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Як за допомогою різноманітності контент-плану збільшити дохід від розсилок — кейс fatline.com.ua
Аліна Пшеничникова
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Проєкт: fatline.com.ua.

Період просування: 12.2019 — 05.2021.

Регіон просування: Україна.

Послуга: email-маркетинг.

Команда проєкту: Аліна Пшеничникова, Strong Middle Email Marketer; Віолетта Гусак, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.

Хто клієнт

FatLine — український інтернет-магазин, що спеціалізується на індивідуальному друку принтів на одязі та аксесуарах. Сайт пропонує тисячі оригінальних малюнків, якими можна прикрасити футболки, толстовки, кепки та шапки, рюкзаки та сумки, а також подушки, килимки для миші, автомобільні наклейки, кружки і фляги та багато іншого. Загалом у каталозі понад 60 видів основ та більше 15000 готових принтів. Товари завжди в наявності на складі у кольорах та розмірах, доступних на сайті.

Цілі просування

Коли клієнт до нас звернувся, у нього вже працював email-канал: були запущені форми підписки, базові тригери (підтвердження підписки, welcome-розсилка, покинутий кошик, покинутий перегляд), масові розсилки, але дохід вони приносили невеликий.

Тому перед нами стояло завдання розвинути канал.

Цілі:

  1. Підвищити дохід від каналу.
  2. Підвищити лояльність до бренду та впізнаваність.
  3. Вивести на новий рівень уже діючий канал продажу.
  4. Розширити поточну тригерну карту.

Дії команди

  1. Розробили новий дизайн форм та додали до них мотиваційний бонус. У таких випадках найкраще працює знижка. Ми обрали варіант — мінус 10% на замовлення та 30 гривень на бонусний рахунок, які потім можна списувати як знижку.

скидка на заказ форма

  1. Розробили новий майстер-шаблон листа. Це універсальна заготовка, що містить всі можливі блоки, які можна видаляти або міняти місцями, в залежності від цілей конкретного листа.
  2. Урізноманітнили контент-план розсилок, додали туди гейміфікацію, закриті акції, інформаційні розсилки з матеріалами з блогу Fatline — добірки з трьох постів.

Приклади листів з гейміфікацією 

геймификация фетлайн_2

Закриті акції 

закрытый акции фетлайн

  1. Оновили дизайн тригерів та запустили нові тригери. Наприклад, додали лист із бонусом за підписку.

бонус за подписку

Welcome-серію змінили не лише зовні, а й оновили контент. Скажімо, у другому листі сконцентрувалися на тому, щоб опрацювати питання від клієнта та закрити його заперечення, а у третьому зробили акцент на продажі, надавши інформацію про основні розділи.

fatline 3d letter

Результати просування

  1. Зростання бази за рахунок оновлення форм підписки.

рост базы_укр

Ми впровадили нову форму у четвертому кварталі 2019 року. Показники «до» демонструють, що буває, якщо довго не оновлювати дизайн такої форми та бонус у ній.

  1. За рахунок нових тригерів, різноманітності розсилок та нових форм зріс дохід від каналу.

доход от канала укр

Аліна Пшеничникова

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