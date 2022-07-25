Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua

Клиент: fatline.com.ua. Период продвижения: декабрь 2019 — май 2021. Регион продвижения: Украина. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Алина Пшеничникова, Strong Middle Email Marketer; Виолетта Гусак, Middle Project Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

FatLine — украинский интернет-магазин, который специализируется на индивидуальной печати принтов на одежде и аксессуарах. Сайт предлагает тысячи оригинальных рисунков, которыми можно украсить футболки, толстовки, кепки и шапки, рюкзаки и сумки, а также подушки, коврики для мыши, автомобильные наклейки, кружки и фляги и многое другое. Всего в каталоге более 60 видов основ и свыше 15000 готовых принтов. Товары всегда в наличии на складе в цветах и размерах, доступных на сайте.

Цели продвижения

Когда клиент к нам обратился, у него уже работал email-канал: были запущены формы подписки, базовые триггеры (подтверждение подписки, welcome-рассылка, брошенная корзина, брошенный просмотр), массовые рассылки, но доход они приносили небольшой.

Поэтому перед нами стояла задача развить канал.

Цели:

Повысить доход из канала. Повысить лояльность к бренду и узнаваемость. Вывести на новый уровень уже работающий канал продаж. Расширить текущую триггерную карту.

Действия команды

Разработали новый дизайн форм и добавили в них мотивационный бонус. В таких случаях лучше всего работает скидка. Мы выбрали вариант — минус 10% на заказ и 30 гривен на бонусный счет, которые потом можно списывать как скидку.

Разработали новый мастер-шаблон письма. Это универсальная заготовка, в ней есть все возможные блоки, которые можно удалять или менять местами, подстраивая их под любое письмо. Разнообразили контент-план рассылок, добавили туда геймификацию, закрытые акции, информационные рассылки с материалами из блога Fatline — подборки из трех постов.

Примеры писем с геймификацией

Закрытые акции

Обновили дизайн триггеров и запустили новые триггеры. Например, добавили письмо с бонусом за подписку.

Что касается welcome-серии, изменили ее не только внешне, но и поработали с контентом. Скажем, во втором письме сконцентрировались на том, чтобы проработать вопросы от клиента и закрыть его возражения, а в третьем сделали акцент на продаже, рассказав об основных разделах.

Результаты продвижения

Рост базы за счет обновления форм подписки.

Мы внедрили новую форму в четвертом квартале 2019 года. Показатели «до» демонстрируют, что бывает, если долго не обновлять дизайн такой формы и бонус в ней.