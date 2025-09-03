Як обрати сервіс для розсилок у 2025: велике порівняння 10 платформ

Як обрати сервіс для розсилок у 2025: велике порівняння 10 платформ

Залучення нового клієнта коштує в 5–7 разів дорожче, ніж утримання наявного . Потужним інструментом утримання залишаються email-розсилки.

У цьому гайді розглянудаємо та порівняююємо ТОП-10 сервісів розсилок, які допоможуть вам побудувати ефективну систему комунікації з клієнтами.

Сервіси, які увійшли в наш список

HubSpot — омніканальна CRM + маркетингова автоматизація. Завдяки інтеграції з Сloude допомогає користувачам отримувати глибокі персоналізовані аналітичні дані про кожен контакт бази.

Klaviyo — глибока інтеграція з eCommerce-платформами (Shopify, WooCommerce, BigCommerce) для персоналізованих кампаній у межах email та SMS.

Braze — омніканальна платформа, що дозволяє взаємодіяти з клієнтами в режимі реального часу.

ActiveCampaign — платформа з акцентом на автоматизації та з можливістю побудови складних сценаріїв комунікацій у різних каналах.

Brevo (ex Sendinblue) — платформа з багатоканальним маркетингом для малого бізнесу, достатньо просто інтегрується з різними сервісами.

eSputnik — одна з найсильніших платформ для омніканального маркетингу з AI-персоналізацією та поглибленими можливостями аналітики.

Salesforce Marketing Cloud — гарне корпоративне рішення для автоматизації взаємодії з клієнтами через усі можливі канали.

Omnisend — платформа з фокусом на онлайн-продажах, має глибоку інтеграцію з eCommerce.

SendPulse — платформа з інструментарієм не тільки для розсилок у різних каналах, а й із конструктором лендінгів та інструментами для проведення вебінарів. Ідеально підходить для інформаційного бізнесу та освітніх проєктів.

Mailchimp — базовий сервіс з email-маркетингу. Простий, але ефективний. Підійде для компаній, які хочуть запуститися з одним каналом комунікації.

Основні функції, канали комунікацій та для кого підходить

HubSpot

Для B2B&B2C, SaaS, Enterprise. Ідеально підійде для проєктів з великим бюджетом на рекламу, яким потрібно в одному місці зібрати всі дані про кожного клієнта та його реакції: від відділу продажів до письмових каналів комунікації.

Автоматизовані email-розсилки та push-сповіщення.

Потужна CRM-система для збору даних про клієнтів в різних каналах.

Гнучкі сценарії комунікацій на основі поведінки користувача.

Інтеграція із сайтами, соцмережами, чат-ботами й з Сloude, завдяки чому є можливість отримувати глибокі аналітичні дані про кожного клієнта та легко формувати потрібні сегменти.







Klaviyo

B2C, рітейл, D2C (Direct-to-Consumer). Ідеально підійде інтернет-магазинам або проєктам, яким потрібна якісна інтеграція з такими платформами як Shopify. Поєднує маркетингову функціональність (наприклад, розсилки), клієнтський сервіс (завдяки ШІ дозволяє налаштувати підтримку в чаті на сайті 24/7) та аналітику (за допомогою автовиявлення тенденції можна легко спрогнозувати поведінку сегмента).

Автоматизовані email, SMS-кампанії та mobile-push.

Глибока інтеграція з Shopify, WooCommerce, BigCommerce.

AI-аналітика для персоналізації контенту.

Клієнтський сервіс із підтримкою ШІ

Автоматичне сегментування клієнтів та автовиявлення тенденцій.

Braze

Мобільні застосунки, SaaS, фінтех, ритейл, медіа. Відрізняється від інших платформ тим, що дає змогу реагувати на поведінку користувачів в режимі реального часу. Також має вбудований ШІ, який виступає в ролі маркетинг-консультанта для вашого проєкту. Аналізує дані кампаній та надає рекомендації для вашої стратегії. Підійде кампаніям, яким потрібен кросканальний Retention-маркетинг, який виходить за межі звичних каналів.

