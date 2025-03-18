Retention-маркетинг
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Як створити ефективний чат-бот для бізнесу: сім порад
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Аліна Пшеничникова

Ви запустили чат-бота, але клієнти все одно пишуть у підтримку? Бот плутається у відповідях чи просто не дає бажаного результату? Або ви лише плануєте впровадити його і не знаєте, з чого почати? Чат-боти — потужний інструмент для автоматизації бізнес-процесів, покращення комунікації та навіть збільшення продажів. Але тільки коли вони створені правильно.

У цій статті я зібрала сім порад, які допоможуть вам створити ефективного віртуального асистента. Такого, що не дратує клієнтів, а дійсно вирішує їхні запити. Розбираю, як налаштувати діалоги, використовувати штучний інтелект і уникнути поширених помилок.

Які задачі для бізнесу вирішують

Автоматизовані помічники відповідають на поширені запитання, приймають замовлення, генерують ліди і продають. А ще вони:

  • скорочують час обробки запитів;
  • підвищують якість комунікації; 
  • покращують взаємодію з клієнтами;
  • зменшують витрати на кол-центр.

Для чого потрібні чат-боти інтернет-магазинам

Забезпечують безперебійну та ефективну комунікацію з клієнтами, відкриваючи нові можливості для автоматизації бізнес-процесів:

  • підвищують якість сервісу, оскільки доступні для клієнта 24/7;
  • стимулюють ріст продажів, надаючи рекомендації товарів на основі користувацького досвіду;
  • дають можливість оформити замовлення, провести оплату безпосередньо в месенджері; 
  • допомагають заощаджувати на трансакційних повідомленнях. 

Команда Netpeak Ukraine розробила чат-бот для книжкового магазину Readeat з функціями:

  • відповідати на популярні питання без участі менеджера;
  • виводити персональні бонуси клієнта;
  • надавати товарні рекомендації за допомогою АІ;
  • надавати товарні рекомендації на основі дій на сайті (наприклад, покинутий кошик);
  • підключати менеджерів:

Інтерфейс чат-боту Readeat

Інтерфейс чат-боту Readeat, який пропонує користувачу зареєструватися, аби розпочати діалог

Чим корисні чат-боти для сфери послуг 

Оптимізують процес взаємодії з клієнтами, а саме:

  • записують користувача на прийом без участі менеджера;
  • відповідають на запитання клієнтів 24/7;
  • надають інформацію про результати аналізів;
  • нагадують про запис до спеціаліста. 

Розгляну на прикладі бота, створеного нашою командою.

Чат-бот ветеринарної кліники Vatlab_Bald розроблений із функціоналом для клінік, власників тварин, адміністраторів і кур’єрів:

Інтерфейс чат-боту ветеренарної клініки

Інтерфейс розділу меню FAQ у боті ветеринарної клініки

  1. Клініки можуть замовляти кур’єра, купувати розхідні матеріали та автоматично отримувати результати аналізів.
  2. Власники тварин мають доступ до історії візитів і результатів аналізів, можуть переглядати ціни на послуги, знаходити відповіді на поширені запитання, зв’язуватися з менеджером.
  3. Адміністратори керують роботою бота через адмінпанель у боті та на сайті.
  4. Кур’єри отримують і обробляють замовлення, відстежують баланс і отримують виплати.

Додатково реалізовано:

  •  інтеграцію з Новою поштою для автоматичного створення ТТН;
  • підключення Mono Pay, що дає можливість оформлювати замовлення через чат-бот;
  • синхронізацію з CRM-системою партнера для автоматизації роботи.

Чат-боти для SaaS 

Значно спрощують взаємодію з продуктом, забезпечуючи користувачам швидкий доступ до інформації й підтримки:

  • виконують роль технічної підтримки; 
  • допомагають обирати і прораховувати тарифи; 
  • збирають зворотний зв’язок. 

