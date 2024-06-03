Як відбирати якісних донорів для аутрічу в SEO: на прикладах України, Європи та США

Як відбирати якісних донорів для аутрічу в SEO: на прикладах України, Європи та США

Підприємці активно вкладають гроші в розвиток власних ресурсів, розуміючи що SEO — це не швидкий процес, але фінальні результати зможуть окупити витрати.

В цьому матеріалі підніму тему лінкбілдингу — одного з головних атрибутів SEO у 2024 й минулих роках. Нічого не змінюється, важливість отримання якісних посилань залишиться ще багато років.

Що таке лінкбілдинг

Лінкбілдинг (linkbuilding, побудова посилань) — процес отримання гіперпосилань з інших ресурсів на власний сайт. Це один із ключових елементів пошукової оптимізації (SEO), що впливає на ранг сайту в пошукових системах, в першу чергу Google.

Лінкбілдинг разом з On-page SEO (контентна частина) та Tech SEO (технічна частина) є одним із головних факторів ранжування. Чим складніша й більш конкурентна ніша ресурсу, тим більший вплив матиме на нього лінкбілдинг.

Що таке донори в лінкбілдингу

Донори в лінкбілдингу — сайти, з яких ідуть посилання на ваш. Якщо конкретніше, в лінкбілдингу існують донори та акцептори. Донори віддають посилання, акцептори — приймають. Акцептор — ваш сайт.

Термін «донор» частіше використовується в Україні, хоча наразі все більше західних SEO-фахівців теж розуміють про що йде мова.

Різновиди донорів в лінкбілдингу

Побудова посилань — мистецтво, адже ціль — не просто отримати посилання. Сучасний лінкбілдинг може закривати маркетингові задачі, привертати увагу і показувати експертність.

Ідеальний лінкбілдинг — це комбінація:

топового донора для розміщення;

якісного та цікавого контенту;

посилання dofollow.

На посиланнях існують мітки: dofollow, nofollow, sponsored та інші. Якщо коротко, dofollow — це круто, все інше — не так круто.

Існують різні методи лінкбілдингу. Є дешеві і доступні, а є складніші й ексклюзивні. Найбільш популярні:

Аутріч (outreach) гостьових постів. Про нього далі детальніше. Нішеве редагування (niche edit, link-insertions) — схожа модель на аутріч, але клієнт просить власника сайту додати посилання у вже опубліковану статтю. Спосіб дозволяє купити лише лінк, не витрачаючись на статтю. Крауд-маркетинг (Crowd) — посилання з форумів, коментарів у блогах, Q/A-платформах. Дешево і сердито, але ефективно і дуже доступно. Сабміти (Submit) — посилання на платформах з безплатною реєстрацією, де ви можете поставити посилання на сайт у власному профілі або створити невеличкий допис. Найм журналістів для написання матеріалів під лінки для потужних донорів, наприклад, через сервіс HARO. Цінний і якісний спосіб, але складніший за нього не вигадати. Посилання з головних сторінок (Homepage Links) — лінки, які йдуть з головної сторінки сайта-донора. Дуже цінні. PBN — мережа блогів, створених спеціально під розміщення посилань.

Зупинюсь на найголовнішому методі, який використовується в США та в усьому світі — аутрічі гостьових постів або гостьовому блогінгу (Guest Blogging, Guest Posting тощо).

Гостьові пости через аутріч

Гостьові пости — найбільш актуальний та ефективний метод, який використовується в Україні й на заході. Стаття, яку ви зараз читаєте, є прикладом гостьового посту.

Існує автор, який пропонує блогу або іншому майданчику розмістити якісний контент, в обмін на додавання туди dofollow посилання. Блог отримує якісний контент, автор отримує посилання на свій ресурс.

Як автор цієї статті, можу поділитися дійсно цінною інформацією, яка буде корисна читачам. Ми розуміємо, ми ділимось експертністю. Чому це важливо? Тому що гостьові пости, де лінкбілдери не зможуть написати якісний контент для блогу, не має сенсу. Такі лінкбілдери отримають відмову від вебмайстра.

Від редакції. Зараз у нас в роботі є ще один гостьовий пост, який ми просили автора переписати тричі. І просили б вчетверте, якби не побачили в ньому нарешті достатню цінність для читачів.

