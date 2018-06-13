Размеры баннеров в Google Ads — какие форматы самые популярные

Клиенты, которые хотят размещать баннерную рекламу в контекстно-медийной сети Google, часто спрашивают, какие из существующих размеров баннеров самые «ходовые».
Напомню основные варианты:
- баннер: 468x60;
- полноразмерный баннер: 728x90;
- квадрат: 250x250;
- малый квадрат: 200x200;
- большой прямоугольник: 336x280;
- встроенный прямоугольник: 300x250;
- небоскреб: 120x600;
- широкий небоскреб: 160х600;
- блок на половину страницы: 300x600;
- вертикальный прямоугольник: 240х400;
- большой полноразмерный баннер: 970х90;
- биллборд: 970х250;
- большой баннер для мобильных устройств: 320х100;
- мобильный полноразмерный баннер: 320x50.
Чтобы определить победителя, мы провели несколько исследований рекламных кампаний.
Уточню, что речь идет о графических объявлениях, созданных дизайнерами под каждый формат, а не об адаптивных баннерах Google Рекламы.
Эксперимент №1: лучшие в тематике «развлечения»
Период эксперимента — май 2018 года. Всего по Украине осуществили 328 755 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:
Топ по охвату:
- Встроенный прямоугольник (300х250).
- Большой прямоугольник (336х280).
- Полноразмерный баннер (728х90).
Результаты по CTR:
Топ баннеров по CTR:
- Встроенный прямоугольник (300х250).
- Большой прямоугольник (336х280).
- Блок на половину страницы (300х600).
Эксперимент №2: лучшие в тематике «садоводство»
Проанализировали 762 412 показов по России за полтора месяца (апрель-май 2018 год). В кампаниях стояла корректировка ставки -30% для мобильных устройств и -20% на планшеты. Поэтому все выводы можно считать справедливыми только для десктопных площадок. Немного визуализации по охвату:
Топ баннеров:
- Полноразмерный баннер (728х90).
- Баннер (468х60).
- Вертикальный прямоугольник (240х400).
Результаты по CTR:
Топ баннеров по CTR:
- Вертикальный прямоугольник (240х400).
- Широкий небоскреб (160х600).
- Полноразмерный баннер (728х90).
Эксперимент №3: лучшие в тематике «доска объявлений»
Этот эксперимент проводился в 2018 году в период с января по май, в выборку попали 62 миллиона показов по Украине.
Топ «ходовых» размеров баннеров:
- Полноразмерный баннер: 728x90.
- Встроенный прямоугольник: 300x250.
- Баннер: 468x60.
Результаты по CTR:
Топ баннеров по CTR:
- Большой прямоугольник (336х280).
- Netboard (580х400).
- Биллборд (970х250).
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Эксперимент №4: лучшие в тематике «металлопластиковые окна»
Период эксперимента — январь-май 2018 года. Всего по Украине осуществили 11 724 277 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:
Топ наиболее популярных форматов баннеров:
- Встроенный прямоугольник (300х250).
- Большой прямоугольник (336х280).
- Полноразмерный баннер (728х90).
Данные по CTR:
Топ баннеров по CTR:
- Большой прямоугольник (336х280).
- Квадрат (250х250).
- Встроенный прямоугольник (300х250) и блок на половину страницы (300х600)
Эксперимент №5: лучшие в тематике «красота и здоровье»
В выборку попали более 2,5 миллиона показов за шесть месяцев. Данные по охвату:
Топ наиболее популярных форматов баннеров:
- Встроенный прямоугольник (300х250).
- Полноразмерный баннер (728х90).
- Малый квадрат (200х200).
Данные по CTR:
Таким образом, наиболее кликабельные форматы баннеров:
- Блок на половину страницы (300х600).
- Большой баннер для мобильных устройств (320х100).
- Малый квадрат (200х200) и квадрат (250х250).
Эксперимент №6: лучшие в тематике «одежда и обувь»
Период эксперимента — март-май 2018 года. Всего по Украине осуществили 894 216 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:
Топ по охвату:
- Встроенный прямоугольник (300х250).
- Большой прямоугольник (336х280).
- Блок на половину страницы (300х600).
Результаты по CTR:
Топ баннеров по CTR:
- Большой прямоугольник (336х280).
- Полноразмерный баннер (728х90).
- Встроенный прямоугольник (300х250).
Выводы
- Во всех экспериментах два формата баннеров: 300х250 и 728x90 дают более 50% охвата. Иными словами, это эконом-набор для тех, кто не хочет напрягать дизайнера.
- Обязательный джентльменский набор брендовой кампании состоит из семи форматов баннеров — они дают более 95% всего охвата. Другой вопрос, какого размера должны быть эти баннеры. С большой долей вероятности в их число попадут форматы 728х90, 300х250, 160х600, 336х280. Но все же лучше не поскупиться и сделать баннеры всех размеров.
Надеюсь, эта статистика поможет вам определиться с выбором оптимальных вариантов для
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