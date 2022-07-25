Як за допомогою різноманітності контент-плану збільшити дохід від розсилок — кейс fatline.com.ua
Період просування: 12.2019 — 05.2021.
Регіон просування: Україна.
Послуга: email-маркетинг.
Команда проєкту: Аліна Пшеничникова, Strong Middle Email Marketer; Віолетта Гусак, Middle Project Manager; Наталія Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Хто клієнт
FatLine — український інтернет-магазин, що спеціалізується на індивідуальному друку принтів на одязі та аксесуарах. Сайт пропонує тисячі оригінальних малюнків, якими можна прикрасити футболки, толстовки, кепки та шапки, рюкзаки та сумки, а також подушки, килимки для миші, автомобільні наклейки, кружки і фляги та багато іншого. Загалом у каталозі понад 60 видів основ та більше 15000 готових принтів. Товари завжди в наявності на складі у кольорах та розмірах, доступних на сайті.
Цілі просування
Коли клієнт до нас звернувся, у нього вже працював email-канал: були запущені форми підписки, базові тригери (підтвердження підписки, welcome-розсилка, покинутий кошик, покинутий перегляд), масові розсилки, але дохід вони приносили невеликий.
Тому перед нами стояло завдання розвинути канал.
Цілі:
- Підвищити дохід від каналу.
- Підвищити лояльність до бренду та впізнаваність.
- Вивести на новий рівень уже діючий канал продажу.
- Розширити поточну тригерну карту.
Дії команди
- Розробили новий дизайн форм та додали до них мотиваційний бонус. У таких випадках найкраще працює знижка. Ми обрали варіант — мінус 10% на замовлення та 30 гривень на бонусний рахунок, які потім можна списувати як знижку.
- Розробили новий майстер-шаблон листа. Це універсальна заготовка, що містить всі можливі блоки, які можна видаляти або міняти місцями, в залежності від цілей конкретного листа.
- Урізноманітнили контент-план розсилок, додали туди гейміфікацію, закриті акції, інформаційні розсилки з матеріалами з блогу Fatline — добірки з трьох постів.
Приклади листів з гейміфікацією
Закриті акції
- Оновили дизайн тригерів та запустили нові тригери. Наприклад, додали лист із бонусом за підписку.
Welcome-серію змінили не лише зовні, а й оновили контент. Скажімо, у другому листі сконцентрувалися на тому, щоб опрацювати питання від клієнта та закрити його заперечення, а у третьому зробили акцент на продажі, надавши інформацію про основні розділи.
Результати просування
- Зростання бази за рахунок оновлення форм підписки.
Ми впровадили нову форму у четвертому кварталі 2019 року. Показники «до» демонструють, що буває, якщо довго не оновлювати дизайн такої форми та бонус у ній.
- За рахунок нових тригерів, різноманітності розсилок та нових форм зріс дохід від каналу.
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