Як прибрати ₚосійськомовну версію, змінити структуру сайту і вийти в ТОП-2 серед конкурентів: Кейс Viknar’off

Як прибрати ₚосійськомовну версію, змінити структуру сайту і вийти в ТОП-2 серед конкурентів: Кейс Viknar’off

Редизайн, зміна структури й видалення мовної версії часто закінчуються для бізнесу просадкою органічної видимості, неробочими сторінками і втратою позицій у пошуку. Через це компанії відкладають міграцію сайту, навіть коли зміни вже давно потрібні.

У цьому кейсі показуємо, як ми перевели Viknar’off на новий дизайн, прибрали російськомовну версію, змінили архітектуру ресурсу й не лише уникнули просадки, а і збільшили видимість за небрендовими запитами у 2,8 раза.

Проєкт: Viknar’off.

Період: лютий 2025 — теперішній час.

Регіон: Україна.

Послуга: SEO.

Хто наш партнер

Viknar’off — один із найбільших виробників металопластикових конструкцій в Україні. Компанія працює на українському ринку понад 25 років і понад 10 років розвиває присутність у Європі.

Вхідні дані та цілі просування

Сайт Viknar’off проходив через масштабне оновлення: редизайн, зміну структури та перехід на єдину українськомовну версію. Для SEO це був ризиковий етап, адже під час таких змін можна втратити частину органічної видимості через некоректне перенесення сторінок, помилки в редиректах або інші технічні проблеми.

Нашим завданням було забезпечити супровід міграції так, щоб зберегти пошукову цінність старого сайту, уникнути суттєвої просадки після релізу та підготувати оновлену архітектуру до подальшого зростання в пошуку.

Основні цілі просування:

Провести редизайн без критичної втрати органічної видимості. Перевести ресурс на єдину українськомовну версію. Змінити структуру без втрати SEO-цінності старих сторінок. Забезпечити коректну роботу редиректів, meta robots, canonical і технічних шаблонів після релізу. Посилити видимість за небрендовими пошуковими запитами.

Стратегія

Перед запуском оновленого сайту ми визначили критичні ризики для органічної видимості після міграції:

втрата позицій і пошукової цінності сторінок через перехід на нові URL;

поява 404-помилок після зміни структури;

некоректна індексація важливих сторінок;

втрата позицій за частиною запитів через видалення російськомовної версії;

просідання небрендової видимості, якщо Google гірше переоцінить нову архітектуру.

Саме тому ми підходили до запуску не як до звичайного оновлення дизайну, а як до технічної та SEO-міграції з окремим контролем до релізу й після нього.

Роботу розділили на три ключові етапи:

Крок 1. Підготовка сайту на тестовому домені

Перед запуском ми перевірили нову версію сайту на тестовому домені, а саме:

оновлену структуру;

роботу ключових типів сторінок;

базові SEO-налаштування;

логіку переходу на єдину українськомовну версію;

наявність критичних технічних помилок.

Окремо дивилися, як SEO-цінність старих сторінок передається новим URL. Для цього перевіряли логіку переходу між старою та оновленою архітектурою, технічні налаштування сторінок і готовність до індексації.

Такий підхід допоміг виявити потенційні ризики ще до того, як пошукові системи почали б переобходити оновлений сайт.

Крок 2. Контроль міграції після запуску

Після релізу ми продовжили технічний контроль, щоб швидко виявляти помилки, що могли вплинути на індексацію, редиректи та органічну видимість. Для цього використали внутрішній інструмент Mandarinity, який розробив Олександр Кухаренко, SEO Tech Lead Enterprise Department в Netpeak.

За допомогою Mandarinity ми перевіряли:

доступність сторінок та їхні HTTP-статуси;

meta robots — чи відкриті важливі сторінки для індексації;

canonical — чи правильно визначена основна сторінка серед схожих або дубльованих;

наявність і коректність важливих блоків;

правильність редиректів.

Одна з найважливіших завдань у цьому проєкті — коректно перенаправити старі сторінки на нові після зміни структури. Якщо редирект налаштований некоректно, веде не на ту сторінку або частина старих URL залишається без правильного сценарію переходу, сайт може втратити частину накопиченої SEO-цінності й просісти в пошуку.

Mandarinity також допомагав контролювати зміни після релізу: порівнював перевірки ресурсу за різні дати й надсилав email-сповіщення, коли щось змінювалося в технічних параметрах. Це давало команді змогу швидше помічати потенційні проблеми й реагувати на них.

Крок 3. Посилення оновленої структури через конкурентний аналіз

Після технічної підготовки й контролю міграції ми перейшли до наступного завдання — посилити оновлену архітектуру в органічному пошуку. Для цього потрібно було зрозуміти, як у ніші працюють сильні конкуренти: які сторінки отримують зовнішні посилання, де вони розміщені та підходи, котрі можна врахувати для подальшого розвитку посадкових сторінок Viknar’off.

Тому паралельно з контролем міграції ми аналізували ринкове середовище. Для цього відібрали топ-10 конкурентів за відстежуваною семантикою та дослідили їхню роботу із зовнішніми посиланнями. В аналізі враховували:

сайти-донори з лінками на конкурентів;

сторінки, з котрих йдуть ці посилання;

слова й фрази, що в них використовуються;

загальну логіку побудови посилального профілю.

