Песочница

Что такое метавселенная и когда она станет реальной
Георгий Рябой
28 15 0
1632994202
8

Возможно, метавселенная (metaverse) еще не станет словом 2021 года, но интерес к теме растет:

Тренды запроса metaverse в мире

Термин впервые придумал Нил Стивенсон в романе-антиутопии «Лавина» 1992 года. В нем корпорации управляют государствами, мафия контролирует доставку пиццы, а мир объединяет трехмерная виртуальная реальность, где живут аватары реальных людей. Приставка «мета» в данном случае означает «за пределами».

Всплеск интереса к метавселенной произошел после выхода «Первому игроку приготовиться» в 2018 году, где описана похожая на мир «Лавины» реальность. С тех пор разные корпорации используют этот термин как маркетинговую уловку. Например, Tencent объединила соцсеть, мессенджер, платежный сервис, игровую платформу и маркетплейс в рамках WeChat и уже считает это мультивселенной. Roblox подключила внутреннюю экономику, и вот, игры уже называются «экспириенсами», а сама платформа — метавселенной. Facebook считает, что для метавселенной достаточно подключить к платформе как можно больше приложений с Oculus Rift.

На самом деле оригинальное понятие мультивселенной вообще не зависит от очков виртуальной реальности или какой-либо платформы. В рамках метавселенной аватар пользователя должен переключаться между платформами и приложениями, как сейчас вы переключаетесь между сайтами на своем смартфоне. Главная характеристика метавселенной — кросс-совместимость. Сегодня (да и в ближайшем будущем) это невозможно ни для одной из платформ, которые заявляют о строительстве metaverse.

«Метавселенная должна представлять собой набор технологий, бэкендов и экспериментальных интерфейсов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Точно так же, как вы можете переключаться между веб-сайтами на своем смартфоне, ваш аватар сможет переключаться между платформами, созданными для обеспечения кросс-совместимости и инклюзивности».
Даниэль Либскинд, генеральный директор платформы Topia.

Метавселенная отличается от сегодняшней виртуальной реальности, где неуклюжие гарнитуры предлагают разрозненные возможности и не оставляют шансов поиграть с людьми, у которых другие гаджеты. Настоящая метавселенная будет огромным общественным киберпространством, объединяющим дополненную и виртуальную реальность, позволяя аватарам пользователей плавно переходить от одного действия к другому.

Эта грандиозная сеть потребует стандартизации и сотрудничества между технологическими гигантами, а они не очень-то хотят делиться данными с конкурентами. Впрочем, это не помешало многим из них заявить, что метавселенная не за горами.

В мае генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания работает над созданием «корпоративной метавселенной». Месяцем ранее Epic Games сообщила, что собрала миллиард долларов для реализации своих планов по строительству метавселенной. В прошлом году Spatial выпустила бесплатное приложение AR, позволяющее аватарам появляться в реальной среде пользователя. В сторону строительства метавселенной много лет движется Snapchat, у Apple также есть амбиции по строительству единого виртуального мира.

Разные компании предлагают огромное количество устройств, и совершенно непонятно, как один аватар может перемещаться между ними. Одна из теорий заключается в том, что метавселенная будет получать сигналы от браузеров, но пока что такой технологии нет даже в разработке.

Для чего же Facebook и Microsoft говорят о строительстве метавселенной сегодня? Очевидно, для роста вовлечения в новые продукты, связанные с VR и AR, а также для получения новых данных о пользователях.

«Это позволит корпорациям делать все, что они не могут в Apple Store или Google Play Store».
Никита Ануфриев, директор по продукту Dreamcam.

Впрочем, многие компании, возможно, на самом деле хотят построить новый интернет и инвестируют в строительство метавселенной, чтобы увидеть новые возможности для себя и своей сферы.

«Мечта о метавселенной — маленький ребенок в каждом из нас, который хочет жить в научно-фантастическом романе. Мы хотим, чтобы жизнь была увлекательной как игра. Но у нас пока нет инструментов, чтобы сделать это хорошо».
Джон Моррис, основатель платформы виртуальных мероприятий Nowhere.

15
2
4
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok