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Размеры баннеров в Google Ads — какие форматы самые популярные
Мария Голуб
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Клиенты, которые хотят размещать баннерную рекламу в контекстно-медийной сети Google, часто спрашивают, какие из существующих размеров баннеров самые «ходовые».

Напомню основные варианты:

  • баннер: 468x60;
  • полноразмерный баннер: 728x90;
  • квадрат: 250x250;
  • малый квадрат: 200x200;
  • большой прямоугольник: 336x280;
  • встроенный прямоугольник: 300x250;
  • небоскреб: 120x600;
  • широкий небоскреб: 160х600;
  • блок на половину страницы: 300x600;
  • вертикальный прямоугольник: 240х400;
  • большой полноразмерный баннер: 970х90;
  • биллборд: 970х250;
  • большой баннер для мобильных устройств: 320х100;
  • мобильный полноразмерный баннер: 320x50.

Чтобы определить победителя, мы провели несколько исследований рекламных кампаний.

Уточню, что речь идет о графических объявлениях, созданных дизайнерами под каждый формат, а не об адаптивных баннерах Google Рекламы.

Эксперимент №1: лучшие в тематике «развлечения»

Период эксперимента — май 2018 года. Всего по Украине осуществили 328 755 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:

Эксперимент №2 «Развлечения»

Топ по охвату:

  1. Встроенный прямоугольник (300х250).
  2. Большой прямоугольник (336х280).
  3. Полноразмерный баннер (728х90).

Результаты по CTR:

Эксперимент 2 результаты по CTR

Топ баннеров по CTR:

  1. Встроенный прямоугольник (300х250).
  2. Большой прямоугольник (336х280).
  3. Блок на половину страницы (300х600).

Как стать специалистом по контекстной рекламе

Эксперимент №2: лучшие в тематике «садоводство»

Проанализировали 762 412 показов по России за полтора месяца (апрель-май 2018 год). В кампаниях стояла корректировка ставки -30% для мобильных устройств и -20% на планшеты. Поэтому все выводы можно считать справедливыми только для десктопных площадок. Немного визуализации по охвату:

Эксперимент №3: в тематике «садоводство»

Топ баннеров:

  1. Полноразмерный баннер (728х90).
  2. Баннер (468х60).
  3. Вертикальный прямоугольник (240х400).

Результаты по CTR:

Эксперимент №3. Результаты по CTR

Топ баннеров по CTR:

  1. Вертикальный прямоугольник (240х400).
  2. Широкий небоскреб (160х600).
  3. Полноразмерный баннер (728х90).

Эксперимент №3: лучшие в тематике «доска объявлений»

Этот эксперимент проводился в 2018 году в период с января по май, в выборку попали 62 миллиона показов по Украине.

Эксперимент №4: в тематике «доска объявлений»

Топ «ходовых» размеров баннеров:

  1. Полноразмерный баннер: 728x90.
  2. Встроенный прямоугольник: 300x250.
  3. Баннер: 468x60.

Результаты по CTR:

Результаты по CTR

Топ баннеров по CTR:

  1. Большой прямоугольник (336х280).
  2. Netboard (580х400).
  3. Биллборд (970х250).

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Эксперимент №4: лучшие в тематике «металлопластиковые окна»

Период эксперимента — январь-май 2018 года. Всего по Украине осуществили 11 724 277 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:

Эксперимент №5 Окна

Топ наиболее популярных форматов баннеров:

  1. Встроенный прямоугольник (300х250).
  2. Большой прямоугольник (336х280).
  3. Полноразмерный баннер (728х90).

Данные по CTR:

Окна по CTR

Топ баннеров по CTR:

  1. Большой прямоугольник (336х280).
  2. Квадрат (250х250).
  3. Встроенный прямоугольник (300х250) и блок на половину страницы (300х600)

Эксперимент №5: лучшие в тематике «красота и здоровье»

В выборку попали более 2,5 миллиона показов за шесть месяцев. Данные по охвату:

Эксперимент №6 в тематике «красота и здоровье»

Топ наиболее популярных форматов баннеров:

  1. Встроенный прямоугольник (300х250).
  2. Полноразмерный баннер (728х90).
  3. Малый квадрат (200х200).

Данные по CTR:

Красота и здоровье по CTR

Таким образом, наиболее кликабельные форматы баннеров:

  1. Блок на половину страницы (300х600).
  2. Большой баннер для мобильных устройств (320х100).
  3. Малый квадрат (200х200) и квадрат (250х250).

Эксперимент №6: лучшие в тематике «одежда и обувь»

Период эксперимента — март-май 2018 года. Всего по Украине осуществили 894 216 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:

Эксперимент №7 Одежда и обувь

Топ по охвату:

  1. Встроенный прямоугольник (300х250).
  2. Большой прямоугольник (336х280).
  3. Блок на половину страницы (300х600).

Результаты по CTR:

Одежда и обувь по CTR

Топ баннеров по CTR:

  1. Большой прямоугольник (336х280).
  2. Полноразмерный баннер (728х90).
  3. Встроенный прямоугольник (300х250).

Выводы

  1. Во всех экспериментах два формата баннеров: 300х250 и 728x90 дают более 50% охвата. Иными словами, это эконом-набор для тех, кто не хочет напрягать дизайнера.
  2. Обязательный джентльменский набор брендовой кампании состоит из семи форматов баннеров — они дают более 95% всего охвата. Другой вопрос, какого размера должны быть эти баннеры. С большой долей вероятности в их число попадут форматы 728х90, 300х250, 160х600, 336х280. Но все же лучше не поскупиться и сделать баннеры всех размеров.

Надеюсь, эта статистика поможет вам определиться с выбором оптимальных вариантов для баннерной рекламы в контекстно-медийной сети Google.

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Мария Голуб

Работаю в Netpeak в отделе контекстной рекламы с 2017 года.
Степень PhD в экономике. Сертифицированный специалист Google AdWords (поисковая, медийная, видео реклама), Google Analytics, Bing.

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