Результати аналізу ми враховували під час роботи з новою структурою, посадковими сторінками та подальшою SEO-логікою.

Оцінка майданчиків через Majestic

Щоб не спиратися лише на загальні результати, ми додатково оцінювали конкретні сторінки, з яких йдуть посилання. Для цього більше використовували сервіс Majestic, а не Ahrefs: показники в ньому складніше штучно завищити, тому для оцінки вони були надійнішими.

Ми орієнтувалися на TF/CF Majestic сторінки-донора — тобто дивилися, яку посилальну цінність може передавати конкретна сторінка, а не тільки сайт загалом. Такий підхід допоміг:

точніше відбирати донорів;

не переоцінювати майданчики із сильним доменом, але слабкою сторінкою розміщення;

краще розуміти, які посилання можуть дати результат у ніші.

Де допоміг AI

AI використовували як допоміжний інструмент для швидшої обробки конкурентного аналізу. Він допоміг згрупувати великий масив даних і швидше побачити повторювані закономірності:

типи сайтів, що найчастіше посилаються на сильних конкурентів;

анкори, котрі вони використовують;

нерівномірності в посилальних профілях;

які підходи до роботи з URL повторюються в ніші.

Читайте ще один приклад SEO під час масштабного оновлення ресурсу — кейс інтернет-магазину для колекціонерів Монітекс .

Результати просування

Після міграції сайт не просів у пошуку. Навпаки, оновлення структури, технічний контроль і подальша робота з органікою дали позитивну динаміку за кількома напрямами: сайт піднявся серед конкурентів, збільшив частку небрендової видимості та покращив показники в Google Search Console.

Для оцінки результатів ми використовували два джерела даних:

конкурентний моніторинг — порівнювали показники до переїзду станом на 07.02.2025 і після переїзду станом на 06.03.2026;

Google Search Console — порівнювали рівні періоди до та після міграції: 28.11.2024–11.02.2025 і 12.02.2025–28.04.2025.

За даними конкурентного моніторингу:

viknaroff.ua піднявся з 12-го на 2-ге місце серед конкурентів;

частка органічної видимості за небрендовими запитами (Organic Non Branded Search Share) збільшилася з 2,4% до 6,8%;

приріст склав +4,5 п.п.

Дані Google Search Console також підтвердили позитивну динаміку:

кліки зросли з 1060 до 1660 ;

; покази збільшилися зі 168 000 до 184 000 ;

; клікабельність (CTR) покращилася з 0,6% до 0,9% ;

; середня позиція в пошуку виросла з 24,6 до 22,3.

Для міграції такого масштабу це важливий результат: сайт не лише зберіг органічний канал після редизайну й зміни структури, а й посилив його.

Що спрацювало в цьому кейсі

Ріст у проєкті дала не одна певна дія, а поєднання кількох рішень на різних етапах:

Ми не запускали оновлений сайт без попередньої перевірки. Тестовий домен допоміг знайти потенційні технічні проблеми ще до релізу й підготувати ресурс до коректної індексації. Команда окремо контролювала технічний стан через Mandarinity: доступність сторінок, редиректи, індексацію та зміни, котрі могли вплинути на органічну видимість. Ми не обмежилися технічною міграцією. Аналіз конкурентів, посилального середовища та сторінок-донорів допоміг краще зрозуміти, як посилювати оновлену структуру. AI допоміг швидше опрацювати великий масив конкурентних даних і знайти повторювані закономірності, які команда могла врахувати в подальшій SEO-роботі.

У результаті ми оцінювали ефективність не за відчуттями, а за конкретними показниками: часткою небрендової видимості, позицією серед конкурентів і даними Google Search Console.

Відгуки про співпрацю

Ярослав Турчин, Marketer в Viknar’off

Відмова від російськомовної версії, повна зміна структури та оновлення дизайну, яке мало спростити пошук для клієнтів, були для нас свідомим, але дуже ризикованим кроком. Ми розуміли: якщо під час міграції щось піде не так, це може вплинути на заявки та позиції в пошуку. Тому нам потрібні були не просто виконавці, а технічно сильні партнери, які зможуть підстрахувати наші амбіції. Найкрутіше в цій співпраці — це справжній тандем. Поки наша команда брала на себе сміливість ухвалювати жорсткі продуктові рішення та оновлювати контент, Netpeak страхував нас із питань SEO-оптимізації, щоб сайт не втратив накопичену роками пошукову цінність. Зростання органіки майже втричі та вихід у ТОП-2 — найкраще підтвердження того, що ми все зробили правильно. Цей кейс показує: сильний результат з’являється там, де партнер не боїться брати на себе відповідальність за кардинальні зміни, а агентство має експертизу, щоби провести ці зміни без втрат.

Сергій Яновський, SEO Specialist в Netpeak

Хороший результат у цьому кейсі став можливим завдяки поєднанню трьох чинників: підготовці до релізу на тестовому домені, технічному контролю і системному аналізу конкурентного середовища. З боку партнера важливою була готовність пройти через масштабне оновлення сайту не як звичайний редизайн, а як повноцінну SEO-міграцію. З нашого боку ми тримали фокус на тому, щоб зберегти пошукову цінність старої архітектури й посилити сайт після переїзду.