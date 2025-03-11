Как сформировать положительный образ страховой компании: кейс сотрудничества Netpeak и ARX
У некоторых людей страхование подсознательно ассоциируется с «притягиванием» неприятностей, поэтому деятельность страховых компаний часто связана с предубеждениями и неуверенностью. Построение эффективной стратегии retention-маркетинга требует учета этих и других особенностей, о которых мы поговорим далее.
В этом кейсе рассказываем о построении коммуникации с клиентами компании ARX и результатах, которых удалось достичь.
Проект: ARX.
Период сотрудничества: 30.03.2022 – 30.09.2024.
Регион: Украина.
Услуга: Retention-маркетинг.
Команда проекта: Диана Телякова, Email Marketer; Александр Коробов, Retention Marketing Team Lead; Роман Хохлов, Client Project Manager; Ольга Белик, Content Marketing Specialist; команда Design department.
Кто наш партнер
ARX — украинская страховая компания, часть международного холдинга Fairfax International. Работает на рынке страхования уже 30 лет, 11 из которых под брендом АХА.
ARX предлагает широкий спектр услуг для физических лиц и бизнеса, среди которых:
- автострахование (КАСКО, ОСАГО);
- медицинское страхование;
- имущественное страхование;
- туристические полисы;
- страхование жизни.
Компания работает онлайн и через сеть агентств. У ARX также есть мобильное приложение для управления полисами и заказа услуг.
Цели сотрудничества
Партнер обратился в Netpeak Ukraine для создания эффективной системы retention-маркетинга. Ранее компания не поддерживала регулярную связь с клиентами, поэтому основными целями стали:
- усиление присутствия бренда в онлайне;
- построение коммуникации с текущими клиентами и привлечение новых;
- своевременное оповещение подписчиков о новых предложениях и возможностях;
- укрепление положительной репутации компании, что особенно актуально для страхового бизнеса;
- увеличение дохода за счет промоутирования страховых продуктов.
Стратегия продвижения
Перед разработкой retention-стратегии мы определили ключевые принципы коммуникации с подписчиками: прозрачность, простота и своевременность. Этот подход помогает эффективно реагировать на вызовы, возникающие при продвижении страховых услуг:
- недоверие к страховым продуктам;
- конкуренция на рынке;
- сложность страховых услуг — необходимость четко объяснить условия и преимущества каждого полиса, чтобы избежать недоразумений;
- регуляторные изменения — оперативное информирование клиентов об изменениях в законодательстве и адаптации страховых продуктов к новым требованиям;
- цифровизация — демонстрация удобства онлайн-сервисов и мотивирование к их использованию.
Действия команды
Для достижения retention-целей и успешной реализации стратегии мы определили следующие шаги.
- Анализ конкурентов.
- Сбор базы контактов.
- Построение системной коммуникации с клиентами.
- Подключение дополнительного канала связи.
- Внедрение автоматизации.
- Поощрение клиентов к использованию мобильного приложения.
- Демонстрация социальных инициатив компании.
Анализ конкурентов в отрасли
Для понимания маркетинговой ситуации и популярных инструментов коммуникации мы проанализировали конкурентов партнера. Сравнивали по основным критериям: сбор базы контактов, настройка оптимизации и построение работы с заказами.
Все тезисы сравнения проиллюстрировали наглядно
Также мы исследовали рассылки конкурентов, чтобы оценить сильные и слабые стороны их писем. Рассмотрели триггерные email и промоакции.
Анализ триггерных писем провели по отдельным элементам
При исследовании проморассылок оценивали их разновидности, а не отдельные элементы
Также изучили, какие автоматизации используют конкуренты ARX.
Пример чат-ботов, настроенных конкурентами партнера
Сбор базы контактов
Системный сбор контактов — главный инструмент расширения базы и получения согласия на коммуникацию. Увеличение количества подписчиков напрямую влияет на узнаваемость бренда и эффективность маркетинговых кампаний.
Сбор контактов через сайт позволяет привлечь заинтересованную аудиторию — людей, которые открывают письма для получения актуальной информации или предложений. Это снижает риск жалоб на спам и вероятность перехода контактов в сегмент «спящих» пользователей.
Формы подписки соответствуют требованиям GDPR и другим законодательным нормам по защите данных, так как согласие на рассылки пользователи предоставляют непосредственно через них.
Одним из первых шагов стала разработка форм подписки для сайта. Мы создали два варианта.
- Поле в футере сайта.
- Pop-up форма.
Всплывающая форма подписки активируется через определенное время посещения сайта, но не на всех страницах. Например, она не показывается тем, кто уже посещал сайт, и не появляется на страницах оформления заказа или в блоге. Это помогает избежать навязчивости.
При этом пользователь может вызвать pop-up форму вручную, кликнув на виджет в нижнем левом углу экрана.
Построение коммуникации с клиентами через email-рассылки
Чтобы контент в письмах соответствовал принципам прозрачности, простоты и актуальности, мы разработали несколько рубрик ручных рассылок — писем, которые создаются с нуля и отправляются единоразово с определенной целью. Так бренд смог выстроить разнообразное и живое общение с клиентами.
- Информационные рассылки.
- Продвижение отдельных полисов и услуг.