Зазвичай гостьові пости розміщуються через аутріч.

Аутріч — процес перемовин між власниками або редакторами блогів та людини, яка планує розміщувати статтю. В гостьовому блогінгу можна виділити два варіанти розвитку подій:

Блог з яким ви ведете перемовини через аутріч згоден на стандартний варіант: ви йому контент, він вам посилання.



В таких випадках контент повинен бути корисним та експертним, а не просто заради посилання. За статистикою внутрішньої аутріч-бази NeedmyLink, лише 3-7% донорів готові безплатно, лише за статтю, розміщувати посилання. Але це також найякісніші варіанти. Блог з яким ви ведете перемовини згоден на розміщення гостьових постів на платній основі. Ви платите гроші — блог розміщує.



Цей варіант вже зайняв 93-97%. Вибірка для цієї статистики складає більше ніж 12 000 сайтів, які готові розміщувати гостьові пости. На скриншоті нижче можете бачити, яку відповідь я отримав від вебмайстра (власника сайту) щодо можливості співпраці в розміщенні гостьового поста.

Чи є поганим, що вони публікують на платній основі? Ні, це їх вид монетизації. Просто треба вміти бачити різницю між сайтами, які обережно публікують платні гостьові пости, та сайтами, які буквально живуть коштом публікації такого виду контенту. Бо, враховуючи останні апдейти Google — це ризики, які варто враховувати при співпраці з такими ресурсами. Pandu Nayak, віцепрезидент з пошуку Google, в інтерв’ю The Verge більш детально роз’яснив, проти кого спрямовані поточні апдейти.

З такими сайтами є можливість проводити торги, збивати ціну або пропонувати бартери. Обмінюватися можна іншими посиланнями, так званий ABC-обмін, або будь-якими іншими пропозиціями. Дивіться на це як на ринковий формат — торги і перемовини ніколи не будуть зайвими.

Або ж, можна взагалі відходити від стратегії аутрічу та використовувати біржі посилань й інші платні сервіси, якщо досвід в лінкбілдингу обмежений.

NeedmyLink проводили внутрішнє опитування серед клієнтів: як часто вони роблять посилання самостійно чи замовляють на аутсорсі. Близько 90% респондентів делегують побудову посилань стороннім сервісам, компаніям тощо. 10% роблять це самостійно і серед основних причин цьому називають:

маленький стаж роботи в SEO, спеціаліст хоче навчитися лінкбілдингу на практиці й самостійно;

фахівцям початково рівня Junior/Trainee не одразу дають можливість віддати процес на аутсорс, бо керівництву треба пересвідчитись в навичках управління підрядниками, вмінням правильно сформувати стратегію;

маленький розмір компанії з обмеженим бюджетом, немає можливості виділяти додаткові ресурси на лінки окремо, і їх закладають в зарплатню інхаус-спеціаліста.

Тобто, чим вище рівень спеціаліста — тим частіше зустрічається повне делегування лінкбілдингу.

Як відібрати якісних донорів для лінкбілдингу через гостьові пости

Аналіз донора розділю на два підпункти: SEO-аналіз і візуальний аналіз.

Акцент на ринок США та Європи. В цих країнах використовують для аналізу доменів Moz й Ahrefs. Це два інструменти, яким довіряють роками SEO-фахівці в західних регіонах, і останні декілька років їм складно навʼязати щось нове, хоча, згідно статистики, як раз Ahrefs набирає обертів, і забирає більшу частину уваги спеціалістів різних рівнів.

В Україні має попит Serpstat.

Релевантність донора

Я ставлю на перше місце за важливістю релевантність донора і його тематичність вашому сайту.

Розгляну на конкретному прикладі. Є сайт, який займається дизайном інтерʼєру, меблюванням тощо. Потрібно шукати блог, що буде принаймні мати схожі інтереси, як максимум — бути ідеально тематичним.

Тобто це можуть бути донори тематики Design, Home Improvement, House, Lifestyle. Ніяк не донор про кулінарію чи якийсь донор «все про все» (General тематики). На прикладі нижче донор ArchiScene, який є влучним для тематики акцептора про дизайн інтер’єру.

