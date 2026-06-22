+74% конверсій для мувінгової компанії в США: кейс H2H Movers

Компанія H2H Movers працює в конкурентній ніші переїздів у Чикаго та штаті Іллінойс. Клієнти тут часто порівнюють кілька підрядників одночасно, тому бізнесу важливо бути помітним у пошуку, швидко залучати релевантний трафік і переводити інтерес користувачів у заявки.

Замість того щоби посилювати лише один канал, ми перетворили рекламу H2H Movers у систему, яка охоплює різні напрями переїздів і допомагає знаходити додаткові джерела звернень. У кейсі розповідаємо, як нова структура дала змогу збільшити конверсії в Google Ads на 74%, протестувати Bing, Reddit, Meta й TikTok та посилити присутність бренду в пошуку.

Проєкт: H2H Movers.

Період: жовтень 2023 — теперішній час.

Регіон: США.

Послуга: PPC.

Хто наш партнер

H2H Movers — мувінгова компанія, що надає послуги переїзду в Чикаго та в межах штату Іллінойс. Компанія працює з приватними й комерційними клієнтами та допомагає з різними форматами переїздів — від квартирних до офісних.

Цілі просування

Партнер звернувся до Netpeak, щоб налаштувати стабільний потік звернень від потенційних клієнтів і залучати заявки на переїзди в межах рекламного бюджету.

Основні цілі просування:

Збільшити кількість нових користувачів на сайті. Наростити заявки за напрямами local moving та long-distance moving. Збільшити цільові дії на сайті. Посилити частку бренду на ринку. Підвищити впізнаваність H2H Movers серед потенційних клієнтів.

Стратегія

На старті співпраці в партнера вже були налаштовані рекламні кампанії, однак вони працювали слабко і приносили лише три–п’ять конверсій на місяць. Тому першочерговим завданням було не просто оптимізувати наявні кампанії, а фактично перебудувати систему так, щоб вона стабільно приводила заявки.

Для цього ми:

Крок 1. Нова структура рекламних кампаній

Спочатку ми повністю переглянули поточні налаштування та створили оновлену структуру кампаній. Хоча партнер насамперед прагнув просувати напрям long-distance moving, ми не обмежилися лише ним і протестували різні сегменти попиту.

На першому етапі сфокусувалися на local moving — цей напрям мав вищий потенціал для швидкого зростання кількості звернень. Long-distance moving запускали поступово. Окремі кампанії для нього почали активно розвивати з третього місяця співпраці, коли вже була сформована ефективна рекламна структура та накопичено достатньо даних для оптимізації.

Крок 2. Оптимізація Google Ads за типами кампаній і попитом

В Google Ads ми працювали з кількома типами кампаній:

Брендові — допомагали утримувати попит на послуги H2H Movers і приводили значну частку звернень від користувачів, які вже знали або шукали компанію. Local moving — використовували для стабільного залучення заявок у межах Чикаго та штату Іллінойс. Long-distance moving — розвивали поступово, щоб збільшити кількість замовлень на міжміські переїзди. Performance Max — тестували й посилювали як додатковий інструмент для масштабування кампаній.

Бюджети ми перерозподіляли залежно від сезонності, попиту та фактичної ефективності кампаній. Це дало змогу не витрачати бюджет рівномірно «на все», а посилювати ті напрями, які в конкретний період могли дати більше релевантних заявок.

Більше про оптимізацію рекламних кампаній без втрати трафіку — читайте в кейсі OLX Польща .

Крок 3. Перевірка якості звернень

Окрему увагу приділяли не тільки кількості звернень, а й тому, наскільки вони відповідали бізнесу партнера. Для цього команда регулярно звіряла рекламні дані з фактичними заявками в CRM та дзвінками з платформи Ringostat.

Це дало змогу точніше розуміти, які кампанії приводять цільові звернення, і на основі цих даних коригувати подальше просування.

Крок 4. Тестування додаткових джерел трафіку

Щоб не залежати лише від одного каналу, ми поступово тестували альтернативні джерела трафіку:

Ці канали використали для перевірки нових точок контакту з аудиторією та пошуку додаткових можливостей для зростання. Надалі команда фокусувалася на тих джерелах, які показували найкращий потенціал за кількістю та якістю заявок.

Крок 5. Адаптація кампаній до сезонності та зміни попиту

Гнучке керування кампаніями допомогло підтримувати стабільний потік заявок навіть у періоди нижчого сезонного попиту. Команда регулярно адаптувала рекламну стратегію під зміни поведінки клієнтів, оновлювала оголошення, тестувала нові підходи та працювала над зниженням вартості одного звернення.

У результаті локальні кампанії почали стабільно приносити заявки, а після запуску long-distance moving ми змогли масштабувати просування і для цього напряму.

Результати просування

За каналами

Google Ads:

+74% до кількості конверсій за рік — з 1520 до 2640; вартість цільової дії (CPA) зросла на 35%, однак на фоні суттєвого збільшення кількості конверсій показник залишився контрольованим.



Bing Ads:

CPA на 37% нижче, ніж у Google; канал доповнив Google Ads і допоміг залучати додаткові звернення за нижчою вартістю.



Reddit Ads:

вартість 1000 показів реклами (CPM) на 49% нижче, ніж у Facebook; аудиторія менш «засліплена» рекламою, більше довіряє нативному формату; легше залучити зацікавленого користувача.



За ключовими цілями

Залучення більшого обсягу трафіку: кліки зросли із 481 до 3820 — на 694%;

клікабельність (CTR) збільшилася з 1% до 6,5% — на 492%. Посилення присутності в пошуку: покази зросли на 34,5%;

частка показів у пошуковій мережі підвищилася з 15% до 18%;

частка показів за точною відповідністю зросла з 9% до 24% — на 169%. Підтримка видимості бренду: частка показів у верхній частині сторінки залишилася стабільною: 12,23% → 12,29%.

на фоні зростання кліків, CTR і конверсій це допомогло підтримувати видимість H2H Movers у пошуковій видачі під час масштабування кампаній.

Мультиканальний підхід дав змогу не залежати лише від Google Ads: ми тестували Bing, Reddit, Meta й TikTok, а далі посилювали канали з кращим потенціалом за вартістю та якістю звернень.

Регулярна оптимізація кампаній, розподіл бюджетів між local і long distance, робота з брендовим попитом і тестування нових джерел трафіку допомогли збільшити кількість звернень, розширити присутність H2H Movers у пошуку та підтримувати ефективність просування протягом року.

Відгуки про співпрацю

Олександра Курченко, Client Project Manager в Netpeak

Співпраця з H2H Movers показала, як залученість із боку бізнесу та експертний підхід у просуванні допомагають досягати вимірюваних результатів. Команда партнера оперативно погоджувала пропозиції, була відкритою до тестів і швидко реагувала на зміни. Це дало нам змогу реалізувати мультиканальну PPC-стратегію з використанням Google Ads, Bing Ads, Reddit Ads і Meta та адаптувати підхід до кожного джерела окремо. Завдяки постійній оптимізації і готовності до експериментів кількість конверсій у Google Ads зросла на 74%, CPA в Bing Ads був на 37% нижчим, ніж у Google Ads, а Reddit Ads став додатковим каналом для тестування нової аудиторії. Цей кейс показує, що активна співпраця та готовність тестувати нові інструменти — ключ до успіху. Ми не лише збільшили кількість звернень, а й заклали основу для подальшого масштабування рекламних кампаній.