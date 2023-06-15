SEO Кейсы
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Блог как эффективный инструмент привлечения аудитории. +111% роста трафика в нише рекрутинга — кейс ITExpert

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Александр Гусак

В интенсивно растущем мире IT-рекрутинга стоять на месте значит упустить возможности. Агентство ITExpert работает в этой узкопрофильной нише — ищут специалистов уровня Middle и выше. Большинство из них уже трудоустроены в компаниях, и привлечь внимание аудитории непросто. К тому же рынок рекрутинговых агентств постоянно растет и развивается. Например, с момента, как Netpeak начало сотрудничество с ITExpert, на рынке появилось несколько новых агентств. Такая конкуренция вынуждает постоянно работать над улучшением и видимостью сайта. Об этом наш кейс.

Проект: itexpert.work.

Период продвижения: сентябрь 2022 — текущее время.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: SEO.

Команда проекта: Александр Гусак, Pre-Middle SEO Specialist; Анастасия Мица, Upper-Junior SEO Specialist; Сергей Гордеев, Junior SEO Specialist; Мария Атарщикова, Intern SEO Specialist; Новиков Николай, Team Lead of SEO Team; Демечева Оксана, Middle PM.

Кто клиент

ITExpert — украинское рекрутинговое агентство, которое занимается поиском IT-специалистов в Украине и по всему миру. Компания находит таланты для технических команд и собирает core team для стартапов. Ищут разработчиков, которые владеют языками от Java до Ruby, QA, DevOps, CTO и около технических специалистов.

Цели продвижения

Клиент обратился к команде агентства Netpeak, чтобы повысить видимость сайта в Украине, увеличить трафик и заявки по поиску Middle+ специалистов.

Основной канал трафика у itexpert.work органический — 68%. Прямой трафик и посещение из социальных сетей составляли примерно 12%. Реферальный трафик — 6%.

При этом, структура сайта изначально выглядела следующим образом:

  • главная страница;
  • две служебные страницы;
  • блог.

То есть ресурс можно назвать не слишком большим. Что делало работу для нас интереснее.

В целом у команды было несколько приоритетных задач:

  • увеличить целевой трафик;
  • увеличить охват посетителей с помощью роста видимости страниц сайта в поисковых запросах;
  • исправить ошибки в технической оптимизации сайта;
  • стабильно наращивать ссылочный профиль сайта.

Действия команды

Команда начала с создания концепции расширения сайта. Мы разработали расширенную структуру, согласовали ее с клиентом и после этого решили добавить новые страницы услуг и создать раздел поиска популярных IT-профессий.

Другие услуги

Таким образом, мы старались сделать сайт еще более информативным и удобным для пользователей.

Работа над расширением структуры сайта продолжается. Появились, например, также страницы отзывов и интересных кейсов. Но рост трафика мы получили раньше. В первую очередь, благодаря работе с блогом.

Работа с блогом

Проанализировав каналы трафика конкурентов, мы увидели, что большую часть органической посещаемости приносят блоги. Поэтому Netpeak и команда ITExpert решили тщательно поработать с блогом сайта. Для этого:

  1. Провели анализ актуальных запросов в нише рекрутинга, чтобы подобрать интересные темы для публикаций. Контент-план согласовали с командой ITExpert.
  2. Формировали технические задания (ТЗ) для написания статей.
  3. Дорабатывали опубликованные тексты, которые могут дать дополнительный трафик.
  4. Редактировали публикации.
  5. Проводили вычитку и оптимизацию узкопрофильных статей, которые написала команда ITExpert вне нашего контент плана. Мы откорректировали заголовки и описания, также добавили ключевые слова.

Блог ITExpert. Кадрований

В техническое задание для контент-плана входили следующие пункты:

  • правильные тезисы — подзаголовки Н2-Н4 и объяснение, как и где их использовать;
  • релевантные ключевые фразы;
  • метаданные — инструкции по эффективным заголовкам и описаниям текста;
  • рекомендовали сделать внутреннюю перелинковку;
  • создали FAQ-блок.

FAQ блок

Техническая оптимизация сайта

Существенную часть работы, в частности оптимизацию, пользователи почти не видят или воспринимают как данность. Специалисты улучшают ранжирование, чтобы страницы ресурса были выше в списке поиска Google, ускоряют работу сайта, сокращают время перехода между страницами и публикациями. Внедряют небольшие улучшения, которые позитивно влияют на результат в целом.

Например, мы закрыли от индексации ссылки, которые вели на некоторые внешние ресурсы — если речь о шла о низкоузнаваемых сайтах с низким показателем траста. Чтобы роботы Google во время сканирования страницы сайта не покидали его.