Дуже рекомендую не робити публікацій на донорах, які мають в меню розділи про все. Бачите комбінацію розділів в головному меню Education + Health + Tech? Поганий донор, його мета — продавати більше посилань. Шукайте вузьких за тематикою донорів, у рамках однієї ніші чи підніші.

Одразу зроблю порівняння українських SEO-фахівців та західних. Наші більш «докучливі» щодо якості вибору донорів. Західні можуть закривати очі на багато речей, на які я б дивився дуже глибоко. Вони можуть закрити очі на релевантність донору, якщо в нього високі показники трафіку й рейтингу домену тощо. Такий підхід точно не дасть максимум результатів. Релевантність — це ключ.

Ще один приклад донора — SuperMonitoring. Продуктовий сайт, який зможе розмістити гостьовий пост. Він вузькотематичний, і якщо сайт в тематиці Tech, SaaS, WebDev та інші технологічні — чудове рішення.

Трафік сайту

Трафік — це, напевно, головна метрика, на яку дивляться усі. Західні SEO-фахівці нею божеволіють, як і наші, в принципі. Але мова йде саме про конкретну метрику трафіку.

Згідно з опитуванням, при купівлі посилань на регіон Великої Британії, респонденти називали наявність органічного трафіку головним фактором при обранні донору. Його вимірюють чекером трафіку Ahrefs, який є в безплатній та пакетній платній версіях.

Рекомендую обирати донорів з трафіком від 1000 користувачів на місяць. На крайній випадок можна розглядати донорів від 500 трафіку (у разі, якщо всі інші критерії є якісними).

Але дуже уважно дивіться на трафік. Адже, багато людей, які роблять бізнеси на продажу посилань, створюють фейкові сайти, накручують їм трафік штучно та продають звідти посилання під виглядом донорів з величезною кількістю відвідувачів. Обережно!

Геолокація трафіку

На скриншоті попереднього пункту бачите кількість трафіку й інші показники, такі як топ ключових слів та країни трафіку. ГЕО трафіку дає змогу зрозуміти, наскільки у донора схожі з акцептором країни відвідувачів. Якщо сайт цілить в отримання SEO-результатів по США, потрібні донори, трафік яких йде з тієї ж країни. Якщо у вас Німеччина — шукайте донорів, в яких трафік німецький і так далі.

Також звертайте увагу на відсоток трафіку з конкретних країн. На першому місці може бути країна яка вам не потрібна, а на другому — вже потрібна, маючи лише на 2-3% нижчі показники. Рекомендую пропорцію, щоб цільова країна була або на першому місці по трафіку, або доля її трафіку не відрізнялась від першого місця більше як на 10%.

Ключові слова, за якими йде трафік

Дивіться, звідки йде трафік. Донор може бути класним, візуально якісним, але якщо основну масу трафіку отримують дивні ключові слова, наприклад, нерелевантні тематиці донора запити, незрозумілі букви або цифри, будь-що підозріле — є причиною для відмови.

Деякі лінкбілдери навчились накручувати фейк-трафік, і ось приклад, як це виглядає.

Вони накручують частотність ключових запитів, за якими ранжуються, Ahrefs малює їм космічні цифри. Тому якщо бачите донора з трафіком в мільйон користувачів за ціною в $100 — не поспішайте радіти :)

Авторитет домену (DR, DA)

DA — метрика авторитету сайту Moz, DR — рейтинг домену від Ahrefs.

Пункт йде останнім не тому, що він не важливий. Я завжди бачу пряму кореляцію між трафіком та рейтингом (авторитетом) домену. Якщо трафік є, найчастіше і домен авторитет має.

На заході спеціалісти роблять дуже великий акцент на ці два показники, хоча на мою думку, перебільшують їхню важливість.

Рекомендую використовувати сайти з DA/DR від 20. Все що більше — має якісніший посилальний профіль.

Висновки

Існує багато метрик, через які можна провести комплексну оцінку сайтів для отримання посилань. Основні з них:

Наявність трафіку з потрібного ГЕО, за релевантними запитами. DA/DR показує авторитетність домену для пошукових систем. Релевантність потенційного донора підкреслює те, що це буде максимально органічний вид перелінковки з одного сайту на інший.

Лише ці пункти допоможуть якісно проаналізувати та обрати (або ж навпаки відхилити) 95% і більше донорів, яких ви аналізуєте.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців агентства Netpeak.