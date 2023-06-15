Як перетворити блог на ефективний інструмент залучення аудиторії. +111% зростання трафіку в ніші рекрутингу — кейс ITExpert

Як перетворити блог на ефективний інструмент залучення аудиторії. +111% зростання трафіку в ніші рекрутингу — кейс ITExpert

У динамічному світі IT-рекрутингу стояти на місці — значить втрачати можливості. Агенція ITExpert працює у цій вузькопрофільній ніші, шукає Middle-фахівців і вище. Більшість зі спеціалістів такого рівня зазвичай працевлаштовані в компаніях, і привернути увагу цієї аудиторії непросто. До того ж ринок рекрутингових агентств постійно зростає і розвивається. Наприклад, з моменту, коли Netpeak почала співпрацю з ITExpert, на ринку з’явилося кілька нових компаній. Така конкуренція змушує постійно працювати над поліпшенням і видимістю сайту. Про це наш кейс.

Проєкт: itexpert.work. Період просування: вересень 2022 — до нині. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Олександр Гусак, Pre-Middle SEO Specialist; Анастасія Міца, Upper-Junior SEO Specialist; Сергій Гордєєв, Junior SEO Specialist; Марія Атарщікова, Intern SEO Specialist; Микола Новіков, Team Lead of SEO Team; Оксана Демечева, Middle PM.

Хто клієнт

ITExpert — українська рекрутингова агенція, яка займається пошуком IT-фахівців в Україні та по всьому світу. Компанія знаходить таланти для технічних команд і збирає core team для стартапів. Шукають розробників, які володіють мовами від Java до Ruby, QA, DevOps, CTO та інших технічних фахівців.

Цілі просування

Клієнт звернувся до команди агентства Netpeak, щоб підвищити видимість сайту в Україні, збільшити трафік і заявки з пошуку Middle+ фахівців.

Головний канал трафіку в itexpert.work органічний — 68%. Прямий трафік і відвідування із соціальних мереж становили близько 12%. Реферальний трафік — 6%.

Водночас структура сайту спочатку мала такий вигляд:

головна сторінка;

дві службові сторінки;

блог.

Тобто ресурс можна назвати не дуже великим. Це зробило роботу для нашої команди цікавішою.

Загалом було кілька пріоритетних завдань:

збільшити цільовий трафік;

збільшити охоплення відвідувачів за допомогою зростання видимості сторінок сайту в пошукових запитах;

виправити помилки в технічній оптимізації сайту;

стабільно збільшувати посилальний профіль сайту.

Дії команди

Команда почала зі створення концепції розширення сайту. Ми розробили розширену структуру, погодили її з клієнтом і після цього вирішили додати нові сторінки послуг і створити розділ пошуку популярних IT-професій.

Таким чином, ми намагалися зробити сайт інформативнішим і зручнішим для користувачів.

Робота над розширенням структури сайту триває. З’явилися, наприклад, сторінки відгуків і цікавих кейсів. Але зростання трафіку ми отримали навіть раніше. Насамперед завдяки роботі з блогом.

Робота з блогом

Проаналізувавши канали трафіку конкурентів, ми побачили, що більшу частину органічної відвідуваності приносять блоги. Тому Netpeak і команда ITExpert вирішили ретельно попрацювати з блогом сайту. Для цього:

Провели аналіз актуальних запитів у ніші рекрутингу, щоб підібрати цікаві теми для публікацій. Контент-план погодили з командою ITExpert. Сформували технічні завдання (ТЗ) для написання статей. Доопрацювали опубліковані тексти, які можуть дати додатковий трафік. Редагували публікації. Вичитали та оптимізували вузькопрофільні статті, які написала команда ITExpert поза нашим контент планом. Ми відкорегували заголовки та описи, також додали ключові слова.

У технічне завдання для контент-плану входили такі пункти:

правильні тези — підзаголовки Н2-Н4 і пояснення, як і де їх використовувати;

релевантні ключові фрази;

метадані — інструкції щодо ефективних заголовків і описів тексту;

рекомендували зробити внутрішнє перелінкування;

створили FAQ-блок.

Технічна оптимізація сайту

Істотну частину роботи, зокрема оптимізацію, користувачі майже не бачать або сприймають як даність. Фахівці покращують ранжування, щоб сторінки ресурсу були вищими в списку пошуку Google, прискорюють роботу сайту, скорочують час переходу між сторінками та публікаціями. Впроваджують невеликі поліпшення, які позитивно впливають на результат загалом.

Наприклад, ми закрили від індексації частину посилань, що вели на зовнішні ресурси — саме на низько впізнавані сайти. Щоб роботи Google під час сканування сторінки сайту не покидали його і не йшли на менш трастові ресурси.

