Олександра Курченко

Олександра Курченко

Автор NJ з 2026
Позиція:
Client Project Manager
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Client Project Manager (PM) в Netpeak.

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Кейси
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+74% конверсій для мувінгової компанії в США: кейс H2H Movers
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