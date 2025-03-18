Retention-маркетинг
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UK

Как создать эффективный чат-бот для бизнеса: семь советов
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Алина Пшеничникова

Вы запустили чат-бота, но клиенты все равно обращаются в поддержку? Бот путается в ответах или просто не дает желаемого результата? А может, вы только планируете его внедрение и не знаете, с чего начать? Чат-боты — мощный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, улучшения коммуникации и даже увеличения продаж. Но только если они созданы правильно.

В этой статье я собрала семь советов, которые помогут вам создать эффективного виртуального ассистента. Такого, который не раздражает клиентов, а действительно решает их запросы. Разбираю, как настраивать диалоги, использовать искусственный интеллект и избегать распространенных ошибок.

Какие задачи бизнеса решают

Автоматизированные помощники отвечают на распространенные вопросы, принимают заказы, генерируют лиды и продают. А еще они:

  • сокращают время обработки запросов;
  • повышают качество коммуникации;
  • улучшают взаимодействие с клиентами;
  • уменьшают затраты на кол-центр.

Для чего интернет-магазинам чат-боты

Обеспечивают бесперебойную и эффективную коммуникацию с клиентами, открывая новые возможности для автоматизации бизнес-процессов:

  • повышают качество сервиса, так как доступны 24/7;
  • стимулируют рост продаж, предлагая товары на основе пользовательского опыта;
  • позволяют оформить заказ и провести оплату прямо в мессенджере;
  • помогают экономить на транзакционных сообщениях.

Команда Netpeak Ukraine разработала чат-бот для книжного магазина Readeat с функциями:

  • ответы на популярные вопросы без участия менеджера;
  • вывод персональных бонусов клиента;
  • предоставление товарных рекомендаций с помощью AI;
  • подбор товаров на основе действий на сайте (например, брошенная корзина);
  • подключение менеджеров.

Интерфейс чат-бота Readeat,который предлагает пользователю зарегистрироваться и перейти к диалогу 

Чем полезны чат-боты для сферы услуг 

Оптимизируют процесс взаимодействия с клиентами, а именно:

  • записывают пользователя на прием без участия менеджера;
  • отвечают на вопросы клиентов 24/7;
  • предоставляют информацию о результатах анализов;
  • напоминают о записи к специалисту.

Рассмотрю на примере бота, созданного нашей командой.

Чат-бот ветеринарной клиники Vatlab_Bald разработан с функционалом для клиник, владельцев животных, администраторов и курьеров:

Интерфейс раздела меню FAQ в боте ветклиники

  1. Клиники могут заказывать курьера, покупать расходные материалы и автоматически получать результаты анализов.
  2. Владельцы животных имеют доступ к истории визитов и результатам анализов, могут просматривать цены на услуги, находить ответы на распространенные вопросы, связываться с менеджером.
  3. Администраторы управляют работой бота через админпанель в боте и на сайте.
  4. Курьеры получают и обрабатывают заказы, отслеживают баланс и получают выплаты.

Дополнительно реализовано:

  • интеграция с Новой почтой для автоматического создания ТТН;
  • подключение Mono Pay, что позволяет оформлять заказы через чат-бот;
  • синхронизация с CRM-системой партнера для автоматизации работы

Чат-боты для SaaS 

Значительно упрощают взаимодействие с продуктом, обеспечивая пользователям быстрый доступ к информации и поддержке:

  • выполняют роль консультантов;
  • помогают выбирать и рассчитывать тарифы;
  • собирают обратную связь.

Чем полезны чат-боты инфобизнесу 

Такие помощники оптимизируют ключевые процессы, обеспечивая автоматизацию маркетинговых и образовательных активностей для улучшения взаимодействия с аудиторией:

  • автоматизируют воронки для проведения мероприятий;
  • отправляют автоматические напоминания о прохождении уроков;
  • поддерживают учебный процесс, например, показывают прогресс ученика или отправляют домашние задания;
  • проводят тестирование и анкетирование.

Например, чат-бот для онлайн-школы немецкого языка способен проводить тестирование для определения уровня немецкого, отвечать на частые вопросы. Также через бота можно проверить расписание и записаться на пробное занятие:

Интерфейс бота онлайн-школы, который предлагает зарегистрироваться и перейти к диалогу

В этой экспертной статье узнайте больше о чат-ботах как инструменте ретеншн-маркетинга.

Важно не просто запустить бота, но и сделать его эффективным в выполнении своих задач — улучшении взаимодействия с клиентами.

Ниже приведу практические советы, которые помогут вам создать действенный чат-бот в мессенджере.

Совет 1. Четко определите цели и сценарии

Перед созданием автоматизированного ассистента важно ответить на несколько вопросов:

  • Какую проблему он решает?
  • Какова его основная функция — консультация, продажа, поддержка, отслеживание транзакций?
  • Как будет выглядеть сценарий взаимодействия?

Например, eCommerce-бот может помогать пользователям выбирать товар, а SaaS-бот — отвечать на частые вопросы о продукте.

Совет 2. Используйте искусственный интеллекти и NLP

Современные боты могут использовать Natural Language Processing (NLP) для распознавания намерений клиентов.

Что дают AI и NLP:

  • понимание живого языка;
  • адаптация ответов в реальном времени;
  • повышение точности ответов.

Например, AI-бот определяет по запросу, что клиента интересует статус доставки, и без лишних уточнений сразу предоставляет ответ.

