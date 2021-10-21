Обзор четырех новинок Instagram — десктопная версия, соавторство, сбор средств и эффекты в Reels
Пока Facebook грозится запустить масштабный ребрендинг и создать виртуальную метавселенную, Instagram выпустил ряд больших и маленьких нововведений — рассказываем о том, что изменится в социальной сети и когда это произойдет (и что уже есть).
Полноценная десктоп-версия (наконец!)
Наверное, одна из самых долгожданных функций — особенно для людей, работа которых связана с SMM. Все эти годы Instagram практически не выходил за пределы мобильного приложения. С компьютера, до недавнего времени можно было только листать ленту, писать сообщения и отвечать на них — но, не публиковать контент. И то, эти функции появились в десктоп-версии в прошлом, 2020 году.
Чтобы сделать пост, сммщикам, дизайнерам или даже рядовым пользователям, часто приходилось сперва создавать контент на компьютере, сбрасывать его на смартфон и только затем публиковать.
Теперь это упущение обещают убрать — полноценную десктоп-версию запускают сегодня, 21 октября по всему миру. Она позволит публиковать фото или видео, длиной до минуты, в основной профиль — используя компьютер. Это в разы упростит путь, который проходит контент перед постингом.
Совместная работа
Collabs — функция, которая начинает эру совместной работы в Instagram. Расширение позволит двум аккаунтам владеть одной публикацией в ленте или Reels (аналог TikTok, только в Instagram).
По сути collabs — это способ соавторства. Где один аккаунт приглашает другой «разделить» пост:
- контент появляется сразу в двух аккаунтах и охватывает две аудитории одновременно;
- пользователи могут видеть общие лайки и комментарии;
- в заголовке появляются два никнейма авторов поста.
Новинка подойдет как для личных аккаунтов — где друзья смогут опубликовать общее фото, так и для коммерческих — например, два бренда могут запустить коллаборацию и постить общий контент.
Релиз функции состоялся 19 октября.
Сбор средств
С 20 октября запускать сбор средств можно непосредственно через кнопку «+» в верхнем правом углу — через нее создают посты, сторис, заливают видео в IGTV.
Это значит, что сбор будет появляться непосредственно в ленте пользователя. Instagram поддерживает благотворительные инициативы, в прошлом году социальная сеть даже добавила такую возможность во время прямых эфиров. Теперь же пользователи смогут собирать деньги непосредственно в своем профиле.
Улучшения Reels
С 21 октября в Reels появляются новые эффекты — Superbeat и Dynamic Lyrics. Первый будет применять эффект в такт трека, второй отображать трехмерный текст песни. Как и в TikTok, в Reels стараются создать свою базу эффектов — чтобы пользователи могли создавать более яркие ролики.
Судя по всему, Instagram старается сделать работу представителей диджитал-индустрии в социальной сети более комфортной. А также — пытается удержать внимание молодой аудитории с помощь Reels. С 2018 года количество юзеров-подростков здесь падает, поэтому платформа усиленно работает с этой возрастной группой.
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