Кейс по контекстной рекламе новостного сайта: качественный трафик за $0,02

Услуга: контекстная реклама в Google Ads.

Тематика: новостной портал.

Регион: Казахстан.

Продолжительность кампании: 1 месяц.

Бюджет на месяц: $3000 (включая оплату за услуги агентства). : новостной портал.: Казахстан.: 1 месяц.: $3000 (включая оплату за услуги агентства).

Сегодня не составляет труда привлечь трафик на сайт. Есть сайт, средства, инструменты Google Ads и Яндекс.Директ . Суммируем и получаем трафик. Но является ли получаемый трафик нашей целевой аудиторией? В этом кейсе я не смогу похвастаться ROMI (возврат маркетинговых инвестиций), так как его герой — это один из крупнейших новостных порталов. Основная задача — трафик. Но не просто трафик, а качественный трафик по низкой стоимости. Клиент первоначально самостоятельно вел рекламную кампанию, благодаря чему у нас есть пример для сравнения. В аккаунте клиента была настроена только рекламная кампания на контекстно-медийную сеть Google.

В аккаунт Netpeak были включены: Поисковая кампания. Контекстно-медийная кампания. Ремаркетинговая кампания (КМС). Поисковый ремаркетинг (RLSA). Динамическая кампания (DSA). Видеокампания.

Итак, как получить дешевый трафик для новостного портала? Новостной портал, с которым мы работали — это информационно-развлекательный сайт и, казалось бы, КМС подходит ему идеально, но наибольший вес принесла поисковая кампания. Второе и третье место делят КМС и ремаркетинг соответственно. Была выбрана следующая стратегия продвижения:

Поисковая кампания

Ключевые слова подобраны, как по тематике сайта в целом, так и по разделам.

КМС и ремаркетинговый КМС

Важно ограничить частоту показа объявлений уникальному пользователю и регулярно заливать в ротацию текстовые и графические объявления, анонсирующие свежие новости. Также необходимо регулярно модерировать площадки, на которых показываются объявления, чтобы не допускать случайных кликов, как, например, случается на игровых площадках. Если сайт не позволяет настроить списки ремаркетинга по URL, стоит разметить разделы с помощью DataLayer. Это позволит не показывать интересующемуся политикой пользователю новости шоу-бизнеса.

Видеореклама

Необходимо поддерживать «свежесть» объявления и не раздражать пользователя одним и тем же роликом.

Поисковый ремаркетинг

Кампания содержит такие ключевые слова, как предлоги. Таким образом, при практически любом поисковом запросе, пользователю анонсируется в поиске Google свежая новость.

В нашем случае использовались все списки пользователей и списки с YouTube.

Динамическая кампания

Получаем достаточно много трафика, но у Google-ботов уж сильно много свободы для формирования ключевых слов, поэтому важно следить за поисковыми запросами. Так как сайт не позволяет отследить ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) или нечто подобное, важно получать информацию о взаимодействии пользователя с сайтом.

Для этого были настроены следующие цели: Пользователи, которые оставили комментарий. Переходы в группы соцсетей (Вконтакте, Facebook. Одноклассники, Twitter). Пользователи, поставившие Like. Подписались на RSS.

Сравниваем показатели за одинаковый период работы аккаунтов (по 23 дня, июль и сентябрь):

Получаем значительный рост CTR при небольшом увеличении цены за клик (с $0,02 до $0,03). Показатели качества трафика однозначно радуют глаз:

Затем нам удалось вернуть стоимость клика до $0,02 и сегодня эта цена за клик остаётся неизменной:

Положительной оказалась и динамика основных показателей за период ведения нами кампаний. Для наглядности — данные из Личного кабинета:

Выводы

Увеличение количества кликов на 45,81%.

Увеличение CTR — 304,98%.

Уменьшение показателя отказов — 57,78%.

Количество просмотров страниц за сеанс стало больше на 130,36%.

Средняя длительность сеанса увеличилась на 623,23%.

Многие считают, что привлечение дешевого и качественного трафика на новостной портал — миф. Мы доказали, что это — реальность.