Как продвигать мобильное приложение с ограниченным бюджетом? Руководство для новичков

В 80% случаев заказчики услуги «продвижение мобильного приложения» обращаются в агентство после того, как пробовали рекламировать свое приложение самостоятельно. За профессиональной помощью обычно приходят уже после потери бюджета и желания понять, что же все-таки произошло.

В этой статье мы расскажем, как грамотно начать покорение мира мобайла самому и с ограниченными средствами на маркетинг.

Какие кампании настраивать?

Для начала необходимо четко определить свои KPI. Что вы хотите: попасть в общий ТОП, попасть в ТОП своей категории, получить 100 тысяч установок, 80 тысяч конверсий внутри приложения? От этого зависит и набор кампаний, и уровень бюджета.

Мы расскажем о трех самых простых способах платного продвижения своего аппа.

Реклама мобильного приложения в Facebook и Instagram

Реклама в Facebook и Instagram — самый простой способ рекламировать приложение и при этом следить за эффективностью рекламных кампаний.

При работе с Facebook лучше использовать стратегию назначения ставки «Установка приложения (плата за показы)». Так ваша ставка будет оптимизирована для увеличения числа установок мобильного приложения.

Для создания первой кампании в Facebook заходите в раздел «Менеджер рекламы», который расположен слева в разделе «Избранное» и выбирайте нужную вам цель:

Платить придется за каждый показ объявления. Эта стратегия работает лучше, чем оплата исключительно за установки, так как только так вы сможете понять, сколько готовы платить за один инсталл и задать максимальный порог.

Плюшки кампаний: реклама размещается от имени страницы вашего продукта, так что косвенно вы продвигаете и ее;

существует возможность отслеживать загрузки приложения из рекламных кампаний;

производится оценка актуальности вашей рекламы для пользователей, на которых установлен таргетинг. Особенности: предварительно нужно зарегистрировать приложение в Facebook. Минимальный бюджет: $5 на кампанию. Но для широкого таргетинга пяти долларов на кампанию точно не хватит.

Google Play Ads для Android

Возможность предложить свой продукт на финальной стадии поиска подходящего приложения в Google Play появилась относительно недавно. Для запуска рекламной кампании необходимо зарегистрироваться в Google Рекламе и создать свою первую рекламную кампанию, нажав на красную кнопку:

На следующем шаге следует выбрать тип кампании «Только поисковая сеть — Установки мобильного приложения»

Как это выглядит? Например, ваш продукт — сервис такси. Пользователь ищет в магазине приложений «такси», и вуаля — вы первые в своей категории!

Плюшки кампании: показ над результатами поиска в Google Play;

реклама по ключевым словам конкурентов;

при грамотном подборе ключевых слов высокий коэффициент конверсии в установки приложения. Особенности: нельзя показываться исключительно в Google Play, показ объявлений также будет осуществляться и в поисковой сети Google. Это значит, что нужно засучить рукава и начать подбор минус-слов (читайте, как это сделать с помощью Foster), так как будет много нерелевантных запросов. Минимальный бюджет: зависит от популярности вашей ниши и количества конкурентов в ней.

Оценка предварительного бюджета

Для оценки предварительного бюджета:

1. Необходимо собрать ключевые слова (это легко сделать в сервисе Serpstat (ex. Prodvigator)), по которым вы планируете рекламироваться. Подробную инструкцию по использованию сервиса читайте в нашем посте «Как привлечь целевой трафик на сайт: кейсы по подбору ключевых фраз с помощью Serpstat (ex. Prodvigator)» .

2. Воспользоваться планировщиком ключевых слов Google:

2.1. Нажимаем «Получение статистики запросов и трендов»:

2.2. Вводим ключевые слова, выбираем страну, жмем на кнопку «Узнать количество запросов»:

2.3. Нас интересует только мобильный поиск, выбираем этот пункт:

Рассчитываем бюджет. Например, по данным в планировщике ключевых слов вы видите, что сможете получать по своим ключевым словам 5000 показов в день. Дальше следует выбрать усредненный (сильно усредненный) показатель кликабельности объявлений (ctr) 10% и увидеть среднюю ставку, которую предлагает вам система (например, 50 центов):

5000*10%*0,5=250

Соответственно, ваш суточный бюджет должен составлять $250.

Unversal App Campaign в Google Рекламе для Android

Необходимо проделать тот же путь, что и в случае с Google Play Ads, только на этапе создания кампании выбираем «Универсальная кампания для приложений».

Универсальные кампании для приложений позволяют рекламировать приложение одновременно в поисковой и медийной сети, а также в YouTube. При этом вы создаете одну кампанию с различными форматами объявлений. Объявление генерируется на основе ваших данных в Google Play: иконка, рейтинг, значок.

При создании кампании система попросит вас указать название кампании, мобильное приложение, а также 4 строки длинной в 25 символов, которые будут в показываться в случайном порядке при генерации объявления. После того как система накопит статистику, будет показываться только та строка, которая оказалась наиболее эффективной.

Создание Universal App Campaign в Google Рекламе

Плюшки такой кампании: возможность рекламироваться на определенном ролике в YouTube;

не нужно готовить пакет баннеров;

широкий охват аудитории на различных площадках: поисковик Google, поисковые партнеры Google, Google Play, мобильные приложения сети AdMob и мобильные версии сайтов и блогов медийной сети Google Рекламы. Минимального бюджета на кампанию нет, максимального тоже. Советуем тестировать на небольшом ($50 в день, например) и вносить корректировки бюджета и ставок спустя две недели, когда система наберет нужное количество данных. Минимального бюджета на кампанию нет, максимального тоже. Советуем тестировать на небольшом ($50 в день, например) и вносить корректировки бюджета и ставок спустя две недели, когда система наберет нужное количество данных.

Кампании запущены. Что дальше?

Продвижение мобильного приложения — времязатратный и сложный процесс. После запуска кампании необходимо обращать внимание на множество метрик успеха, о которых мы рассказывали ранее, тестировать различные инструменты и маркетинговые каналы, постоянно работать над продуктом.

Подробнее о ключевых показателях эффективности читайте в нашем посте «Продвижение мобильных приложений: метрики успеха в Google Analytics» .

Cовершенству нет предела — разработка может длиться годами. Но рынок мобильных приложений столько ждать не будет. Если вы готовы развивать продукт с инвестициями в маркетинг — заполняйте форму: