Как сформировать положительный образ страховой компании: кейс сотрудничества Netpeak и ARX

У некоторых людей страхование подсознательно ассоциируется с «притягиванием» неприятностей, поэтому деятельность страховых компаний часто связана с предубеждениями и неуверенностью. Построение эффективной стратегии retention-маркетинга требует учета этих и других особенностей, о которых мы поговорим далее.

В этом кейсе рассказываем о построении коммуникации с клиентами компании ARX и результатах, которых удалось достичь.

Проект: ARX. Период сотрудничества: 30.03.2022 – 30.09.2024. Регион: Украина. Услуга: Retention-маркетинг. Команда проекта: Диана Телякова, Email Marketer; Александр Коробов, Retention Marketing Team Lead; Роман Хохлов, Client Project Manager; Ольга Белик, Content Marketing Specialist; команда Design department.

Кто наш партнер

ARX — украинская страховая компания, часть международного холдинга Fairfax International. Работает на рынке страхования уже 30 лет, 11 из которых под брендом АХА.

ARX предлагает широкий спектр услуг для физических лиц и бизнеса, среди которых:

автострахование (КАСКО, ОСАГО);

медицинское страхование;

имущественное страхование;

туристические полисы;

страхование жизни.

Компания работает онлайн и через сеть агентств. У ARX также есть мобильное приложение для управления полисами и заказа услуг.

Цели сотрудничества

Партнер обратился в Netpeak Ukraine для создания эффективной системы retention-маркетинга. Ранее компания не поддерживала регулярную связь с клиентами, поэтому основными целями стали:

усиление присутствия бренда в онлайне;

построение коммуникации с текущими клиентами и привлечение новых;

своевременное оповещение подписчиков о новых предложениях и возможностях;

укрепление положительной репутации компании, что особенно актуально для страхового бизнеса;

увеличение дохода за счет промоутирования страховых продуктов.

Стратегия продвижения

Перед разработкой retention-стратегии мы определили ключевые принципы коммуникации с подписчиками: прозрачность, простота и своевременность. Этот подход помогает эффективно реагировать на вызовы, возникающие при продвижении страховых услуг:

недоверие к страховым продуктам;

конкуренция на рынке;

сложность страховых услуг — необходимость четко объяснить условия и преимущества каждого полиса, чтобы избежать недоразумений;

регуляторные изменения — оперативное информирование клиентов об изменениях в законодательстве и адаптации страховых продуктов к новым требованиям;

цифровизация — демонстрация удобства онлайн-сервисов и мотивирование к их использованию.

Действия команды

Для достижения retention-целей и успешной реализации стратегии мы определили следующие шаги.

Анализ конкурентов в отрасли

Для понимания маркетинговой ситуации и популярных инструментов коммуникации мы проанализировали конкурентов партнера. Сравнивали по основным критериям: сбор базы контактов, настройка оптимизации и построение работы с заказами.

Все тезисы сравнения проиллюстрировали наглядно

Также мы исследовали рассылки конкурентов, чтобы оценить сильные и слабые стороны их писем. Рассмотрели триггерные email и промоакции.

Анализ триггерных писем провели по отдельным элементам

При исследовании проморассылок оценивали их разновидности, а не отдельные элементы

Также изучили, какие автоматизации используют конкуренты ARX.

Пример чат-ботов, настроенных конкурентами партнера

Сбор базы контактов

Системный сбор контактов — главный инструмент расширения базы и получения согласия на коммуникацию. Увеличение количества подписчиков напрямую влияет на узнаваемость бренда и эффективность маркетинговых кампаний.

Сбор контактов через сайт позволяет привлечь заинтересованную аудиторию — людей, которые открывают письма для получения актуальной информации или предложений. Это снижает риск жалоб на спам и вероятность перехода контактов в сегмент «спящих» пользователей.

Формы подписки соответствуют требованиям GDPR и другим законодательным нормам по защите данных, так как согласие на рассылки пользователи предоставляют непосредственно через них.

Одним из первых шагов стала разработка форм подписки для сайта. Мы создали два варианта.

Поле в футере сайта.

Pop-up форма.

Всплывающая форма подписки активируется через определенное время посещения сайта, но не на всех страницах. Например, она не показывается тем, кто уже посещал сайт, и не появляется на страницах оформления заказа или в блоге. Это помогает избежать навязчивости.

При этом пользователь может вызвать pop-up форму вручную, кликнув на виджет в нижнем левом углу экрана.

Построение коммуникации с клиентами через email-рассылки

Чтобы контент в письмах соответствовал принципам прозрачности, простоты и актуальности, мы разработали несколько рубрик ручных рассылок — писем, которые создаются с нуля и отправляются единоразово с определенной целью. Так бренд смог выстроить разнообразное и живое общение с клиентами.

Информационные рассылки.

Продвижение отдельных полисов и услуг.

Поздравления с праздниками.

Истории клиентов.

Письма с видеоконтентом.

Информация о компании.

Напоминание о полисах, актуальных для текущих рисков на рынке страхования.

Эксклюзивный контент по изменениям законодательства.

Ситуативное информирование о важных событиях.

Подключение web-push уведомлений

Чтобы охватить посетителей сайта, которые не подписаны на рассылки, мы использовали дополнительный канал коммуникации — web-push уведомления. Это короткие оповещения, которые появляются в браузере пользователя даже после закрытия сайта, если он ранее дал согласие на их получение.

Web-push с краткой презентацией полиса и призывом к действию (CTA)

Такой подход позволяет распространить информацию из письма среди большего количества потенциальных клиентов, не ограничиваясь только подписчиками. Для тех, кто ищет конкретное страхование, даже такая подсказка может подтолкнуть к покупке.

Письмо содержит детали страхового продукта.

Web-push оповещение подчеркивает ключевые преимущества полиса.

Внедрение автоматизации

Согласно нашему опыту, средний доход с триггерных рассылок для ecommerce-проектов составляет 63 %. Поэтому мы сосредоточились на создании отдельных триггеров и их серий, например, welcome-цепочки. Такие письма создаются один раз и автоматически отправляются пользователям после определенных действий. В нашем случае они выполняют две функции:

напоминают клиентам о необходимости актуализировать полис;

продвигают страховые продукты, подчеркивая их преимущества.

В welcome-цепочку входят письма с ответами на распространенные вопросы, например, о КАСКО, который является одним из популярных продуктов ARX.

Также мы разработали триггеры, которые заранее напоминают клиентам о сроке окончания их страхования.

Узнайте, как автоматизация рассылок помогла «Вчасно» повысить узнаваемость бренда .

Продвижение мобильного приложения

Одним из приоритетов стало увеличение популярности мобильного приложения. Мы отправляли подписчикам письма с описанием его преимуществ и включали напоминания о нем в тематические рассылки.

Также мы информировали пользователей об изменениях в приложении, чтобы они знали о возможности приобрести полис онлайн.

Все письма содержали блок со ссылками на загрузку приложения для iOS и Android.

Отчетность по социальным инициативам

ARX занимается финансовыми возмещениями для застрахованных лиц. Для повышения доверия к бренду компания внедрила прозрачную систему коммуникации по компенсациям для клиентов. Это также распространяется на рассылки, поэтому подписчики ежемесячно получали письма с отчетами о предоставленных выплатах.

Кроме ежемесячных отчетов, в рассылках регулярно освещается поддержка Вооруженных Сил Украины.

Компания активно поддерживает не только действующих военных, но и тех, кто завершил службу и сейчас проходит реабилитацию. Это также нашло отражение в письмах.

В рассылку вошли письма с поддержкой Харькова и харьковчан, которые ежедневно страдают от российской военной агрессии. Несмотря на регулярные обстрелы, филиал продолжал оказывать услуги горожанам.

Подобные рассылки не содержали призывов к действию или рекламы продуктов, создавая эмоциональную связь с брендом через реальные истории людей.

Результаты продвижения

Системная, прозрачная и своевременная коммуникация с подписчиками способствовала росту базы контактов, открытий писем и конверсий из них. Это свидетельствует об увеличении доверия к компании и эффективности retention-маркетинга.

База контактов в 2023 году расширялась ежемесячно.

После первых изменений в работе с базой контактов показатели взаимодействия выросли более чем на 100 %.

В 2024 году положительная динамика сохранилась.

По итогам первого полугодия 2024 года доля дохода с триггерных рассылок превысила 57 %.

За последний год нашей работы показатели эффективности рассылок удерживались на среднем уровне или превышали среднерыночные.

Выводы

Мы провели детальный анализ конкурентов, что позволило оценить их сильные и слабые стороны, понять рынок и определить возможности для улучшения позиционирования бренда ARX. Это стало основой для эффективной retention-стратегии. С нуля запустили email-маркетинг как отдельный канал коммуникации: создали стратегию, обработали базу контактов и выстроили систему взаимодействия с клиентами. Это способствовало стабильному росту открытий писем и вовлеченности аудитории. Подключили web-push уведомления, что расширило охват и привлекло новых клиентов. Оптимизация работы с базой контактов повысила уровень взаимодействия более чем на 100 %. Внедрение автоматизации в виде триггерных писем способствовало увеличению активности подписчиков и росту доходов от продажи страховых продуктов. Благодаря стратегиям по расширению базы контактов, привлечению новых клиентов и продвижению мобильного приложения, нам удалось значительно повысить активность бренда в онлайне. В течение последнего года сотрудничества эффективность рассылок соответствовала отраслевым показателям или превышала их, что подтверждает успешность выбранной retention-стратегии.

Отзывы о сотрудничестве

Роман Хохлов, Client Project Manager