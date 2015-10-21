Как не платить за клики без конверсий?

Каждому рекламодателю важно, чтобы его рекламу видела целевая аудитория — никто не хочет платить за клики, которые не приводят к конверсии. Что нужно сделать, чтобы ваши объявления показывались только заинтересованным клиентам?

В первую очередь, необходимо подобрать ключевые слова, максимально релевантные запросу потенциального клиента и ориентированные на пользователей с мотивацией совершить действие.

Обратимся к справке Google Рекламы с перечнем основных шагов по составлению хорошего списка ключевых слов. Так как, в целом, в справке Google Рекламы приблизительно столько же слов, сколько и в двух томах «Войны и мира», рассмотрим самые важные пункты по этой теме.

Шаг 1. Поставьте себя на место клиента

Подумайте, как бы вы искали тот или иной товар. Представили? А теперь запишите эти запросы как ключевые слова для вашей кампании.

Например, если вы продаете ноутбуки в качестве ключевого слова можете ввести «ноутбук» или же более конкретизировать запрос «игровой ноутбук», «ноутбук для учебы», «легкий ноутбук», а можете добавить названия фирм производителей или модель.

Шаг 2. Выбирайте ключевые слова с общей или узкой тематикой в зависимости от своей цели

Вводя ключевое слово «ноутбук», вы обеспечиваете себе максимальный охват, но при таком ключевом слове ваше объявление может часто показываться нецелевой аудитории. Возможно, введя слово «ноутбук», кто-то искал сервис для ремонта или аксессуары, которыми вы не занимаетесь или же просто хотел узнать, что такое ноутбук. Поэтому важно подбирать максимально релевантные (соответствующие) ключевые слова, которые будут обеспечивать вам максимальную выгоду.

Шаг 3. Сгруппируйте похожие ключевые слова по темам

Разделение ключевых слов на разные группы позволит выдавать релевантную рекламу. Так, чтобы ноутбуки фирмы Asus не показывались желающим купить ноутбук Lenovo. Также благодаря подобному разделению вам будет проще управлять своим аккаунтом.

Шаг 4. Выберите оптимальное количество ключевых слов

Не стоит придумывать миллион комбинаций ключевых слов, учитывая орфографические ошибки и разные варианты формы слова. Google Реклама сделает это за вас. Достаточно придумать 20 релевантных ключевых слов и использовать их в своей кампании.

Шаг 5. Используйте типы соответствия ключевых слов

Удобно управлять показом ваших объявлений с использованием различных типов соответствия ключевых слов. Так, например, при фразовом соответствии объявление появляется в ответ на поисковые запросы, которые содержат точно совпадающее словосочетание или очень похожее на него.

Шаг 6. Используйте минус-слова

Важный момент: нужно запретить показ объявлений по запросам, не связанными с вашими товарами и услугами. Внедрение минус-слов позволяет показывать объявления не только заинтересованным клиентам, но и помогает сократить расходы на рекламу. Повышение релевантности объявлений влечет за собой показатель CTR (о других способах повышения СTR читайте в посте «Как повысить CTR объявлений с помощью расширений» ).

Минус-слова: что, как, зачем?

Если с первыми 5-ю шагами все более-менее понятно, то с минус-словами дело обстоит хуже. Зачем они вообще нужны? Чем и как могут помочь вашей рекламной кампании?

Давайте разберем на примере.

При вводе поискового запроса «натуральное мыло своими руками» мы получаем 4 рекламных объявления, которые условно можно поделить на два блока. Первый соответствует поисковому запросу и предлагает нам товары для мыловарения (наборы, формы, материалы). Второй блок предлагает нам уже готовое мыло, пусть даже и ручной работы. Не спорим, существует вероятность, что, посмотрев на ваше объявление, потенциальный клиент передумает варить мыло сам и закажет у вас готовый продукт. Но, скорее всего, он зайдет на сайт, не найдет там того, что искал, и уйдет. А вы заплатите за клик, который не привел к конверсии. Возникает вопрос — как избежать таких ситуаций.

Существует два варианта.

Первый: c помощью отчета «Поисковые запросы» вам всего-лишь необходимо проанализировать, по каким поисковым запросам показывались ваши рекламные объявления, и добавить нерелевантные в качестве минус-слов. Тогда ваше объявление больше не отобразится по поисковому запросу, не связанному с вашим продуктом или услугой.

Второй: прибегнуть к системам автоматизации. Мы используем сервис Foster, который с помощью алгоритма «Автоподбор минус-слов» автоматически анализирует поисковые запросы и выводит список нерелевантных в специальном отчете.

Как работает алгоритм?

Алгоритм получает из систем аналитики (Google Реклама & Google Analytics и/или Яндекс.Директ & Яндекс.Метрика) данные о поисковых запросах, по которым были показаны ваши объявления. Полученные данные анализируются согласно указанным параметрам. По умолчанию отслеживаются поисковые запросы, которые соответствуют следующим критериям:

количество сеансов больше 10;

показатель отказов больше 90%;

среднее время сеанса меньше 15 секунд.

Данные настройки рекомендуется оставлять для поисковых кампаний с более чем 1000 кликов в день.

Для получения точных данных аналитики анализ рекомендовано проводить один раз в неделю. 3. Система собирает полученные данные в отчет.

Пример приведен ниже. 4. Если алгоритму разрешено вносить изменения, то найденные неэффективные поисковые запросы будут внесены в качестве минус-слов. Если разрешение на внесение изменений не установлено, то вы сможете еще раз проанализировать полученные данные и внести соответствующие изменения в вашу рекламную кампанию.

Давайте рассмотрим работу алгоритма на конкретном кейсе.

Начальные показатели проекта: В результате работы алгоритма «Автоподбор минус-слов» были собраны неэффективные поисковые запросы за месяц. Они составили примерно 10% от всех поисковых запросов. Данные запросы отличались высоким показателем отказов и низкой средней длительностью сеанса. Все неэффективные запросы были внесены в аккаунт в качестве минус-слов, что привело к увеличению дохода от клика и коэффициента транзакции, а соответственно, и к увеличению общего дохода.

В итоге мы получили следующие показатели: При сохранении той же стоимости клика получаем рост его доходности на $0,06 и увеличение коэффициента транзакций на 0,18%.

Как видите, о работе с минус-словами стоит вспоминать почаще — это выгодная инвестиция времени.