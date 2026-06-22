+74% конверсий для мувинговой компании в США: кейс H2H Movers

Компания H2H Movers работает в конкурентной нише услуг по переездам в Чикаго и штате Иллинойс. Клиенты здесь часто сравнивают сразу нескольких подрядчиков, поэтому для бизнеса важно быть заметным в поиске, быстро привлекать релевантный трафик и превращать интерес пользователей в заявки.

Вместо того чтобы усиливать только один канал, мы превратили рекламу H2H Movers в систему, которая охватывает различные направления переездов и помогает находить дополнительные источники обращений. В кейсе рассказываем, как новая структура позволила увеличить конверсии в Google Ads на 74%, протестировать Bing, Reddit, Meta и TikTok, а также усилить присутствие бренда в поиске.

Проект: H2H Movers.

Период: октябрь 2023 — настоящее время.

Регион: США.

Услуга: PPC.

Кто наш партнер

H2H Movers — мувинговая компания, предоставляющая услуги по переезду в Чикаго и в пределах штата Иллинойс. Компания работает с частными и коммерческими клиентами и помогает с различными форматами переездов — от квартирных до офисных.

Цели продвижения

Партнер обратился в Netpeak, чтобы наладить стабильный поток обращений от потенциальных клиентов и привлекать заявки на переезды в рамках рекламного бюджета.

Основные цели продвижения:

Увеличить количество новых пользователей на сайте. Увеличить заявки по направлениям local moving и long-distance moving. Увеличить целевые действия на сайте. Укрепить долю бренда на рынке. Повысить узнаваемость H2H Movers среди потенциальных клиентов.

Стратегия

На старте сотрудничества у партнера уже были настроены рекламные кампании, однако они работали слабо и приносили лишь три–пять конверсий в месяц. Поэтому первоочередной задачей было не просто оптимизировать существующие кампании, а фактически перестроить систему так, чтобы она стабильно привлекала заявки.

Для этого мы:

Шаг 1. Новая структура рекламных кампаний

Сначала мы полностью пересмотрели текущие настройки и создали обновленную структуру кампаний. Хотя партнер в первую очередь стремился продвигать направление long-distance moving, мы не ограничились только им и протестировали различные сегменты спроса.

На первом этапе сосредоточились на local moving — это направление имело более высокий потенциал для быстрого роста количества обращений. Long-distance moving запускали постепенно. Отдельные кампании для него начали активно развивать со третьего месяца сотрудничества, когда уже была сформирована эффективная рекламная структура и накоплено достаточно данных для оптимизации.

Шаг 2. Оптимизация Google Ads по типам кампаний и спросу

В Google Ads мы работали с несколькими типами кампаний:

Брендовые — помогали поддерживать спрос на услуги H2H Movers и приносили значительную долю обращений от пользователей, которые уже знали или искали компанию. Local moving — использовали для стабильного привлечения заявок в пределах Чикаго и штата Иллинойс. Long-distance moving — развивали постепенно, чтобы увеличить количество заказов на междугородние переезды. Performance Max — тестировали и усиливали как дополнительный инструмент для масштабирования кампаний.

Бюджеты мы перераспределяли в зависимости от сезонности, спроса и фактической эффективности кампаний. Это позволило не тратить бюджет равномерно «на всё», а усиливать те направления, которые в конкретный период могли принести больше релевантных заявок.

Подробнее об оптимизации рекламных кампаний без потери трафика — читайте в кейсе OLX Польша .

Шаг 3. Проверка качества обращений

Особое внимание уделяли не только количеству обращений, но и тому, насколько они соответствовали бизнесу партнера. Для этого команда регулярно сверяла рекламные данные с фактическими заявками в CRM и звонками с платформы Ringostat.

Это позволило точнее понять, какие кампании приносят целевые обращения, и на основе этих данных корректировать дальнейшее продвижение.

Шаг 4. Тестирование дополнительных источников трафика

Чтобы не зависеть только от одного канала, мы постепенно тестировали альтернативные источники трафика:

Эти каналы использовались для тестирования новых точек взаимодействия с аудиторией и поиска дополнительных возможностей для роста. В дальнейшем команда сосредоточилась на тех источниках, которые демонстрировали наибольший потенциал по количеству и качеству заявок.

Шаг 5. Адаптация кампаний к сезонности и изменениям спроса

Гибкое управление кампаниями помогло поддерживать стабильный поток заявок даже в периоды снижения сезонного спроса. Команда регулярно адаптировала рекламную стратегию к изменениям в поведении клиентов, обновляла объявления, тестировала новые подходы и работала над снижением стоимости одного обращения.

В результате локальные кампании начали стабильно приносить заявки, а после запуска long-distance moving мы смогли масштабировать продвижение и для этого направления.

Результаты продвижения

По каналам

Google Ads:

+74% количества конверсий за год — с 1520 до 2640; стоимость целевого действия (CPA) выросла на 35%, однако на фоне существенного увеличения количества конверсий показатель остался под контролем.



Bing Ads:

CPA на 37% ниже, чем в Google; канал дополнил Google Ads и помог привлекать дополнительные обращения по более низкой стоимости.



Reddit Ads:

стоимость 1000 показов рекламы (CPM) на 49% ниже, чем в Facebook; аудитория менее «ослеплена» рекламой, больше доверяет нативному формату; легче привлечь заинтересованного пользователя.



По ключевым целям

Привлечение большего объема трафика: количество кликов выросло с 481 до 3820 — на 694%;

кликбельность (CTR) увеличилась с 1% до 6,5% — на 492%. Усиление присутствия в поиске: показы выросли на 34,5%;

доля показов в поисковой сети повысилась с 15% до 18%;

доля показов по точному соответствию выросла с 9% до 24% — на 169%. Поддержание видимости бренда: доля показов в верхней части страницы осталась стабильной: 12,23% → 12,29%.

на фоне роста кликов, CTR и конверсий это помогло поддерживать видимость H2H Movers в поисковой выдаче при масштабировании кампаний.

Мультиканальный подход позволил не зависеть исключительно от Google Ads: мы тестировали Bing, Reddit, Meta и TikTok, а затем усиливали каналы с лучшим потенциалом по стоимости и качеству обращений.

Регулярная оптимизация кампаний, распределение бюджетов между local и long distance, работа с брендовым спросом и тестирование новых источников трафика помогли увеличить количество обращений, расширить присутствие H2H Movers в поиске и поддерживать эффективность продвижения в течение года.

Отзывы о сотрудничестве

Александра Курченко, Client Project Manager в Netpeak

Сотрудничество с H2H Movers показало, как вовлеченность со стороны бизнеса и экспертный подход в продвижении помогают достигать измеримых результатов. Команда партнера оперативно согласовывала предложения, была открыта к тестам и быстро реагировала на изменения. Это позволило нам реализовать мультиканальную PPC-стратегию с использованием Google Ads, Bing Ads, Reddit Ads и Meta, а также адаптировать подход к каждому источнику отдельно. Благодаря постоянной оптимизации и готовности к экспериментам количество конверсий в Google Ads выросло на 74%, CPA в Bing Ads оказался на 37% ниже, чем в Google Ads, а Reddit Ads стал дополнительным каналом для тестирования новой аудитории. Этот кейс показывает, что активное сотрудничество и готовность тестировать новые инструменты — ключ к успеху. Мы не только увеличили количество обращений, но и заложили основу для дальнейшего масштабирования рекламных кампаний.