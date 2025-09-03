Как выбрать сервис рассылок в 2025 году: сравнение 10 платформ

Привлечение нового клиента стоит в 5–7 раз дороже, чем удержание существующего. Мощным инструментом удержания остаются email-рассылки.

В этом гайде мы рассмотрим и сравним ТОП-10 сервисов рассылок, которые помогут вам построить эффективную систему коммуникации с клиентами.

Сервисы, которые вошли в наш список

HubSpot — омниканальная CRM + маркетинговая автоматизация. Благодаря интеграции с Сloude помогает пользователям получать глубокие персонализированные аналитические данные о каждом контакте базы.

Klaviyo — глубокая интеграция с eCommerce-платформами (Shopify, WooCommerce, BigCommerce) для персонализированных кампаний в рамках email и SMS.

Braze — омниканальная платформа, позволяющая взаимодействовать с клиентами в режиме реального времени.

ActiveCampaign — платформа с акцентом на автоматизации и с возможностью построения сложных сценариев коммуникаций в разных каналах.

Brevo (ex Sendinblue) — платформа с многоканальным маркетингом для малого бизнеса, достаточно просто интегрируется с различными сервисами.

eSputnik — одна из самых сильных платформ для омниканального маркетинга с AI-персонализацией и углубленными возможностями аналитики.

Salesforce Marketing Cloud — хорошее корпоративное решение для автоматизации взаимодействия с клиентами через все возможные каналы.

Omnisend — платформа с фокусом на онлайн-продажах, имеет глубокую интеграцию с eCommerce.

SendPulse — платформа с инструментарием не только для рассылок в различных каналах, но и с конструктором лендингов и инструментами для проведения вебинаров. Идеально подходит для информационного бизнеса и образовательных проектов.

Mailchimp — базовый сервис по email-маркетингу. Простой, но эффективный. Подойдет для компаний, которые хотят запуститься с одним каналом коммуникации.

Основные функции, каналы коммуникаций и для кого подходит

HubSpot

Для B2B&B2C, SaaS, Enterprise. Идеально подойдет для проектов с большим бюджетом на рекламу, которым нужно в одном месте собрать все данные о каждом клиенте и его реакции: от отдела продаж до письменных каналов коммуникации.

Автоматизированные email-рассылки и push-уведомления.

Мощная CRM-система для сбора данных о клиентах в разных каналах.

Гибкие сценарии коммуникаций на основе поведения пользователя.

Интеграция с сайтами, соцсетями, чат-ботами и с Сloude, благодаря чему есть возможность получать глубокие аналитические данные о каждом клиенте и легко формировать нужные сегменты.

Klaviyo

B2C, ритейл, D2C (Direct-to-Consumer). Идеально подойдет интернет-магазинам или проектам, которым нужна качественная интеграция с такими платформами как Shopify. Сочетает маркетинговую функциональность (например, рассылки), клиентский сервис (благодаря ИИ позволяет настроить поддержку в чате на сайте 24/7) и аналитику (с помощью автообнаружения тенденции можно легко спрогнозировать поведение сегмента).

Автоматизированные email, SMS-кампании и mobile-push.

Глубокая интеграция с Shopify, WooCommerce, BigCommerce.

AI-аналитика для персонализации контента.

Клиентский сервис с поддержкой ИИ

Автоматическая сегментация клиентов и автообнаружение тенденций.

Braze

Мобильные приложения, SaaS, финтех, ритейл, медиа. Отличается от других платформ тем, что позволяет реагировать на поведение пользователей в режиме реального времени. Также имеет встроенный ИИ, который выступает в роли маркетингового консультанта для вашего проекта. Анализирует данные кампаний и дает рекомендации для вашей стратегии. Подойдет кампаниям, которым нужен кросс-канальный Retention-маркетинг, выходящий за пределы привычных каналов.

Push-уведомления, email, SMS, in-app сообщения, android/IOS-push, WatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest.

Сегментация и анализ поведения аудитории в реальном времени.

AI-аналитика для прогнозирования оттока клиентов.

Встроенное A/B-тестирование кампаний.

ActiveCampaign

SaaS, услуги, B2B, eCommerce. Подойдет для проектов, которым важна автоматизация маркетинга и они делают на этом акцент. Сервис позволяет строить многоканальные воронки благодаря ИИ, которые автоматически меняются в зависимости от поведения клиента. Например, в одной воронке можно объединить несколько каналов — email, Facebook, SMS и сообщения в мессенджере на сайте.

Гибкие сценарии email-маркетинга.

Акцент на автоматизации коммуникаций.

Инструменты лидогенерации.

Глубокая аналитика поведения клиентов.

Brevo (ex Sendinblue)

Малый бизнес, локальный eCommerce, услуги, ритейл. Подходит тем, кто ищет платформу, похожую на HubSpot по функциональности, но не имеет большого бюджета. В Brevo можно объединить каналы коммуникации, использовать ее одновременно как платформу для отдела продаж и маркетинговых коммуникаций с клиентами. Благодаря этому пользователи получают широкую модель данных по каждому их клиенту.

Email, SMS, WatsApp, Web- и mobile-push.

Автоматизация маркетинговых кампаний.

CRM-платформа с кол-трекингом и аналитикой в одном месте.

Доступная цена и простой интерфейс.

eSputnik

eCommerce, ритейл, медиа, приложения, B2C. Идеально подойдет украинским проектам, которым нужно настроить омниканальную коммуникацию. Имеет достаточно глубокую аналитику контактной базы, включая RFM-анализ. Встроенный ИИ помогает создавать прогнозируемые сегменты по вероятности совершения покупки. Также для сайтов есть информеры и товарные рекомендации, которые самообучаются с помощью ИИ.

