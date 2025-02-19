Как организовать рассылку на 19 языках с участием ChatGPT. Кейс по email-маркетингу для ME-QR.com

Как организовать рассылку на 19 языках с участием ChatGPT. Кейс по email-маркетингу для ME-QR.com

Сайт с многоязычным интерфейсом позволяет посетителям удобно пользоваться его функционалом из любого уголка мира. А также помочь бизнесу значительно расширить базу активной аудитории. В то же время мультиязычность становится серьезным испытанием для ретеншн-маркетинга. Общаться с пользователем на его языке и тратить на это значительный ресурс или упростить все до одного универсального варианта, рискуя потерять часть подписчиков?

Встретившись с таким вызовом в партнерстве с ME-QR, мы нашли решение: привлечь к созданию писем искусственный интеллект.

Проект: сервис для создания QR-кодов ME-QR. Период работы: 22.06.2023 – 31.10.2024. Регион: весь мир. Услуга: email-маркетинг. Команда проекта: Ольга Долид, Арина Ус, Леонид Кореновский, Марта Ланяк, Виталий Иванов, Email Marketers; Владислав Дышлюк, Дмитрий Гончаров, Project Managers; Ольга Белик, Content Marketing Specialist; Анна Романко, Middle Web Designer. Ольга Долид, Арина Ус, Леонид Кореновский, Марта Ланяк, Виталий Иванов, Email Marketers; Владислав Дышлюк, Дмитрий Гончаров, Project Managers; Ольга Белик, Content Marketing Specialist; Анна Романко, Middle Web Designer.

Кто наш партнер

ME-QR — продукт компании Me Team Ltd, основанной в 2021 году. Это сервис для быстрого и простого создания QR-кодов с настройкой их параметров. Главная особенность ресурса — возможность сгенерировать не только статические, но и динамические QR-коды: их наполнение можно обновлять уже после создания без изменения вида.

Цели сотрудничества

До сотрудничества с нами команда ME-QR никак не взаимодействовала с базой контактов, которая постепенно накапливалась благодаря регистрации пользователей на сайте. Поэтому нужно было:

запустить коммуникацию с пользователями;

установить и укрепить связь бренда с пользователями;

увеличить лояльность к сервису.

Действия команды

В первую очередь нам нужно было решить, как настраивать рассылки, учитывая 19 доступных языков сайта. А также адаптировать подход в коммуникации к каналу email и создать первые письма.

Итак, наши шаги:

подготовить базу и внедрить триггеры;

сформировать tone of voice;

реализовать мультиязычность с помощью искусственного интеллекта.

Далее обо всем подробнее.

Разработка шаблона рассылки

Создали основные стандарты дизайна и текстового наполнения рассылки. В результате сформировали форму-бланк, которая далее используется как основа для каждого нового письма. Благодаря этому все они остаются системными и узнаваемыми

Внедрение карты триггеров

Речь об автоматизированных рассылках, приходящих пользователям после регистрации, покупок (включая незавершенные) и других действий на сайте. Мы создали базовые типы триггерных писем и определили условия / периодичность их отправки.

Триггер завершения создания QR-кода возвращает на сайт пользователей, которые отвлеклись от этого процесса:

Статистика сообщает, что для триггеров Open rate (процент открытых писем) составляет на 70,5% больше, чем аналогичный показатель у регулярных рассылок. Поэтому этот тип мы реализуем в первую очередь. Наиболее эффективными оказались триггеры возврата и реактивации пользователей.

Это триггерное письмо возвращает пользователей к просмотру планов подписок на сайте:

Триггер реактивации прочтений для пользователей, которые не открывали письма компании в течение трех месяцев:

Внедрение функционала многоязычности

Несмотря на техническую сложность реализации такого решения, мы понимали, что общение с пользователем на его языке — приоритетное для эффективности рассылки. Поэтому начали искать инструменты, чтобы:

Оптимизировать затраты времени команды. Не создавать в каждой рассылке почти два десятка версий писем вручную.

Среди различных сервисов и функций для email-рассылок выбрали опцию подключения источника внешних данных в eSputnik. Она позволяет не загружать контент для письма непосредственно в сервис, а использовать для наполнения заранее созданного шаблона сторонние документы. В нашем случае таблицу Google.

