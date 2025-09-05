Кейсы Email-маркетинг Retention-маркетинг
UK

+373% прибыли год к году: как автоматизация рассылок изменила коммуникацию KLR Bus
Ольга Белик

retention klr bus шапка результатов

По данным Baymard Institute, от 56 до 81% людей не завершают покупку после добавления товара в корзину. В сфере автобусных перевозок это имеет особое значение: билеты привязаны к конкретным датам и промедление может означать потерю актуальности или выкуп мест другими пассажирами.

В таких условиях триггерные или автоматизированные письма могут стать ключевым фактором покупки. Далее расскажем, как мы запустили email-автоматизацию для KLR Bus и каких результатов достигли.

Проект: KLR Bus.

Период: январь 2023 — декабрь 2024.

Регион: Украина, Европа.

Услуга: Retention Marketing.

Кто наш партнер

KLR Bus — украинский сервис автобусных перевозок по Украине и Европе. Компания предлагает регулярные рейсы, онлайн-бронирование через сайт и приложение, а также аренду автобусов для групповых и корпоративных поездок.

Кроме retention-маркетинга, мы также работаем с KLR Bus над продвижением в Telegram Ads и SEO. Об особенностях, вызовах и результатах в этих направлениях читайте в кейсах:

Цели сотрудничества

До старта сотрудничества партнер не взаимодействовал с базой контактов регулярно. Поэтому первоочередно мы запустили как ручные, так и автоматизированные письма — в фирменном стиле и tone of voice бренда. Параллельно работали над тем, чтобы увеличить трафик и конверсии с email-канала, активнее привлекать клиентов и укреплять доверие к KLR Bus.

В отдельное направление мы вынесли автоматизацию. Сосредоточились на том, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем в нужный момент и без лишних усилий со стороны команды. Целями запуска стали:

  • персонализация общения с клиентами;
  • увеличение продаж;
  • улучшение сервиса KLR Bus;
  • сбор обратной связи.

Стратегия продвижения

В рамках общего продвижения мы постепенно построили системную коммуникацию: собрали контакты, настроили регулярную связь через основной канал (email) и дополнительные — web-push и mob-push.

В автоматизации сосредоточились на отслеживании действий пользователей на сайте и во время покупок. На основе этих данных создали триггерные письма для моментов, когда нужен быстрый и уместный контакт. Начали с базовых сценариев по карте коммуникаций и постепенно расширяли их.

Далее делимся примерами писем: кратко объясним их роль во взаимодействии с клиентами и покажем, как они выглядят.

  1. Сбор контактов.
  2. Базовые триггеры для повышения конверсии.
  3. Письма для укрепления доверия.
  4. Программа лояльности.
  5. Обработка жалоб.
  6. Подтверждение регистрации и повторное вовлечение.
  7. Локализация.

Сбор контактов

Работу с автоматизацией мы начали с создания форм подписки на сайте. Они наладили системный сбор новых контактов, а бонусы за присоединение к рассылке мотивировали пользователей оставлять свои данные.

Бонус за подписку на главно странице

Бонус за подписку на главной странице

Pop-up с формой

Pop-up с формой

Параллельно запустили триггерные письма — «Подтвердите подписку» и «Бонус за подписку» для двухэтапного подтверждения новых контактов.

Базовые триггеры для повышения конверсии

Брошенная резервация

Для возврата пользователей, которые не завершили бронирование билета, мы добавили триггер «Брошенная резервация». Он:

  • увеличивает количество завершенных заказов (аналог «брошенной корзины»);
  • создает положительный опыт взаимодействия — показывает заботу и персонализированный подход.

retention klr bus email билет не забронирован

Реактивация неактивных подписчиков

Параллельно с триггерами мы запускали ручные рассылки и добавили автоматическое письмо для реактивации аудитории, которая перестала открывать email.

retention klr bus email возвращение к рассылке

Благодарность за заказ

Мы настроили письмо «Благодарность за заказ», который автоматически отправляется после покупки билета. В нем — подтверждение и все детали поездки, чтобы пользователь мог еще раз их перепроверить.

retention klr bus email благодарность за заказ

Отмена заказа и возврат билета

Также мы добавили письма про отмену брони и успешный возврат билета. Они не только показывают статус, но и объясняют условия возвращения средств.

retention klr bus email бронь билета отменена

Письмо про отмену брони

retention klr bus email успешное возвращение билета

Письмо про успешный возврат билета

Письма для укрепления доверия

Сбор отзывов о сервисе

Письмо с просьбой оценить поездку было одним из самых сложных — оно содержало динамические данные, которые передавались с сайта: дату, направление, номер рейса и т. д.

Его цель — выявить слабые места и оценить уровень удовлетворенности клиентов.

retention klr bus email отзыв о путешествии

Пассажиры заполняли простую форму с вопросами. Важно, что эти отзывы собирали только для внутреннего анализа, а не для публичного рейтинга. Это подчеркивало, что мнение клиента действительно важно для компании.

Поощрение за участие в опросе

Со временем мы усовершенствовали эту цепочку. К письму с обещанием вознаграждения за відгук добавили письмо с бонусом.

retention klr bus email благодарность за отзыв

Напоминание о путешествии

Чтобы установить более тесную связь с пассажирами, мы создали письмо-напоминание о поездке. В нем — полезные подсказки перед отправлением и удобная кнопка для заказа обратного билета.

retention klr bus email напоминание об отправлении

Программа лояльности

После запуска программы лояльности KLR Bus мы создали целую цепочку писем — под каждый этап взаимодействия с новой системой.

