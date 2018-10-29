Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Из нового исследования вы узнаете, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года: по регионам, тематикам, сетям распространения объявлений и типов устройств. А ещё поймёте, какой фактор оказал наибольшее влияние на стоимость клика.

Читайте, анализируйте, сравнивайте с аналогичными исследованиями за первый и второй кварталы этого года.

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 1,4 миллионам кликов в 14 тематиках и 15 регионах страны.

Перед анализом данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 1 170 801;
  • Яндекс — 259 596.

Все проекты, которые участвовали в исследовании, были распределены между 14 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • обучение;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • электроника;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В исследовании статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Почему? На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут разнится с данными ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика использован boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений третьем квартале 2018 года в Казахстане

Из гистограммы видно, что большая часть наблюдений в медийной сети по стоимости клика не превышает $0,2 и $0,4 — в поисковой.

В разрезе сетей распространения объявлений за третий квартал 2018 года в Казахстане

Сеть распространения в Казахстане за третий квартал 2018 года

Клик в поисковой сети Google Ads в Казахстане находился в диапазоне $0,04 — $0,21, в КМС: $0,05 — $0,12.

Стоимость клика в Google Ads в разных регионах Казахстана

в разных регионах Казахстана

большой размах по стоимости клика. Наиболее дорогими стали Жамбылская и Алматинская области

Во всех регионах Казахстана достаточно большой размах по стоимости клика. Наиболее дорогими стали Жамбылская и Алматинская области со стоимостью $0,05 — $0,24.

Наиболее дешевыми по стоимости клика регионами были Кызылординская и Северо-Казахстанская области, с показателем $0,03 — $0,17.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам стоимость клика казахстан

Недвижимость самая дорогая тематика в поисковом продвижении в Казахстане в третьем квартале 2018 года

«Недвижимость» — самая дорогая тематика в поисковом продвижении ($0,46 — $0,73). Далее идёт «обучение»: $0,30 — $0,54.

Значительно дешевле клик стоил в тематиках «электроника»: $0,03 — $0,04; «новости и инфо»: $0,01 — $0,02.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Гугл по тематикам

Недвижимость, канцелярия и полиграфия — самые дорогие тематики для поискового продвижения в Казахстане

«Недвижимость», «канцелярия и полиграфия» — самые дорогие тематики для поискового продвижения в Казахстане (стоимость клика составляет $0,13 — $0,16).

«Новости и инфо», «дом и сад», «авто» напротив стали наиболее дешевыми по стоимости клика по медийному объявлению: $0,01 — $0,05.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

стоимость клика кмс казахстан

Десктопный трафик немного дороже мобильного

Десктопный трафик в Google Ads стоил $0,05 — $0,28, что немного дороже мобильного: $0,04 — $0,19.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разных регионах

В Казахстане очень большая доля мобильного трафика

В Казахстане очень большая доля мобильного трафика, независимо от региона он составляет более 75%.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разных тематиках

В большинстве тематик также преобладает мобильный трафик

В большинстве тематик также преобладает мобильный трафик, наибольшая его доля наблюдается в тематике «гипермаркет» и составляет 90%.

Наименьший процент мобильного трафика приходится на «IT», «канцелярию и полиграфию» — до 30%.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений в третьем квартале 2018 года в Казахстане

В рекламной сети Яндекса наблюдения достаточно равномерно распределены по стоимости клика в диапазоне от $0,03 — $0,2. В поисковой сети основная часть наблюдений не превышает $0,15.

Сети распространения объявлений в третьем квартале 2018 года в Казахстане

Диапазон стоимости клика в поиске Яндекса

В целом стоимость клика в поиске Яндекса находилась в диапазоне $0,03 — $0,16 и $0,05 — $0,12 в РСЯ (Рекламной сети Яндекса).

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса по регионам

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе регионов в третьем квартале 2018 года в Казахстане

Наиболее дорогие регионы для поискового продвижения

Наиболее дорогими регионами для поискового продвижения в Яндексе стали Южно-Казахстанская и Алматинская области с показателем $0,03 — $0,23 за клик.

Жамбылская область стала дешевой по стоимости клика в поиске Яндекса: $0,02 — $0,12.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса по тематикам

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса разрезе тематик для Казахстана в третьем квартале 2018 года

Недвижимость — наиболее дорогая тематика в Казахстане в третьем квартале 2018 года

«Недвижимость» — наиболее дорогая тематика, клик в поиске стоил $0,31 — $0,43.

«Дом и сад», «новости и инфо» замыкают список исследуемых тематик по стоимости клика: $0,02 — $0,03.

Распределение стоимости клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

Распределение стоимости клика в РСЯ в разрезе тематик для Казахстана в третьем квартале 2018 года

Недвижимость» в РСЯ также, как и в поиске — самая дорогая тематика

«Недвижимость» в РСЯ также, как и в поиске — самая дорогая тематика, со стоимостью клика от $0,13 до $0,19.

Дешевле всего клик по баннеру стоил в тематиках «дом и сад»: $0,04 — $0,05; «авто»: $0,04 — $0,06.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса по типам устройств

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса в разрезе типов устройств в Казахстане за третий квартал 2018 года

Исследование по типам устройств для Казахстана в третьем квартале 2018 года

Если сравнивать медианное значение стоимости клика по типам устройств, то значительной разницы не наблюдается. Правда, в настольных ПК верхний квартиль всё же выше и составляет $0,2.

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ по регионам

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ для Казахстана в третьем квартале 2018 года

Доля мобильного трафика в Яндексе всегда ниже, чем в Google. Несмотря на это, в некоторых регионах Казахстана (в Кызылординской и Атырауской областях) даже в Яндексе доля кликов с мобильных устройств превышает 50%.

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ по тематикамНаиболее высокая доля мобильного трафика среди тематик наблюдается в тематиках «туризм» и «детские товары»

Наиболее высокая доля мобильного трафика среди тематик наблюдается в тематиках «туризм» и «детские товары». Напротив, «мебель» и «тяжелая промышленность», по большей части, нацелены на настольные компьютеры и ноутбуки.

Выводы

  1. При ведении рекламных кампаний на Казахстан нельзя пренебрегать мобильным трафиком. На данный момент, в Google он составляет более 70% (независимо от региона). Также и в Яндексе — в большинстве регионов Казахстана доля мобильного трафика стремительно приближается к 50%.
  2. Основной фактор, который влияет на стоимость клика в Казахстане — тематика рекламируемого проекта (независимо от того, где вы ведёте рекламные кампании: в Яндекс или Google).
  3. «Недвижимость» — наиболее дорогая тематика. Стоимость клика в поиске Google составляет $0,46 — $0,73 и $0,31 — $0,43 в Яндексе.
  4. За клик по медийному объявлению в тематике «недвижимость» рекламодатели платили в КМС Google $0,13 — $0,17 и $0,13 — $0,19 в РСЯ.
  5. Значительной зависимости стоимости клика от региона не наблюдается.
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Яндекс.Директ контекстно-медийная сеть Google продвижение в Яндекс.Директ рекламная сеть Яндекса
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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