Подключение бота к ChatGPT открывает новые возможности:

  • автоматические ответы на вопросы без привлечения технической поддержки;
  • выполнение функций виртуального ассистента;
  • доступ к внутренней базе знаний компании для предоставления актуальной информации;
  • персонализированный подбор товаров по запросу.

Команда специалистов Netpeak Ukraine разработала чат-бот с искусственным интеллектом для украинского издательства «Старий Лев». Виртуальный помощник интегрирован с программой лояльности и сайтом.

Он умеет:

  • подбирать книги с помощью AI;
  • отвечать на популярные вопросы;
  • выводить бонусы пользователя;
  • предоставлять акционные предложения;
  • подключать менеджера.

Совет 3. Используйте мультимедийные ответы и разные мессенджеры

Добавляйте изображения, кнопки, видео для улучшения пользовательского опыта. Чем интерактивнее бот, тем лучше пользователи воспринимают информацию.

Бот для интернет-магазина может показывать товары в карусели с кнопками «Купить» или «Узнать больше». Бот для консультаций может отправлять инфографику или видеоинструкции.

Чтобы создать бесшовный опыт, используйте разные мессенджеры:

  • Telegram;
  • Viber;
  • Instagram Direct;
  • Facebook Messenger;
  • WhatsApp.

Клиент начинает общение в Facebook, а завершает в Telegram без потери истории диалога.

Совет 4. Реализуйте интеграцию с CRM

Персонализированные ответы обеспечивают более высокий уровень доверия. После интеграции ассистента с CRM он сможет:

  • запоминать пользователей и их предыдущие запросы;
  • предлагать индивидуальные скидки;
  • рекомендовать товары на основе истории покупок.

Постоянные клиенты могут получать в боте персонализированные предложения на основе предыдущих заказов. А боты, интегрированные с CRM или AI, способны рассчитывать стоимость услуг.

Чат-бот для поиска работы OLX_Робота, благодаря интеграции с CRM, автоматизирует поиск вакансий и помогает кандидатам оставаться в курсе актуальных предложений.

Возможности бота:

  • подписка на вакансии и регулярные уведомления (до трех одновременно);
  • управление подписками — пауза, активация;
  • ответы на популярные вопросы;
  • прохождение тестов для оценки навыков;
  • советы по созданию резюме;
  • формирование профиля кандидата:

Совет 5. Используйте кнопки и быстрые ответы

Не заставляйте клиентов вводить текст вручную — добавьте кнопки меню для быстрого выбора, чтобы:

  • сократить время ожидания ответа;
  • упростить навигацию и поиск нужной информации;
  • минимизировать ошибки, вызванные человеческим фактором.

Пример кнопок и меню чат-бота

Совет 6. Создайте и запрограммируйте автоматические сценарии и триггеры

Виртуальные ассистенты должны иметь гибкие автоматические сценарии, которые реагируют на поведение клиента.

Популярные триггеры, запускающие такие сценарии:

  • отправка автоматического напоминания о незавершенной покупке;
  • запрос на сбор отзывов и оценку сервиса;
  • отправка персональной скидки в день рождения или по другому поводу.

Пример. Клиент добавил товар в корзину, но не завершил покупку. Через 30 минут бот отправляет сообщение: «Ваш товар всё ещё ждёт! Хотите 5% скидки?». Это помогает увеличить удержание клиентов и повысить конверсию в транзакцию.

Как это реализовать? В любой системе рассылок с поддержкой чат-ботов нужно настроить омниканальный сценарий. Важно комбинировать каналы:

  • боты (Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger);
  • email;
  • Viber и другие мессенджеры.

Оптимальный подход — начать с самого дешевого канала и постепенно переходить к более дорогим.

Интеграция с сервисом рассылок возможна через API или веб-трекинг, что позволяет автоматизировать процессы и персонализировать взаимодействие с пользователями.

Совет 7. Регулярно проверяйте аналитику и А/В-тестирование

Ни один новосозданный чат-бот не бывает идеальным. Поэтому важно:

  • отслеживать эффективность через аналитику;
  • проводить A/B-тесты разных сценариев;
  • постоянно улучшать логику бота.

Пример. В версии А бот отвечает текстом, в версии Б — использует изображения.

Выводы

Разработка чат-бота — необходимость для бизнеса, который стремится к эффективной коммуникации. Чтобы создать по-настоящему полезного помощника, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Четко определите цели и сценарии. Перед разработкой важно понять, какие задачи будет решать бот — консультации, поддержку, продажи или автоматизацию процессов.
  2. Используйте AI и NLP. Интеграция технологий обработки естественного языка (NLP) позволяет боту понимать намерения пользователей, адаптировать ответы в реальном времени и автоматически обрабатывать сложные запросы.
  3. Добавляйте мультимедийные ответы и работайте через разные мессенджеры. Чем интерактивнее чат-бот, тем эффективнее коммуникация.
  4. Интегрируйте бота с CRM. Синхронизация с CRM-системой позволяет запоминать пользователей, персонализировать предложения, предоставлять скидки и автоматически обрабатывать заказы.
  5. Упрощайте взаимодействие с помощью кнопок и быстрых ответов.
  6. Настройте автоматические сценарии и триггеры.
  7. Регулярно анализируйте данные и тестируйте разные сценарии через A/B-тестирование.
Алина Пшеничникова

Шесть лет в email- и retention-маркетинге. Head of Product and Marketing Retention&Email Dep в Netpeak Agencies Group.

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