Як створити ефективний чат-бот для бізнесу: сім порад

Як створити ефективний чат-бот для бізнесу: сім порад

Ви запустили чат-бота, але клієнти все одно пишуть у підтримку? Бот плутається у відповідях чи просто не дає бажаного результату? Або ви лише плануєте впровадити його і не знаєте, з чого почати? Чат-боти — потужний інструмент для автоматизації бізнес-процесів, покращення комунікації та навіть збільшення продажів. Але тільки коли вони створені правильно.

У цій статті я зібрала сім порад, які допоможуть вам створити ефективного віртуального асистента. Такого, що не дратує клієнтів, а дійсно вирішує їхні запити. Розбираю, як налаштувати діалоги, використовувати штучний інтелект і уникнути поширених помилок.

Які задачі для бізнесу вирішують

Автоматизовані помічники відповідають на поширені запитання, приймають замовлення, генерують ліди і продають. А ще вони:

скорочують час обробки запитів;

підвищують якість комунікації;

покращують взаємодію з клієнтами;

зменшують витрати на кол-центр.

Для чого потрібні чат-боти інтернет-магазинам

Забезпечують безперебійну та ефективну комунікацію з клієнтами, відкриваючи нові можливості для автоматизації бізнес-процесів:

підвищують якість сервісу, оскільки доступні для клієнта 24/7;

стимулюють ріст продажів, надаючи рекомендації товарів на основі користувацького досвіду;

дають можливість оформити замовлення, провести оплату безпосередньо в месенджері;

допомагають заощаджувати на трансакційних повідомленнях.

Команда Netpeak Ukraine розробила чат-бот для книжкового магазину Readeat з функціями:

відповідати на популярні питання без участі менеджера;

виводити персональні бонуси клієнта;

надавати товарні рекомендації за допомогою АІ;

надавати товарні рекомендації на основі дій на сайті (наприклад, покинутий кошик);

підключати менеджерів:

Інтерфейс чат-боту Readeat, який пропонує користувачу зареєструватися, аби розпочати діалог

Чим корисні чат-боти для сфери послуг

Оптимізують процес взаємодії з клієнтами, а саме:

записують користувача на прийом без участі менеджера;

відповідають на запитання клієнтів 24/7;

надають інформацію про результати аналізів;

нагадують про запис до спеціаліста.

Розгляну на прикладі бота, створеного нашою командою.

Чат-бот ветеринарної кліники Vatlab_Bald розроблений із функціоналом для клінік, власників тварин, адміністраторів і кур’єрів:

Інтерфейс розділу меню FAQ у боті ветеринарної клініки

Клініки можуть замовляти кур’єра, купувати розхідні матеріали та автоматично отримувати результати аналізів. Власники тварин мають доступ до історії візитів і результатів аналізів, можуть переглядати ціни на послуги, знаходити відповіді на поширені запитання, зв’язуватися з менеджером. Адміністратори керують роботою бота через адмінпанель у боті та на сайті. Кур’єри отримують і обробляють замовлення, відстежують баланс і отримують виплати.

Додатково реалізовано:

інтеграцію з Новою поштою для автоматичного створення ТТН;

для автоматичного створення ТТН; підключення Mono Pay , що дає можливість оформлювати замовлення через чат-бот;

, що дає можливість оформлювати замовлення через чат-бот; синхронізацію з CRM-системою партнера для автоматизації роботи.

Чат-боти для SaaS

Значно спрощують взаємодію з продуктом, забезпечуючи користувачам швидкий доступ до інформації й підтримки:

виконують роль технічної підтримки;

допомагають обирати і прораховувати тарифи;

збирають зворотний зв’язок.

Чим корисні чат-боти інфобізнесу

Такі помічники оптимізують ключові процеси, забезпечуючи автоматизацію маркетингових та навчальних активностей для покращення взаємодії з аудиторією:

автоматизують воронки для проведення заходів;

надсилають автоматичні нагадування для проходження уроків;

підтримують навчальний процес наприклад, демонструють прогрес учня або надсилають домашні завдання;

проводять тестування й анкетування.

До прикладу, чат-бот для онлайн-школи німецької мови здатен проводити тестування для визначення рівня німецької, надавати відповіді на часті питання. Також через бот можна перевірити розклад і записатись на пробне заняття:

Інтерфейс боту онлайн-школи, який пропонує зареєструватися, аби розпочати діалог

В цій експертній статті дізнайтеся більше про чат-боти як інструмент ретеншн-маркетингу.

Важливо запустити бота і зробити його ефективним у виконанні своїх завдань — покращенні взаємодії з клієнтами.

Нижче надам практичні поради, що допоможуть вам створити дієвий чат-бот в месенджері.

Порада 1. Чітко визначте цілі й сценарії

Перед створенням автоматизованого асистента важливо відповісти на декілька запитань:

Яку проблему він вирішує? Яка його основна функція — консультація, продаж, підтримка, відстеження трансакцій? Як виглядатиме сценарій взаємодії?