Омниканальная автоматизация маркетинга.

Глубокая интеграция с CRM по открытому АРИ.

AI-рекомендации для персонализации контента

Мощная аналитика и прогнозирование.

Salesforce Marketing Cloud

Enterprise, B2B, eCommerce, ритейл. Работают с различными направлениями, включая автоматизацию маркетинга для В2В. Подойдет брендам, которым нужна глубокая персонализация взаимодействия с клиентами в каждом канале. Благодаря интеграции с CRM можно разрабатывать цепочки автоматизации, которые будут сочетать в себе различные маркетинговые каналы, сервисные центры, отделы продаж и программу лояльности. Также есть кросс-канальная аналитика для оптимизации рекламных кампаний.

Сочетание различных каналов взаимодействия: от маркетинга до отдела продаж.

Глубокая интеграция с CRM.

АИ-консультант и кросс-канальная аналитика.

Возможность создания предикативных сегментов.

Omnisend

eCommerce, D2C, ритейл. Платформа станет оптимальным решением для проектов на старте, которые сосредоточены на Email, SMS и push-уведомлениях и стремятся синхронизировать эти каналы с ретаргетингом в Meta и Google. Доступна встроенная сегментация контактов по этапам жизненного цикла, покупкам, взаимодействию с сообщениями. Есть встроенная аналитика, которая позволяет также собирать данные о доходе каждой кампании внутри платформы.

Email, SMS, push, Facebook и Google Ads.

Интеграция с Shopify, Magento, WooCommerce.

Автоматизация восстановления брошенных корзин.

Персонализация контента.

SendPulse

eCommerce, SaaS, B2C, приложения, ритейл, образовательные проекты. Очень удобная платформа именно для образовательных проектов. Есть возможность создавать и проводить онлайн-курсы непосредственно внутри платформы. Можно создавать чат-боты в Telegram, Facebook, WatsApp, Viber и Instagram. Также доступно создание чата для общения с клиентами на сайте и разработка отдельных лендингов для сбора лидов.

Email, Viber, SMS, push-уведомления и чат-боты в Telegram, WhatsApp, Facebook, Facebook.

Создание чата для общения с клиентами на сайте.

Платформа для создания и проведения онлайн-курсов.

Встроенный AI для анализа открытий и кликов.

Mailchimp

Малый бизнес, стартапы, eCommerce, B2B. Идеально подходит для небольших проектов с двумя каналами коммуникации: email и SMS. Есть интеграция с Salesforce, если нужно расширить возможности. В зависимости от тарифа может иметь ограничения по автоматизации и А/В-тестированию. Есть возможность создания лендингов, а также встроенный функционал для подготовки контента, например баннеров.

Простой в использовании конструктор рассылок.

Удобная сегментация аудитории.

Интеграция с аналитикой и социальными сетями.

Бесплатный тариф для малого бизнеса.

Как выбрать сервис

Первый шаг

Определить цели, которые вы перед собой ставите. Например, увеличить долю повторных продаж или новых клиентов.

Второй шаг

Далее нужно определиться, какие каналы вам нужны и какие вы сможете использовать, опираясь на ваши цели. Обратите внимание на имеющиеся данные: у вас больше почтовых адресов или номеров телефонов?

Для украинских проектов всегда рекомендую выбирать как минимум имеющиеся email, viber, чат-боты и sms. Это нужно для того, чтобы иметь возможность контактировать с аудиторией в удобном для них канале и точно «захватить» внимание пользователя. При внедрении двигаться от самого дешевого к самому дорогому каналу.

Также нужно заложить возможность для масштабирования. Если в будущем вы, например, планируете отправлять уведомления своим пользователям в личный кабинет, стоит позаботиться об этом заранее.

🟡 В сфере e-commerce лучше сразу выбирать мультиканальный сервис, чтобы гибко работать с разными аудиториями в привычных для них каналах.

Третий шаг

Определитесь с дополнительными функциями, которые могут понадобиться. На что стоит обратить внимание:

интеграция с платформой вашего сайта и внешними сервисами (например, Shopify);

возможности для сегментации и аналитики;

наличие опции интеграции ИИ;

создание автоворонки;

объединение данных о клиенте в одном месте и т. д.

Например, если вам нужны сложные сценарии, которые будут учитывать реакции человека на коммуникацию с отделом продаж, сервисным центром, поведение при покупке, но в то же время вам достаточно таких каналов, как email, push и SMS, выбирайте такие платформы, как HubSpot, Brevo или Salesforce.

Чем шире возможности автоматизации, тем больше вы сможете заработать. Ведь 80% дохода канала обеспечивают автоматические уведомления. И именно автоматизация позволяет кратно масштабироваться. Например, вы можете не просто расширять карту автоматизации, а создавать динамический контент с персональными рекомендациями товаров или услуг в письмах и на сайте, строить предикативные сегменты и быстро реагировать на изменения в поведении клиента. Если сервис имеет ограничения в автоматизации, например, отсутствие возможности легко интегрировать систему рассылок, лучше ищите ему альтернативу.

Стоит обратить внимание

Помимо функциональности, сервис должен быть достаточно простым в интерфейсе и интуитивно понятным. Иначе запуск может растянуться на месяцы.

Нет идеального варианта, который подходит сразу всем. Но есть платформы, которые лучше всего соответствуют вашей бизнес-модели, масштабам и команде.

Мы оценили более 10 сервисов рассылок по 12+ критериям — включая каналы, автоматизацию, аналитику, A/B тесты и простоту использования.