Блог как эффективный инструмент привлечения аудитории. +111% роста трафика в нише рекрутинга — кейс ITExpert

В интенсивно растущем мире IT-рекрутинга стоять на месте значит упустить возможности. Агентство ITExpert работает в этой узкопрофильной нише — ищут специалистов уровня Middle и выше. Большинство из них уже трудоустроены в компаниях, и привлечь внимание аудитории непросто. К тому же рынок рекрутинговых агентств постоянно растет и развивается. Например, с момента, как Netpeak начало сотрудничество с ITExpert, на рынке появилось несколько новых агентств. Такая конкуренция вынуждает постоянно работать над улучшением и видимостью сайта. Об этом наш кейс.

Проект: itexpert.work. Период продвижения: сентябрь 2022 — текущее время. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Александр Гусак, Pre-Middle SEO Specialist; Анастасия Мица, Upper-Junior SEO Specialist; Сергей Гордеев, Junior SEO Specialist; Мария Атарщикова, Intern SEO Specialist; Новиков Николай, Team Lead of SEO Team; Демечева Оксана, Middle PM.

Кто клиент

ITExpert — украинское рекрутинговое агентство, которое занимается поиском IT-специалистов в Украине и по всему миру. Компания находит таланты для технических команд и собирает core team для стартапов. Ищут разработчиков, которые владеют языками от Java до Ruby, QA, DevOps, CTO и около технических специалистов.

Цели продвижения

Клиент обратился к команде агентства Netpeak, чтобы повысить видимость сайта в Украине, увеличить трафик и заявки по поиску Middle+ специалистов.

Основной канал трафика у itexpert.work органический — 68%. Прямой трафик и посещение из социальных сетей составляли примерно 12%. Реферальный трафик — 6%.

При этом, структура сайта изначально выглядела следующим образом:

главная страница;

две служебные страницы;

блог.

То есть ресурс можно назвать не слишком большим. Что делало работу для нас интереснее.

В целом у команды было несколько приоритетных задач:

увеличить целевой трафик;

увеличить охват посетителей с помощью роста видимости страниц сайта в поисковых запросах;

исправить ошибки в технической оптимизации сайта;

стабильно наращивать ссылочный профиль сайта.

Действия команды

Команда начала с создания концепции расширения сайта. Мы разработали расширенную структуру, согласовали ее с клиентом и после этого решили добавить новые страницы услуг и создать раздел поиска популярных IT-профессий.

Таким образом, мы старались сделать сайт еще более информативным и удобным для пользователей.

Работа над расширением структуры сайта продолжается. Появились, например, также страницы отзывов и интересных кейсов. Но рост трафика мы получили раньше. В первую очередь, благодаря работе с блогом.

Работа с блогом

Проанализировав каналы трафика конкурентов, мы увидели, что большую часть органической посещаемости приносят блоги. Поэтому Netpeak и команда ITExpert решили тщательно поработать с блогом сайта. Для этого:

Провели анализ актуальных запросов в нише рекрутинга, чтобы подобрать интересные темы для публикаций. Контент-план согласовали с командой ITExpert. Формировали технические задания (ТЗ) для написания статей. Дорабатывали опубликованные тексты, которые могут дать дополнительный трафик. Редактировали публикации. Проводили вычитку и оптимизацию узкопрофильных статей, которые написала команда ITExpert вне нашего контент плана. Мы откорректировали заголовки и описания, также добавили ключевые слова.

В техническое задание для контент-плана входили следующие пункты:

правильные тезисы — подзаголовки Н2-Н4 и объяснение, как и где их использовать;

релевантные ключевые фразы;

метаданные — инструкции по эффективным заголовкам и описаниям текста;

рекомендовали сделать внутреннюю перелинковку;

создали FAQ-блок.

Техническая оптимизация сайта

Существенную часть работы, в частности оптимизацию, пользователи почти не видят или воспринимают как данность. Специалисты улучшают ранжирование, чтобы страницы ресурса были выше в списке поиска Google, ускоряют работу сайта, сокращают время перехода между страницами и публикациями. Внедряют небольшие улучшения, которые позитивно влияют на результат в целом.

Например, мы закрыли от индексации ссылки, которые вели на некоторые внешние ресурсы — если речь о шла о низкоузнаваемых сайтах с низким показателем траста. Чтобы роботы Google во время сканирования страницы сайта не покидали его.