Чим корисні чат-боти інфобізнесу 

Такі помічники оптимізують ключові процеси, забезпечуючи автоматизацію маркетингових та навчальних активностей для покращення взаємодії з аудиторією:

  • автоматизують воронки для проведення заходів;
  • надсилають автоматичні нагадування для проходження уроків;
  • підтримують навчальний процес наприклад, демонструють прогрес учня або надсилають домашні завдання;
  • проводять тестування й анкетування. 

До прикладу, чат-бот для онлайн-школи німецької мови здатен проводити тестування для визначення рівня німецької, надавати відповіді на часті питання. Також через бот можна перевірити розклад і записатись на пробне заняття:

Інтерфейс чат-боту онлайн-школи німецької мови

Інтерфейс боту онлайн-школи, який пропонує зареєструватися, аби розпочати діалог

В цій експертній статті дізнайтеся більше про чат-боти як інструмент ретеншн-маркетингу.

Важливо запустити бота і зробити його ефективним у виконанні своїх завдань — покращенні взаємодії з клієнтами. 

Нижче надам практичні поради, що допоможуть вам створити дієвий чат-бот в месенджері.

Порада 1. Чітко визначте цілі й сценарії 

Перед створенням автоматизованого асистента важливо відповісти на декілька запитань:

  1. Яку проблему він вирішує?
  2. Яка його основна функція — консультація, продаж, підтримка, відстеження трансакцій?
  3. Як виглядатиме сценарій взаємодії?

Так, ecommerce-бот може допомагати користувачам обирати товар, а SaaS-бот — відповідати на часті запитання щодо продукту.

Порада 2. Використовуйте штучний інтелект і NLP

Сучасні боти можуть використовувати Natural Language Processing (NLP) для розпізнавання намірів клієнтів.

Що дає AI і NLP:

  • розуміння живої мови;
  • адаптація відповідей у реальному часі;
  • підвищення точності відповідей.

Наприклад, AI-бот визначає по запиту, що клієнта цікавить статус доставки. Без зайвих уточнень він одразу надає відповідь.
Підключення боту до ChatGPT відкриває нові можливості:

  • автоматичні відповіді на запитання без залучення технічної підтримки;
  • виконання функцій віртуального асистента;
  • доступ до внутрішньої бази знань компанії для надання актуальної інформації;
  • персоналізований підбір товарів за запитом.

Команда фахівців Netpeak Ukraine розробила чат-бот зі штучним інтелектом для українського видавництва «Старий Лев». Віртуальний помічник інтегрований з програмою лояльності та сайтом. Він вміє робити підбір книг за допомогою АІ, відповідати на популярні питання, виводити бонуси користувача, надавати акційні пропозиції й підключати менеджера.

Порада 3. Використовуйте мультимедійні відповіді й різні месенджери

Додавайте зображення, кнопки, відео для кращого користувацького досвіду. Чим інтерактивніший бот, тим краще користувачі сприймають інформацію.

Бот для інтернет-магазину може показувати товари у каруселі з кнопками «Купити» чи «Дізнатися більше». Бот для консультацій може надсилати інфографіку чи відеоінструкції.

Щоби створити безшовний досвід, використовуйте різні месенджери:

  • Telegram;
  • Viber;
  • Instagram Direct;
  • Facebook Messenger;
  • WhatsApp.

Клієнт починає спілкування у Facebook, а завершує в Telegram без втрати історії діалогу.

Порада 4. Додавайте інтеграцію з CRM

Персоналізовані відповіді забезпечують вищий рівень довіри. Після інтеграції асистента з CRM він зможе:

  • запам’ятовувати користувачів й їхні попередні запити;
  • пропонувати індивідуальні знижки;
  • рекомендувати товари на основі історії покупок.

Постійний клієнт може отримувати у боті персоналізовані пропозиції, що базуються на його попередніх замовленнях. А боти, інтегровані з CRM або ШІ, можуть розраховувати вартість. 