По ссылкам можно ознакомиться с полной версией писем.

  1. Приглашение присоединиться к программе.
  2. Приветствие после регистрации.
  3. Оповещение о достижении второго уровня.
  4. Оповещение о достижении третьего уровня.
  5. Оповещение о достижении четвертого уровня.
  6. Оповещение о начислении кэшбэка.
  7. Напоминание о наличии кэшбэка.
  8. Поощрение перейти на второй уровень.
  9. Поощрение перейти на третий уровень.
  10. Поощрение перейти на четвертый уровень.

Эта цепочка сопровождает клиента на всех этапах, поддерживает интерес к программе и стимулирует повторные покупки.

Обработка жалоб

Мы расширили пул трансакционных писем и добавили «sorry-письма» для неприятных ситуаций. Они подтверждают, что жалобу рассмотрено. Клиент получает один из двух вариантов в зависимости от того, берет ли участие в программе лояльности.

retention klr bus email обработка жалобы

Письмо для обычных пользователей

retention klr bus email обработка жалобы и программа лояльности

Письмо для участников системы лояльности

Подтверждение регистрации и повторное вовлечение

Мы запустили письмо с подтверждением регистрации на сайте.

retention klr bus email создание аккаунта

Также создали реактивационные триггеры для пользователей, которые не покупали билеты в течение трех или шести месяцев.

retention klr bus email скидка 50 процентов

Письмо для тех, кто не пользовался сервисом более трех месяцев

Локализация

Чтобы расширить аудиторию, мы перевели и запустили 23 триггерных письма на английском. Они отправляются клиентам, которые выбрали соответствующую языковую версию сайта. В дальнейшем планируем добавить еще несколько триггеров на других языках.

Результаты продвижения

Первые триггерные письма сразу показали высокую эффективность. По нашему опыту, именно триггеры генерируют до 70-80% дохода с email-канала. Уже в первый месяц после запуска автоматизации письма «Подтверждение подписки» и «Бонус за подписку» обеспечили 82% прибыли — включая доход от ручных рассылок.

Динамика год к году (YoY)

retention klr bus результаты год к году

Первые триггерные письма запустили в марте 2023 года. Тогда их эффективность была на 12% выше, чем в марте 2024-го. Это легко объяснить: большинство постоянных пассажиров подписались на рассылку сразу после появления форм подписки.

В дальнейшем сравнение эффективности триггеров год к году (YoY) демонстрирует другую картину. Показатели второго квартала 2024 года везде опережают предыдущий год вплоть до +111% YoY, что свидетельствует о росте вовлеченности подписчиков.

То же самое наблюдалось и в третьем квартале. Прибыльность триггеров росла стабильно, с заметными «прыжками» после запуска новых сценариев.

Наибольшую доходность триггерные письма принесли в декабре 2024 года, достигнув рекордных +373,44% YoY.

Что дальше

Автоматизация охватила все запросы партнера: сбор отзывов, возвращение пользователей из заброшенных резерваций, стимулирование продаж, улучшение опыта благодаря прозрачной коммуникации и персонализированному общению в рамках программы лояльности.

После запуска базовых и расширенных сценариев мы продолжаем добавлять новые точки контакта, расширяем триггерную карту и адаптируем коммуникацию к изменениям в продукте.

Команда KLR Bus активно вовлекается в каждый этап — от идей до внедрения. Это позволяет быстро масштабировать решения. Дальше в фокусе усиление retention-направления, многоязычие и более глубокая персонализация.

Отзывы о сотрудничестве

Валерия Лисняк, Retention Marketing Specialist в Netpeak Ukraine

Сотрудничество с KLR Bus по настройке автоматизации оказалось действительно результативным. Мы создали систему триггеров, которая помогает привлекать и удерживать клиентов, усиливает их лояльности и стимулирует повторные покупки.

Команда KLR Bus открыта к коммуникации, активно берет участие в процессе и охотно принимает новые идеи. Благодаря такому взаимодействию уже в первый год мы получили ощутимые результаты и сейчас продолжаем расширять карту триггеров для дальнейшего роста retention-канала.

Марго Романова, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Я присоединилась к проекту год назад и на тот момент казалось, что основная часть работы уже выполнена. На самом деле все только начиналось: партнер был настроен развивать автоматизацию дальше. К тому же параллельная работа над усовершенствованием сервиса, в частности, над программой лояльности, открыла новые возможности для расширения триггеров.

Благодаря такому подходу наше сотрудничество не просто дополнило существующие процессы, а вывело автоматизацию на новый уровень. Гибкость и открытость KLR Bus позволили создать продуманную систему коммуникации, которая повышает вовлеченность пользователей и усиливает маркетинговую эффективность. И даже несмотря на значительный объем реализованного, мы продолжаем двигаться дальше и ищем новые точки роста.

Команда проекта: Виктория Шацкая, Валерия Лисняк, Александр Коробов, Email Marketers; Анастасия Доц, Марго Романова, Александр Даценко, Client Project Managers; Ольга Белик, Content Marketing Specialist; команда Design Department.

Ольга Белик

В Netpeak Ukraine с 2023 года. Работаю с текстами с 2013. Люблю упорядочивать информацию и объяснять сложные вещи простыми словами.

