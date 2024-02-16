Як оптимізувати рекламу в LinkedIn

LinkedIn є однією з найпопулярніших бізнес-орієнтованих платформ для B2B маркетингу та професійної реклами. Це найбільша у світі соціальна мережа для бізнесу, яка налічує понад мільярд користувачів з більше ніж 200 країн.

Хоча одним з найефективніших способів використання LinkedIn є саме таргетована реклама, значна кількість користувачів стикається з проблемою низької ефективності цієї реклами. Найбільш поширені причини — некоректне налаштування таргетингу або неправильний вибір формату оголошень. В результаті кошти витрачаються майже даремно, а очікуваних конверсій не відбувається.

У цій статті мова піде про те, як оптимізувати налаштування реклами в LinkedIn, щоб ви могли підвищити конверсію своїх оголошень і отримати максимум від рекламного бюджету!

Отже, почнімо.

Підготовка до рекламної кампанії в LinkedIn

Щоб рекламна кампанія в LinkedIn принесла вам гарний результат, варто ґрунтовно до неї підготуватися. Розгляну основні кроки такої підготовки:

Крок 1. Визначте свою цільову аудиторію за демографічними, поведінковими та професійними ознаками. Детально проаналізуйте портрет ідеального клієнта, врахуйте його інтереси та діяльність. Намагайтесь максимально звузити аудиторію, адже широке охоплення тут буде зайвим. Погодьтесь, витрачати бюджет на нецільових користувачах аж ніяк не вигідно!

Крок 2. Створюйте рекламні оголошення виключно з якісними зображеннями та заголовками. Не забувайте використовувати «каруселі» або інші креативні формати оголошень, але водночас адаптуйте свої тексти під професійну аудиторію LinkedIn.

Крок 3. Запустіть А/В-тестування різних форматів і креативів. Обов’язково аналізуйте конверсії, CTR, CPC та корегуйте відповідні налаштування, і головне — встановлюйте реалістичний бюджет та ставки!

Наприклад, якщо ви просуваєте ІТ-компанію, цільова аудиторія може виглядати так: ІТ-директори та менеджери віком 25-45 років, з досвідом роботи 5+ років, які цікавляться хмарними технологіями, штучним інтелектом, кібербезпекою. Далі готуєте якісне відео про переваги ваших ІТ-послуг та розміщуєте його у форматі «пост» Video Ads. Пишете заголовок, наприклад, «Захистіть свій бізнес від кіберзагроз та хакерів». Після запуску тестуєте 2 варіанти оголошень з різним бюджетом і аналізуєте конверсію заявок. Залишаєте ефективніший, корегуєте ставки.

Обов’язково раджу тестувати різні формати оголошень, адже найефективніший варіант часто може ховатись там, де ви його зовсім не чекаєте. Експериментуйте, творіть, випробовуйте різні підходи. LinkedIn дозволяє втілити будь-які творчі ідеї для просування бізнесу!

Швидкий розбір кейса

Нещодавно 4limes працювали з компанією, що спеціалізується на наданні послуг з отримання другого громадянства за програмами «золотих віз». Компанія успішно працює з клієнтами з усього світу, допомагаючи їм отримати візи в Європі.

Проте у замовника виникла наступна проблема: багато людей з Пакистану та Індії мають обмежений доступ до європейських країн через особливості своїх паспортів. Натомість вони вільно в’їжджають в арабські та мусульманські держави.

Тому компанія вирішила розширити свій бізнес на Близький Схід шляхом пошуку надійних партнерів у цих країнах. Мета ― залучати потенційних клієнтів та допомагати їм отримувати європейське громадянство, попри візові обмеження.

Ми розробили рекламну кампанію у LinkedIn, націлену на Єгипет, Саудівську Аравію, Катар, Оман та ОАЕ. Цільова аудиторія включала як приватних осіб (B2C), так і компанії у сферах права, інвестицій тощо (B2B).

Загальні витрати на рекламну кампанію в LinkedIn склали $ 1256,50. За ці кошти вдалося згенерувати 89 лідів, укласти 15 партнерських угод. Ціна за результат становила близько $ 61,56. Це доволі ефективний показник для подібних кампаній.

Цей кейс доводить ефективність використання LinkedIn для побудови партнерської мережі на Близькому Сході, зокрема в країнах, де цільова аудиторія має особливі потреби та обмеження.

Як підвищити ефективність реклами

Якщо ваша реклама в LinkedIn раптом почала працювати гірше, не панікуйте. Маю декілька підказок, як можна покращити ситуацію:

Якщо частота показів вище, ніж три, вважайте, люди втомлюються від ваших оголошень. Вам потрібно або оновити креативи, або призупинити кампанію на деякий час. Якщо падає CTR, спробуйте змінити зображення й заголовки, додати в них інтриги. Якщо навпаки, показник CPM або CPC раптово виріс, варто перейти на налаштування ставок вручну. Вищий CPC може бути пов’язаний саме зі ставками, розміром аудиторії, низьким CTR тощо.

10 кроків для оптимізації рекламних кампаній

Ось кілька простих способів оптимізувати рекламу в LinkedIn для збільшення прибутку вже сьогодні:

Вимкніть розширення аудиторії LinkedIn. Зніміть відмітку з «Мережевої аудиторії» LinkedIn. Тестуйте кампанії за схемою: «Аудиторія > Креатив > Текст». Призупиняйте оголошення після досягнення частоти показів «три». Застосовуйте лід-форми для ретаргетингу. Виключайте зайві характеристики при вказуванні посад. Проводьте дослідження реклами конкурентів для пошуку ідей. Стежте за показником релевантності оголошень. Завжди починайте зі ставок вручну, переходьте на Max Delivery при CTR>1%. Виключайте неефективні типи пристроїв.

А ще раджу звернути увагу на нові можливості LinkedIn. Наприклад, бібліотека оголошень дозволяє дивитися і копіювати рекламу конкурентів, а функція прогнозованої аудиторії сама підбере потенційних клієнтів за допомогою штучного інтелекту.

Звісно ж, інколи ваша оптимізація може бути схожою на гру в дартс ― щоб влучити в яблучко, потрібно кинути не один дротик. Та головне ― не бійтесь помилятись, фіксуйте результати та корегуйте «приціл». Ваш успіх обов’язково вас наздожене!

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