого результата: контент выглядел разрозненным, не передавал премиальность продукта и, что самое главное, не генерировал стабильного потока обращений.

Партнер искал команду, которая была бы способна отойти от шаблонов, глубоко погрузиться в аналитику и построить системный маркетинг, где соцсети работают в синергии с другими каналами продвижения.

На старте SMM-продвижения перед командой Netpeak стояли четыре ключевых вызова:

Узкая платежеспособная аудитория и длинный цикл сделки. Клиенты покупают дорогие решения для террас и садов не импульсивно. Путь от первого контакта до сделки предполагает длительный анализ, консультации и согласование дизайна. Четко выраженная сезонность спроса. Пик интереса к уличной мебели приходится на весну–лето, тогда как осенью и зимой спрос падает в несколько раз. Слабая вовлеченность в соцсетях. До начала работ у бренда был низкий уровень связи с аудиторией:

минимум контента с реальными людьми и командой;

отсутствие инфлюенс-маркетинга и UGC-контента, что ограничивало возможность прогревать аудиторию и работать с доверием.

Ребрендинг и синхронизация визуального языка. После обновления айдентики TERRAHOME нужно было переосмыслить подход к контенту в соцсетях. Страница бренда в Instagram должна была стать цифровым воплощением премиального позиционирования бренда, отвечая новым стандартам визуальной коммуникации.

Цели продвижения

Мы построили SMM-стратегию вокруг трех основных направлений.

Брендовые и медийные цели:

сформировать узнаваемый премиальный образ TERRAHOME в Instagram;

повысить узнаваемость среди целевых сегментов — дизайнеров и владельцев загородных домов.

Привлечение и прогрев аудитории:

повысить уровень органической вовлеченности (ER), частоту контактов с брендом и глубину взаимодействий;

изменить поведение подписчиков в аккаунте — стимулировать сохранения, репосты, целевые комментарии и обращения.

Бизнес-метрики и роль SMM в воронке:

увеличить количество запросов в Direct и поток заинтересованных посетителей на сайт из Instagram;

обеспечить стабильный рост базы подписчиков за счет сочетания органического охвата и рекламного продвижения без потери качества аудитории.

Стратегия

SMM-стратегия стала логическим продолжением общей маркетинговой стратегии TERRAHOME. Мы опирались на результаты предыдущего PPC-кейса , где уже протестировали обновленную визуальную коммуникацию и выявили наиболее конверсионные креативы после ребрендинга.

Выделили три основных вектора работы:

Контент-маркетинг на основе сегментов ЦА

Мы ввели отдельные рубрики и форматы, учитывающие мотивацию и сценарии использования продукта для ключевых сегментов.

Сегмент Кто это? Что ими движет? B2B Дизайнеры интерьеров, архитекторы Ищут надежного партнера с премиальным продуктом, который решит задачи клиента и подчеркнет их профессионализм. В2С Владельцы частных домов и террас Хотят быстро получить «готовое решение» для семьи и гостей, с высокой эстетикой и комфортом. Партнеры и косвенная ЦА SMM-специалисты бизнес-центров, владельцы площадок, девелоперы Отмечают бренд в своих аккаунтах или делают репосты.

По результатам опросов и анализа поведения в аккаунте мы сформировали важные инсайты, которые легли в основу создания контента:

дизайнерам важно видеть реальные кейсы, 3D-модели, фото «до и после» и подробные обзоры материалов;

владельцам домов интересны эмоции, статус, удобство — они сохраняют и репостят контент, который можно «примерить» на свое жилье;

контент с советами от специалистов собирает лояльную базу подписчиков и формирует образ эксперта, а не просто магазина.

Ребрендинг и трансформация контента

Одной из основных задач стала перестройка визуального языка TERRAHOME. Мы перешли от сложных композиций к чистому премиальному стилю. В центре внимания — не просто мебель, а реальные сценарии использования, люди и концепт «готового решения».