Push-сповіщення, email, SMS, in-app повідомлення, android/IOS-push, WatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest.

Сегментація та аналіз поведінки аудиторії в реальному часі.

AI-аналітика для прогнозування відтоку клієнтів.

Вбудоване A/B-тестування кампаній.

ActiveCampaign

SaaS, послуги, B2B, eCommerce. Підійде для проєктів, яким важлива автоматизація маркетингу і вони роблять на цьому акцент. Сервіс дає змогу будувати багатоканальні воронки завдяки ШІ, що автоматично змінюються залежно від поведінки клієнта. Наприклад, в одній воронці можна поєднати декілька каналів — email, Facebook, SMS та повідомлення в месенджері на сайті.

Гнучкі сценарії email-маркетингу.

Акцент на автоматизації комунікацій.

Інструменти лідогенерації.

Глибока аналітика поведінки клієнтів.

Brevo (ex Sendinblue)

Малий бізнес, локальний eCommerce, послуги, ритейл. Підходить тим, хто шукає платформу подібну до HubSpot за функціональністю, але не має великого бюджету. В Brevo можна поєднати канали комунікації, використовувати її одночасно як платформу для відділу продажів та маркетингових комунікацій з клієнтами. Завдяки цьому користувачі отримують широку модель даних по кожному їх клієнту.

Email, SMS, WatsApp, Web- та mobile-push.

Автоматизація маркетингових кампаній.

CRM-платформа з кол-трекінгом та аналітикою в одному місці.

Доступна ціна та простий інтерфейс.

eSputnik

eCommerce, ритейл, медіа, додатки, B2C. Ідеально підійде українським проєктам, яким потрібно налаштувати омніканальну комунікацію. Має достатньо глибоку аналітику контактної бази, включно з RFM-аналізом. Вбудований АІ допомагає створювати прогнозовані сегменти за ймовірністю здійснення купівлі. Також для сайтів є інформери та товарні рекомендації, які самонавчаються за допомогою ШІ.

Омніканальна автоматизація маркетингу.

Глибока інтеграція з CRM по відкритому АРІ.

AI-рекомендації для персоналізації контенту

Потужна аналітика та прогнозування.

Salesforce Marketing Cloud

Enterprise, B2B, eCommerce, ритейл. Працюють з різними напрямами, включно з автоматизацією маркетингу для В2В. Підійде брендам, котрим потрібна глибока персоналізація взаємодії з клієнтами в кожному каналі. Завдяки інтеграції з CRM можна розробляти ланцюжки автоматизації, які будуть поєднувати в собі різні маркетингові канали, сервісні центри, відділи продажів та програму лояльності. Також є кросканальна аналітика для оптимізації рекламних кампаній.

Поєднання різних каналів взаємодії: від маркетингу до відділу продажів.

Глибока інтеграція з CRM.

АІ-консультант та кросканальна аналітика.

Можливість створення предикативних сегментів.

Omnisend

eCommerce, D2C, ритейл. Платформа стане оптимальним рішенням для проєктів на старті, які зосереджуються на Email, SMS та push-сповіщеннях і прагнуть синхронізувати ці канали з ретаргетингом у Meta та Google. Доступна вбудована сегментація контактів за етапами життєвого циклу, покупками, взаємодією з повідомленнями. Є вбудована аналітика, яка дозволяє також збирати дані про дохід кожної кампанії всередині платформи.

Email, SMS, push, Facebook та Google Ads.

Інтеграція з Shopify, Magento, WooCommerce.

Автоматизація відновлення покинутих кошиків.

Персоналізація контенту.

