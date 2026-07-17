Рост продаж магазина инженерного оборудования в Германии на 77%: кейс Shopping-Kobolde

Для специализированных магазинов в технических категориях SEO редко дает быстрые результаты. Высокая конкуренция, ограниченная структура сайта и технические сложности часто сводят потенциал органического канала на нет.

Именно с такой стартовой позиции началась работа с немецким магазином Shopping-Kobolde. Шаг за шагом органический канал стал играть более заметную роль в продажах, и уже через семь месяцев трафик вырос на 84%, количество транзакций — на 49%, а общий доход — на 77%.

Далее — о других результатах и решениях, которые к этому привели.

Проект: Shopping-Kobolde. Период: январь – август 2024 года.

Регион: Германия.

Услуга: SEO.

Кто наш партнер

Shopping-Kobolde — немецкий специализированный магазин с широким ассортиментом оборудования для водоснабжения, дренажа, молниезащиты и других технических решений для дома и сада. Компания работает с товарами европейских брендов и собственным брендом HOOGANA.

Контекст и цели сотрудничества

В поиске Shopping-Kobolde приходится конкурировать с крупными маркетплейсами и магазинами с более широким ассортиментом и разветвленной структурой. Это затрудняло видимость и ограничивало потенциал органического трафика.

Дополнительной проблемой стала существующая CMS сайта. Даже базовые технические доработки оказались сложными или недоступными, поэтому оптимальным решением стал переход на WordPress. Однако на момент начала работ сайт оставался на старой CMS, и мы создавали стратегию с учётом этих ограничений.

Основные цели SEO-продвижения:

увеличить продажи за счет органического трафика;

привлечь новых пользователей на сайт.

Стратегия продвижения

Первые месяцы работы были посвящены глубокому анализу ниши, конкурентов и текущих ограничений сайта. Это позволило сформировать реалистичную стратегию с четкими ориентирами роста.

Из-за ограничений CMS мы сосредоточились на тех направлениях SEO, которые можно было реализовать без привлечения программиста:

Шаг 1. Оптимизация структуры и содержания страниц

На старте мы проверили, как ресурс считывается поисковыми системами, и выявили проблемы с названиями страниц, описаниями и заголовками. Мы обновили эти элементы так, чтобы Google корректно понимал содержание сайта и чаще показывал его в поиске.

Однако в конкурентных нишах этих действий недостаточно для существенного роста позиций. Поэтому мы собрали семантическое ядро и на его основе подготовили контентные брифы — основу для написания и обновления текстов в приоритетных категориях с учетом:

ключевых запросов;

анализа текстов конкурентов;

уникальных преимуществ Shopping-Kobolde.

Шаг 2. Расширение категорий

Мы обнаружили, что часть поискового спроса не была покрыта категориями, поэтому ресурс терял органический трафик.

Чтобы правильно определить направления для расширения, мы:

Проанализировали структуру сайтов конкурентов и сопоставили ее с ассортиментом Shopping-Kobolde. Проверили, какие запросы уже приводят пользователей на сайт, но не имеют собственных категорий. Оценили поисковый спрос по различным группам товаров. Учли запросы, детализирующие основные категории — по назначению, техническим характеристикам и конструктивным особенностям товаров. Дополнительно привлекли экспертизу команды Shopping-Kobolde и каталоги поставщиков, где товары уже были логически сгруппированы.

После чего мы сформировали новые категории и подготовили для каждой из них структуру, контентные брифы и метаданные (Title, Description), готовые к внедрению.

В результате мы предложили расширить сайт на 80 новых категорий, большинство из которых партнер одобрил для дальнейшей реализации.

Шаг 3. Техническая подготовка

Параллельно мы провели технический аудит, чтобы устранить ограничения, влияющие на видимость в поиске и способные привести к потере потенциальных переходов.

На первом этапе мы проверили доступность ресурса для поисковых систем: корректность файлов robots.txt и sitemap.xml;

состояние индексации страниц в Google Search Console.

Это позволило выявить страницы с ограничениями и другие проблемы, которые могли влиять на корректное отображение сайта в поиске.

Далее мы проанализировали технические ошибки и шаблоны страниц: проверили наличие дубликатов, некорректных редиректов и ошибок 404;

подготовили рекомендации по оптимизации URL-структуры и внедрению 301-редиректов;

оценили HTML-структуру страниц — использование заголовков, логику шаблонов и базовые элементы, важные для корректной индексации и удобства пользователей. Все обнаруженные проблемы и рекомендации мы свели в технический отчет с приоритетами внедрения и пояснениями.

Такой подход позволил устранить критические технические ограничения и создать стабильную основу для дальнейшего роста органического трафика.

Читайте подробнее о том, как мы восстановили SEO-позиции в нише инженерной сантехники после миграции сайта — кейс Almatherm .

Результаты продвижения

Проект стартовал в январе 2024 года. Поскольку SEO-результаты появляются постепенно, для анализа мы использовали промежуточные данные за период 16.06.2024–16.08.2024 и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года, который уже имел стабильные показатели. Мы получили:

рост органического трафика на 84% ;

; увеличение общего дохода магазина на 77% ;

; количества транзакций — на 49%.

Данные Google Search Console подтверждают положительную динамику:

количество кликов из органического поиска выросло на 90% ;

; количество показов — на 89%.

Это свидетельствует о росте видимости по приоритетным запросам.

За период сотрудничества также улучшился ссылочный профиль: доменный рейтинг вырос с одного до шести.

Учитывая умеренный бюджет на внешнее продвижение и отсутствие доменного рейтинга на старте, такая динамика подтверждает эффективность выбранного подхода.

Отдельно мы улучшили Google Business Profile. В начале продвижения профиль был слабо оптимизирован и имел низкую среднюю оценку.

После внедрения рекомендаций рейтинг вырос с 3,7 до 4,1 — без использования искусственных отзывов.

Этих результатов мы достигли прежде всего благодаря четкому планированию работ, фокусу на приоритетных задачах и слаженному сотрудничеству с партнером при внедрении изменений.

Что дальше

Новый сайт сейчас находится в разработке. После переезда мы планируем сосредоточиться на проверке корректности миграции и выполнении технических доработок для сохранения и дальнейшего роста органического трафика.

Отзывы о сотрудничестве

Артем Пятница, SEO-специалист в Netpeak

На результат повлияло несколько ключевых факторов. Во-первых, над проектом работала отдельная команда, а не один специалист. Это позволило параллельно решать различные SEO-задачи, глубже прорабатывать направления и находить решения в условиях технических ограничений. Во-вторых, важную роль сыграла вовлеченность владельца бизнеса. Благодаря стабильной коммуникации все контентные изменения и рекомендации оперативно внедрялись на ресурсе даже несмотря на ограничения CMS. Постоянная обратная связь со стороны команды Shopping-Kobolde помогла лучше учитывать специфику бизнеса и корректировать направленность работ в процессе сотрудничества.