Так, ecommerce-бот може допомагати користувачам обирати товар, а SaaS-бот — відповідати на часті запитання щодо продукту.

Порада 2. Використовуйте штучний інтелект і NLP

Сучасні боти можуть використовувати Natural Language Processing (NLP) для розпізнавання намірів клієнтів.

Що дає AI і NLP:

розуміння живої мови;

адаптація відповідей у реальному часі;

підвищення точності відповідей.

Наприклад, AI-бот визначає по запиту, що клієнта цікавить статус доставки. Без зайвих уточнень він одразу надає відповідь.

Підключення боту до ChatGPT відкриває нові можливості:

автоматичні відповіді на запитання без залучення технічної підтримки;

виконання функцій віртуального асистента;

доступ до внутрішньої бази знань компанії для надання актуальної інформації;

персоналізований підбір товарів за запитом.

Команда фахівців Netpeak Ukraine розробила чат-бот зі штучним інтелектом для українського видавництва «Старий Лев». Віртуальний помічник інтегрований з програмою лояльності та сайтом. Він вміє робити підбір книг за допомогою АІ, відповідати на популярні питання, виводити бонуси користувача, надавати акційні пропозиції й підключати менеджера.

Порада 3. Використовуйте мультимедійні відповіді й різні месенджери

Додавайте зображення, кнопки, відео для кращого користувацького досвіду. Чим інтерактивніший бот, тим краще користувачі сприймають інформацію.

Бот для інтернет-магазину може показувати товари у каруселі з кнопками «Купити» чи «Дізнатися більше». Бот для консультацій може надсилати інфографіку чи відеоінструкції.

Щоби створити безшовний досвід, використовуйте різні месенджери:

Telegram;

Viber;

Instagram Direct;

Facebook Messenger;

WhatsApp.

Клієнт починає спілкування у Facebook, а завершує в Telegram без втрати історії діалогу.

Порада 4. Додавайте інтеграцію з CRM

Персоналізовані відповіді забезпечують вищий рівень довіри. Після інтеграції асистента з CRM він зможе:

запам’ятовувати користувачів й їхні попередні запити;

пропонувати індивідуальні знижки;

рекомендувати товари на основі історії покупок.

Постійний клієнт може отримувати у боті персоналізовані пропозиції, що базуються на його попередніх замовленнях. А боти, інтегровані з CRM або ШІ, можуть розраховувати вартість.

Завдяки інтеграції з CRM, чат-бот для пошуку роботи OLX_Робота автоматизує пошук вакансій і допомагає кандидатам залишатися в курсі актуальних пропозицій. Можливості бота: підписка на вакансії й регулярні сповіщення (до трьох одночасно);

керування підписками — зупинка, активація;

відповіді на популярні запитання;

проходження тестів для оцінки навичок;

поради щодо створення резюме;

формування профілю кандидата.

Порада 5. Використовуйте кнопки та швидкі відповіді

Не змушуйте клієнтів друкувати вручну — додайте кнопки меню для швидкого вибору, щоб:

скоротити час на очікування відповіді;

полегшити навігаці, пошук потрібної інформації;

мінімізувати помилки, спричинені людським фактором.

Приклад кнопок і меню чат-боту

Порада 6. Створіть й запрограмуйте автоматичні сценарії та тригери

Віртуальні асистенти повинні мати гнучкі автоматичні сценарії, що реагують на поведінку клієнта. Ось деякі популярні тригери, що можуть запускати такі сценарії:

відправка автоматичного нагадування клієнту про незавершену покупку;

запит на збір відгуків, оцінювання;

надсилання персональної знижки в день народження чи з іншої нагоди.

Наприклад, клієнт поклав товар у кошик, але не завершив покупку. Через 30 хвилин бот надсилає повідомлення: «Ваш товар все ще чекає! Хочете 5% знижки?». Це допомагає збільшити коефіцієнт утримання клієнтів, а також підвищити конверсію в транзакцію.

Щоб це реалізувати, у будь-якій системі розсилок із підтримкою чат-ботів потрібно налаштувати омніканальний сценарій. Важливо комбінувати різні канали комунікації, крім ботів (наприклад email, Viber), вибудовуючи ланцюжок від найдешевшого до найдорожчого каналу.

Інтеграція з сервісом розсилок можлива через API або вебтрекінг, що дозволяє автоматизувати процеси й персоналізувати взаємодію з користувачами.

Порада 7. Регулярно використовуйте аналітику та A/B-тестування

Жоден новостворений чат-бот не буває ідеальним. Тому важливо:

відстежувати ефективність через аналітику;

проводити A/B-тести різних сценаріїв;

постійно покращувати логіку бота.

Наприклад, у версії А бот відповідає текстом, у версії Б — зображеннями.

Висновки

Розробка чат-боту — це необхідність для бізнесу, який прагне ефективної комунікації. Щоби створити дійсно корисного помічника, дотримуйтесь таких порад: