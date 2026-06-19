+62% органічного трафіку блогу за 14 місяців — кейс офіційного магазину Bosch і Siemens

Відповідь — вести блог. Займатись інформаційним контентом так, щоб асесор Google чи ШІ-моделі розпізнали, що цей сайт експертній у своїй ніші, що йому можна довіряти й цитувати.

У роботі з BS-partner ми побачили потенціал для розширення органічного трафіку не лише через комерційні сторінки, а й через уже наявний блог. Через це розвиток інформаційного напряму став окремою частиною SEO-стратегії. А саме ми зробили ставку на регулярні публікації корисних матеріалів, котрі допомагають охоплювати ширшу семантику й підсилювати загальну видимість сайту.

Хто наш партнер

Бренд побутової техніки BS-partner, із широкою мережею з 30 магазинів по всій Україні.

Виклики

У комерційному сегменті побутової техніки конкуренція залишається дуже високою.

З одного боку, бренд партнера конкурує з великими мультикатегорійними ритейлерами на кшталт Епіцентру, Comfy, Rozetka, Foxtrot тощо, котрі мають сильне охоплення, впізнаваність і ресурс для масштабного просування. З іншого — із сайтами-монобрендами, серед яких також присутня значна кількість неофіційних «сірих» продавців. Ринок ускладнюється тим, що такі сайти регулярно з’являються знову, посилюючи цінову й пошукову конкуренцію.

У цих умовах важливо не лише конкурувати асортиментом чи ціною, а й шукати додаткові способи диференціації. Одним із таких інструментів є блог як хаб корисного контенту, котрий допомагає користувачам краще розібратися в техніці, її функціях і сценаріях використання. Це дає змогу не просто залучати трафік, а й формувати довіру до бренду плюс вирізнятися на тлі конкурентів завдяки експертності і практичній цінності.

Ціль співпраці

Партнер співпрацює з нами по SEO з 2020 року, і в рамках робіт нам необхідно було залучити більше інформаційного трафіку на сайт. Це потрібно для збільшення обізнаності клієнтів про товари та зміцнення репутації бренду.

На сайті партнера вже був блог, у якому публікувалися матеріали за тематикою асортименту. Тому ми запланували його подальший розвиток регулярними публікаціями корисних текстів, через що мали збільшити інформаційний трафік на 50%.

Стратегія просування

Для надання корисної інформації та залучення користувачів на сайт необхідно охоплювати популярні тематики інформаційних запитів. Саме тому ми розробили стратегію просування, спираючись на цикл створення технічного завдання для текстів у блог, котрі далі пише команда авторів із боку партнера. Весь процес складається із чотирьох кроків:

Крок 1. Підбір тем для блогу

Ми шукали популярні інформаційні запити, котрі допомогти клієнтам у використанні техніки й показати експертність бренду в ніші.

Якщо розбити опубліковані нами статті за типами, отримаємо наступне.

1. Виправлення поломок техніки — статті, де є проблема, причина та рішення для конкретних проблем.

Наприклад: Чому пральна машина не зливає воду — основні причини та як це виправити. Чому стрибає пральна машина. Пральна машина не набирає воду: причини й способи усунення несправностей.

Зазвичай це можна вважати одним із найсильніших SEO-кластерів, оскільки є дуже багато ключових запитів.

2. Догляд, чистка та експлуатація товару — статті про те, як користуватись, чистити, підтримувати побутову техніку.

До прикладу: Як позбутися запаху з холодильника. Як відмити духовку від застарілого жиру. Як самостійно очистити витяжку від жиру.

Переваги таких статей у тому, що це «вічнозелений» актуальний контент із постійним попитом.

3. Пояснення функцій, характеристик і термінів — розказуємо «що це», «як працює», «що означає».

Наприклад: Розшифровка значків на пральній машині. Символи на посудомийці — розшифровка значків. Що таке конвекція в духових шафах.

Це ТОП-тип для інформаційного трафіку й входу користувача у воронку.

4. Вибір, встановлення та рекомендації — розказуємо «як обрати», «як встановити», «що краще».

До прикладу: Топ найкращої техніки для кухні — рейтинг 2025. Як самостійно встановити вбудовану духову шафу? На якій висоті від плити встановлювати витяжку: основні правила й рекомендації.

Такі статті комерційно більш цінні, оскільки можуть наблизити користувача до покупки. Вони здебільшого і приносять трафік.

Рекомендуємо періодично перевіряти оновлення семантики у вашій ніші. Інформаційні ключі можуть змінюватися та розширюватися через появу нових товарів.

Крок 2. Аналіз актуальності

Наша практика показує, що, коли у вас є можливість адаптувати контент під поточні реалії, однозначно варто це зробити.

Наприклад, ми спеціально шукали теми, котрі допоможуть користувачам сайту пережити складну зиму: Класи електроспоживання побутових приладів від A+++ до G: як обрати економну техніку. Чи можна користуватися кондиціонером взимку? Поради й обмеження.

Крок 3. Пошук ключів для блогу

Ми підбирали ключові запити з високою, середньою і низькою частотністю.

Приклад ключових запитів для статті «Розшифровка значків на пральній машині»:

Також додавали сумісні ключові запити, що дозволяють розширити кількість корисної інформації в статті.

Наприклад, ключові запити про режими пральної машини:

Крок 4. Складання технічного завдання для написання текстів

Попередньо нам необхідно було передивитись інформаційні ключові запити, визначити, під які з них у нас на сайті немає статей. І далі вже створювати технічне завдання під нові ключові запити.

Для правильного складання технічного завдання необхідно було визначити основні вимоги:

тему статті;

інформаційні ключові запити;

кількість символів;

метатеги;

тези статті;

приклади статей, на котрі можна спиратися під час написання.

На основі цієї інформації можна скласти доволі точне та якісне технічне завдання. Звісно, можна доповнити статтю додатковими вимогами, але ми радимо орієнтуватися на ці вимоги як на базові.

Приклад технічного завдання для статті «Розшифровка значків на пральній машині»:

Дізнайтесь про наш інший кейс для ITExpert «Як перетворити блог на ефективний інструмент залучення аудиторії. +111% зростання трафіку в ніші рекрутингу».

Результати просування

За 14 місяців трафік нових статей ресурсу склав 62,10% від загального трафіку проти запланованих 50%.

Ріст трафіку нових статей блогу за 14 місяців:

Ріст кліків та показів нових статей блогу згідно Google Console:

Ріст трафіку по нових статтях і загалом по блогу:

Ріст трафіку загально по всьому блогу згідно Google Analytics 4:

Що далі

Повноцінна робота з інформаційною семантикою є важливою частиною для збільшення трафіку, росту видимості бренду й охоплення нових користувачів.

Такий спосіб залучення дає можливість показати свою експертність та авторитетність у ніші, допомогти користувачам розв'язувати проблеми з побутовою технікою.

Далі плануємо оптимізацію статей блогу під АІ-асистенти та збільшення його видимості в AI.

Відгуки про співпрацю

Роман Хохлов, Project Manager в Netpeak Ukraine

Зазвичай інтернет-магазини нехтують просуванням блогу. Але, як підтверджує наш кейс, даремно. Передусім тому, що коли не почати розвивати цей ресурс із самого старту, рано чи пізно доведеться до цього повернутися. У певний момент для посилення комерційних запитів знадобляться також інформаційні, а залучати їх найефективніше саме через блог. Радий, що наш партнер одразу відгукнувся на нашу пропозицію розвивати блог, і ось які гарні результати ми отримали!