Что еще сделали:

оптимизировали «хлебные крошки» для удобной навигации по сайту;

верно реализовали страницы пагинации на категориях блога;

настроили теги hreflang;

удалили битые страницы с карты сайта;

сформировали корректные http-заголовки;

реализовали различные виды микроразметок.

Кроме технических работ, также сделали перелинковку страниц, исправили ошибки с рейтингом и формой комментариев в статьях, откорректировали битые ссылки в футере, добавили функционал лидогенерации, а именно формы привлечения клиентов и CTA-кнопки.

Также оптимизировали мобильную версию сайта. В частности добавили превью публикации, кнопку перехода вверх по странице, кнопку смены языка на странице блога и другое.

Команда ITExpert внедрила эти задачи за 3-4 месяца. Также мы работаем над оптимизацией скорости загрузки сайта — важным фактором ранжирования, как для блога, так и для посадочных страниц.

Ссылочная стратегия

Параллельно вели ссылочное продвижения статей: размещали ссылки на сайт ITExpert на внешних авторитетных популярных ресурсах. После публикации новых статей или доработки текущих, сформировали ссылочную мини-стратегию под нужные статьи, для быстрой индексации и получения первого трафика на эти страницы.

Результаты продвижения

Благодаря работе нашей команды сайт получил заметный рост трафика, видимости в поисковиках и другие важные показатели:

+111% по сеансам и +105% по пользователям за 6 месяцев:

Также есть позитивная динамика сеансов. Видно явные даты, когда были точки роста:

За это же время данные по Google Search Console также показывают рост по кликам (+124%) и показам (+158%):

Те же показатели в динамике вместе с общей средней позицией по всему сайту, которая улучшилась с 27 до 19:

Количество уникальных ссылающихся доменов за полгода выросло с 140 до 224 — на 60%. Также траст сайта по метрике ahrefs (DR) вырос за это же время с 28 до 33, что очень хорошо для авторитетности сайта:

По ключевым запросам ahrefs также показывает положительную динамику, которую необходимо преумножать:

Ну и несколько примеров роста трафика конкретных статей, написанных по ТЗ за последние месяцы:

«Не только кодинг: топ-8 soft skills для программиста», опубликована 29.11.2022:



«Я “стою” больше: как просить повышение зарплаты в IT», опубликована 07.12.2022:



«Неограниченный отпуск и $10 тыс. на оборудование рабочего места: какими “плюшками” в IT-компаниях заинтересовать кандидатов», опубликована 26.01.2023:

««Как сделать job offer в IT, от которого нельзя отказаться: 4+ лайфхака и примеры оформления», опубликована 09.02.2023:

Отзыв о сотрудничестве

Ирина Коцюра, Content Manager ITExpert

Netpeak — одна из самых известных компаний в нише, которая имеет крутую репутацию. Когда мы искали нового партнера для проекта, обратились к представителям агентства за консультацией. Нам понравился системный подход, умение анализировать специфические сферы и готовность адаптироваться к нашим потребностям. Мы только на определенном этапе работ по SEO, однако рост основных показателей уже заметен. При этом в сфере IT-рекрутинга достаточно сложно найти релевантные ключи, чтобы привлекать целевых пользователей. Однако команде это удается. Netpeak консультирует и по SEO, и по смежным вопросам, чтобы обеспечить конечный результат — это приятно. Ожидаем еще лучших результатов в ближайшее время!

Оксана Демечева, Project Manager

Прогресс ITExpert — это заслуга не только Netpeak. Благодаря слаженной работе двух команд всегда удается добиться еще более высоких результатов, и это как раз тот случай. Команда на стороне ITExpert оперативно давала обратную связь, качественно внедряла все наши рекомендации, и благодаря этому мы двигались быстрее. Потенциал для дальнейшего развития огромен. Уверена, что мы сможем реализовать все задуманное и добиться еще более высоких результатов.

Заключение

Результаты работы нашей команды показали, что можно весомо повысить видимость и трафик без существенного расширения сайта. Благодаря усиленной работе над блогом, мы смогли значительно увеличить органическую посещаемость.

Техническая оптимизация сайта оказала положительное влияние на ранжирование сайта в поисковиках и улучшили пользовательский опыт. Это, в свою очередь, привело к росту сеансов и пользователей, увеличению видимости и кликов.

Работа над проектом продолжается, и мы ожидаем дальнейшего роста показателей.