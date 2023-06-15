Блог как эффективный инструмент привлечения аудитории. +111% роста трафика в нише рекрутинга — кейс ITExpert
В интенсивно растущем мире IT-рекрутинга стоять на месте значит упустить возможности. Агентство ITExpert работает в этой узкопрофильной нише — ищут специалистов уровня Middle и выше. Большинство из них уже трудоустроены в компаниях, и привлечь внимание аудитории непросто. К тому же рынок рекрутинговых агентств постоянно растет и развивается. Например, с момента, как Netpeak начало сотрудничество с ITExpert, на рынке появилось несколько новых агентств. Такая конкуренция вынуждает постоянно работать над улучшением и видимостью сайта. Об этом наш кейс.
Проект: itexpert.work.
Период продвижения: сентябрь 2022 — текущее время.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: SEO.
Команда проекта: Александр Гусак, Pre-Middle SEO Specialist; Анастасия Мица, Upper-Junior SEO Specialist; Сергей Гордеев, Junior SEO Specialist; Мария Атарщикова, Intern SEO Specialist; Новиков Николай, Team Lead of SEO Team; Демечева Оксана, Middle PM.
Кто клиент
ITExpert — украинское рекрутинговое агентство, которое занимается поиском IT-специалистов в Украине и по всему миру. Компания находит таланты для технических команд и собирает core team для стартапов. Ищут разработчиков, которые владеют языками от Java до Ruby, QA, DevOps, CTO и около технических специалистов.
Цели продвижения
Клиент обратился к команде агентства Netpeak, чтобы повысить видимость сайта в Украине, увеличить трафик и заявки по поиску Middle+ специалистов.
Основной канал трафика у itexpert.work органический — 68%. Прямой трафик и посещение из социальных сетей составляли примерно 12%. Реферальный трафик — 6%.
При этом, структура сайта изначально выглядела следующим образом:
- главная страница;
- две служебные страницы;
- блог.
То есть ресурс можно назвать не слишком большим. Что делало работу для нас интереснее.
В целом у команды было несколько приоритетных задач:
- увеличить целевой трафик;
- увеличить охват посетителей с помощью роста видимости страниц сайта в поисковых запросах;
- исправить ошибки в технической оптимизации сайта;
- стабильно наращивать ссылочный профиль сайта.
Действия команды
Команда начала с создания концепции расширения сайта. Мы разработали расширенную структуру, согласовали ее с клиентом и после этого решили добавить новые страницы услуг и создать раздел поиска популярных IT-профессий.
Таким образом, мы старались сделать сайт еще более информативным и удобным для пользователей.
Работа над расширением структуры сайта продолжается. Появились, например, также страницы отзывов и интересных кейсов. Но рост трафика мы получили раньше. В первую очередь, благодаря работе с блогом.
Работа с блогом
Проанализировав каналы трафика конкурентов, мы увидели, что большую часть органической посещаемости приносят блоги. Поэтому Netpeak и команда ITExpert решили тщательно поработать с блогом сайта. Для этого:
- Провели анализ актуальных запросов в нише рекрутинга, чтобы подобрать интересные темы для публикаций. Контент-план согласовали с командой ITExpert.
- Формировали технические задания (ТЗ) для написания статей.
- Дорабатывали опубликованные тексты, которые могут дать дополнительный трафик.
- Редактировали публикации.
- Проводили вычитку и оптимизацию узкопрофильных статей, которые написала команда ITExpert вне нашего контент плана. Мы откорректировали заголовки и описания, также добавили ключевые слова.
В техническое задание для контент-плана входили следующие пункты:
- правильные тезисы — подзаголовки Н2-Н4 и объяснение, как и где их использовать;
- релевантные ключевые фразы;
- метаданные — инструкции по эффективным заголовкам и описаниям текста;
- рекомендовали сделать внутреннюю перелинковку;
- создали FAQ-блок.
Техническая оптимизация сайта
Существенную часть работы, в частности оптимизацию, пользователи почти не видят или воспринимают как данность. Специалисты улучшают ранжирование, чтобы страницы ресурса были выше в списке поиска Google, ускоряют работу сайта, сокращают время перехода между страницами и публикациями. Внедряют небольшие улучшения, которые позитивно влияют на результат в целом.
Например, мы закрыли от индексации ссылки, которые вели на некоторые внешние ресурсы — если речь о шла о низкоузнаваемых сайтах с низким показателем траста. Чтобы роботы Google во время сканирования страницы сайта не покидали его.