Визуал страницы на старте:

неровномерная стилистика ленты и визуальный шум;

нехватка контента с командой и реальными сценариями использования;

незначительное количество экспертных материалов и практических советов;

показатели взаимодействия были существенно ниже средних в нише премиальной мебели.

Вид ленты профиля до продвижения

Что мы изменили

Обновили визуальный стиль

Мы «очистили» изображения от лишних деталей, сфокусировавшись на продукте и атмосфере, в которую он вписывается. Акцент на премиальности сделали через композицию, цвета, работу со светом и фактуры.

Усилили эмоциональную связь

Внедрили контент с реальными сценариями использования мебели, а на фото и видео появились люди. Благодаря этому получили посты, которые хочется сохранить в качестве референса для своего будущего пространства.

Создали рубрикацию контента

Мы построили четкую систему рубрик, где каждый формат отвечал за свою часть воронки:

Reels — процесс монтажа, сравнение решений, стилизация, показ готовых террас и садов;

посты — обзоры товаров и ассортимента, фотоотчеты по реализованным проектам, ситуативный контент, экспертные советы от специалистов.

Вид ленты профиля после старта продвижения

Анализ показателей позволил выделить форматы-лидеры, которые обеспечили бренду максимальную видимость.

ТОП-Reels по охвату:

Почему эти форматы дали такой результат:

перголы — функциональный и визуально привлекательный продукт, который естественным образом вызывает интерес у ЦА;

скидки и сертификаты сработали как сильные триггеры выгоды и статуса;

видео выполнены в трендовых форматах, с профессиональной картинкой, динамичным монтажом и четким УТП.

Посты с наибольшим количеством репостов:

Такими постами пользователи активно делились с друзьями и близкими, что увеличивало охват среди релевантной аудитории и формировало эффект «эксклюзива» — желание успеть первыми воспользоваться предложением.

Видеоконтент и UGC

Мы начали активно интегрировать контент от дизайнеров и партнеров, которые используют TERRAHOME в своих проектах. Сделали акцент на Reels в трендовых форматах с качественной съемкой и монтажом.

Экспертные посты с советами от узкопрофильных специалистов стабильно собирали сохранения и репосты, поскольку:

несут практическую ценность, к которой можно вернуться в момент выбора решений;

повышают осведомленность о продукте и материалах;

могут служить референсами в других проектах или быть отправлены коллегам.

Работа с платным продвижением и блогерами

Для масштабирования результата разработали систему продвижения, которая сочетает точечное платное продвижение и работу с лидерами мнений.

Продвижение публикаций

Мы рекламировали за плату самые сильные посты и Reels с акцентом на ключевые продукты и сезонные предложения. Одновременно работали на охват, привлечение и переходы на сайт, создавая многоканальное воздействие на пользователя.

Постепенно увеличивали бюджеты на те креативы, которые демонстрировали снижение стоимости целевых действий (подписка, взаимодействие, переход на сайт).

Influence-маркетинг

Для премиум-сегмента социальное доказательство от лидеров мнений очень важно. Мы сместили фокус с прямой рекламы на нативную интеграцию:

сотрудничали с дизайнерами и блогерами, имеющими активную аудиторию в нише дизайна и lifestyle;

создавали совместные посты и Reels, где инфлюенсеры показывали мебель TERRAHOME в своих проектах.

Благодаря этому росло количество репостов и упоминаний, а также мы увидели положительную динамику в количестве обращений в Direct от лояльной аудитории.

Результаты

Системный подход к работе с контентом и его дистрибуции позволил качественно улучшить уровень бренда в соцсетях.

Динамика роста аудитории и охвата

За год активного продвижения (август 2024 — август 2025) количество подписчиков аккаунта выросло с 11 848 до 22 656 — мы привлекли более 10 800 новых лояльных пользователей, фактически удвоив базу бренда.

