Як організувати розсилку 19 мовами за участі ChatGPT. Кейс з email-маркетингу для ME-QR.com

Як організувати розсилку 19 мовами за участі ChatGPT. Кейс з email-маркетингу для ME-QR.com

Сайт із багатомовним інтерфейсом дає змогу відвідувачам зручно користуватися його функціоналом із будь-якого куточка світу. А також допомогти бізнесу значно розширити базу активної аудиторії. Водночас багатомовність стає серйозним випробуванням для ретеншн-маркетингу. Спілкуватись із користувачем його мовою і витрачати для цього безліч ресурсів чи спростити все до одного універсального варіанту, ризикуючи втратити частину підписників?

Зустрівшись із таким викликом під час співпраці з проєктом ME-QR, ми знайшли рішення: залучити до створення листів штучний інтелект. Як нам це вдалося — далі.

Проєкт: сервіс для створення QR-кодів сервіс для створення QR-кодів ME-QR Період роботи: 22.06.2023 – 31.10.2024. Регіон: весь світ. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Ольга Долід, Орина Ус, Леонід Кореновський, Марта Ланяк, Віталій Іванов, Email Marketers; Владислав Дишлюк, Дмитро Гончаров, Project Managers; Ольга Бєлік, Content Marketing Specialist; Анна Романко, Middle Web Designer.

Хто наш партнер

ME-QR — продукт компанії Me Team Ltd, заснованої у 2021 році. Це сервіс для швидкого і простого створення QR-кодів з налаштуванням їхніх параметрів. Головна особливість ресурсу — можливість згенерувати не тільки статичні, а й динамічні QR-коди: їхнє наповнення можна оновлювати вже після створення без зміни вигляду.

Цілі співпраці

До співпраці з нами команда ME-QR ніяк не взаємодіяла із базою контактів, що поступово накопичувалась завдяки реєстрації користувачів на сайті. Тому потрібно було:

запустити комунікацію з користувачами;

встановити та зміцнити зв’язок бренду з юзерами;

збільшити лояльність до сервісу.

Дії команди

Першочергово нам потрібно було вирішити, як налаштовувати розсилки з огляду на 19 доступних мов сайту. А також адаптувати підхід у комунікації до каналу email і створити перші листи.

Отже, наші кроки:

підготувати базу і впровадити тригери;

сформувати tone of voice;

реалізувати мультимовність за допомогою штучного інтелекту.

Далі про все це детально.

Розробка шаблону розсилки

Створили головні стандарти дизайну та текстового наповнення розсилки. У результаті сформували форму-бланк, що далі використовується як база для кожного нового листа. Завдяки цьому всі вони зберігають системність і впізнаваність.

Впровадження карти тригерів

Мова про автоматизовані розсилки, що надходять користувачам після реєстрації, покупок (включно з незавершеними) та інших дій на сайті. Ми створили базові різновиди тригерних листів і визначили умови / періодичність їхньої відправки.

Тригер завершення створення QR-коду повертає на сайт користувачів, які відволіклись від цього процесу:

Статистика повідомляє, що для тригерів Open rate (відсоток відкритих листів) становить на 70,5 % більше, ніж аналогічний показник у регулярних розсилок. Тому цей різновид ми реалізуємо в першу чергу. Найбільш ефективними виявились тригери повернення та реактивації користувачів.

Цей лист повертає користувачів до перегляду планів підписок на сайті:

Тригер реактивації прочитань для користувачів, що не відкривали листи компанії протягом трьох місяців:

Впровадження функціоналу багатомовності

Попри технічну складність реалізації такого рішення, ми розуміли, що спілкування з користувачем його мовою — пріоритетне для ефективності розсилки. Тому почали шукати інструменти, щоб:

Оптимізувати витрати часу команди. Не створювати у кожній розсилці майже два десятки версій листів вручну.

Серед різних сервісів та функцій для email-розсилок обрали опцію підключення джерела зовнішніх даних в eSputnik. Вона дає змогу не завантажувати контент для листа безпосередньо в сервіс, а використовувати для наповнення заздалегідь створеного шаблону сторонні документи. У нашому випадку таблицю Google.

1. Створення Google-таблиць із вихідними даними

Ми створили два документи-конструктори листів: для промо та тригерних. Кожна колонка цих таблиць призначена окремій структурній частині:

темі;

підтемі;

заголовку;

кнопкам.

