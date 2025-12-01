Книжные рекомендации с искусственным интеллектом: чат-бот для книжного магазина Readeat

Обычные книжные магазины имеют весомое преимущество перед онлайн-магазинами — возможность получить живой совет от консультанта. В интернете же выбор часто сводится к алгоритмическим рекомендациям, которые не всегда учитывают вкусы читателя. Впрочем, индустрия реагирует на изменения — и в онлайне появляются советы, не уступающие живому общению.

В этом кейсе рассказываем, как Netpeak Ukraine создали виртуального консультанта для онлайн-магазина сети книжных магазинов, привлекая к этому искусственный интеллект.

Кто наш партнер

Readeat — сеть книжных магазинов в Киеве, основанная в 2023 году. Несмотря на молодой возраст, проект быстро завоевал популярность среди читателей.

Цель Readeat — не просто продавать книги, а строить книжное сообщество с собственными «плейлистами»: подборками книг не только по жанрам или категориям, но и по настроению, сезону или жизненным обстоятельствам.

Цели разработки бота

Проект был направлен на:

построение системной и автоматизированной коммуникации с аудиторией;

улучшение сервиса и пользовательского опыта;

сбор базы контактов через чат-бот.

Стратегия работы

В офлайн-книжных магазинах Readeat работают консультанты, которых называют «котиками», они помогают посетителям подобрать книги по вкусам. Перед Netpeak Ukraine стояла задача перенести эту теплую и персонализированную коммуникацию в онлайн.

Чат-бот должен был стать помощником для пользователей сайта: отвечать на запросы, помогать с оформлением заказов, давать рекомендации по книгам, как будто общаешься с опытным консультантом. Чтобы это стало возможным без привлечения реального человека, мы решили дополнить функционал бота модулем искусственного интеллекта.

Сначала мы разработали архитектуру чат-бота, а затем перешли к разработке и запуску. Далее расскажем подробнее о его структуре и основных разделах.

Архитектура чат-бота

Первым этапом мы создали визуальную карту всех сценариев взаимодействия. Для этого использовали Miro — онлайн-платформу для командной работы, которая позволяет наглядно показать логику бота в виде mind-карты.

На схеме указали путь пользователя: авторизация, переход в меню, выбор опции — и далее вплоть до завершения сценария. Это позволило команде партнера видеть, как именно бот реагирует на действия пользователя.

Архитектура бота в Miro

На этом этапе мы также согласовали функционал, дизайн и логику работы бота, чтобы сформировать четкое техническое задание, учитывая все пожелания партнера.

В рамках архитектуры обозначили основные ветви сценариев:

авторизация — сбор базовых данных пользователя, согласие на обработку информации и т. д.;

главное меню — основные разделы, кнопки и логика переходов;

сбор данных / заявки — как именно бот получает и передает информацию;

подключение менеджера — возможность перехода к живому общению;

отображение точек интеграции — с какими сервисами бот работает и когда обменивается данными.

Интеграции и платформы

Для реализации бота мы выбрали платформу SendPulse. Она идеально подходит для автоматизации коммуникаций — ответы на часто задаваемые вопросы, проверка бонусов, подключение консультантов-«котиков» и т. д.

Поскольку главная функция бота — рекомендация книг, мы также заложили интеграцию с eSputnik, базой Readeat и модулем ИИ.

Узнайте, как мы создали чат-бот, который автоматизирует запись к врачу и работает 24/7 кейс клиники Медея .

Регистрация в чат-боте

Чтобы воспользоваться ботом, пользователь должен поделиться номером телефона. Это касается и зарегистрированных клиентов, и новых. Без этого чат не начнется.

Однако даже до авторизации есть возможность открыть главное меню, чтобы просмотреть вопросы, которые решает бот.

Проверка в eSputnik

После получения номера бот обращается к eSputnik — сервису, имеющему доступ к базе клиентов.

Интеграция позволяет платформам обмениваться данными, чтобы выяснить, зарегистрирован ли номер пользователя на сайте. Информацию о зарегистрированных пользователях eSputnik собирает и передает чат-боту. Если пользователь отсутствует в базе, чат-бот предлагает ему зарегистрироваться.

Пользователь сам выбирает, какой номер закрепить для авторизации.

Далее открывается полный функционал:

часто задаваемые вопросы;

бонусы;

служба заботы;

книжный совет.

В главное меню бота пользователь попадает в статусе настоящего «котика»

Сценарий ошибки

Для случайных или некорректных действий бот имеет заготовленные реакции. Они сохранены в tone of voice бренда и позволяют перенаправить пользователя к правильному сценарию.

Блок распространенных вопросов

Этот раздел — первая точка поддержки для пользователя. Мы собрали семь тематических блоков с наиболее частыми вопросами. А также отдельный блок с контактами службы поддержки.

FAQ в чат-боте Readeat — это краткая, практическая версия справки с сайта, сосредоточенная на самых актуальных темах. Например:

бонусная программа открывается в виде подменю с несколькими вопросами;

нажав на вопрос «Где есть Readeat в Киеве?», пользователь получает кликабельные адреса книжных магазинов, которые открываются на карте.

