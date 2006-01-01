Блог
Алина Пшеничникова
Автор NJ c 2019
Позиция:
Head of Product & Marketing (Retention department)
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Шесть лет в email- и retention-маркетинге. Head of Product and Marketing Retention&Email Dep в Netpeak Agencies Group.
Статьи автора
Telegram
Retention-маркетинг
1540
0
AI чат-бот: 5+ возможностей для бизнеса и клиентов
Telegram
Retention-маркетинг
AI чат-бот: 5+ возможностей для бизнеса и клиентов
1540
0
Email-маркетинг
1671
0
Как выбрать сервис рассылок в 2025 году: сравнение 10 платформ
Email-маркетинг
Как выбрать сервис рассылок в 2025 году: сравнение 10 платформ
1671
0
Retention-маркетинг
1529
1
Как создать эффективный чат-бот для бизнеса: семь советов
Retention-маркетинг
Как создать эффективный чат-бот для бизнеса: семь советов
1529
1
Кейсы
Email-маркетинг
2012
2
Как выйти на ROMI 5477,3% в первый месяц сотрудничества — кейс PUMA по email-маркетингу
Кейсы
Email-маркетинг
Как выйти на ROMI 5477,3% в первый месяц сотрудничества — кейс PUMA по email-маркетингу
2012
2
Кейсы
Email-маркетинг
5046
19
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Кейсы
Email-маркетинг
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
5046
19
Кейсы
Email-маркетинг
6651
50
Как email принес 30% от общего дохода по всем каналам продаж — кейс Pandora.kz
Кейсы
Email-маркетинг
Как email принес 30% от общего дохода по всем каналам продаж — кейс Pandora.kz
6651
50