SendPulse

eCommerce, SaaS, B2C, додатки, ритейл, освітні проєкти. Дуже зручна платформа саме для освітніх проєктів. Є можливість створювати та проводити онлайн-курси безпосередньо всередині платформи. Можна створювати чат-боти в Telegram, Facebook, WatsApp, Viber та Instagram. Також доступне створення чату для спілкування з клієнтами на сайті й розробка окремих лендінгів для збору лідів.

Email, Viber, SMS, push-сповіщення та чат-боти в Telegram, WhatsApp, Facebook, Facebook.

Створення чату для спілкування з клієнтами на сайті.

Платформа для створення та проведення онлайн-курсів.

Вбудований AI для аналізу відкриттів та кліків.

Mailchimp

Малий бізнес, стартапи, eCommerce, B2B. Ідеальний для невеликих проєктів з двома каналами комунікації: email та SMS. Є інтеграція з Salesforce, якщо потрібно розширити можливості. Залежно від тарифу може мати обмеження по автоматизації та А/В-тестуванню. Є можливість створення лендінгів, а також вбудований функціонал для підготовки контенту, наприклад банерів.

Простий у використанні конструктор розсилок.

Зручна сегментація аудиторії.

Інтеграція з аналітикою та соціальними мережами.

Безоплатний тариф для малого бізнесу.

Як обрати сервіс

Перший крок

Визначити цілі, які ви перед собою ставите. Наприклад, збільшити частку повторних продажів чи нових клієнтів.

Другий крок

Далі потрібно визначитися, які канали вам потрібні і котрі ви зможете використовувати, спираючись на ваші цілі. Зверніть увагу на наявні дані: у вас більше поштових адрес чи номерів телефонів?

Для українських проєктів завжди рекомендую обирати як мінімум наявні email, viber, чат-боти та sms. Це потрібно для того, щоби мати можливість контактувати з аудиторією у зручному для них каналі й точно «захопити» увагу користувача. При впровадженні рухатись від найдешевшого до найдорожчого каналу.

Також потрібно закласти можливість для масштабування. Якщо в майбутньому ви, наприклад, плануєте надсилати сповіщення своїм користувачам в особистий кабінет, варто подбати про це заздалегідь.

🟡 У сфері e-commerce краще відразу обирати мультиканальний сервіс, щоб гнучко працювати з різними аудиторіями у звичних для них каналах.

Третій крок

Визначтеся з додатковими функціями, які можуть знадобитись. На що варто звертати увагу:

інтеграція з платформою вашого сайту та зовнішніми сервісами (наприклад, Shopify);

можливості для сегментації та аналітики;

наявність опції інтеграції ШІ;

створення автоворонок;

поєднання даних про клієнта в одному місці тощо.

Наприклад, якщо вам потрібні складні сценарії, котрі будуть враховувати реакції людини на комунікацію з відділом продажів, сервісний центр, поведінку в купівлі, але водночас вам достатньо таких каналів, як email, push та SMS, обирайте такі платформи як HubSpot, Brevo або Salesforce.

Чим ширше можливості автоматизації, тим більше ви зможете заробити. Адже 80% доходу каналу забезпечують автоматичні сповіщення. І саме автоматизація дозволяє кратно масштабуватись. Наприклад, ви можете не просто розширювати карту автоматизації, а створювати динамічний контент із персональними рекомендаціями товарів або послуг в листах і на сайті, будувати предикативні сегменти й швидко реагувати на зміни в поведінці клієнта. Якщо сервіс має обмеження в автоматизації, наприклад, відсутність можливості легко інтегрувати систему розсилок, краще шукайте йому альтернативу.

Варто звернути увагу

Окрім функціональності сервіс має бути достатньо простим в інтерфейсі та інтуїтивно зрозумілим. Інакше запуск може розтягнутися на місяці.

Немає ідеального варіанту, який підходить одразу всім. Але є платформи, які найкраще відповідають вашій бізнес-моделі, масштабам і команді.

Ми оцінили понад 10 сервісів розсилок за 12+ критеріями — включаючи канали, автоматизацію, аналітику, A/B тести та простоту використання.