Что еще сделали:
- оптимизировали «хлебные крошки» для удобной навигации по сайту;
- верно реализовали страницы пагинации на категориях блога;
- настроили теги hreflang;
- удалили битые страницы с карты сайта;
- сформировали корректные http-заголовки;
- реализовали различные виды микроразметок.
Кроме технических работ, также сделали перелинковку страниц, исправили ошибки с рейтингом и формой комментариев в статьях, откорректировали битые ссылки в футере, добавили функционал лидогенерации, а именно формы привлечения клиентов и CTA-кнопки.
Также оптимизировали мобильную версию сайта. В частности добавили превью публикации, кнопку перехода вверх по странице, кнопку смены языка на странице блога и другое.
Команда ITExpert внедрила эти задачи за 3-4 месяца. Также мы работаем над оптимизацией скорости загрузки сайта — важным фактором ранжирования, как для блога, так и для посадочных страниц.
Ссылочная стратегия
Параллельно вели ссылочное продвижения статей: размещали ссылки на сайт ITExpert на внешних авторитетных популярных ресурсах. После публикации новых статей или доработки текущих, сформировали ссылочную мини-стратегию под нужные статьи, для быстрой индексации и получения первого трафика на эти страницы.
Результаты продвижения
Благодаря работе нашей команды сайт получил заметный рост трафика, видимости в поисковиках и другие важные показатели:
- +111% по сеансам и +105% по пользователям за 6 месяцев:
- Также есть позитивная динамика сеансов. Видно явные даты, когда были точки роста:
- За это же время данные по Google Search Console также показывают рост по кликам (+124%) и показам (+158%):
- Те же показатели в динамике вместе с общей средней позицией по всему сайту, которая улучшилась с 27 до 19:
- Количество уникальных ссылающихся доменов за полгода выросло с 140 до 224 — на 60%. Также траст сайта по метрике ahrefs (DR) вырос за это же время с 28 до 33, что очень хорошо для авторитетности сайта:
- По ключевым запросам ahrefs также показывает положительную динамику, которую необходимо преумножать:
- Ну и несколько примеров роста трафика конкретных статей, написанных по ТЗ за последние месяцы:
«Не только кодинг: топ-8 soft skills для программиста», опубликована 29.11.2022:
«Я “стою” больше: как просить повышение зарплаты в IT», опубликована 07.12.2022:
«Неограниченный отпуск и $10 тыс. на оборудование рабочего места: какими “плюшками” в IT-компаниях заинтересовать кандидатов», опубликована 26.01.2023:
««Как сделать job offer в IT, от которого нельзя отказаться: 4+ лайфхака и примеры оформления», опубликована 09.02.2023:
Отзыв о сотрудничестве
Ирина Коцюра, Content Manager ITExpert
Netpeak — одна из самых известных компаний в нише, которая имеет крутую репутацию. Когда мы искали нового партнера для проекта, обратились к представителям агентства за консультацией. Нам понравился системный подход, умение анализировать специфические сферы и готовность адаптироваться к нашим потребностям.
Мы только на определенном этапе работ по SEO, однако рост основных показателей уже заметен. При этом в сфере IT-рекрутинга достаточно сложно найти релевантные ключи, чтобы привлекать целевых пользователей. Однако команде это удается. Netpeak консультирует и по SEO, и по смежным вопросам, чтобы обеспечить конечный результат — это приятно.
Ожидаем еще лучших результатов в ближайшее время!
Оксана Демечева, Project Manager
Прогресс ITExpert — это заслуга не только Netpeak. Благодаря слаженной работе двух команд всегда удается добиться еще более высоких результатов, и это как раз тот случай. Команда на стороне ITExpert оперативно давала обратную связь, качественно внедряла все наши рекомендации, и благодаря этому мы двигались быстрее. Потенциал для дальнейшего развития огромен. Уверена, что мы сможем реализовать все задуманное и добиться еще более высоких результатов.
Заключение
Результаты работы нашей команды показали, что можно весомо повысить видимость и трафик без существенного расширения сайта. Благодаря усиленной работе над блогом, мы смогли значительно увеличить органическую посещаемость.
Техническая оптимизация сайта оказала положительное влияние на ранжирование сайта в поисковиках и улучшили пользовательский опыт. Это, в свою очередь, привело к росту сеансов и пользователей, увеличению видимости и кликов.
Работа над проектом продолжается, и мы ожидаем дальнейшего роста показателей.
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