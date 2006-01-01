Алина Пшеничникова

Алина Пшеничникова

Автор NJ c 2019
Позиция:
Head of Product & Marketing (Retention department)
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Шесть лет в email- и retention-маркетинге. Head of Product and Marketing Retention&Email Dep в Netpeak Agencies Group.

Статьи автора

Telegram
Retention-маркетинг
1540 0
AI чат-бот: 5+ возможностей для бизнеса и клиентов
Email-маркетинг
1671 0
Как выбрать сервис рассылок в 2025 году: сравнение 10 платформ
Retention-маркетинг
1529 1
Как создать эффективный чат-бот для бизнеса: семь советов
Кейсы
Email-маркетинг
2012 2
Как выйти на ROMI 5477,3% в первый месяц сотрудничества — кейс PUMA по email-маркетингу
Кейсы
Email-маркетинг
5046 19
Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Кейсы
Email-маркетинг
6651 50
Как email принес 30% от общего дохода по всем каналам продаж — кейс Pandora.kz
