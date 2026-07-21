Більше замовлень без зниження окупності: +59,5% доходу з Google Ads для сервісу доставки піци

Більше замовлень без зниження окупності: +59,5% доходу з Google Ads для сервісу доставки піци

У ніші доставки їжі користувачі приймають рішення швидко: відкривають пошук, порівнюють кілька варіантів і оформлюють замовлення там, де пропозиція здається найзручнішою. Через це реклама має працювати не лише на залучення аудиторії, а й на точне перехоплення попиту.

У цьому кейсі показуємо, як для сервісу доставки піци нам вдалося збільшити дохід із Google Ads на 59,5%, підвищити окупність реклами на 15,8% і масштабувати витрати без втрати рентабельності.

Проєкт: сервіс доставки піци.

Період: серпень 2025.

Регіон: Україна.

Послуга: PPC.

Хто наш партнер

Сервіс доставки піци в Києві.

Контекст і цілі співпраці

У ніші швидкої доставки їжі користувачі приймають рішення майже одразу. Тому для Google Ads тут важливі не лише ставки й бюджет, а й точна аналітика, коректна атрибуція та достатня кількість даних для навчання алгоритмів.

На старті співпраці рекламний акаунт мав кілька обмежень:

кампанії були надмірно роздроблені, тому бюджет розподілявся між багатьма напрямами;

Google Ads отримував замало даних про замовлення для стабільної оптимізації;

дані про покупки передавалися недостатньо точно, що ускладнювало аналіз результатів;

масштабування потрібно було узгоджувати з умовами роботи доставки — графіком, зонами покриття, вартістю доставки та коефіцієнтами залежно від відстані.

Саме ці обмеження визначили основні цілі просування:

Підвищити окупність рекламних витрат (ROAS). Збільшити дохід із Google Ads. Зберегти рентабельність під час масштабування. Покращити дані для точнішої оптимізації реклами.

Стратегія просування

Стратегію побудували навколо чотирьох напрямів, які мали підготувати Google Ads до контрольованого масштабування:

Бюджет планували збільшувати поступово, після стабілізації кампаній і накопичення достатньої статистики. Такий підхід зменшував ризик різкого просідання рентабельності й дозволяв оцінювати ефективність змін на кожному етапі.

Нова структура кампаній із поділом за типами реклами і пріоритетністю локацій

Крок 1. Відстеження покупок

На першому етапі ми оновили відстеження конверсій, щоб рекламна платформа отримувала коректну інформацію про покупки на сайті:

Перейшли на Google Ads тег «Подія» для відстеження покупок. Це дало змогу стабільно фіксувати замовлення і передавати дані, на основі яких система оптимізує кампанії. Налаштували розширені конверсії. Це покращило передачу інформації про користувачів і допомогло точніше пов’язувати рекламні взаємодії з реальними покупками.

Крок 2. Об’єднання кампаній

Об’єднали роздроблені пошукові кампанії в одну.

До цього бюджет і статистика розподілялися між кількома напрямами, тому кожен із них отримував менше даних для оптимізації.

Після об’єднання конверсії збиралися в одному місці. Це дало алгоритмам змогу швидше навчатися, а показникам доходу й конверсій — стати стабільнішими.

Крок 3. Оптимізація трафіку й релевантності реклами

Коли кампаніям ще бракувало даних про замовлення, ми не обмежували покази через занадто жорсткі ставки. Це допомогло утримати потенційний трафік і швидше накопичити статистику для подальшої оптимізації.

Також ми оновлювали тексти оголошень, щоб вони точніше відповідали пошуковим запитам користувачів. Це дало змогу зробити рекламу зрозумілішою для аудиторії, підвищити залученість і ефективніше використовувати бюджет.

Крок 4. Аудиторії для повторних продажів

Регулярно оновлювали списки Customer Match (базу користувачів, які вже взаємодіяли з сервісом) через Google Sheets і завантажували їх у Google Ads.

Це допомогло точніше налаштувати ремаркетинг: система могла працювати не з абстрактною аудиторією, а з користувачами, які вже знали сервіс або раніше робили замовлення. Завдяки цьому реклама ефективніше повертала клієнтів до повторних покупок.

Результати просування

За період роботи:

ROAS зріс на 15,8% ;

; дохід збільшився на 59,5% ;

; витрати зросли на 37,7%.

Кампанії отримали більший бюджет, але водночас не втратили рентабельність, а навпаки — покращили окупність.

Кейс демонструє, що навіть у висококонкурентній ніші доставки їжі можна суттєво збільшити дохід із Google Ads, якщо поєднувати якісну аналітику, правильну структуру кампаній і поступове масштабування бюджету.

Відгуки про співпрацю

Катерина Чефранова, PPC Specialist в Netpeak

У цьому проєкті результат дала не одна окрема оптимізація, а комплексна робота з акаунтом. Ми покращили якість даних, об’єднали структуру кампаній, щоб алгоритми отримували більше статистики, не обмежували систему на етапах навчання та підключили базу партнера для точної роботи з аудиторіями. Окремо варто відзначити відкритість команди партнера до змін і готовність масштабувати бюджет поступово, а не різко. Саме такий підхід дав змогу отримати стабільне і прогнозоване зростання.