Готовий текст нових листів створюємо вручну англійською та розподіляємо по цільових клітинах таблиці. Надалі кожна із них стає джерелом даних для відповідних частин листа.

Документи мають окрему сторінку для кожної мовної версії листів

Окрім відповідності технічним вимогам, про які розкажемо далі, такий формат роботи з текстами має практичну користь:

дає змогу зручно зберігати базу листів в одному місці — кожен рядок містить текст листа;

економить час на створенні елементів, що повторюються — хедера(верхня частина), футера (нижня) та кнопок.

2. Інтеграція зі штучним інтелектом

Головною мовою листів стала англійська як найбільш універсальна. Вона також одразу встановлюється як мова спілкування для тих, хто не обрав жодну з інших запропонованих під час реєстрації на сайті.

Щоб створити розсилки іншими мовами, ми використали розширення, що інтегрує Google-таблицю з ChatGPT за API. Функціонал дає сервісам змогу обмінюватись інформацією та взаємодіяти один з одним.

GPT for Sheets and Docs опрацьовує кожну окрему колонку таблиць та діє за вказівками, що в них містяться





щоби заповнити комірку з французькою версією листа, розширення має звернутись до відповідної клітинки базової сторінки документу (тобто до сторінки з англійською версією листів);

далі за інструкцією розширення перекладає вихідний текст французькою (потрібна мова вказується в кожній комірці);

перекладений текст розміщує у потрібній клітинці. Це розширення опрацьовує сторінки документу одна за одною, починаючи з першої комірки-клітинки. У кожній такій клітинці вказано, як саме має діяти ChatGPT, наприклад:

Процес повторюється 18 разів різними мовами, крім англійської. Так ми суттєво зменшуємо робочий час команди, а разом із цим і витрати клієнта, й отримуємо 19 мовних версій текстів.

3. Підключення джерела зовнішніх даних до eSputnik

Таблиця з готовими перекладами стала зовнішнім джерелом для сервісу eSputnik. Робота над кожною новою розсилкою починається зі стандартного створення листа англійською: це потрібно, щоби перевірити правильність розміщення структурних елементів та упевнитись, що лист виглядає охайно.

Стандартний лист англійською:

Такий лист — база для створення інших мовних версій. На його основі формуємо шаблон зі змінними замість наповнення. Це частини коду, які вказують eSputnik, звідки брати дані для заповнення кожного структурного елемента. У нашому випадку змінні вказують на клітинки таблиці потрібною мовною версією.

Цикл передачі даних для окремої структурної частини листа:

Універсальний шаблон для створення мультимовної розсилки:

У підсумку ми отримуємо 19 листів різними мовами, 18 з яких створені з мінімальними зусиллями. Залишається тільки передати сервісу інформацію про мову користувача. Її отримуємо автоматично під час обробки бази контактів від сайту. Якщо цього параметра немає, перевіряємо його в особистому кабінеті на сайті ME-QR.com.

Так виглядає перелік варіантів мов для створення розсилки

Результати співпраці

Проморозсилки

Завдяки впровадженню багатомовності в розсилку партнера, підписники регулярно отримують листи мовою, яку вони вибрали з 19 запропонованих варіантів.

Статистичні дані для кожної мовної версії розсилки досліджуються окремо:

Open rate відрізняється для різних мовних версій у межах однієї проморозсилки: від 21,3 % індонезійською до 54,2 % японською, як у прикладі вище. Природно, показник різниться між розсилками загалом. Нижче лист, відправлений в інші дати, його показник прочитання від 22,6 % корейською до 53,9 % японською:

Тригерні розсилки

Показник відкриттів тригерних листів традиційно вищий за аналогічний показник проморозсилок. Тут найбільший Open rate становить 83,3 % для івриту, а найменший — 35,7 % для китайської.

Один із найбільш результативних типів тригерних листів — welcome-ланцюжок:

Як і у випадку з проморозсилками, статистика відрізняється для різних типів тригерних листів: нагадування про покинутий перегляд відкривали найчастіше шведською (83,3 %), а найменше таких повідомлень прочитали малайською (29,6 %):

База контактів

Статистика за чотири місяці роботи над проєктом демонструє зростання активної бази підписників до 74 %. Показники зросли завдяки системності комунікації в проморозсилках, цікавих темах у них і А/Б-тестуванню цих тем, а також завдяки пропрацьованості тригерних листів.