Показатели за первые семь месяцев работы:

253,1 тыс. пользователей — средний охват аккаунта в месяц;

5,6 тыс. — среднее количество действий в профиле ежемесячно;

5,2 тыс. — среднее количество посещений профиля ежемесячно.

В этот же период:

охват увеличился в 5,7 раза ;

количество учетных записей, взаимодействовавших с контентом, выросло в 8,9 раза ;

общее количество взаимодействий с контентом увеличилось в 5,6 раза.

Динамика ER (Engagement rate)

Показатель Engagement Rate (уровень вовлеченности) стал для нас главным индикатором того, что новый контент резонирует с аудиторией:

Март 2024 (начало работ) ER=0,19% Март 2025 (активная фаза) ER=0,432% Прирост +0,242 п.п. по формуле ручного расчета

Это означает, что из каждой тысячи людей, которые видят контент, доля тех, кто взаимодействует (лайки, сохранения, комментарии, репосты), стала существенно больше, а не просто «раздута» за счет платных охватов.

Запросы в Direct и качество заявок

Показателем эффективности SMM-стратегии также стал рост количества реальных обращений. Мы сосредоточились на привлечении именно целевых лидов, готовых к длительному циклу покупки премиального продукта.

За шесть месяцев работы рост целевых запросов: +20%

Ключевыми драйверами этой динамики стали:

совместные публикации с дизайнерами и партнерами, которые привлекали релевантную аудиторию;

усиление экспертного контента с глубоким погружением в продукт и профессиональными советами по выбору решений;

продвижение публикаций, которые приводили в аккаунт именно потенциальных покупателей премиум-сегмента.

Кроме того, в течение года через страницу в Instagram увеличился стабильный поток посетителей на сайт TERRAHOME. SMM работал в синергии с РРС-кампаниями — пользователи, приходящие из рекламы, «прогревались» качественным контентом в профиле, что значительно повышало вероятность финальной заявки.

Ключевые инсайты

Даже в узкой премиальной нише с длинным циклом принятия решения SMM может быть мощным каналом влияния на результат при условии, что контент, визуал и платное продвижение работают как единая система.

Системная работа с контентом + ребрендинг = изменение поведения аудитории. Мы увидели рост показателей охвата и улучшение качества взаимодействий: больше сохранений, репостов, целевых комментариев и запросов в Direct. Премиальный сегмент требует глубины и экспертизы. Именно профессиональный контент, подробные обзоры, реальные кейсы стали основой для доверия и запросов от дизайнеров и владельцев домов. Лучшие результаты достигаются благодаря взаимосвязи каналов. Обновленный визуал и контент после ребрендинга усиливали платные кампании, а SMM, в свою очередь, «разогревал» пользователей, пришедших с рекламы. Регулярный анализ поведенческих метрик позволяет масштабировать только то, что действительно работает. Благодаря аналитике взаимодействий, Direct-запросов и переходов на сайт команда усиливала эффективность именно тех форматов, которые приводили качественную аудиторию.

Комментарий клиента

Маркетинг TERRAHOME — это баланс между креативом и цифрами. Благодарен Netpeak за партнерство: выдержали темп и доказали, что система всегда берет верх над хаотичными тестами. SMM-кейс закрыт с прибылью. Дальше — больше.

Комментарий команды Netpeak

Для меня как для менеджера проекта это сотрудничество стало особым вдохновляющим вызовом. Я искренне рада сотрудничеству с TERRAHOME Outdoor — это невероятно крутой бренд с командой, которая действительно нацелена на результат. На протяжении всего периода сотрудничества мы чувствовали их максимальную вовлеченность: коллеги были готовы инвестировать свое время, ресурсы и экспертизу, оперативно поддерживали наши идеи и делились внутренними инсайтами бизнеса. Когда клиент настолько увлечен своим делом и доверяет агентству, это мотивирует команду работать еще больше и превосходить собственные ожидания. Именно благодаря такой синергии и готовности к экспериментам нам и удалось достичь таких крутых показателей.