1. Создание Google-таблиц с исходными данными

Мы создали два документа-конструктора писем: для промо и триггерных. Каждая колонка этих таблиц предназначена отдельной структурной части:

теме;

подтеме;

заголовку;

кнопкам.

Готовый текст новых писем создаем вручную на английском языке и распределяем по целевым клеткам таблицы. В дальнейшем каждая из них становится источником данных для соответствующих частей письма.

Документы имеют отдельную страницу для каждой языковой версии писем

Кроме соответствия техническим требованиям, о которых расскажем далее, такой формат работы с текстами имеет практическую пользу:

позволяет удобно хранить базу писем в одном месте — каждая строка содержит текст письма;

экономит время на создании повторяющихся элементов — хедера (верхняя часть), футера (нижняя) и кнопок.

2. Интеграция с искусственным интеллектом

Главным языком писем стал английский как наиболее универсальный. Он также сразу устанавливается как язык общения для тех, кто не выбрал ни один из других предложенных при регистрации на сайте.

Чтобы создать рассылки на других языках, мы использовали расширение, которое интегрирует Google-таблицу с ChatGPT по API. Функционал позволяет сервисам обмениваться информацией и взаимодействовать друг с другом.

GPT for Sheets and Docs обрабатывает каждую отдельную колонку таблиц и действует по указаниям, которые в них содержатся

Это расширение обрабатывает страницы документа одну за другой, начиная с первой ячейки. В каждой указано, как именно должен действовать ChatGPT, например:



чтобы заполнить ячейку с французской версией письма, расширение должно обратиться к соответствующей ячейке базовой страницы документа (то есть к странице с английской версией писем);

далее по инструкции расширения переводит исходный текст на французский (нужный язык указывается в каждой ячейке);

переведенный текст размещает в нужной ячейке.

Процесс повторяется 18 раз на разных языках, кроме английского. Так мы существенно уменьшаем рабочее время команды, а вместе с этим и расходы клиента, и получаем 19 языковых версий текстов.

3. Подключение источника внешних данных к eSputnik

Таблица с готовыми переводами стала внешним источником для сервиса eSputnik. Работа над каждой новой рассылкой начинается со стандартного создания письма на английском: это нужно, чтобы проверить правильность размещения структурных элементов и убедиться, что письмо выглядит аккуратно.

Стандартное письмо на английском:

Такое письмо — база для создания других языковых версий. На его основе формируем шаблон с переменными вместо наполнения. Это части кода, которые указывают eSputnik, откуда брать данные для заполнения каждого структурного элемента. В нашем случае переменные указывают на ячейки таблицы с нужной языковой версией.

Цикл передачи данных для отдельной структурной части письма:

Универсальный шаблон для создания мультиязычной рассылки:

В итоге мы получаем 19 писем на разных языках, 18 из которых созданы с минимальными усилиями. Остается только передать сервису информацию о языке пользователя. Ее получаем автоматически при обработке базы контактов от сайта. Если этого параметра нет, проверяем его в личном кабинете на сайте ME-QR.com.

Так выглядит перечень вариантов языков для создания рассылки

Результаты сотрудничества

Проморассылки

Благодаря внедрению мультиязычности в рассылку партнера, подписчики регулярно получают письма на языке, который они выбрали из 19 предложенных вариантов.

Статистические данные для каждой языковой версии рассылки исследуются отдельно:

Open rate отличается для разных языковых версий в рамках одной проморассылки: от 21,3% на индонезийском до 54,2% на японском, как в примере выше. Естественно, показатель отличается между рассылками в целом. Ниже письмо, отправленное в другие даты, его показатель прочтения от 22,6% на корейском до 53,9% на японском:

Триггерные рассылки

Показатель открытий триггерных писем традиционно выше аналогичного для промо. Здесь наибольший Open rate составляет 83,3% для иврита, а наименьший — 35,7% для китайского. Один из самых результативных типов триггерных писем — welcome-цепочка:

Как и в случае с проморассылками, статистика отличается для разных типов триггерных писем: напоминание о брошенном просмотре открывали чаще всего на шведском (83,3%), а меньше всего таких сообщений прочитали на малайском (29,6%):

База контактов

Статистика за четыре месяца работы над проектом демонстрирует рост активной базы подписчиков до 74%. Показатели выросли благодаря системности коммуникации в проморассылках, интересным темам в них и А/Б-тестированию этих тем, а также благодаря проработанности триггерных писем.

