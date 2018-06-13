Размеры баннеров в Google Ads — какие форматы самые популярные

Клиенты, которые хотят размещать баннерную рекламу в контекстно-медийной сети Google, часто спрашивают, какие из существующих размеров баннеров самые «ходовые».

Напомню основные варианты:

баннер: 468x60;

полноразмерный баннер: 728x90;

квадрат: 250x250;

малый квадрат: 200x200;

большой прямоугольник: 336x280;

встроенный прямоугольник: 300x250;

небоскреб: 120x600;

широкий небоскреб: 160х600;

блок на половину страницы: 300x600;

вертикальный прямоугольник: 240х400;

большой полноразмерный баннер: 970х90;

биллборд: 970х250;

большой баннер для мобильных устройств: 320х100;

мобильный полноразмерный баннер: 320x50.

Чтобы определить победителя, мы провели несколько исследований рекламных кампаний.

Уточню, что речь идет о графических объявлениях, созданных дизайнерами под каждый формат, а не об адаптивных баннерах Google Рекламы.

Эксперимент №1: лучшие в тематике «развлечения»

Период эксперимента — май 2018 года. Всего по Украине осуществили 328 755 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:

Топ по охвату:

Встроенный прямоугольник (300х250). Большой прямоугольник (336х280). Полноразмерный баннер (728х90).

Результаты по CTR:

Топ баннеров по CTR:

Встроенный прямоугольник (300х250). Большой прямоугольник (336х280). Блок на половину страницы (300х600).

Эксперимент №2: лучшие в тематике «садоводство»

Проанализировали 762 412 показов по России за полтора месяца (апрель-май 2018 год). В кампаниях стояла корректировка ставки -30% для мобильных устройств и -20% на планшеты. Поэтому все выводы можно считать справедливыми только для десктопных площадок. Немного визуализации по охвату:

Топ баннеров:

Полноразмерный баннер (728х90). Баннер (468х60). Вертикальный прямоугольник (240х400).

Результаты по CTR:

Топ баннеров по CTR:

Вертикальный прямоугольник (240х400). Широкий небоскреб (160х600). Полноразмерный баннер (728х90).

Эксперимент №3: лучшие в тематике «доска объявлений»

Этот эксперимент проводился в 2018 году в период с января по май, в выборку попали 62 миллиона показов по Украине.

Топ «ходовых» размеров баннеров:

Полноразмерный баннер: 728x90. Встроенный прямоугольник: 300x250. Баннер: 468x60.

Результаты по CTR:

Топ баннеров по CTR:

Большой прямоугольник (336х280). Netboard (580х400). Биллборд (970х250).

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Эксперимент №4: лучшие в тематике «металлопластиковые окна»

Период эксперимента — январь-май 2018 года. Всего по Украине осуществили 11 724 277 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:

Топ наиболее популярных форматов баннеров:

Встроенный прямоугольник (300х250). Большой прямоугольник (336х280). Полноразмерный баннер (728х90).

Данные по CTR:

Топ баннеров по CTR:

Большой прямоугольник (336х280). Квадрат (250х250). Встроенный прямоугольник (300х250) и блок на половину страницы (300х600)

Эксперимент №5: лучшие в тематике «красота и здоровье»

В выборку попали более 2,5 миллиона показов за шесть месяцев. Данные по охвату:

Топ наиболее популярных форматов баннеров:

Встроенный прямоугольник (300х250). Полноразмерный баннер (728х90). Малый квадрат (200х200).

Данные по CTR:

Таким образом, наиболее кликабельные форматы баннеров:

Блок на половину страницы (300х600). Большой баннер для мобильных устройств (320х100). Малый квадрат (200х200) и квадрат (250х250).

Эксперимент №6: лучшие в тематике «одежда и обувь»

Период эксперимента — март-май 2018 года. Всего по Украине осуществили 894 216 показов. Результаты по охвату баннеров в Google Рекламе:

Топ по охвату:

Встроенный прямоугольник (300х250). Большой прямоугольник (336х280). Блок на половину страницы (300х600).

Результаты по CTR:

Топ баннеров по CTR:

Большой прямоугольник (336х280). Полноразмерный баннер (728х90). Встроенный прямоугольник (300х250).

Выводы

Во всех экспериментах два формата баннеров: 300х250 и 728x90 дают более 50% охвата. Иными словами, это эконом-набор для тех, кто не хочет напрягать дизайнера. Обязательный джентльменский набор брендовой кампании состоит из семи форматов баннеров — они дают более 95% всего охвата. Другой вопрос, какого размера должны быть эти баннеры. С большой долей вероятности в их число попадут форматы 728х90, 300х250, 160х600, 336х280. Но все же лучше не поскупиться и сделать баннеры всех размеров.

Надеюсь, эта статистика поможет вам определиться с выбором оптимальных вариантов для баннерной рекламы в контекстно-медийной сети Google.

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