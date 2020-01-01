AMP-письма: новый уровень вашей почтовой рассылки и вовлечения клиентов

Вовлекать пользователей в ваш бизнес при помощи email-маркетинга — задача, которую решает не только полезный и грамотный текст. Благодаря технологии AMP в письмо можно добавить динамические элементы — карточку товара, анимацию, слайдер, чекбокс, форму подписки. Как это работает и зачем использовать такие элементы в письмах — читайте дальше.

Технология AMP: в чем суть

Это более продвинутый уровень, следующий после статического HTML-письма. Получатель может выполнить действия или увидеть анимацию, не выходя из письма. Можно сказать, что это частично заменяет сайт.

Еще один важный момент: информация в AMP-письме меняется в реальном времени. Если вы отправили письма и вдруг что-то поменялось, можно изменить контент. Это отличная функция в случае с акциями: вы отправили письмо с акционными товарами 10 октября, цена на которые действует до 15 октября. Если пользователь открыл письмо 16 октября, он узнает, что акция уже закончилась. Вы также можете заменить подборку товаров другими, на которые действует акция прямо сейчас. Это очень крутая функция, когда сколько угодно назад отправленное письмо продолжает быть актуальным.

Что можно делать в AMP-письме

Пользователи всегда позитивно оценивают то, что для совершения каждого действия не нужно переходить на сайт. Именно это обеспечивают письма с динамическим контентом. Какие действия доступны получателям в таком письме?

Прокрутка галереи с изображениями.

Пометка интересующих товаров для добавления в корзину.

Заполнение анкеты или формы.

Запись на участие в мероприятии.

Голосование в теле письма.

Характеристики товара и карточка товара прямо в письме, без перехода на сайт.

Ответы на комментарии.

Подтверждение подписки в письме.

Игры и лотереи от компании в письме, без перехода на сайт.

Написание отзывов в специальном окне письма.

Чем выгодны AMP-письма бизнесу

Конверсия растет . Вы экономите время пользователя, становитесь удобнее, потому располагаете к заказу. Купить в письме — все еще не очень распространенная функция, так что у вас есть шанс быть на шаг впереди конкурентов.

. Вы экономите время пользователя, становитесь удобнее, потому располагаете к заказу. Купить в письме — все еще не очень распространенная функция, так что у вас есть шанс быть на шаг впереди конкурентов. Позитивный пользовательский опыт : не нужно переходить на сайт лишний раз, чему пользователь только рад.

: не нужно переходить на сайт лишний раз, чему пользователь только рад. Информация о подписчиках. С динамическими письмами вы узнаете больше о своей аудитории. Например, пользователь отметил в письме понравившиеся товары из подборки, и вам станет понятнее, чем он интересуется, чтобы отправлять еще более персонализированные предложения.

Актуальность. Меняйте даты акции, вебинара, семинара. Прикрутите обратный отсчет до старта мероприятия, чтобы получатель наглядно видел, сколько времени осталось и поторопился приобрести участие. Добавляйте знаковых участников, отзывы и комментарии — это социальные доказательства нового уровня.

Примеры интерактивных писем

Бронирование номера на выбор, если клиент запросил варианты на почту:

Просматривать фото номера для бронирования тоже логично в теле письма. AMP-технология позволяет это сделать и избежать раздражения пользователя — переходы на сайт по любому поводу угнетают многих клиентов. Здесь будет полноценная карточка товара с отзывами и фото автора.

Переключение между вкладками — c AMP тоже реально. Booking внедрил это, и активно использует.

Помимо просмотра предложений и их фото, в почте у пользователя может быть возможность определить частоту рассылки: каждый день, каждую неделю или каждый месяц.

AMP позволяет вкладывать в письмо больше полезной информации, которую клиент ждет от вас. Pinterest подтягивает в письмо рекомендации рецептов сразу со всеми деталями. Можно зайти в карточку, сохранить себе на доску, изучить ингредиенты и порядок готовки.

Присоединиться к мероприятию или онлайн-событию, не выходя из письма — удобно, быстро и наглядно. Можно добавить предстоящее событие в календарь, чтобы получить напоминание накануне.

Короткая форма в письме, и сбор обратной связи становится в разы проще, а пользователи активнее пользуются этой возможность. Не надо переходить на сайт — возможность выбрать вариант и написать комментарий есть под рукой.

Перспективы AMP-писем у нас

Пока что AMP-письма в рассылках украинских компаний — это, в лучшем случае, ближайшее будущее. Немногие внедряют их, хотя есть несколько сервисов, позволяющие это сделать. Возможно, AMP-письма не используются повсеместно из-за стереотипа, что рассылки не работают. В условиях тотальной гаджетизации и перехода бизнеса в мобильную версию такой функционал — спасение. Кроме того, крупные украинские компании успешно внедряют эти технологии и закладывают бюджеты на них.

Почтовые клиенты с поддержкой AMP-технологии

Gmail и Mail.ru — поддерживается в веб-версиях и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Yahoo!, Outlook — в процессе внедрения.

В Yandex пока нет этой технологии. Если пользователь получит письма на адрес этого почтового агента, то увидит обычную HTML-версию (ее нужно добавлять).

Чек-лист перед отправкой AMP-писем и в процессе

✓ Убедитесь, что ваш сервис рассылки писем поддерживает функцию AMP.

✓ Убедитесь в наличии DMARC, DKIM и SPF.

✓ Озаботьтесь тем, чтобы почтовый клиент добавил в белый список электронный адрес, с которого вы будете рассылать письма.

✓ При настройке сервера с динамическим контентом убедитесь, что заголовки в конечной версии верны.

✓ Убедитесь, что AMP-составляющая валидирована.

✓ HTML-версия — необходимость на случай если почтовый клиент не поддерживает технологию.

✓ Предварительно проверьте, как выглядит ваше письмо, чтобы исправить возможные ошибки перед массовой отправкой.