Структура активности базы подписчиков за июнь

Структура активности базы подписчиков за июль

Конверсия

Отдельной метрикой для измерения эффективности рассылки является количество QR-кодов, которые сгенерировали после перехода на сайт из письма. Этот параметр отображается числом кликов, которое мы отслеживаем с помощью AdSense (сервис контекстной рекламы от Google).

Данные из AdSense наглядно отображают увеличение эффективности рассылки

Прирост кликов месяц к месяцу составляет:

апрель — 14,76%;

май — 13,12%;

июнь — 22,85%;

июль — 89,63%;

август — 48,36%.

Финансовая эффективность

Прибыль нашего партнера имеет несколько источников. Данные о них мы получаем и анализируем с помощью двух сервисов — eSputnik и AdSense. Оба демонстрируют рост показателей прибыли.

График роста одного из источников прибыли партнера. Данные из eSputnik

Значительный скачок прибыли на графике совпадает с началом внедрения изменений в стратегии продвижения. Прибыль растет благодаря разработке релевантной и системной контент-стратегии. Похожую тенденцию можно увидеть и по конверсиям (кликам) выше.

График роста другого источника прибыли. Данные из AdSense

Прирост прибыли месяц к месяцу составляет:

Месяц По данным AdSense: По данным eSputnik Май 8,39 % -18,51 % Июнь 17,19 % 154,88 % Июль 65,38 % 73,66 % Август 118,96 % 32,02 %

Выводы

Нам удалось внедрить многоязычный email-маркетинг для партнера, который ранее не использовал этот канал коммуникации со своими пользователями. Мы разработали шаблон рассылки и внедрили карту триггеров, чтобы сделать коммуникацию с пользователями системной и унифицированной, а каждое письмо — узнаваемым. Для решения проблемы многоязычности привлекли искусственный интеллект и автоматизировали процесс создания новых языковых версий писем из базовой версии на английском. Чтобы сэкономить время на создание каждой из 19 языковых версий письма, мы воспользовались опцией подключения источника внешних данных в eSputnik и так автоматизировали процесс. Работа с мультиязычностью дала свои результаты: письма имеют высокий Open rate благодаря персонализации. Активная база контактов, конверсия и финансовая эффективность рассылки демонстрирует высокие темпы роста: за последний квартал нашей работы показатели увеличились в среднем в три-четыре раза.

Отзывы о сотрудничестве

Марта Ланяк, Email Marketing Specialist в Netpeak Agencies Group

Сотрудничество с Me-QR было плодотворным, интересным и богатым на различные вызовы: от внедрения мультиязычности до разработки кастомных триггеров и сегментации. Работать с таким проектом действительно увлекательно, ведь это не обычный ecommerce или сфера услуг, где все понятно, а SaaS. Команда Me-QR активно сотрудничала с нами на каждом этапе. Благодаря этому мы смогли разработать retention с нуля и продолжать его развитие.

Владислав Дышлюк, Project Manager в Netpeak Agencies Group

Когда мы начали работать с проектом me-qr.com, я сразу увидел потенциал во внедрении retention-маркетинга, учитывая масштаб задач, стоящих перед брендом. Это стало одной из важных точек роста для сервиса, ведь в специфической нише QR-кодов на глобальном рынке конкуренты слабо используют соответствующий инструмент, и мы имели полную свободу действий от партнера, что мотивировало всю команду. Интересным вызовом была довольно разнообразная целевая аудитория продукта, но благодаря активной вовлеченности владельца проекта Ивана и его команды разработчиков — мы получили доступ к качественным аналитическим данным и смогли быстро адаптироваться к потребностям бизнеса. Их открытость к новым идеям, техническим решениям и постоянная поддержка позволили нашей команде работать с актуальными данными и создавать кастомные решения для работы с базой клиентов. Благодаря совместным усилиям канал вышел на рентабельность и стал прибыльным, что подтверждается ростом подписок и дохода с Google AdSense. Сейчас мы продолжаем углублять сегментацию и автоматизацию, экспериментируем с новыми подходами, что дает положительные результаты. Me-QR — это один из тех проектов, которые остаются в памяти благодаря профессиональной команде партнера и возможности экспериментировать для достижения высоких результатов.

Спасибо за помощь в составлении кейса Марте Ланяк.