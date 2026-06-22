+74% конверсий для мувинговой компании в США: кейс H2H Movers
Компания H2H Movers работает в конкурентной нише услуг по переездам в Чикаго и штате Иллинойс. Клиенты здесь часто сравнивают сразу нескольких подрядчиков, поэтому для бизнеса важно быть заметным в поиске, быстро привлекать релевантный трафик и превращать интерес пользователей в заявки.
Вместо того чтобы усиливать только один канал, мы превратили рекламу H2H Movers в систему, которая охватывает различные направления переездов и помогает находить дополнительные источники обращений. В кейсе рассказываем, как новая структура позволила увеличить конверсии в Google Ads на 74%, протестировать Bing, Reddit, Meta и TikTok, а также усилить присутствие бренда в поиске.
Проект: H2H Movers.
Период: октябрь 2023 — настоящее время.
Регион: США.
Услуга: PPC.
Кто наш партнер
H2H Movers — мувинговая компания, предоставляющая услуги по переезду в Чикаго и в пределах штата Иллинойс. Компания работает с частными и коммерческими клиентами и помогает с различными форматами переездов — от квартирных до офисных.
Цели продвижения
Партнер обратился в Netpeak, чтобы наладить стабильный поток обращений от потенциальных клиентов и привлекать заявки на переезды в рамках рекламного бюджета.
Основные цели продвижения:
- Увеличить количество новых пользователей на сайте.
- Увеличить заявки по направлениям local moving и long-distance moving.
- Увеличить целевые действия на сайте.
- Укрепить долю бренда на рынке.
- Повысить узнаваемость H2H Movers среди потенциальных клиентов.
Стратегия
На старте сотрудничества у партнера уже были настроены рекламные кампании, однако они работали слабо и приносили лишь три–пять конверсий в месяц. Поэтому первоочередной задачей было не просто оптимизировать существующие кампании, а фактически перестроить систему так, чтобы она стабильно привлекала заявки.
Для этого мы:
Шаг 1. Новая структура рекламных кампаний
Сначала мы полностью пересмотрели текущие настройки и создали обновленную структуру кампаний. Хотя партнер в первую очередь стремился продвигать направление long-distance moving, мы не ограничились только им и протестировали различные сегменты спроса.
- На первом этапе сосредоточились на local moving — это направление имело более высокий потенциал для быстрого роста количества обращений.
- Long-distance moving запускали постепенно. Отдельные кампании для него начали активно развивать со третьего месяца сотрудничества, когда уже была сформирована эффективная рекламная структура и накоплено достаточно данных для оптимизации.
Шаг 2. Оптимизация Google Ads по типам кампаний и спросу
В Google Ads мы работали с несколькими типами кампаний:
- Брендовые — помогали поддерживать спрос на услуги H2H Movers и приносили значительную долю обращений от пользователей, которые уже знали или искали компанию.
- Local moving — использовали для стабильного привлечения заявок в пределах Чикаго и штата Иллинойс.
- Long-distance moving — развивали постепенно, чтобы увеличить количество заказов на междугородние переезды.
- Performance Max — тестировали и усиливали как дополнительный инструмент для масштабирования кампаний.
Бюджеты мы перераспределяли в зависимости от сезонности, спроса и фактической эффективности кампаний. Это позволило не тратить бюджет равномерно «на всё», а усиливать те направления, которые в конкретный период могли принести больше релевантных заявок.
Подробнее об оптимизации рекламных кампаний без потери трафика — читайте в
Шаг 3. Проверка качества обращений
Особое внимание уделяли не только количеству обращений, но и тому, насколько они соответствовали бизнесу партнера. Для этого команда регулярно сверяла рекламные данные с фактическими заявками в CRM и звонками с платформы Ringostat.
Это позволило точнее понять, какие кампании приносят целевые обращения, и на основе этих данных корректировать дальнейшее продвижение.
