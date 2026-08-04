Наймологія: безплатний курс для CEO та фаундерів

Рекрутингова агенція talanovyti спільно з операційною системою Core (входять до групи FRACTAL) запускають безплатний курс «Наймологія: як СEO та фаундерам наймати топменеджерів, які досягнуть цілей».

Багато компаній стикаються з однаковою проблемою: сильне резюме не гарантує сильного керівника. Помилки під час найму топменеджерів коштують бізнесу місяців втраченої продуктивності, додаткових витрат і відкладеного розвитку. Саме тому команда talanovyti систематизувала власний досвід побудови рекрутингових процесів у FRACTAL та роботи з десятками українських компаній у єдину методологію, — пояснює CEO рекрутингової агенції talanovyti Юлія Комарницька.

Курс з 3 модулів та 11 уроків створений для керівників, які хочуть перейти від інтуїтивного найму до системного підходу, що допомагає зменшити кількість дорогих кадрових помилок та ухвалювати рішення на основі чітких критеріїв оцінки.

Курс доступний з 4 серпня на хмарній AI LMS-платформі AcademyOcean. Наразі доступний перший модуль з п’яти уроків, нові модулі публікуватимуть поступово щомісяця.Програма курсу закриває повний цикл найму топменеджерів: від визначення бізнес-потреби у новій людині в компанії до успішної інтеграції нового керівника та отримання очікуваного результату від його роботи.

Перший модуль, який вже доступний для проходження, присвячений підготовці до пошуку кандидата. На п’яти уроках учасники навчаться аналізувати ринок праці, синхронізувати очікування стейкхолдерів, правильно формулювати роль та визначати критерії успішного кандидата ще до початку пошуку. Другий модуль буде присвячений системі оцінювання кандидатів. Слухачі курсу опанують професійні методики відбору, а також отримають практичні інструменти для визначення управлінських компетенцій кандидатів. Третій модуль охопить завершальний етап найму — підготовку оферу, побудову системи онбордингу та інтеграцію нового керівника в компанію.

Авторками курсу стали CEO рекрутингової агенції talanovyti Юлія Комарницька та Head of Recruitment Core Юлія Сініцина-Притула.

Юлія Комарницька має понад 15 років досвіду в рекрутингу. Вона працювала з NOVA, Work.ua, Banda, Fedoriv, OLX, TAF Industries та ще з понад 80 українськими бізнесами, провела десятки консультацій із побудови системного найму, а також разом із командою talanovyti pro bono допомагала знаходити топменеджерів для Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства оборони України.

Юлія Сініцина-Притула очолює департамент із 35 фахівців, який закриває вакансії для 30 компаній екосистеми FRACTAL. У рекрутингу працює з 2016 року, а з 2018-го спеціалізується на IT та digital. За цей час трансформувала рекрутингові функції у двох холдингах — Techiia та FRACTAL. Основні напрями роботи — побудова системного найму для холдингів і груп компаній, а також data-driven рекрутмент.

Курс складається з 10 основних і одного бонусного уроку, а його проходження займе до трьох годин. Учасники отримають тестові завдання, додаткові матеріали, шаблони, чеклісти та практичні приклади, які можна використовувати в роботі.

Перші 100 CEO, COO або фаундерів, які пройдуть усі модулі курсу, отримають у подарунок 45-хвилинний дзвінок з авторкою курсу Юлією Комарницькою.