Что еще сделали:

  • оптимизировали «хлебные крошки» для удобной навигации по сайту;
  • верно реализовали страницы пагинации на категориях блога;
  • настроили теги hreflang;
  • удалили битые страницы с карты сайта;
  • сформировали корректные http-заголовки;
  • реализовали различные виды микроразметок.

Кроме технических работ, также сделали перелинковку страниц, исправили ошибки с рейтингом и формой комментариев в статьях, откорректировали битые ссылки в футере, добавили функционал лидогенерации, а именно формы привлечения клиентов и CTA-кнопки.

Также оптимизировали мобильную версию сайта. В частности добавили превью публикации, кнопку перехода вверх по странице, кнопку смены языка на странице блога и другое.

Мобильная версия

Команда ITExpert внедрила эти задачи за 3-4 месяца. Также мы работаем над оптимизацией скорости загрузки сайта — важным фактором ранжирования, как для блога, так и для посадочных страниц.

Ссылочная стратегия

Параллельно вели ссылочное продвижения статей: размещали ссылки на сайт ITExpert на внешних авторитетных популярных ресурсах. После публикации новых статей или доработки текущих, сформировали ссылочную мини-стратегию под нужные статьи, для быстрой индексации и получения первого трафика на эти страницы.

Результаты продвижения

Благодаря работе нашей команды сайт получил заметный рост трафика, видимости в поисковиках и другие важные показатели:

  1. +111% по сеансам и +105% по пользователям за 6 месяцев:
  2. Также есть позитивная динамика сеансов. Видно явные даты, когда были точки роста:
  3. За это же время данные по Google Search Console также показывают рост по кликам (+124%) и показам (+158%):
  4. Те же показатели в динамике вместе с общей средней позицией по всему сайту, которая улучшилась с 27 до 19:
  5. Количество уникальных ссылающихся доменов за полгода выросло с 140 до 224 — на 60%. Также траст сайта по метрике ahrefs (DR) вырос за это же время с 28 до 33, что очень хорошо для авторитетности сайта:
  6. По ключевым запросам ahrefs также показывает положительную динамику, которую необходимо преумножать:
  7. Ну и несколько примеров роста трафика конкретных статей, написанных по ТЗ за последние месяцы:

    «Не только кодинг: топ-8 soft skills для программиста», опубликована 29.11.2022:

    «Я “стою” больше: как просить повышение зарплаты в IT», опубликована 07.12.2022:

    «Неограниченный отпуск и $10 тыс. на оборудование рабочего места: какими “плюшками” в IT-компаниях заинтересовать кандидатов», опубликована 26.01.2023:

    ««Как сделать job offer в IT, от которого нельзя отказаться: 4+ лайфхака и примеры оформления», опубликована 09.02.2023:

    Отзыв о сотрудничестве

    Ірина Коцюра, Content Manager ITExpert

    Ирина Коцюра, Content Manager ITExpert

    Netpeak — одна из самых известных компаний в нише, которая имеет крутую репутацию. Когда мы искали нового партнера для проекта, обратились к представителям агентства за консультацией. Нам понравился системный подход, умение анализировать специфические сферы и готовность адаптироваться к нашим потребностям.

    Мы только на определенном этапе работ по SEO, однако рост основных показателей уже заметен. При этом в сфере IT-рекрутинга достаточно сложно найти релевантные ключи, чтобы привлекать целевых пользователей. Однако команде это удается. Netpeak консультирует и по SEO, и по смежным вопросам, чтобы обеспечить конечный результат — это приятно.

    Ожидаем еще лучших результатов в ближайшее время!

    Оксана Демечева, Project Manager в Netpeak 2

    Оксана Демечева, Project Manager

    Прогресс ITExpert — это заслуга не только Netpeak. Благодаря слаженной работе двух команд всегда удается добиться еще более высоких результатов, и это как раз тот случай. Команда на стороне ITExpert оперативно давала обратную связь, качественно внедряла все наши рекомендации, и благодаря этому мы двигались быстрее. Потенциал для дальнейшего развития огромен. Уверена, что мы сможем реализовать все задуманное и добиться еще более высоких результатов.

    Заключение

    Результаты работы нашей команды показали, что можно весомо повысить видимость и трафик без существенного расширения сайта. Благодаря усиленной работе над блогом, мы смогли значительно увеличить органическую посещаемость.

    Техническая оптимизация сайта оказала положительное влияние на ранжирование сайта в поисковиках и улучшили пользовательский опыт. Это, в свою очередь, привело к росту сеансов и пользователей, увеличению видимости и кликов.

    Работа над проектом продолжается, и мы ожидаем дальнейшего роста показателей.

    Александр Гусак

    SEO-специалист агентства интернет-маркетинга Netpeak с 2022 года.

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