Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года

Из нового исследования вы узнаете, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2018 года: по регионам, тематикам, сетям распространения объявлений и типов устройств. А ещё поймёте, какой фактор оказал наибольшее влияние на стоимость клика.

Читайте, анализируйте, сравнивайте с аналогичными исследованиями за первый и второй кварталы этого года.

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 1,4 миллионам кликов в 14 тематиках и 15 регионах страны.

Перед анализом данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 170 801;

Яндекс — 259 596.

Все проекты, которые участвовали в исследовании, были распределены между 14 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

канцелярия и полиграфия;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

обучение;

тяжелая промышленность и производство;

электроника;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В исследовании статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. Почему? На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные приведенные в исследовании могут разнится с данными ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика использован boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

Из гистограммы видно, что большая часть наблюдений в медийной сети по стоимости клика не превышает $0,2 и $0,4 — в поисковой.

Клик в поисковой сети Google Ads в Казахстане находился в диапазоне $0,04 — $0,21, в КМС: $0,05 — $0,12.

Стоимость клика в Google Ads в разных регионах Казахстана

Во всех регионах Казахстана достаточно большой размах по стоимости клика. Наиболее дорогими стали Жамбылская и Алматинская области со стоимостью $0,05 — $0,24.

Наиболее дешевыми по стоимости клика регионами были Кызылординская и Северо-Казахстанская области, с показателем $0,03 — $0,17.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

«Недвижимость» — самая дорогая тематика в поисковом продвижении ($0,46 — $0,73). Далее идёт «обучение»: $0,30 — $0,54.

Значительно дешевле клик стоил в тематиках «электроника»: $0,03 — $0,04; «новости и инфо»: $0,01 — $0,02.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

«Недвижимость», «канцелярия и полиграфия» — самые дорогие тематики для поискового продвижения в Казахстане (стоимость клика составляет $0,13 — $0,16).

«Новости и инфо», «дом и сад», «авто» напротив стали наиболее дешевыми по стоимости клика по медийному объявлению: $0,01 — $0,05.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

Десктопный трафик в Google Ads стоил $0,05 — $0,28, что немного дороже мобильного: $0,04 — $0,19.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разных регионах

В Казахстане очень большая доля мобильного трафика, независимо от региона он составляет более 75%.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разных тематиках

В большинстве тематик также преобладает мобильный трафик, наибольшая его доля наблюдается в тематике «гипермаркет» и составляет 90%.

Наименьший процент мобильного трафика приходится на «IT», «канцелярию и полиграфию» — до 30%.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика по сетям распространения объявлений

В рекламной сети Яндекса наблюдения достаточно равномерно распределены по стоимости клика в диапазоне от $0,03 — $0,2. В поисковой сети основная часть наблюдений не превышает $0,15.

В целом стоимость клика в поиске Яндекса находилась в диапазоне $0,03 — $0,16 и $0,05 — $0,12 в РСЯ (Рекламной сети Яндекса).

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса по регионам

Наиболее дорогими регионами для поискового продвижения в Яндексе стали Южно-Казахстанская и Алматинская области с показателем $0,03 — $0,23 за клик.

Жамбылская область стала дешевой по стоимости клика в поиске Яндекса: $0,02 — $0,12.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса по тематикам

«Недвижимость» — наиболее дорогая тематика, клик в поиске стоил $0,31 — $0,43.

«Дом и сад», «новости и инфо» замыкают список исследуемых тематик по стоимости клика: $0,02 — $0,03.

Распределение стоимости клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

«Недвижимость» в РСЯ также, как и в поиске — самая дорогая тематика, со стоимостью клика от $0,13 до $0,19.

Дешевле всего клик по баннеру стоил в тематиках «дом и сад»: $0,04 — $0,05; «авто»: $0,04 — $0,06.

Распределение стоимости клика в поиске Яндекса по типам устройств

Если сравнивать медианное значение стоимости клика по типам устройств, то значительной разницы не наблюдается. Правда, в настольных ПК верхний квартиль всё же выше и составляет $0,2.

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе всегда ниже, чем в Google. Несмотря на это, в некоторых регионах Казахстана (в Кызылординской и Атырауской областях) даже в Яндексе доля кликов с мобильных устройств превышает 50%.

Доля мобильного трафика в Яндекс.Директ по тематикам

Наиболее высокая доля мобильного трафика среди тематик наблюдается в тематиках «туризм» и «детские товары». Напротив, «мебель» и «тяжелая промышленность», по большей части, нацелены на настольные компьютеры и ноутбуки.

Выводы