Що ще зробили:

оптимізували «хлібні крихти» для зручної навігації по сайту;

правильно реалізували сторінки пагінації на категоріях блогу;

налаштували теги hreflang;

видалили биті сторінки з карти сайту;

сформували коректні http-заголовки;

реалізували різні види мікророзміток.

Окрім технічних робіт, також зробили перелінкування сторінок, виправили помилки з рейтингом і формою коментарів у статтях, відкорегували биті посилання у футері, додали функціонал лідогенерації, а саме форми залучення клієнтів і CTA-кнопки.

Також оптимізували мобільну версію сайту. Зокрема додали прев’ю публікації, кнопку переходу вгору по сторінці, кнопку зміни мови на сторінці блогу тощо.

Команда ITExpert впровадила ці завдання за 3-4 місяці. Також ми працюємо над оптимізацією швидкості завантаження сайту — важливим фактором ранжування, як для блогу, так і для посадкових сторінок.

Стратегія посилань

Паралельно вели просування публікацій за посиланнями: розміщували лінки на сайт ITExpert на зовнішніх авторитетних популярних ресурсах. Після публікації нових статей або доопрацювання поточних, сформували міні-стратегію посилань під потрібні статті, для швидкої індексації та отримання першого трафіку на ці сторінки.

Результати просування

Завдяки роботі нашої команди сайт отримав помітне зростання трафіку, видимості в пошукових системах та інші важливі показники.

+111% за сеансами і +105% за користувачами за 6 місяців:

Також є позитивна динаміка сеансів. Помітно дати, коли були точки зростання:

За цей же час дані з Google Search Console також показують зростання за кліками (+124%) і показами (+158%):

Ті самі показники в динаміці разом із загальною середньою позицією по всьому сайту, яка покращилась із 27 до 19:

Кількість унікальних доменів, що посилаються, за пів року зросла з 140 до 224 — на 60%. Також траст сайту за метрикою ahrefs (DR) зріс за цей самий час з 28 до 33, що покращило авторитетність сайту: За ключовими запитами ahrefs також показує позитивну динаміку, яку необхідно примножувати: Ну і кілька прикладів зростання трафіку конкретних статей, написаних за ТЗ за останні місяці:

«Не лише кодинг: топ-8 soft skills для програміста», опублікована 29.11.2022:

«Я “коштую” більше: як просити підвищення зарплатні в IT», опублікована 07.12.2022:

«Необмежена відпустка та $10 тис. на обладнання робочого місця: якими “плюшками” в IT-компаніях зацікавити кандидатів», опублікована 26.01.2023:

«Як зробити job offer в IT, від якого не можна відмовитися: 4+ лайфхаки та приклади оформлення», опублікована 09.02.2023:

Відгук про співробітництво

Ірина Коцюра, Content Manager ITExpert

Netpeak — одна з найвідоміших компаній у ніші, яка має круту репутацію. Коли ми шукали нового партнера для проєкту, звернулися до представників агенції за консультацією. Нам сподобався системний підхід, вміння аналізувати специфічні сфери та готовність адаптуватися до наших потреб. Ми лише на певному етапі робіт щодо SEO, однак ріст основних показників вже помітний. При цьому у сфері IT-рекрутингу досить складно знайти релевантні ключі, щоб залучати цільових користувачів. Однак команді це вдається. Netpeak консультує і по SEO, і по суміжним питанням, щоб забезпечити кінцевий результат — це приємно. Очікуємо ще кращих результатів найближчим часом!

Оксана Демечева, Project Manager в Netpeak

Прогрес ITExpert — це заслуга не тільки Netpeak. Завдяки злагодженій роботі двох команд завжди вдається досягти ще якісніших результатів, і це якраз той випадок. Команда ITExpert оперативно давала зворотний зв’язок, якісно впроваджувала всі наші рекомендації, і завдяки цьому ми рухалися швидше. Потенціал для подальшого розвитку величезний. Впевнена, що ми зможемо реалізувати все задумане і домогтися ще кращих результатів.

Висновки

Результати роботи нашої команди показали, що можна вагомо підвищити видимість і трафік без істотного розширення сайту. Завдяки посиленій роботі над блогом ми змогли значно збільшити органічну відвідуваність.

Технічна оптимізація позитивно вплинула на ранжування сайту в пошукових системах і покращила користувацький досвід. Це, своєю чергою, призвело до зростання сеансів і користувачів, збільшення видимості та кліків.

Робота над проєктом триває, і ми очікуємо подальшого зростання показників.