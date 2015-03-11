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Мобайл

Как продвигать мобильное приложение с ограниченным бюджетом? Руководство для новичков
Марина Бриль
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Сложность: норм норм
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В 80% случаев заказчики услуги «продвижение мобильного приложения» обращаются в агентство после того, как пробовали рекламировать свое приложение самостоятельно. За профессиональной помощью обычно приходят уже после потери бюджета и желания понять, что же все-таки произошло.

В этой статье мы расскажем, как грамотно начать покорение мира мобайла самому и с ограниченными средствами на маркетинг. 

Какие кампании настраивать?

Для начала необходимо четко определить свои KPI. Что вы хотите: попасть в общий ТОП, попасть в ТОП своей категории, получить 100 тысяч установок, 80 тысяч конверсий внутри приложения? От этого зависит и набор кампаний, и уровень бюджета.

Мы расскажем о трех самых простых способах платного продвижения своего аппа.

Реклама мобильного приложения в Facebook и Instagram

Реклама в Facebook и Instagram — самый простой способ рекламировать приложение и при этом следить за эффективностью рекламных кампаний.

При работе с Facebook лучше использовать стратегию назначения ставки «Установка приложения (плата за показы)». Так ваша ставка будет оптимизирована для увеличения числа установок мобильного приложения.

Для создания первой кампании в Facebook заходите в раздел «Менеджер рекламы», который расположен слева в разделе «Избранное» и выбирайте нужную вам цель:

Для создания первой кампании в Facebook заходите в раздел «Менеджер рекламы» и выбирайте нужную вам цель

Платить придется за каждый показ объявления. Эта стратегия работает лучше, чем оплата исключительно за установки, так как только так вы сможете понять, сколько готовы платить за один инсталл и задать максимальный порог.

Платить придется за каждый показ объявления. Эта стратегия работает лучше, чем оплата исключительно за установки

Плюшки кампаний:
  • реклама размещается от имени страницы вашего продукта, так что косвенно вы продвигаете и ее;
  • существует возможность отслеживать загрузки приложения из рекламных кампаний;
  • производится оценка актуальности вашей рекламы для пользователей, на которых установлен таргетинг.
Особенности: Минимальный бюджет:
  • $5 на кампанию. Но для широкого таргетинга пяти долларов на кампанию точно не хватит.

Google Play Ads для Android

Возможность предложить свой продукт на финальной стадии поиска подходящего приложения в Google Play появилась относительно недавно. Для запуска рекламной кампании необходимо зарегистрироваться в Google Рекламе и создать свою первую рекламную кампанию, нажав на красную кнопку:

Для запуска рекламной кампании необходимо зарегистрироваться в AdWords и создать свою первую рекламную кампанию

На следующем шаге следует выбрать тип кампании «Только поисковая сеть — Установки мобильного приложения»

Выбираем тип кампании «Только поисковая сеть — Установки мобильного приложения»

Как это выглядит? Например, ваш продукт — сервис такси. Пользователь ищет в магазине приложений «такси», и вуаля — вы первые в своей категории!

Пользователь ищет в магазине приложений «такси», и вуаля — вы первые в своей категории

Плюшки кампании:
  • показ над результатами поиска в Google Play;
  • реклама по ключевым словам конкурентов;
  • при грамотном подборе ключевых слов высокий коэффициент конверсии в установки приложения.
Особенности:
  • нельзя показываться исключительно в Google Play, показ объявлений также будет осуществляться и в поисковой сети Google. Это значит, что нужно засучить рукава и начать подбор минус-слов (читайте, как это сделать с помощью Foster), так как будет много нерелевантных запросов.
Минимальный бюджет:
  • зависит от популярности вашей ниши и количества конкурентов в ней.

Оценка предварительного бюджета

Для оценки предварительного бюджета:

1. Необходимо собрать ключевые слова (это легко сделать в сервисе Serpstat (ex. Prodvigator)), по которым вы планируете рекламироваться. Подробную инструкцию по использованию сервиса читайте в нашем посте «Как привлечь целевой трафик на сайт: кейсы по подбору ключевых фраз с помощью Serpstat (ex. Prodvigator)».

2. Воспользоваться планировщиком ключевых слов Google:

Используйте планировщик ключевых слов Google

2.1. Нажимаем «Получение статистики запросов и трендов»:

Нажимаем «Получение статистики запросов и трендов»

2.2. Вводим ключевые слова, выбираем страну, жмем на кнопку «Узнать количество запросов»:

Вводим ключевые слова, выбираем страну, жмем на кнопку «Узнать количество запросов»

2.3. Нас интересует только мобильный поиск, выбираем этот пункт:

Нас интересует только мобильный поиск, выбираем этот пункт

Рассчитываем бюджет. Например, по данным в планировщике ключевых слов вы видите, что сможете получать по своим ключевым словам 5000 показов в день. Дальше следует выбрать усредненный (сильно усредненный) показатель кликабельности объявлений (ctr) 10% и увидеть среднюю ставку, которую предлагает вам система (например, 50 центов):

5000*10%*0,5=250

Соответственно, ваш суточный бюджет должен составлять $250.

Unversal App Campaign в Google Рекламе для Android

Необходимо проделать тот же путь, что и в случае с Google Play Ads, только на этапе создания кампании выбираем «Универсальная кампания для приложений».

Unversal App Campaign в Google AdWords для Android

Универсальные кампании для приложений позволяют рекламировать приложение одновременно в поисковой и медийной сети, а также в YouTube. При этом вы создаете одну кампанию с различными форматами объявлений. Объявление генерируется на основе ваших данных в Google Play: иконка, рейтинг, значок.

При создании кампании система попросит вас указать название кампании, мобильное приложение, а также 4 строки длинной в 25 символов, которые будут в показываться в случайном порядке при генерации объявления. После того как система накопит статистику, будет показываться только та строка, которая оказалась наиболее эффективной.

После того как система накопит статистику, будет показываться только та строка, которая оказалась наиболее эффективной

Создание Universal App Campaign в Google Рекламе

Плюшки такой кампании:
  • возможность рекламироваться на определенном ролике в YouTube;
  • не нужно готовить пакет баннеров;
  • широкий охват аудитории на различных площадках: поисковик Google, поисковые партнеры Google, Google Play, мобильные приложения сети AdMob и мобильные версии сайтов и блогов медийной сети Google Рекламы.
Минимального бюджета на кампанию нет, максимального тоже. Советуем тестировать на небольшом ($50 в день, например) и вносить корректировки бюджета и ставок спустя две недели, когда система наберет нужное количество данных.

Кампании запущены. Что дальше?

Продвижение мобильного приложения — времязатратный и сложный процесс. После запуска кампании необходимо обращать внимание на множество метрик успеха, о которых мы рассказывали ранее, тестировать различные инструменты и маркетинговые каналы, постоянно работать над продуктом.

Подробнее о ключевых показателях эффективности читайте в нашем посте «Продвижение мобильных приложений: метрики успеха в Google Analytics».

Cовершенству нет предела — разработка может длиться годами. Но рынок мобильных приложений столько ждать не будет. Если вы готовы развивать продукт с инвестициями в маркетинг — заполняйте форму:

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Марина Бриль

Марина активно занимается развитием отрасли продвижения мобильных приложений, регулярно выступая на конференциях в этой сфере и публикуя статьи в тематических СМИ и блоге Netpeak.

Специализируется на работе с крупными клиентами категории e-commerce. Team Lead команды OLX PPC Netpeak.

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