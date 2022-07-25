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Как с помощью разнообразия контент-плана увеличить доход от рассылок — кейс fatline.com.ua
Алина Пшеничникова
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Клиент: fatline.com.ua.

Период продвижения: декабрь 2019 — май 2021.

Регион продвижения: Украина.

Услуга: email-маркетинг.

Команда проекта: Алина Пшеничникова, Strong Middle Email Marketer; Виолетта Гусак, Middle Project Manager; Наталья Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Кто клиент

FatLine — украинский интернет-магазин, который специализируется на индивидуальной печати принтов на одежде и аксессуарах. Сайт предлагает тысячи оригинальных рисунков, которыми можно украсить футболки, толстовки, кепки и шапки, рюкзаки и сумки, а также подушки, коврики для мыши, автомобильные наклейки, кружки и фляги и многое другое. Всего в каталоге более 60 видов основ и свыше 15000 готовых принтов. Товары всегда в наличии на складе в цветах и размерах, доступных на сайте.

Цели продвижения

Когда клиент к нам обратился, у него уже работал email-канал: были запущены формы подписки, базовые триггеры (подтверждение подписки, welcome-рассылка, брошенная корзина, брошенный просмотр), массовые рассылки, но доход они приносили небольшой.

Поэтому перед нами стояла задача развить канал.

Цели:

  1. Повысить доход из канала.
  2. Повысить лояльность к бренду и узнаваемость.
  3. Вывести на новый уровень уже работающий канал продаж.
  4. Расширить текущую триггерную карту.

Действия команды

  1. Разработали новый дизайн форм и добавили в них мотивационный бонус. В таких случаях лучше всего работает скидка. Мы выбрали вариант — минус 10% на заказ и 30 гривен на бонусный счет, которые потом можно списывать как скидку.

скидка на заказ форма

  1. Разработали новый мастер-шаблон письма. Это универсальная заготовка, в ней есть все возможные блоки, которые можно удалять или менять местами, подстраивая их под любое письмо.
  2. Разнообразили контент-план рассылок, добавили туда геймификацию, закрытые акции, информационные рассылки с материалами из блога Fatline — подборки из трех постов.

Примеры писем с геймификацией

геймификация фетлайн_2

Закрытые акции

закрытый акции фетлайн

  1. Обновили дизайн триггеров и запустили новые триггеры. Например, добавили письмо с бонусом за подписку.

бонус за подписку

Что касается welcome-серии, изменили ее не только внешне, но и поработали с контентом. Скажем, во втором письме сконцентрировались на том, чтобы проработать вопросы от клиента и закрыть его возражения, а в третьем сделали акцент на продаже, рассказав об основных разделах.

fatline 3d letter

Результаты продвижения

  1. Рост базы за счет обновления форм подписки.

рост базы_2

Мы внедрили новую форму в четвертом квартале 2019 года. Показатели «до» демонстрируют, что бывает, если долго не обновлять дизайн такой формы и бонус в ней.

  1. За счет новых триггеров, разнообразия рассылок и новых форм вырос доход от канала.

доход от канала

Алина Пшеничникова

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