Структура активності бази підписників за червень

Структура активності бази підписників за липень

Конверсія

Окремою метрикою для вимірювання ефективності розсилки є кількість QR-кодів, які згенерували після переходу на сайт із листа. Цей параметр відображається числом кліків, яку ми відстежуємо за допомогою AdSense (сервіс контекстної реклами від Google).

Дані з AdSense наочно відображають збільшення ефективності розсилки

Приріст кліків місяць до місяця становить:

квітень — 14,76 %;

травень — 13,12 %;

червень — 22,85 %;

липень — 89,63 %;

серпень — 48,36 %.

Фінансова ефективність

Прибуток нашого партнера має кілька джерел. Дані про них ми отримуємо й аналізуємо за допомогою двох сервісів — eSputnik та AdSense. Обидва демонструють зростання показників прибутку.

Графік зростання одного з джерел прибутку партнера. Дані з eSputnik

Значний стрибок прибутку на графіку збігається з початком впровадження змін у стратегії просування. Прибуток зростає завдяки розробці релевантної та системної контент-стратегії. Схожу тенденцію можна побачити і по конверсіях (кліках) вище.

Графік зростання іншого джерела прибутку. Дані з AdSense

Приріст прибутку місяць до місяця становить:

Місяць За даними AdSense: За даними eSputnik Травень 8,39 % -18,51 % Червень 17,19 % 154,88 % Липень 65,38 % 73,66 % Серпень 118,96 % 32,02 %

Висновки

Нам вдалось впровадити багатомовний email-маркетинг для партнера, який раніше не використовував цей канал комунікації зі своїми користувачами. Ми розробили шаблон розсилки та впровадили карту тригерів, щоби зробити комунікацію з користувачами системною та уніфікованою, а кожний лист — впізнаваним. Для вирішення проблеми багатомовності залучили штучний інтелект та автоматизували процес створення нових мовних версій листів із базової версії англійською. Щоби заощадити час на створення кожної з 19 мовних версій листа, ми скористались опцією підключення джерела зовнішніх даних в eSputnik і так автоматизували процес. Робота з багатомовністю дала свої результати: листи мають високий Open rate саме через персоналізованість. Активна база контактів, конверсія та фінансова ефективність розсилки демонструє високі темпи росту: за останній квартал нашої роботи показники збільшились у середньому в три-чотири рази.

Відгуки про співпрацю

Марта Ланяк, Email Marketing Specialist у Netpeak Agencies Group

Співпраця з Me-QR була плідною, цікавою та багатою на різноманітні виклики: від впровадження багатомовності до розробки кастомних тригерів та сегментації. Працювати з таким проєктом дійсно захопливо, адже це не звичайний ecommerce чи сфера послуг, де все зрозуміло, а SaaS. Команда Me-QR активно співпрацювала з нами на кожному етапі. Завдяки цьому ми змогли розробити retention з нуля та продовжувати його розвиток.

Владислав Дишлюк, Project Manager у Netpeak Agencies Group

Коли ми почали працювати з проєктом me-qr.com, я одразу побачив потенціал у впровадженні retention-маркетингу, враховуючи масштаб завдань, що стоять перед брендом. Це стало однією їз важливих точок зростання для сервісу, адже у специфічній ніші QR-кодів на глобальному ринку конкуренти слабо використовують відповідний інструмент, і ми мали повну свободу дій від партнера, що мотивувало всю команду. Цікавим викликом була доволі різноманітна цільова аудиторія продукту, але завдяки активній залученості власника проєкту Івана та його команди розробників — ми отримали доступ до якісних аналітичних даних і змогли швидко адаптуватися до потреб бізнесу. Їхня відкритість до нових ідей, технічних рішень і постійна підтримка дозволили нашій команді працювати з актуальними даними та створювати кастомні рішення для роботи з базою клієнтів. Завдяки спільним зусиллям канал вийшов на рентабельність і став прибутковим, що підтверджується зростанням підписок та доходу з Google AdSense. Зараз ми продовжуємо поглиблювати сегментацію та автоматизацію, експериментуємо з новими підходами, що дає позитивні результати. Me-QR — це один із тих проєктів, що залишаються в пам’яті завдяки професійній команді партнера та можливості експериментувати для досягнення високих результатів.

Дякую за допомогу у складанні кейсу Марті Ланяк.