- Поздравления с праздниками.
- Истории клиентов.
- Письма с видеоконтентом.
- Информация о компании.
- Напоминание о полисах, актуальных для текущих рисков на рынке страхования.
- Эксклюзивный контент по изменениям законодательства.
- Ситуативное информирование о важных событиях.
Подключение web-push уведомлений
Чтобы охватить посетителей сайта, которые не подписаны на рассылки, мы использовали дополнительный канал коммуникации — web-push уведомления. Это короткие оповещения, которые появляются в браузере пользователя даже после закрытия сайта, если он ранее дал согласие на их получение.
Web-push с краткой презентацией полиса и призывом к действию (CTA)
Такой подход позволяет распространить информацию из письма среди большего количества потенциальных клиентов, не ограничиваясь только подписчиками. Для тех, кто ищет конкретное страхование, даже такая подсказка может подтолкнуть к покупке.
Письмо содержит детали страхового продукта.
Web-push оповещение подчеркивает ключевые преимущества полиса.
Внедрение автоматизации
Согласно нашему опыту, средний доход с триггерных рассылок для ecommerce-проектов составляет 63 %. Поэтому мы сосредоточились на создании отдельных триггеров и их серий, например, welcome-цепочки. Такие письма создаются один раз и автоматически отправляются пользователям после определенных действий. В нашем случае они выполняют две функции:
- напоминают клиентам о необходимости актуализировать полис;
- продвигают страховые продукты, подчеркивая их преимущества.
В welcome-цепочку входят письма с ответами на распространенные вопросы, например, о КАСКО, который является одним из популярных продуктов ARX.
Также мы разработали триггеры, которые заранее напоминают клиентам о сроке окончания их страхования.
Узнайте, как автоматизация рассылок помогла «Вчасно»
Продвижение мобильного приложения
Одним из приоритетов стало увеличение популярности мобильного приложения. Мы отправляли подписчикам письма с описанием его преимуществ и включали напоминания о нем в тематические рассылки.
Также мы информировали пользователей об изменениях в приложении, чтобы они знали о возможности приобрести полис онлайн.
Все письма содержали блок со ссылками на загрузку приложения для iOS и Android.
Отчетность по социальным инициативам
ARX занимается финансовыми возмещениями для застрахованных лиц. Для повышения доверия к бренду компания внедрила прозрачную систему коммуникации по компенсациям для клиентов. Это также распространяется на рассылки, поэтому подписчики ежемесячно получали письма с отчетами о предоставленных выплатах.
Кроме ежемесячных отчетов, в рассылках регулярно освещается поддержка Вооруженных Сил Украины.
Компания активно поддерживает не только действующих военных, но и тех, кто завершил службу и сейчас проходит реабилитацию. Это также нашло отражение в письмах.
В рассылку вошли письма с поддержкой Харькова и харьковчан, которые ежедневно страдают от российской военной агрессии. Несмотря на регулярные обстрелы, филиал продолжал оказывать услуги горожанам.
Подобные рассылки не содержали призывов к действию или рекламы продуктов, создавая эмоциональную связь с брендом через реальные истории людей.
Результаты продвижения
Системная, прозрачная и своевременная коммуникация с подписчиками способствовала росту базы контактов, открытий писем и конверсий из них. Это свидетельствует об увеличении доверия к компании и эффективности retention-маркетинга.
База контактов в 2023 году расширялась ежемесячно.
После первых изменений в работе с базой контактов показатели взаимодействия выросли более чем на 100 %.
В 2024 году положительная динамика сохранилась.
По итогам первого полугодия 2024 года доля дохода с триггерных рассылок превысила 57 %.
За последний год нашей работы показатели эффективности рассылок удерживались на среднем уровне или превышали среднерыночные.
Выводы
- Мы провели детальный анализ конкурентов, что позволило оценить их сильные и слабые стороны, понять рынок и определить возможности для улучшения позиционирования бренда ARX. Это стало основой для эффективной retention-стратегии.
- С нуля запустили email-маркетинг как отдельный канал коммуникации: создали стратегию, обработали базу контактов и выстроили систему взаимодействия с клиентами. Это способствовало стабильному росту открытий писем и вовлеченности аудитории.
- Подключили web-push уведомления, что расширило охват и привлекло новых клиентов. Оптимизация работы с базой контактов повысила уровень взаимодействия более чем на 100 %.
- Внедрение автоматизации в виде триггерных писем способствовало увеличению активности подписчиков и росту доходов от продажи страховых продуктов.
- Благодаря стратегиям по расширению базы контактов, привлечению новых клиентов и продвижению мобильного приложения, нам удалось значительно повысить активность бренда в онлайне.
- В течение последнего года сотрудничества эффективность рассылок соответствовала отраслевым показателям или превышала их, что подтверждает успешность выбранной retention-стратегии.
Отзывы о сотрудничестве
Роман Хохлов, Client Project Manager
Долго и плодотворно работали над SEO и РРС, поэтому когда ARX обратились с запросом на расширение инструментов маркетинга и развитие email-канала, мы сразу поддержали эту инициативу. Слаженность, возникшая в процессе реализации задач, оставила только приятные впечатления, и я уверен в дальнейшем эффективном сотрудничестве.
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