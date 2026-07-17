Зростання продажів магазину інженерного обладнання в Німеччині на 77%: кейс Shopping-Kobolde

Зростання продажів магазину інженерного обладнання в Німеччині на 77%: кейс Shopping-Kobolde

Для спеціалізованих магазинів у технічних категоріях SEO рідко дає швидкі результати. Висока конкуренція, обмежена структура сайту та технічні складнощі часто зводять потенціал органічного каналу нанівець.

Саме з такої стартової позиції почалася робота з німецьким магазином Shopping-Kobolde. Крок за кроком органічний канал почав відігравати помітнішу роль у продажах і вже за сім місяців трафік зріс на 84%, кількість транзакцій — на 49%, а загальний дохід — на 77%.

Далі — про інші результати та рішення, які до цього призвели.

Проєкт: Shopping-Kobolde. Період: січень – серпень 2024.

Регіон: Німеччина.

Послуга: SEO.

Хто наш партнер

Shopping-Kobolde — німецький спеціалізований магазин із широким асортиментом обладнання для водопостачання, дренажу, блискавкозахисту та інших технічних рішень для будинку й саду. Компанія працює з товарами європейських брендів і власним брендом HOOGANA.

Контекст і цілі співпраці

У пошуку Shopping-Kobolde доводиться конкурувати з великими маркетплейсами та магазинами з ширшим асортиментом і розгалуженою структурою. Це ускладнювало видимість і обмежувало потенціал органічного трафіку.

Додатковою проблемою стала поточна CMS сайту. Навіть базові технічні доопрацювання виявилися складними або недоступними, тож оптимальним рішенням був переїзд на WordPress. Проте на момент старту робіт сайт залишався на старій CMS, і стратегію ми будували з урахуванням цих обмежень.

Основні цілі SEO-просування:

збільшити продажі з органічного трафіку;

залучити нових користувачів на сайт.

Стратегія просування

Перші місяці роботи були зосереджені на глибокому аналізі ніші, конкурентів і поточних обмежень сайту. Це дало змогу сформувати реалістичну стратегію з чіткими орієнтирами зростання.

Через обмеження CMS ми зосередилися на тих SEO-напрямах, які можна було реалізувати без залучення програміста:

Крок 1. Оптимізація структури та змісту сторінок

На старті ми перевірили, як ресурс зчитується пошуковими системами, і виявили проблеми з назвами сторінок, описами й заголовками. Ми оновили ці елементи так, щоб Google коректно розумів зміст сайту й частіше показував його в пошуку.

Однак у конкурентних нішах цих дій недостатньо для суттєвого зростання позицій. Тому ми зібрали семантичне ядро й на його основі підготували контентні брифи — основу для написання та оновлення текстів у пріоритетних категоріях з урахуванням:

ключових запитів;

аналізу текстів конкурентів;

унікальних переваг Shopping-Kobolde.

Крок 2. Розширення категорій

Ми виявили, що частина пошукового попиту не була покрита категоріями, тому ресурс втрачав органічний трафік.

Щоб коректно визначити напрями для розширення, ми:

Проаналізували структуру сайтів конкурентів і зіставили її з асортиментом Shopping-Kobolde. Перевірили, які запити вже приводять користувачів на сайт, але не мають власних категорій. Оцінили пошуковий попит за різними групами товарів. Врахували запити, що деталізують основні категорії — за призначенням, технічними характеристиками й конструкційними особливостями товарів. Додатково залучили експертизу команди Shopping-Kobolde й каталоги постачальників, де товари вже були логічно згруповані.

Після чого ми сформували нові категорії та підготували для кожної структуру, контентні брифи й метадані (Title, Description), готові до впровадження.

У результаті ми запропонували розширити сайт на 80 нових категорій, більшість із яких партнер погодив для подальшої реалізації.

Крок 3. Технічна підготовка

Паралельно ми провели технічний аудит, щоб усунути обмеження, котрі впливають на видимість в пошуку та можуть призводити до втрати потенційних переходів.

На першому етапі ми перевірили доступність ресурсу для пошукових систем: коректність файлів robots.txt і sitemap.xml;

стан індексації сторінок у Google Search Console.

Це дало змогу виявити сторінки з обмеженнями та інші проблеми, які могли впливати на коректне відображення сайту в пошуку.

Далі ми проаналізували технічні помилки й шаблони сторінок: перевірили наявність дублікатів, некоректних редиректів і помилок 404;

підготували рекомендації щодо оптимізації URL-структури й впровадження 301-редиректів;

оцінили HTML-структуру сторінок — використання заголовків, логіку шаблонів і базові елементи, важливі для коректної індексації та зручності користувачів. Усі знайдені проблеми й рекомендації ми звели в технічний звіт із пріоритетами впровадження та поясненнями.

Такий підхід дав змогу закрити критичні технічні обмеження й створити стабільну основу для подальшого зростання органічного трафіку.

Читайте більше про те, як ми відновили SEO-позиції в ніші інженерної сантехніки після міграції сайту — кейс Almatherm .

Результати просування

Проєкт стартував у січні 2024 року. Оскільки SEO-результати з’являються поступово, для аналізу результатів ми використали проміжні дані за період 16.06.2024–16.08.2024 та порівняли їх з аналогічним періодом минулого року, який уже мав стабільні показники. Ми отримали:

ріст органічного трафіку на 84% ;

; збільшення загального доходу магазину на 77% ;

; кількості транзакцій — на 49%.

Дані Google Search Console підтверджують позитивну динаміку:

кількість кліків з органічного пошуку зросла на 90% ;

; кількість показів — на 89%.

Це свідчить про зростання видимості за пріоритетними запитами.

За період співпраці також покращився посилальний профіль: доменний рейтинг зріс з одного до шести.

З огляду на помірний бюджет на зовнішнє просування та відсутність доменного рейтингу на старті, така динаміка підтверджує ефективність обраного підходу.

Окремо ми покращили Google Business Profile. На початку просування профіль був слабко оптимізований і мав низьку середню оцінку.

Після впровадження рекомендацій рейтинг зріс з 3,7 до 4,1 — без використання штучних відгуків.

Цих результатів ми досягли насамперед завдяки чіткому плануванню робіт, фокусу на пріоритетних задачах і злагодженій співпраці з партнером під час впровадження змін.

Що далі

Новий сайт наразі перебуває в розробці. Після переїзду ми плануємо зосередитися на перевірці коректності міграції та виконанні технічних доопрацювань для збереження і подальшого зростання органічного трафіку.

Відгуки про співпрацю

Артем П’ятниця, SEO Specialist в Netpeak

На результат вплинуло кілька ключових чинників. По-перше, над проєктом працювала окрема команда, а не один спеціаліст. Це дало змогу паралельно закривати різні SEO-задачі, глибше опрацьовувати типові напрями й знаходити рішення в умовах технічних обмежень. По-друге, важливу роль відіграла залученість власника бізнесу. Завдяки стабільній комунікації всі контентні зміни та рекомендації оперативно впроваджувалися на ресурсі навіть попри обмеження CMS. Постійний зворотний зв’язок із боку команди Shopping-Kobolde допоміг краще враховувати специфіку бізнесу й коригувати фокус робіт у процесі співпраці.