В целом FAQ предоставляет пользователям информационную поддержку. Блоки, связанные с проверкой статусов или передачей данных, расположены в других разделах чат-бота.

Бонусная система

В этом разделе пользователь может проверить, сколько бонусов накоплено за предыдущие покупки. Механизм работает по принципу авторизации.

Бот отправляет запрос в eSputnik. eSputnik проверяет номер в базе, запрашивает данные с сайта книжного магазина и передает их боту. Бот мгновенно показывает количество бонусов в ответ.

Служба заботы

Раздел для тех, кто хочет пообщаться с «котиком»-консультантом — живым человеком, который поможет с техническими или организационными вопросами.

Запрос на общение

При нажатии на кнопку открывается чат со специалистом по официальному номеру службы поддержки, который можно сохранить в личных контактах.

Книжный совет

Раздел для тех, кто ищет, что почитать. Бот предлагает два формата рекомендаций:

виртуальный помощник;

живое общение с «котиком»-консультантом.

Рекомендация от ИИ-ассистента

В этой функции мы объединили искусственный интеллект Chat GPT-4, базу товаров книжного магазина и платформу SendPulse.

Разработали PHP-скрипт, обеспечивающий взаимодействие между платформами. Загрузили в GPT-4 базу товаров Readeat и с помощью скрипта «доставали» только те, которые есть в наличии. Создали команду для GPT-4, указывающую ИИ его модель поведения. Он ведет себя как книжный менеджер, анализирует запрос и создает ответ в удобном формате — с кратким описанием книги и ссылкой на карточку товара.

Весь процесс занимает не более нескольких секунд.

Схема работы функции виртуального помощника

Чтобы получить книжный совет от виртуального консультанта, пользователь должен ответить на вспомогательные вопросы. Его ответы встраиваются в скрипт как переменные и формируют вектор поиска книг для Chat GPT. Чем точнее ответы, тем лучше рекомендация.

Как выглядит ответ ИИ-ассистента

Помощь консультанта книжного магазина

Этот раздел позволяет напрямую обратиться к консультанту, чтобы получить персональный совет по книгам. В отличие от раздела «Служба заботы», здесь речь идет только о нетехнической поддержке.

Для предоставления более точных рекомендаций чат-бот предлагает пять консультантов на выбор — с фотографией и кратким описанием их читательских интересов. Такой формат:

создает ощущение живого диалога,

помогает лучше подобрать книги под запрос,

сегментирует обращения по интересам.

Карточки можно листать или выбирать в диалоговом окне

Технически процесс предоставления «совета от котика» выглядит следующим образом.

Пользователь выбирает консультанта. Бот предупреждает пользователя о возможной задержке ответа и отправляет сотруднику книжного магазина запрос через SendPulse. В ближайшее время консультант возвращается к запросу и отправляет до трех книжных рекомендаций в формате коротких уникальных описаний и ссылок на книги с сайта Readeat.

Как выглядит ответ в диалоге

В нерабочие часы бот мягко сообщает, что рекомендации временно недоступны. Это создает эффект живого контакта с книготорговцем — даже онлайн.

Результаты сотрудничества

Запуск чат-бота состоялся 1 марта, и почти сразу им начали пользоваться первые пользователи. На момент написания кейса максимальный показатель новых пользователей за день — 149 человек.

За время работы бот обработал примерно 950 заявок.

Каждый раздел чат-бота ежедневно получает новые активации, и количество запуска отдельных цепочек растет. Об этом свидетельствует показатель вовлеченности, который демонстрирует, сколько пользователей попадает в определенный блок и взаимодействует с ним:

главное меню — 100%;

регистрация — 84%;

книжный совет — 59%;

часто задаваемые вопросы — 48%;

живой консультант («котик») — 39%.

Реализованные функции позволили перенести атмосферу офлайн-книжного магазина в онлайн — с книжными советами, вниманием к читателю и возможностью получить живой ответ, когда это действительно нужно.

Отзывы о сотрудничестве

Ирина Татаренко, Руководитель отдела клиентского сервиса в Readeat

Найти команде службы заботы общий язык с технической командой и понять друг друга, чтобы описать проект, — было самым сложным для Readeat. Нам с радостью предложили дополнительные встречи со всеми нужными сотрудниками, хотя мы видели, насколько загружены рабочие календари. Мы довольны работой на 8 из 10, потому что было несколько проблем с тем, что команда уже сделала — а мы закладывали другую логику. Но в целом на все наши запросы, для которых еще не было примеров, команда нашла решение — и это видно в работе бота сейчас.

Юлия Клековкина, Chatbot Tech Lead в Netpeak Ukraine

Сотрудничество с Readeat оказалось одновременно интересным и продуктивным — прежде всего благодаря разным подходам к книжным рекомендациям. Каждый пользователь может быстро найти книгу по вкусу: через искусственный интеллект или на основе собственной истории покупок, которую обрабатывает eSputnik. Сочетание двух таких инструментов в одном чат-боте действительно впечатляет и делает сервис уникальным.