Завдяки інтеграції з CRM, чат-бот для пошуку роботи OLX_Робота автоматизує пошук вакансій і допомагає кандидатам залишатися в курсі актуальних пропозицій.

Можливості бота:

  • підписка на вакансії й регулярні сповіщення (до трьох одночасно);
  • керування підписками — зупинка, активація;
  • відповіді на популярні запитання;
  • проходження тестів для оцінки навичок;
  • поради щодо створення резюме;
  • формування профілю кандидата.

Порада 5. Використовуйте кнопки та швидкі відповіді

Не змушуйте клієнтів друкувати вручну — додайте кнопки меню для швидкого вибору, щоб:

  • скоротити час на очікування відповіді;
  • полегшити навігаці, пошук потрібної інформації;
  • мінімізувати помилки, спричинені людським фактором.

Приклад кнопок і меню чат-бота

Приклад кнопок і меню чат-боту

Порада 6. Створіть й запрограмуйте автоматичні сценарії та тригери

Віртуальні асистенти повинні мати гнучкі автоматичні сценарії, що реагують на поведінку клієнта. Ось деякі популярні тригери, що можуть запускати такі сценарії:

  • відправка автоматичного нагадування клієнту про незавершену покупку;
  • запит на збір відгуків, оцінювання;
  • надсилання персональної знижки в день народження чи з іншої нагоди.

Наприклад, клієнт поклав товар у кошик, але не завершив покупку. Через 30 хвилин бот надсилає повідомлення: «Ваш товар все ще чекає! Хочете 5% знижки?». Це допомагає збільшити коефіцієнт утримання клієнтів, а також підвищити конверсію в транзакцію.

Щоб це реалізувати, у будь-якій системі розсилок із підтримкою чат-ботів потрібно налаштувати омніканальний сценарій. Важливо комбінувати різні канали комунікації, крім ботів (наприклад email, Viber), вибудовуючи ланцюжок від найдешевшого до найдорожчого каналу.

Інтеграція з сервісом розсилок можлива через API або вебтрекінг, що дозволяє автоматизувати процеси й персоналізувати взаємодію з користувачами.

Порада 7. Регулярно використовуйте аналітику та A/B-тестування

Жоден новостворений чат-бот не буває ідеальним. Тому важливо:

  • відстежувати ефективність через аналітику;
  • проводити A/B-тести різних сценаріїв;
  • постійно покращувати логіку бота.

Наприклад, у версії А бот відповідає текстом, у версії Б — зображеннями. 

Висновки

Розробка чат-боту — це необхідність для бізнесу, який прагне ефективної комунікації. Щоби створити дійсно корисного помічника, дотримуйтесь таких порад: 

  1. Чітко визначте цілі та сценарії. Перед розробкою бота важливо зрозуміти, які завдання він вирішуватиме — консультації, підтримку, продажі чи автоматизацію процесів.
  2. Використовуйте штучний інтелект і NLP. Інтеграція AI та технологій обробки природної мови (NLP) дозволяє боту розуміти наміри користувачів, адаптувати відповіді в реальному часі й автоматично обробляти складні запити без залучення менеджера.
  3. Використовуйте мультимедійні відповіді і різні месенджери. Чим інтерактивніший чат-бот, тим ефективніша комунікація.
  4. Інтегруйте чат-бот з CRM. Завдяки синхронізації з CRM-системою бот зможе запам’ятовувати користувачів, персоналізувати пропозиції, надавати знижки, автоматично опрацьовувати замовлення.
  5. Спрощуйте взаємодію, додаючи кнопки і швидкі відповіді.
  6. Створіть й запрограмуйте автоматичні сценарії та тригери.
  7. Регулярно використовуйте аналітику в купі з A/B-тестуванням.
Аліна Пшеничникова

Шість років в email- та retention-маркетингу. Head of Product and Marketing Retention&Email Dep у Netpeak Agencies Group.

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