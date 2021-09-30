Что такое метавселенная и когда она станет реальной

Возможно, метавселенная (metaverse) еще не станет словом 2021 года, но интерес к теме растет:

Термин впервые придумал Нил Стивенсон в романе-антиутопии «Лавина» 1992 года. В нем корпорации управляют государствами, мафия контролирует доставку пиццы, а мир объединяет трехмерная виртуальная реальность, где живут аватары реальных людей. Приставка «мета» в данном случае означает «за пределами».

Всплеск интереса к метавселенной произошел после выхода «Первому игроку приготовиться» в 2018 году, где описана похожая на мир «Лавины» реальность. С тех пор разные корпорации используют этот термин как маркетинговую уловку. Например, Tencent объединила соцсеть, мессенджер, платежный сервис, игровую платформу и маркетплейс в рамках WeChat и уже считает это мультивселенной. Roblox подключила внутреннюю экономику, и вот, игры уже называются «экспириенсами», а сама платформа — метавселенной. Facebook считает, что для метавселенной достаточно подключить к платформе как можно больше приложений с Oculus Rift.

На самом деле оригинальное понятие мультивселенной вообще не зависит от очков виртуальной реальности или какой-либо платформы. В рамках метавселенной аватар пользователя должен переключаться между платформами и приложениями, как сейчас вы переключаетесь между сайтами на своем смартфоне. Главная характеристика метавселенной — кросс-совместимость. Сегодня (да и в ближайшем будущем) это невозможно ни для одной из платформ, которые заявляют о строительстве metaverse.

«Метавселенная должна представлять собой набор технологий, бэкендов и экспериментальных интерфейсов, которые прекрасно сочетаются друг с другом. Точно так же, как вы можете переключаться между веб-сайтами на своем смартфоне, ваш аватар сможет переключаться между платформами, созданными для обеспечения кросс-совместимости и инклюзивности».

Даниэль Либскинд, генеральный директор платформы Topia.

Метавселенная отличается от сегодняшней виртуальной реальности, где неуклюжие гарнитуры предлагают разрозненные возможности и не оставляют шансов поиграть с людьми, у которых другие гаджеты. Настоящая метавселенная будет огромным общественным киберпространством, объединяющим дополненную и виртуальную реальность, позволяя аватарам пользователей плавно переходить от одного действия к другому.

Эта грандиозная сеть потребует стандартизации и сотрудничества между технологическими гигантами, а они не очень-то хотят делиться данными с конкурентами. Впрочем, это не помешало многим из них заявить, что метавселенная не за горами.

В мае генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания работает над созданием «корпоративной метавселенной». Месяцем ранее Epic Games сообщила, что собрала миллиард долларов для реализации своих планов по строительству метавселенной. В прошлом году Spatial выпустила бесплатное приложение AR, позволяющее аватарам появляться в реальной среде пользователя. В сторону строительства метавселенной много лет движется Snapchat, у Apple также есть амбиции по строительству единого виртуального мира.

Разные компании предлагают огромное количество устройств, и совершенно непонятно, как один аватар может перемещаться между ними. Одна из теорий заключается в том, что метавселенная будет получать сигналы от браузеров, но пока что такой технологии нет даже в разработке.

Для чего же Facebook и Microsoft говорят о строительстве метавселенной сегодня? Очевидно, для роста вовлечения в новые продукты, связанные с VR и AR, а также для получения новых данных о пользователях.

«Это позволит корпорациям делать все, что они не могут в Apple Store или Google Play Store».

Никита Ануфриев, директор по продукту Dreamcam.

Впрочем, многие компании, возможно, на самом деле хотят построить новый интернет и инвестируют в строительство метавселенной, чтобы увидеть новые возможности для себя и своей сферы.