Шаг 4. Тестирование дополнительных источников трафика
Чтобы не зависеть только от одного канала, мы постепенно тестировали альтернативные источники трафика:
Эти каналы использовались для тестирования новых точек взаимодействия с аудиторией и поиска дополнительных возможностей для роста. В дальнейшем команда сосредоточилась на тех источниках, которые демонстрировали наибольший потенциал по количеству и качеству заявок.
Шаг 5. Адаптация кампаний к сезонности и изменениям спроса
Гибкое управление кампаниями помогло поддерживать стабильный поток заявок даже в периоды снижения сезонного спроса. Команда регулярно адаптировала рекламную стратегию к изменениям в поведении клиентов, обновляла объявления, тестировала новые подходы и работала над снижением стоимости одного обращения.
В результате локальные кампании начали стабильно приносить заявки, а после запуска long-distance moving мы смогли масштабировать продвижение и для этого направления.
Результаты продвижения
По каналам
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Google Ads:
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+74% количества конверсий за год — с 1520 до 2640;
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стоимость целевого действия (CPA) выросла на 35%, однако на фоне существенного увеличения количества конверсий показатель остался под контролем.
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Bing Ads:
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CPA на 37% ниже, чем в Google;
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канал дополнил Google Ads и помог привлекать дополнительные обращения по более низкой стоимости.
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Reddit Ads:
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стоимость 1000 показов рекламы (CPM) на 49% ниже, чем в Facebook;
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аудитория менее «ослеплена» рекламой, больше доверяет нативному формату;
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легче привлечь заинтересованного пользователя.
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По ключевым целям
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Привлечение большего объема трафика:
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количество кликов выросло с 481 до 3820 — на 694%;
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кликбельность (CTR) увеличилась с 1% до 6,5% — на 492%.
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Усиление присутствия в поиске:
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показы выросли на 34,5%;
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доля показов в поисковой сети повысилась с 15% до 18%;
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доля показов по точному соответствию выросла с 9% до 24% — на 169%.
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Поддержание видимости бренда:
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доля показов в верхней части страницы осталась стабильной: 12,23% → 12,29%.
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на фоне роста кликов, CTR и конверсий это помогло поддерживать видимость H2H Movers в поисковой выдаче при масштабировании кампаний.
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Мультиканальный подход позволил не зависеть исключительно от Google Ads: мы тестировали Bing, Reddit, Meta и TikTok, а затем усиливали каналы с лучшим потенциалом по стоимости и качеству обращений.
Регулярная оптимизация кампаний, распределение бюджетов между local и long distance, работа с брендовым спросом и тестирование новых источников трафика помогли увеличить количество обращений, расширить присутствие H2H Movers в поиске и поддерживать эффективность продвижения в течение года.
Отзывы о сотрудничестве
Александра Курченко, Client Project Manager в Netpeak
Сотрудничество с H2H Movers показало, как вовлеченность со стороны бизнеса и экспертный подход в продвижении помогают достигать измеримых результатов. Команда партнера оперативно согласовывала предложения, была открыта к тестам и быстро реагировала на изменения.
Это позволило нам реализовать мультиканальную PPC-стратегию с использованием Google Ads, Bing Ads, Reddit Ads и Meta, а также адаптировать подход к каждому источнику отдельно. Благодаря постоянной оптимизации и готовности к экспериментам количество конверсий в Google Ads выросло на 74%, CPA в Bing Ads оказался на 37% ниже, чем в Google Ads, а Reddit Ads стал дополнительным каналом для тестирования новой аудитории.
Этот кейс показывает, что активное сотрудничество и готовность тестировать новые инструменты — ключ к успеху. Мы не только увеличили количество обращений, но и заложили основу для дальнейшего масштабирования рекламных кампаний.
Команда проекта: Антон Бриллиантов, PPC Specialist; Александра Курченко, Client Project Manager; Галина Саган, Client Project Manager Team Lead; Николай Зуб, PPC Team Lead.
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