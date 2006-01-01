Роман Мордвінов

Роман Мордвінов

Автор NJ з 2023
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak Agency Kazakhstan
Інформація про себе
PPC Specialist at Netpeak Agency Kazakhstan

Свіжі матеріали

Аналітика
746 1
Інструмент для підрахунку «Асоційованих конверсій» в GA4 — скрипт для Google таблиць
Аналітика
Інструмент для підрахунку «Асоційованих конверсій» в GA4 — скрипт для Google таблиць
746 1
PPC
3733 6
Як налаштувати кастомізацію картинок для Facebook Dynamic Ads — покроковий гайд
PPC
Як налаштувати кастомізацію картинок для Facebook Dynamic Ads — покроковий гайд
3733 6